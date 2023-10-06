Gecce Gusto İzmir Etkinlik Rehber: Ekim 2023



Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikler arasından seçtiğimiz en iyi İzmir konser, festival, parti ve tiyatro oyunlarını bir araya getirdik.



Ekim ayı İzmir etkinlikleri arasında; Il Divo, David Garrett, Edis ve daha birçok sevilen sanatçının İzmir’de gerçekleşecek konserleri; Otomatik Portakal, Amadeus gibi tiyatro oyunları seni bekliyor! Ekim ayında gideceğin etkinlikleri seçmek için İzmir Etkinlik Rehberini incelemenizi öneriyoruz!

Il Divo

Tarih: 9 Ekim

Yer: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu



Il Divo ‘A New Day Tour’ turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor! Grup İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından 9 Ekim akşamı Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmirli müzikseverlerle buluşacak.

Edis

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi

Tarih: 9 Ekim 2023, 21:30

Bilet: Biletix



Pop müziğin sevilen ismi Edis, İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi’nde.

Candan Erçetin “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

Yer: Efes Antik Tiyatro

Tarih: 14 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo



Candan Erçetin’in eşsiz yorumu ile Cumhuriyetin 100. Yılında “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde 14 Ekim Cumartesi akşamı Efes Antik Tiyatro’da sizlerle!

Sıla

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 16 Ekim 2023, 21:15

Bilet: Passo



Sıla, sevilen şarkılarını İzmirli dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Milyon Fest İzmir

Tarih;⏐ 17-18-19 Ekim

Yer: Havagazı Fabrikası

Milyonfest İzmir, 17-18-19 Ekim’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde! Bu benzersiz festival keyfini sakın kaçırmayın!

David Garrett

Tarih: 20 Ekim

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu



İzmir konserleri, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett ile devam ediyor! Yeni albüm turnesi ‘Iconic Tour 2023’ için Türkiye’ye gelen sanatçı, 20 Ekim akşamı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.



Kenan Doğulu

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 22 Ekim 2023, 21:15

Bilet: Passo



Kenan Doğulu, unutulmayan şarkılarını seslendirmek için İzmir’de.

Selda Bağcan Senfonik

Tarih: 22 Ekim

Yer: Efes Antik Tiyatro



Selda Bağcan, Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrasıyla birlikte 22 Ekim’de İzmir Efes Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak.

Levent Yüksel Senfonik

Yer: 25 Ekim

Tarih: Efes Antik Tiyatro



Levent Yüksel, yıllara meydan okuyan şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde 30. yıl özel konseri için seslendirecek. 25 Ekim’de Efes Antik Tiyatro’da gerçekleşecek olan konserin biletleri tükenmeden acele edin!

Simge

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 26 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Biletix



Simge, 26 Ekim akşamı İzmirli sevenleriyle buluşuyor.



Ekim Ayı İzmir Tiyatroları

Amadeus

Tarih: 8 Ekim

Yer: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu



Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesini konu alan Amadeus Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in eşsiz oyunculuklarıyla tiyatro perdesinde! 70 kişilik kadrosuyla unutulmaz bir sahne şovu vadeden oyun, 8 Ekim’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

Cimri

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 11 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Biletix



“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır…”

Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri’yi… Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere ‘in ünlü eseri Cimri ‘de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

Zengin Mutfağı

Tarih:13 Ekim

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu



muhteşem sahne performansını izlemeyi sakın kaçırmayın! Zengin Mutfağı, 13 Ekim tarihinde İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.



Frida

20.yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida, Özge Kırıkoğlu Çidamlı’nın muhteşem performansıyla yaşadığı aşk, devrim ve acı dolu, bir yandan da çoğumuza ilham olacak bu hayat hikayesine tanık olun…

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Tarih: 14 Ekim

Yer: İzmir Batı Sahne

Bir İdam Mahkumunun Son Günü, bir mahkumun yargılanması ve idama gidiş sürecini konu alıyor. Oyun, 14 Ekim Cumartesi akşamı İzmir Batı Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Biletler tükenmeden acele edin!



Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 17 Ekim 2023, 20:00

Bilet: Passo



Stefan Zweig’ın ölümsüz eseri “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” adlı romanı muhteşem performansıyla Çağdaş Serter tarafından sahneye taşınıyor.



Otomatik Portakal

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 18 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Biletix



Mükemmel insanların oluşturduğu mükemmel bir toplum, arzuları olmayan, seçme hakkı olmayan, otomatikleştirilmiş bir makineler yığınından ibaret değil midir?İyilik ve kötülük kavramlarını, şiddet, suç ve ceza düzleminde değerlendirirken bir suçlunun devlet eliyle ıslah edilme biçimi ve bunun sonuçlarını tartışan, Tatbikat Sahnesi’nin yeni eseri“Otomatik Portakal”; uyumsuz varoluşlarını düzen karşıtı bir yıkımda arayan, baskıcı toplumsal kontrole boyun eğmeyen, var olan tüm dillerden sıyrılarak öğretilmiş tüm kurallarıreddeden Alex ve çetesinin ‘şiddete övgü’ niteliğindeki başkaldırışlarının hikayesinde tüm bu soruları, rap müziğinin provokatif diliyle yeniden soruyor.

