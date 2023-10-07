Gecce Gusto Gentelmen's Journal: 40. yılında tekrar popüler olan Barbour

Britanya'nın en sevilen miras markası AW23 için bir gardırop ikonunun 40. yıl dönümünü kutluyor; hem tarihine hem de en son versiyonlarına hep birlikte göz atıyoruz!

Britanya'nın hava durumu etrafında dönen konuşmalara olan eğilimi (takıntılılığı sınırlayan bir kavram) göz önüne alındığında, genel olarak konuşursak, en saygın moda evlerinin ve giyim markalarının çoğunun ürün üretirken her zaman değişken olan iklimleri hesaba katması mantıklıdır. Bu girişimlerin başında gelen, yalnızca kırsal tarz ve kırsal giyimle eşanlamlı hale gelmekle kalmayıp aynı zamanda festival müdavimlerinin, açık hava meraklılarının ve ön sıradaki kalabalığın gardırobunda da kendine yer bulan, daimi popüler marka Barbour'dur. ve kraliyet ailesinin üyelerinin en çok tercih ettiği dış giyim markasıdır!

John Barbour tarafından 1894 yılında İngiltere'nin kuzeydoğusundaki bir sahil kasabası olan South Shields'ta kurulan şirketin ilk amacı denizciler, denizciler ve balıkçılar için sağlam dış giyim üretmekti; ancak o zamandan beri koleksiyonları pratik kullanımdan kayboldu. Country, klasik parçaları yeniden yorumlayan ve yeniden işleyen çağdaş çizgilere yöneliyor.

Bisiklet yakalı beyaz tişört, arkadan ilmekli sweatshirt ve lacivert iki parçada olduğu gibi, Barbour'un birçok tasarımı gardırobun kahramanı statüsüne ulaştı; kişiye özel kesimi ve dört mevsim kullanışlılığıyla imrenilen Barbour Ashby Balmumu Ceket, ve binicilik tarzı Barbour Chelsea Sportsquilt Jacket bunların arasında ve bu yıl marka, en sembolik ürünlerinden biri olan Beaufort Wax Jacket'in kırkıncı yılını kutluyor.

Barbour'u herkesin tanıdığı bir isim haline getirmekten büyük ölçüde sorumlu olan ve ilk olarak 1982'de geliştirilen ve ertesi yıl kamuoyuna sunulan Beaufort, Fransa'da görülen ve sıklıkla giyilen atış ceketlerinden ilham alan Dame Margaret Barbour'un eseridir. İngiltere'dekilere göre daha güçlü bir stil ve daha fazla özellik karnier, tam genişlikte arka oyun cebi gibi.



Her ne kadar tarzının kökleri Kanal boyunca bulunsa da Beaufort, bu kıyılardaki kırsal ve pastoral manzaralarla eşanlamlı hale gelerek belirgin bir İngiliz havası kazanmıştır. Barbour'un South Shields'taki fabrikasında üretilen bu ürün, uzun zamandır pratik, amaca uygun gardırobun vazgeçilmez parçası olarak biliniyor ve ayırt edici özellikleri arasında yumuşak kahverengi fitilli kadife yakası yer alıyor; ayırt edilebilir iki yönlü kalın fermuar; büyük körüklü cepler; ekose desenli iç astar; ve belki de en önemlisi, zeytin tonunda mumlu pamuklu dış yüzeyi.

Bu nedenle Barbour, dünyaya tanıtılmasının 40. yılını kutlamak amacıyla, orijinalin tüm özelliklerini taşıyan, ancak 40. yıl dönümünü simgeleyen arka yaka etiketi ve zımbalar eklenmiş, ceketin sınırlı sayıda üretilen bir versiyonunu üretti. 'Beaufort 40' kazınmış, bu tür ayrıntılar geleneksel mirasa ayrı bir incelik ve çağdaş bir his katıyor.

Lacivert, adaçayı ve zeytin olmak üzere üç renk seçeneği bulunan bu kutlama parçasına ek olarak, orijinal ceketin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü vurgulamak için 40 adet Barbour Re-Loved Beauforts da üretilecek. ceketleri temizlemek, yeniden cilalamak ve onarmak, aslında benzersiz ve arzu edilen parçalardan oluşan bir sürü yaratacaktır.

Bu sürümler, Barbour'un Bedale, Border, Ashby ve Beadnell gibi klasik balmumu ceketlerinin uzun ömürlü çekiciliğini vurgulayan kapsamlı Evergreen Icons kampanyasının bir parçası olarak geliyor.



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