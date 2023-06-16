Frankie’nin terası yaza özel lezzetleriyle açıldı!

Frankie, Boğaz’ın en özel sahil şeridini şehirle buluşturan Galataport İstanbul’un en nitelikli lokasyonlarından birinde yer alıyor. İki katlı olan Frankie’nin yeni açılan terası ise bu özel lokasyonun muhteşem manzarasını sunuyor. Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarasını aynı anda görmeyi sağlayan açık ve geniş teras, Frankie deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.

Frankie, terasıyla yazın en güzel günlerinin tadını çıkaracağınız vazgeçilmez bir mekan vaat ediyor. Mimar Mahmut Anlar ve ekibi tarafından tasarlanan mekanda, daha açık tonlarda bir renk paleti ve malzeme seçimiyle yaz hissi veren dokular kullanılmış. Projeye özgü tasarlanan katmanlı duvar panellerinde ise dikey bahçe ve aynalar yer alıyor. Özellikle bu aynalar, manzaradan bazı kesitlerin hoş yansımalarını yakalıyor. Yeşilin rahatlatan etkisini yaşatan Frankie terasında, gözlerinizi alamayacağınız manzarayla bütünleşen bir ferahlık mevcut.

Frankie’nin imzası: MediterrAsian

Müziği, eğlenceyi ve elbette iddialı bir menüyü birlikte sunan Frankie, açılışından bu yana MediterrAsian mutfağıyla gastronomi meraklılarını cezbetmişti. Frankie yeni mevsimle birlikte açılan terasında da bu ilgi çekici menüsüyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaza özel tabakların da eklendiği MediterrAsian menü, ruhunu ve malzemelerini Akdeniz’den, pişirme tekniklerini ve baharatlarını Asya’dan alıyor.

Yerel malzemeleri mevsiminde kullanma konusunda titizlikle çalışan Frankie’nin Hint, Thai, Vietnam, Kore mutfak kültürlerini Akdeniz’in ruhu ile harmanlayan MediterrAsian menüsü, şehrin göz alıcı manzarasıyla daha da etkileyici hale geliyor.

Terasın olmazsa olmazı

Yaz günlerinde hem Boğaz’ı hem de Tarihi Yarımada’yı gören bir terasta kendinizi hayal ettiğinizde, o resmin olmazsa olmazı elbette lezzetli kokteyller. Açılışından bu yana “Frankie’nin Kalbi” olarak adlandırdığı barında birbirinden lezzetli kokteyllerle misafirlerini ağırlayan Frankie, teras barıyla da bunu sürdürüyor. Ana restoran katında bulunan bar düzeninin bir varyasyonunu teras katına taşıyarak, deneysel bar alanı deneyimini muhteşem bir manzarayla deneyimlenmesini sağlıyor. Günbatımı saatlerinden itibaren terasında misafirlerini karşılamaya başlayan Frankie, yaz mevsimi boyunca açık olacak terasıyla, şehrin en popüler terasları arasında ilk sıralarda yer alma konusunda da iddialı. Akşamüzeri saatleriyle başlayan bir bar keyfi ile iş çıkışı saatlerinin yoğunluğunu Boğaz’ın esintisiyle atmak isteyenler için eşi bulunmaz bir konumda bulunan Frankie terası, nefes alınacak bir nokta vaat ediyor.