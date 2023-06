Lezzette boyut atlayalım: İstanbul’un en iyi et restoranları

Bizim kültürümüzde de, insanımızda da, mutfağımızda da vazgeçilmez bir lezzettir et! Yemeğin etlisi makbuldur mesela… Bulunduğumuz coğrafyayı da göz önüne alırsak, ziyafet sofrası dediğimizde Adanalar, Urfalar gelir aklımıza ilk. Gerçekten lezzetli bir kaçamak yaparak ödüllendireceksek kendimizi, aklımıza ilk Steak’lerin cızırtısı gelir mesela! “Şöyle uzun uzun bir lezzet keyfi yapalım.” desek, kendimizi hemen bir ocakbaşında buluruz… Bu liste böyle böyle uzar gider. Daha fazla ağızlar sulanmadan, gelin İstanbul’un hem lezzeti, hem ambiyansı ile büyüleyen et restoranlarına birlikte göz atalım.

Beyti

Etin en iyi piştiği yer diyebiliriz Beyti için. 1945 yılında kurulmuş olan Beyti, Türk Mutfağı’nın en iyi et yemeklerini sunan ve özellikle döneriyle ün yapmış bir restoran. İstanbul'un klasik lezzet duraklarından biri olarak kabul edilen Beyti, geleneksel Türk yemekleriyle birlikte özel et çeşitlerini sunuyor. Restoranın kendine özgü atmosferi ve şık dekoru, konuklarına keyifli bir yemek deneyimi sunar aynı zamanda tarihi bir yolculuğa da çıkmanızı sağlıyor. Beyti’nin en ünlü spesiyalitelerinden biri Beyti Sarma. Bu lezzetli yemeğin içinde dana kıyma, baharatlar ve özel soslar bulunuyor. Ayrıca döner çeşitleri, köfteler, kebaplar ve diğer et tabakları da denenmesi gerekenler arasında. Beyti’nin etlerinin tazeliği, lezzeti ve kalitesi kesinlikle tartışmaya kapalıdır!

Günaydın

1965 yılından bu yana geleneksel lezzetlerin üstün kalitesini, çağdaş unsurlarla harmanlayan Günaydın, lezzetli etleri, ağız sulandıran mezeleri ve unutulmaz sunum deneyimi ile misafirlerini Türkiye'nin farklı bölge ve kültürlerine sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Modern ve şık bir atmosfere sahip olan Günaydın şubeleri, hem aile yemekleri hem de arkadaş buluşmaları için kusursuz bir tercih! Türk et kültürünü benimseyen ve yüksek kalitede etleri çarpıcı sunumlarla sofraya getiren mekan; lezzetli et yemekleri ve misafirperver hizmeti ile gastronomi dünyasına damga vuranlardan!

Develi

Çok büyük bir emeğin, yıllara yayılan bir tecrübenin, gerçek tutkunun ve vefanın hikayesidir aslında Develi; bir restorandan çok daha fazlasıdır! Develi’de karşılaştığını her çalışan; ailenin bir üyesidir. Durum böyle olunca, mekana attığınız ilk adımda o ruhu, o sıcaklığı, o güveni hissedersiniz. Işıltılı dekorasyon detayları ise bu sıcaklığa tam kıvamında bir şıklık katar. Daha sofraya oturmadan aslında büyülenmişsiniz! Sofraya oturduktan ve lezzetler birer birer önünüze gelmeye başladığı zaman; önce görüntüleri, sonra kokuları ve nihayetinde de lezzetiyle sizi bambaşka dünyalara götürür. Yüksek kaliteli et yemekleri, otantik Türk lezzetleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla ün kazanmıştır. Eğer Türk Mutfağı’ndan lezzetli et yemekleri arıyorsanız, Develi iyi bir seçenek!

Borsa Restaurant

Adile Sultan Sarayı’nın muhteşem Boğaz manzarasına karşı Türk ve Osmanlı Mutfağı’ndan oluşan menüsü ile misafirlerini ağırlıyan Borsa Restaurant; şehrin ikonikleşen et klasiklerinden. Muhteşem deniz manzaralı "Cennet Bahçesi" ile hizmet veren restoran, sarayın ihtişamına yakışan menü ve konseptiyle Boğaz’ın en seçkin mekanlarından biri. Her adımda kaliteyi, her lokmada gerçek üstü lezzeti yaşatan mekan; aile buluşmaları, iş yemekleri ve romantik akşamlar için ideal bir mekan.