Aydınlıkevler

Tarih: 19 Ekim

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Aydınlıkevler, 19 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda!

Piraye

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 20 Ekim 2023, 20:00

Bilet: Passo



Başarılı şair Nazım Hikmet’in var gücüyle yazdığı şiir ve mektuplardan oluşan bu gösteride onun iç dünyasını keşfedecek; müziğin, aşkın, şiirin ölümsüz yönleriyle tanışacaksınız.

Ölün Bizi Ayırana Dek

Tarih; 21 Ekim

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu



Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı iki perdelik komedi oyunu Ölün Bizi Ayırana Dek, 21 Ekim’de İzmir AKM Yunus Emre Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.

Çingeneler Zamanı Müzikali

Tarih : 23 Ekim

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu



Çingeneler Zamanı filminin uyarlaması olan Çingeneler Zamanı Müzikali İzmir’e geliyor! Oyun 23 Ekim akşamı Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.



İzmir Ekim Ayı Stand-Up Gösterileri



İzmir Stand Up Geccesi

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 7 Ekim 2023, 21:30

Bilet: Passo

İnfiniti Sahne’nin komedyenleri şimdi de İzmir Performance Hall’de seyirciyle buluşuyor! 5 komedyenin yer aldığı bu geceye siz de davetlisiniz!

Sergen Deveci

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 12 Ekim 2023, 20:30

Bilet: Passo



Instagram’da çektiği videolarla milyonların beğenisini ve sevgisini kazanan Sergen Deveci, tek kişilik stand up gösterisi ile sevenleriyle buluşuyor

Alsancak Stand Up Geccesi

Yer: 10 Art Mekan

Tarih: 14 Ekim 2023, 20:30

Bilet: Passo

İki komedyenin birbirinden eğlenceli şakaları ve birbirinden farklı hikayeleri 10 Art Mekan’da.



İzmir Ekim Ayı Festivalleri



İzmir Coffee Festival

Yer: İzmir Arena

Tarih: 6 – 7 – 8 Ekim 2023

Bilet: Biletix



Gerçekleştiği ilk yıldan itibaren Ulusal ve Uluslararası arenada marka olmayı ve adından söz ettirmeyi başarmış olan “Loc Festivals” “Leaders of Coffee” İzmir Coffee Festival”, 7. kez kapılarını tüm kahve severlere büyük heyecan ve mutlulukla açmaya hazırlanıyor.

İçindeki Arayış Workshop Fest

Yer: Urla Çuha Bahçe

Tarih: 14 – 15 Ekim 2023

Bilet: Biletix



Birbirinden değerli katılımcılar ile ”hayatın algoritması, kadim sembolizm, kutsal geometri, kuantum bioenerji, astroloji, kozmik enerji, aile dizimi, ruhsal rönesans, vedik astroloji, kristal bilinç, şamanik rehberi zumba ve toplu meditasyon ile şifa çalışmaları yapılacak olan festival içinizdeki arayışa ışık olmak için spiritüel buluşmalarda sizi bekliyor!

Ekim Ayı İzmir Sergi Takvimi

İzmir ekim ayı sergileri arasından en çok dikkat çekenleri sizler için listeledik…



Haremden Özgürlüğe Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü Fotoğraf Sergisi ⏐31 Ekim’e kadar ⏐ Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Cumhuriyetin ilk yıllarından 1900’lerin sonlarına kadar olan süreçte Türk kadınının haklarını, toplumdaki yerini gösteren 320 fotoğraftan oluşan sergi, 31 Ekim tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.



Eksilerek Biriken ⏐4 Kasım’a kadar ⏐ Hayy Açık Alan



Okyanus Çağrı Çamcı, Üzüm Derin Solak ve Furkan Öztekin’in eserlerini bir araya getiren Eksilerek Biriken Sergisi, 4 Kasım’a kadar Hayy Açık Alan’da ziyaret edilebilir.



Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu ⏐18 Şubat’a kadar ⏐ Arkas Sanat Merkezi

İzmir ekim ayı sergileri için son önerimiz, Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu! Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un sanat yolculuklarını ele alan sergi, 22 Eylül- 18 Şubat tarihleri arasında Arkas Sanat Merkezi’nde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR - Gece Gusto İstanbul Etkinlik Rehberi: Ekim 2023

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR - Ekimde İstanbul'da tiyatro alacak projeler ve tarihleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR - Kenan Kahvesi, İstanbul ve İzmir Coffee Festival'de!​​​​​​​