Kahramanlarımıza özel: Babalar Günü için fark yaratan hediye önerileri

Barista babalara: Karaca Kahve Makinesi

Karaca’da Babalar Günü için düşündüğünüz hediyeler arasından en uygun olan armağanı pratik, hızlı ve kolay şekilde seçebilirsiniz. Onların emeklerini tam olarak karşılayacak armağanı seçmek oldukça zordur. Babalar Günü gibi bir günde, onu düşündüğünüzü hissettirmek sizin için ne kadar değerli olduğunu anlamasını sağlar. Babalar Günü hediyesi olarak alınan her hediyenin babaların mutluluklarına mutluluk katacağı kesin. Karaca’nın Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleriyle babanızın hoşuna gidebilecek sevdikleri alanlardaki ürünleri bulabilir ve ona unutamayacağı bir sürpriz yapabilirsiniz. Babalar Günü’ne özel çeşitli kategorilerden seçilen ürünler bu anlamlı günde babanızı sevindirmenin en kolay yolları arasındadır. Babaya hediye fikri olarak manevi değeri yüksek bir hediye tercih edebilirsiniz. Buna ek olarak yanına yerleştireceğiniz bir notla, ona olan sevginizi yazılı olarak da iletebilir, hediyenizin manevi değerini artırabilirsiniz. Babaya ilginç hediyeler vermek isteyenler ise bu ürünlerin üzerine kendi aralarındaki bir şakayı anımsatan sözler de yazabilir.

İşlevsel özellikleriyle öne çıkan küçük ev aletleri ise mutfakta zaman geçirmeyi seven babalar için doğru seçenektir. Babanıza hediyeler için blender setleri onları düşündüğünüzü ve onlara özen gösterdiğinizi belirtmek için uygun bir hediye seçimi olabilir. Bununla birlikte kahve tutkunu babalar için ise çok fonksiyonlu ve farklı tasarımlara sahip Karaca Filtre Kahve Makinesi çeşitleri uygun armağanlardandır.

Tatil rotasını yapan babalara: Seyahat Çantası

Malum önümüzde ışıltılarla dolu bir yaz sezonu var! Durum böyle olunca heyecan dolu tatil planları işine çoktan start vermiş durumdayız. Yaptığı neredeyse tüm tatil planlarını bizler için yapan babalarımıza, bu Babalar Günü’nde ufak ve anlamlı bir hediye vermek harika bir fikir olacak! Bu sezon moda dünyasında birbirinden farklı modelde ve farklı bütçelere hitap eden bir çok seyahat çantası modeliyle karşı karşıyayız. Bizim favorimiz Brunello Cucinelli oldu!

Püfür püfür babalara: Keten Gömlek

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte nihayet rahat ve hafif giyselere geçiş yapmış bulunuyoruz. Artık bu püfürtünün keyfini çıkarmaya hazırız! Brooks Brothers’ın yeni keten koleksiyonu; hem şıklığıyla hem de rahatlığıyla dikkat çeken parçaların başında geliyor. Casual şıklığın anahtarı olan bu yeni koleksiyonda yeni kesim pantolonlar, bermuda şortlar ve renkli gömlekler yer alıyor. Babanızı hem sıcak havalarda bir nebze de olsa rahatlatacak hem de stil sahibi bir görünüme ulaştıracaksınız!

Kokusuyla iz bırakan babalara: Parfüm

Jo Malone London’ın birbirinden etkileyici kokularıyla Babalar Günü’nde babanızı yepyeni bir kokuyla şımartmaya hazır olun. Birbirleriyle kombinlenebilen seçenekleriyle marka, kişisel parfümünüzü yaratmanıza da imkan sağlıyor. Parfümün yanı sıra markanın karşı konulamaz güzellikte oda kokuları ve mumları da bulunuyor, aklınızda bulunsun!

Alternatif babalara: Kol Düğmesi

İlk bakışta belki çok banal bir hediye önerisi gibi gelebilir ama pek alışık olmadığımız tarzda bir modelden bahsedeceğiz! Mücevher dünyasının genç ve başarılı ismi Ateş Ahlatcı’nın markası Dimetribe’dan kol düğmesi anlayışına farklı bir yorum geldi. Kuru kafa detaylı, pırlantalı altın olan bu kol düğmesi, biraz da alternatif babalar için harika bir hediye olacak!

Müziği susmayan babalara: Kulaklık

Babalara biraz tutku, biraz ritim katmak harika bir fikir olacak. Müziğin ruhun gıdası olduğunu artık kabul ettiğimize göre; minimal ve şık tasarımıyla büyüleyen Bang & Olufsen kablosuz kulaklıklar hediye seçeneklerinizin arasına girebilir!

Her anı müzikal tadında babalara: Pikap

İşte bu tam da Babalar Günü’ne imzanızı atabileceğiniz bir hediye önerisi. Hem tasarımı hem işçiliğiyle alanında uzman bir marka olan Lenco’nun pikaplarına mutlaka göz atmalısınız. Tüm Lenco ürünleri, hem kullanıcı dostu hem de paranızın karşılığını veren modern bir pakette yenilikçi tasarım ve bir nostalji ipucu ile karakterize edilir.

Sportif babalara: Sneakers

Sağlıklı yaşama ve hareketi asla kesmeme çağında olduğumuza ve sporu da hayatımızın en tepesine koyduğumuza göre; son dönemin parlayan yıldızı New Balance sneakerslarından da bir öneriyi buraya bırakıyoruz!

Sorunları çözmeyi veren babalara: Puzzle

Evet, yanlış okumuyorsunuz! Sizi kucağına aldığı ilk yıllarda kim bilir size kaç puzzle hediye aldı babanız. O zaman şimdi sıra sizde! Bu hediye önerimiz tasarım dünyasının çok özel bir markasından geliyor; Jonathan Adler. Marka, modern Amerikan ihtişamıyla eş anlamlı olan lüks ve yaşanabilir iç mekanlar ve şık ürünler yaratan bir tasarım şirketi. Galison'dan Jonathan Adler Safari 750 parça yapbozu, ikonik kaplan görüntüsünü folyo vurgularla öne çıkarıyor.