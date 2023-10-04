Paper Moon'da şeflerin buluşması: Baş şef Pino ve konuk şef Giuseppe Ruotolo mutfağa giriyor!

Milano ve New York'ta başlayan lezzet serüvenini; 1996 yılında Akmerkez'de açtığı şubesi ile İstanbullularla buluşturan Paper Moon'dan gusto detaylarla dolu bir haber geldi! Açıldığı günden bu yana şehrin vazgeçilmez İtalyan klasiklerinde ilk sırada karşımıza çıkan bu şık ve zarif İtalyan restoranı; ince düşünülen, sofistike detaylarıyla misafirlerine her anlamda unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Sadece İstanbul'dan değil; dünyanın dört bir köşesinden misafirlerini ağırlayan mekan, gerçek İtalyan tutkusunun dışa vurumunu sofistike detaylarla yaşatanlardan!

Four Hands Dinner with Chef Pino & Giuseppe Ruotolo

Paper Moon baş şefi Giuseppe Pressani, namıdiğer Şef Pino; mutfağında başarılı şef Giuseppe Ruotolo'yu misafir ediyor. İki başarılı şef; şarap eşleştirmesi ile beş aşamalı özel bir tadım menüsü sunmaya hazırlanıyorlar. Başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan gastronomik bir yolculuğa çıkaracak bu özel menüde şefler; klasik İtalyan lezzetlerine modern bir yorum katmaya hazırlanıyorlar. İtalya'nın gelenekselleşen lezzetleri şef Pino ve şef Ruotolo dokunuşlarıyla çok daha modern bir tonda misafirleriyle buluşacak. Modern ve sofistike sunumlarıyla dikkat çekecek bu özel menüye de seçilen şaraplar eşlik edecek.

Four Hands Dinner konseptiyle Paper Moon misafirlerine özel olarak sunulacak bu menü yalnızca 12 - 14 Ekim tarihleri arasında servis edilecek, sadece 3 akşam yemeği!

Bu özel menüyü tatmak için elinizi çabuk tutmanızı ve bir an önce rezervasyonunuzu yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederiz! Çünkü; sınırlı sayıda yer bulunuyor!

Rezervasyonunuzu 0539 697 36 16 no.lu telefondan yapabilirsiniz...

Instagram: @papermoontr