Kalbur Et

Açıldığı ilk günden beri, damaklara imza atan lezzetleriyle adından söz ettiren Kalbur Et; kısa zamanda kendi müdavimlerini oluşturan et restoranları arasına girmeyi başaranlardan. Şerifli’de oldukça geniş bir alanda hizmet veren mekanın kapalı alanı da açık alanı da keyfinizi sınırsız yaşatacak kadar ferah ve şık dokunuşlarla dekora edilmiş. Sıcak havaların nihayet yüzünü göstermeye başladığı bugünlerde ise bahçesini kullanıma açan mekanın keyfi tam olarak ikiye katlandı diyebiliriz! Nefis mezelerin, çok özel tatların, buz gibi kalkan kadehlerin ve dost sohbetinin eksik olmadığı Anadolu Yakası’nın en özel mekanını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Nuar Restaurant

Beylikdüzü'nde, bölgeye yepyeni bir soluk katan ve kısa süre içinde müdavimlerini oluşturan Nuar Resturant; şık detayları ve harika lezzetleriyle dikkat çekiyor. Kapıdan adımınızı attığını ilk andan itibaren sizi sarıp sarmalayan bu ışıltılı dokunuş; sevdiklerinizle oturduğunuz keyif sofralarına unutulmaz anlar katıyor. Yemeklerde kullandığı birçok ürünü yöresel olarak temin ediyor. Trakya bölgesinden gelen etler, Antep’den gelen turşu, Bitlis’den gelen tulum, Antep’den gelen Katmer ve Havuç Baklava bunlardan bazıları. Nuar’ın kebap menüsünden favorilerimizi de hemen ekleyelim: Yağlı Kara, Fıstıklı Kebap ve Kaburga!

Grill Prime

Ataşehir ve Vadistanbul’da şubeleri bulunan Grill Prime için çok yönlü bir lezzet dünyası desek çok daha uygun olur. Günün erken saatlerinde kahvaltı ile başlayan lezzet serüveni, gün boyu Dünya Mutfağı’ndan farklı lezzetlerle devam ediyor. Fakat mekanın uzmanlık alanı tartışılmaz biçimde et! Hatta mekanın bir de kasap bölümü bulunuyor; aradığınız taze ve iyi eti dilerseniz şubeden alabiliyorsunuz, dilerseniz evinize sipariş verebiliyorsunuz. Tüm et sevenleri mutlu edecek lezzetleriyle Grill Prime, vazgeçilmez et tutkusunu hakkıyla yaşatan özel mekanlardan. Grill Prime ile et tutkunuzu lezzetin doruklarında yaşamaya hemen başlayın!

Umus İstanbul

Şehrin huzur dolu kıyılarından olan Maltepe sahilde, açıldığı ilk günden beri farkını hissettiren bir mekan Umus İstanbul! Gerek dekorasyonu, gerek yeşillikler içindeki bahçesiyle daha kapıdan girmeden bu farkı anlayabiliyorsunuz. Ferah oturma alanı, her daim yüzü gülen ekibi, hijyenden ödün vermeyen pırıl pırıl ortamıyla; evinizin sıcaklığını şık detaylarla buluşturuyorlar. Geleneksel lezzetlere kattıkları modern dokunuşlarla, et dünyasına farklı bir bakış açıcı getirmeye niyetliler. Mükemmelliklerle donatılan kahvaltı sofraları, meze aşkına söz söyletmeyenlere ara sıcakları, fırında pişen hamurla kaplı Türk geleneksel lezzetleri, et aşkına özel baharatlarla harmanlanan ana yemekleri, damaklarınızı renklendiren tatlıları ve birçok gurme tarifleri ile Umus kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Mutlu Et

Sektörde 20 yıllık deneyimi ile dikkat çeken bir isim olan ve öncesinde Dönerci Serkan Usta ile tanıdığımız bir isim olan Serkan Mutlu'nun yeni mekanı Mutlu Et; henüz gastronomi sahnesine çok yeni girmiş olmasına rağmen, misafirlerinden büyük beğendi toplamayı çoktan başardı. Her detayı ile dikkat çeken mekan, lezzeti ve şıklığı aynı tabakta sunmayı başaranlardan. Florya’nın en özel lokasyonunda, muhteşem bir deniz manzarası eşliğinde; sevdiklerinizle Mutlu Et lezzetlerini kesinlikle

denemelisiniz.

