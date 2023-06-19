Yaz şimdi başlıyor: Sunset Grill & Bar'dan yaza özel tadım menüsü

2023 Michelin Servis Ödüllü, İstanbul Boğazı’nın mükemmel manzarasına sahip ve fine dining’in en iyi temsilcilerinden Sunset Grill & Bar yazın gelişini yeni ve bir o kadar da lezzetli bir menü ile kutluyor. 30 Haziran’a kadar limitli kapasitede servis edilecek tadım menüsü 29 yılı geride bırakan Sunset Grill & Bar’ın lezzet anlayışını yaza özel olarak sunuyor.

Sunset Grill & Bar’ın yaratıcı mutfak direktörü Fabrice Canelle’in hazırladığı tadım menüsü, yaz aylarına geçişte yaz lezzetlerini hissettiriyor. "Yemeğe ciddi yaklaşmak için bütün önyargılardan kurtulmak lazım. Sunset’te amacımız en ilginç damak deneyimlerinin yaşanabildiği yer olmak. Bunun için de orijinal keşifler ve inovasyon gerekiyor. Her mevsimin kendi doğruları var" diyen Fabrice Canelle deneyenlerin damaklarında iz bırakacak bir tadım menüsü sunuyor.

Menü, Sunset’in tecrübeli şarap direktörü Süleyman Şen’in, yerli ve yabancı şarap eşleştirmesiyle de deneyimlenebiliyor.

Sunset Grill & Bar Summer Vibes Tadım Menüsü

Mini füme alabalık tartar ; Satsuma ve mikro shiso yaprakları ile

Avokadolu karides verrine ; Limon kabuğu rendesi, sızma zeytinyağ, Çanakkale domates, togarashi, mikro fesleğen ve “virgin mary” shot ile

Kabak çiçeği tempura; Taze buffalo ricotta peyniri, pastırma, sarımsak, misket limonu kabuğu rendesi, chili biber ve sriracha tobiko mayonez sos ile

Mini taco ; Safranlı paella ve ıstakoz ile

Izgara deniz levreği; Kırmızı kapya biber reçeli, kapari, yerel zeytin tapenade, fesleğen yağı, sarı kapya biber köpüğü ve tütsülenmiş Hindistan cevizi tozu ile

Greyfurt ve zencefil “pastil”

Izgara dana madalyon ; Patates fondan, pancar, tatlı patates püresi, Asya usulü kırmızı şarap sos ve mikro fesleğen ile

Beyaz çikolatalı mousse; Bitter çikolata sosu ve çikolata kıtırları ile

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Ulus Park, Yol Sok, No:2, Kuruçeşme, Beşiktaş, İstanbul; 02122870357