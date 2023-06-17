Manzaraya doyum olmaz: İstanbul'un en iyi teraslı & bahçeli mekanları

Yaz boyu şehirde kalıp, şehrin tadını çıkarmak isteyenler ve iş yoğunluğundan dolayı şehirden çıkamayanlar için iyi bir alternatif olan teraslı ve bahçeli mekanları sizler için gidip yerinde deneyimleyen Geccemekan gurme ekibimizin önerileri ile hazırladığımız birbirinden keyifli alternatif mekanlar...

Kaliteli müzik, teraslı, manzaralı ve botanik bahçeleri ile şehirde yaz mevsimini doyasıya yaşayacağınız birbirinden şık, keyifli ve lezzetli mekan seçeneklerimiz...

İnari Piku, Etiler

Nispetiye CD. No:89, Etiler/İstanbul; 0212 216 35 35

İstanbul'un kalbinin attığı noktada konumlanan ve Uzak Doğu Mutfağı'nın en trend temsilcilerinden olan İnari Piku; yeşili, ışıltıyı ve şıklığı harmanlayanlardan. Etiler şubesi adeta bir botanik bahçe kıvamında. Mekan tasarımından menüsüne kadar tüm detaylarıyla size benzersiz bir restoran deneyimi yaşatıyor.

Masa, İstinye

İstinye Park AVM No:1, Sarıyer/İstanbul; 0212 345 53 23

Modanın, trendlerin; kısacası hayatın kalbinin attığı yerde, Masa'da açık havanın keyfini çıkarın. Masa Restaurant, zengin içerikli menüsü ve kaliteli servisi ile öğle ve akşam yemeklerinde tercih ediliyor. Dünya mutfaklarının özel lezzetlerine yer verdiği menüsü ile Masa, her misafirinin damak zevkine hitap edecek zengin lezzet yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Arwin, Cihangir

Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu No:19, Beyoğlu/İstanbul; 0535 522 79 46

Boğaz'ın ışıltısını ve İstanbul'un tarihi anlarını birlikte yaşayabileceğiniz bir deneyime hazırsanız; sizi Arwin Cihangir'in nefes kesen terasına davet ediyoruz. Nostaljinin sınırlarında gezinirken, bir anda modern şehir hayatının ışıltılarıyla çevreleniyorsunuz.

Umus İstanbul, Maltepe

Çınar Mah. Turgut Özel Blv. No:85 Maltepe / İstanbul; 0535 100 20 57

Şehrin adeta kutsanmış sakinlikte şeridinde konumlanan; bir yanınızada Marmara'nın sonsuz mavisi, biraz uzakta Adalar'ın silüeti ve Umus'un keyif veren ambiyansı! Umus İstanbul; yaz aylarında hem lezzete hem keyfe doyabileceğiniz geniş ve yeşilliklerle dolu bahçesiyle sizi bekliyor.

Frankie, Karaköy

Galataport İstanbul O Blok Kat: 2 Teras, 34433 Beyoğlu/İstanbul; 0212 401 05 57 ​​​​​​​

Şehrin en yeni terası Frankie, yaz geccelerine lezzet ve eğlence dolu bir esinti katmaya hazır! Yeşilin rahatlatan etkisini yaşatan Frankie terasında, gözlerinizi alamayacağınız manzarayla bütünleşen bir ferahlık mevcut. Müziği, eğlenceyi ve elbette iddialı bir menüyü birlikte sunan Frankie, açılışından bu yana MediterrAsian mutfağıyla gastronomi meraklılarını cezbediyor.

The Galiard, Vadistanbul

Ayazağa Mah., Cendere Cd. No:109/C, Sarıyer/İstanbul; 444 0 233

Modern bir mimarinin, parıldayan detaylarla taçlandırıldığı The Galliard; şehirde kalanlar için hem lezzet dolu bir deneyim, hem de keyifli bir açık alan keyfi yaşatıyor. Oldukça geniş bir menüyle misafirlerini ağırlayan mekan yaz boyunca şehirde lezzet dolu bir keyif alternatifi!



Biz İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi

Gümüşsuyu, Mete Cad. No: 2, Beyoğlu/İstanbul; 0539 551 41 76

İstanbul kültürünün miras tatlarını, pişirme tekniklerini ve gastronomiye dair detayları misafirlerine sunan Biz İstanbul‘un harika bir terası var. 270 derecelik İstanbul manzarasına sahip mekanda geleneksel tatların keyfini terasında çıkarabilirsiniz.



16 Roof, Swissotel The Bosphorus

Vişnezade, Acısu Sokaği No:19, Beşiktaş/İstanbul; 0549 326 11 12

‘Dünyanın Lüks Restoranları’ arasına girerken, 16 Roof terası ise dünya listelerinde! İstanbul’un muhteşem boğaz manzarasını kucaklayan Swissôtel The Bosphorus terasında konumlanan16 Roof ile misafirler lezzetin ve manzaranın tadını doyasıya çıkartıyor. Restoran ve bar olarak hizmet veren 16 Roof, akşam saat 9’a kadar misafirlerini ağırlıyor. Ünlü şef Bruno Andres Santa Cruz’un dokunuşları ile günümüzde ilgi odağı haline gelen Peru mutfağını, Akdeniz lezzetleri ile harmanlayıp modern bir menü oluşturarak İstanbul’un hatta dünyanın favorileri arasına giren 16 Roof, aynı zamanda gece hayatına da yön veriyor. Yeni sezon boyunca sevilen DJ ve her salı günü canlı müzik performanslarının yer alacağı16 Roof, yaz boyunca İstanbul’a renk katmaya devam ediyor.

Sunset Grill&Bar, Kuruçeşme

Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, Beşiktaş/İstanbul; 0212 287 03 57​​​​​​​

İstanbul’un yıllardır kalitesini bozmamayı başaran yegane restoranlarından biri olan Sunset, yaz aylarında oldukça geniş olan terası ve göz alıcı Boğaz manzarasıyla daha da keyifli oluyor. Hem öğlen hem de akşam için tercih edilebilecek olan restoran, iş yemekleri veya özel günler için vazgeçilmez olabilir. Akdeniz, Türk ve Japon Mutfağı'nın servis edildiği restoranda en çok tercih edilen yemeklerin başında sushi, makarnalar ve ızgara etler bulunuyor.



Vogue, Beşiktaş

BJK Plaza, Süleyman Seba Cd. Beşiktaş/İstanbul; 0212 227 44 04

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Akaretler’deki BJK plazanın çatı katındaki konumu ile 20 seneyi aşkın süredir bir İstanbul klasiği haline gelmiş olan Vogue, keyifli yaz akşamlarında kaliteli yemek için akla gelen ilk yerlerden biri. Şık ama sade olan ambiyansıyla müdavim mekânı haline gelmiş olan Vogue’un aynı zamanda yemek öncesi veya sonrası için lounge alanı da bulunuyor. Akdeniz Mutfağı öncülüğündeki menüde Dünya Mutfağı'ndan da seçkiler var.