Bursa Garaj Kebap

“İşte tat ,işte kebap bu!” dedirten lezzet ile tanışmaya hazırsanız, sizi hemen Bursa Garaj Kebap’a alalım! 1999 yılında, açıldığı ilk günden beri; lezzetinden ve kalitesinden asla ödün vermeyen bir klasik kendisi. Şehrin kalbinin attığı yerde, Levent’te keyifli ve sıcak ambiyansında, her lokmasıyla büyüleyen Bursa Garaj Kebap, iyi bir İskender için Bursa’ya gitme zahmetine sokmuyor sizi! Bursa Garaj'da İskender kuzu etinden yapılır, aralara kıyma konulur... Bu nedenle orijinal iskenderi yiyebileceğiniz en doğru adrestir!

Dönerci Serkan Usta

Arkanıza yaslanın ve şehrin dönerci konseptini değiştiren bu mekanın tadını çıkarın! Etiler’de tam anlamıyla şıkır şıkır bir mekanda misafirleriyle buluşuyor Dönerci Serkan Usa. Kullandığı malzemeler doğal, eti Türkiye’nin en iyi ve en güvenilir markasından tedarik ediyor. Ayrıca, gerçek etten yapılan döneri odun ateşinde yavaş yavaş pişerek lezzetine doyum olmaz şekilde misafirlere servis edilmekte. İyi etten iyi pişmiş olan dönerin yanında anne patatesi, yayık ayran, salatası, turşusu ile birlikte sunuluyor.

Ali Ocakbaşı

Kadehleri keyfe kaldırmaya hazırsanız Ali Ocakbaşı; Kuruçeşme, Karaköy, Gümüşsuyu ve Suadiye şubeleriyle sizi bekliyor. Dostlarla keyifli bir yemek için tercih edilebilecek en güzel mekânlardan biri. Şık dekorasyonuyla da göz okşayan mekânın en sevilen lezzeti Ali Kebap. Kuzu şiş, şaşlık, küşleme, patlıcanlı kebap, pirzola da deneyimli ustalarının elinden nefis bir tada dönüşüyor.

Çiya

1987 yılından beri Kadıköy Çarşısı’nda misafirlerini ağırlayan Çiya; Anadolu yemek kültürünün unutulmaya yüz tutan tatlarının bir anlamda deneysel mutfağı! Kebapları ile damaklara imzasını atıyor; ama onun dışında Türk, Arap, Ermeni, Azeri, Osmanlı, Selçuklu ve Yahudi kültürlerine ait yemekleri de kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Köşebaşı

Ağırlıklı olarak Adana ve Tarsus Mutfağı’na yer veren Köşebaşı; lezzetleriyle olduğu kadar ambiyansıyla da unutulmaz anlara imza atanlardan. Kullandığı yöresel tatlar ve lokal malzemelerle dikkat çeken mekanın Tarsusi Kebap’ını mutlaka denemelisiniz.

Fiko Ocakbaşı

Ocakbaşı kültürüne yepyeni bir soluk kazandıran; sadece lezzetle değil görsellikle de unutulmaz bir şov yapan Fiko Ocakbaşı, Ocakbaşı konseptinin modern halini misafirleriyle buluşturuyor. Fiko Kebap ve Fiko Şiş denenmeli!

Anılar Ocakbaşı

Kendi halinde olmayı sevenler için; lezzeti, keyfi ve muhabbeti bol bir mekan Anılar Ocakbaşı. Koşuyolu’nda sofistike salaşlığıyla dikkat çeken mekanın ocakbaşı konsepti de oldukça keyifli. Arnavut Ciğeri kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Virginia Angus

Ferah ve şık bir ortamda keyifle etlerinin tadına varacağınız mekanın öncelikle başlangıç menüsünde göz gezdirin. Zira burada bulunan Cheddar soslu Füme Tabağını şiddetle tavsiye ediyoruz.