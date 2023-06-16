OAD 2023 European Top Restaurants Listesinde Türkiye’den 5 Restoran Yer Aldı



Opinionated About Dining (OAD) anketi geçtiğimiz günlerde 150 başarılı restoranın yer aldığı OAD 2023 Avrupa’nın En İyi Restoranları listesini açıkladı. 12 Haziran’da Madrid, Taller de Bombas’tan canlı duyuru yapıldı. Bir numara Danimarka, Kopenhag’da bulunan, Rasmus Munk’un “Alchemist” restoranı oldu. Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar, Neolokal ile 150 restoranlık listeye 93. sıradan katıldı. “Şiddetle Tavsiye Edilenler” listesinde Mikla ve Od Urla yer alırken “Tavsiye Edilenler”de Nicole ve TURK by Fatih Tutak bulunuyor.

Maksut Aşkar

OAD Hakkında: OAD, mutfak sanatını deneyimlemek için dünyayı dolaşan yüksek düzeyde okuryazar uzmanların uzman üyeliği tarafından derlenen bir restoran derecelendirme sistemidir. Üyelerin istatistiksel doğruluğuna, şeffaflığına, seçici damak zevklerine ve ağırlıklı oylarına dayanarak restoranları derecelendirmek için daha farklı bir yaklaşım sağlar.

Fatih Tutak

OAD algoritması, restoranları üyelik topluluğunun incelemelerine göre sınıflandıran bir sıralama sistemi oluşturur. Her üye, ziyaret ettiği restoran sayısına ve bu restoranların mevcut sıralamasına göre sonuçları etkiler. Herkesin bir görüşe sahip olma hakkı vardır – ancak OAD’nin felsefesi, tüm görüşlerin eşit olmadığıdır. Piyasadaki diğer daha eşitlikçi anket kılavuzlarının aksine OAD, deneyimli görüşlerin daha doğru sonuçlara yol açtığına inanmaktadır. Bu nedenle, anketlerinin sonuçlarının doğruluğunu artırmak için OAD, her bir seçmenin yanı sıra oylama panelinin deneyimini de vurgular.

Osman Sezener

OAD’nin Tarihçesi ve Genel Bakış: OAD, 2004 yılında Steve Plotnicki tarafından oluşturuldu. Başlangıçta yemek maceralarını belgelemek için bir blog yazan Steve, piyasadaki yemek rehberlerinin güvenilirliğiyle ilgili yaygın hayal kırıklığını hemen fark etti.

Mehmet Gürs

Böylece 2007’de Steve, OAD’nin odak noktasını kendi görüşlerinden birçok kişi tarafından şekillendirilecek bir anket kılavuzunun sonuçlarına kaydırdı. İlk OAD anketi, Steve ile aynı tutkuyu paylaşan arkadaşlarına gönderildi. Neredeyse on yıl sonra OAD, dünyanın dört bir yanında bulunan 16.000’den fazla restoranla ilgili olarak dünyanın en tutkulu 5.000 gurmesinin ve destinasyon restorancısının görüşlerini içeren uluslararası saygın bir yemek rehberi markasına dönüştü.