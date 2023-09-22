Türk ünlülerin ve dünyaca tanınmış ünlü erkeklerin tercih ettiği saat modelleri



Söz konusu ünlüler olunca her pozlarında bileklerine bakmamak imkansız. Saat meraklılarının belki seçici algısı da bu diyebiliriz ama güzel saatin hayranı olunan bir ünlünün bileğinde ışıldaması, uzun sohbetlerin derinleşen konusu olabilir. Fiyatından mekanik üstünlüklerine kadar tüm komplikasyonları ayrıntıları ile zevkle konuşulur. Biraz olsun bu merakları gidermek amacıyla sizler için ünlüler ve yollarının kesiştiği yüksek saatçilik markalarını göz attık.



Tom Cruise, Bremont ALT1-C

Markaların en çok peşinden koştuğu ünlülerden biri de Tom Cruise. Filmlerinde çok değişik saat markaları ile iş birliktelikleri yaptı ama bizim için en önemli olanı günlük hayatına da taşıdığı modelin hangisi olduğu. Büyük ve cesur görünümlü saatleri seven sanatçı ,onları tam bir aksesuar olarak ön planda da teşhir ediyor. Bu beğenisinin doğrultusunda da günlük hayatında pilot saatlerinin ustası Bremont’u tercih ediyor. Bir pilot konsepli saat olan Bremont ALT-1C, teknik özelliklerin bir araya geldiği klasik kronometre modeli. Şık siyah kadranlı ve paslanmaz çelik kasası otomatik mekanizmasına ev sahipliği yapıyor.

Cem Yılmaz, Rolex Daytona

Türk sinema ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden Cem Yılmaz, yaptığı başarılı projelerle olduğu kadar saat ve otomobil koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Cem Yılmaz’ın zaman zaman kameralara yakalanan saati Rolex Daytona, onun stilini tamamlayan özel bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Daytona, etkileyici tasarımı ve yüksek performansıyla saat tutkunlarının gözdesi olan bir model. Dayanıklı malzemeleri ve zamanı mükemmel bir şekilde takip eden hassas mekanizması ile ünlü. Ayrıca, yarış dünyasından ilham alınarak tasarlanan kronograf özellikleri, saatseverlerin beğenisini kazanıyor. Cem Yılmaz’ın tercihi olan Rolex Daytona, zarafet ve işlevselliği bir araya getiren mükemmel bir seçim olarak onun saatlere ve otomobillere olan sevgisini en iyi şekilde temsil ediyor.



Leonardo Di Caprio, Tag Heuer Carrera

Oscarlı ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio, bileğinde taşımak için Tag Heuer’in en cesur modeli Carrera’yı tercih ediyor. DNA’sını hız ve dayanıklılıktan alan Tag HEUER Carrera, ilk kez 1963 yılında dünyanın en zorlu oto yarışı Carrera Panamericana’dan esinlenilerek yaratıldı. Gümüş rengi kadrana ve kronograf mekanizması ile paslanmaz çelik kasaya sahip.

Justin Timberlake, Rolex Oyster Perpetual Day Date 40

En çok takip edilen sanatçılardan Justin Timberlake, genç hayatına çok özelliği sığdırmış; şarkıcı, söz yazarı, aktör, müzik yapımcısı. Timberlake, renkli hayatı gibi kendine en yakışan model olarak Rolex Oyster Perpetual Day Date 40’ı seçti. Başkanların saati olarak anılan Rolex’in eskimeyen şık modeli, kavradığı her bileğe ayrı bir güç katıyor adeta. Sanatçının seçtiği 40 mm kasa çapı olsa da aynı modelin 36 mm’lik unisex kullanılacak bir ölçüsü daha bulunuyor. Özellikle sarı altın olması onu daha da popüler ve bilinir kılıyor. İçerisinde 3255 Rolex kalibre ile can buluyor ve mekanizmasının eşsizliğini sağlayan denge yayı niobyum, zirkonyum alaşımlarından oluşuyor.



Kıvanç Tatlıtuğ, Patek Philippe

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, şıklığıyla da birçok kişinin yakından takip ettiği isimlerden biri. Başarılı oyuncu saat konusunda oldukça pahalı modelleri tercih ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin de ilk tercihleri arasında yer alan Patek Philippe marka saatini özellikle günlük kombinlerinde sıkça kullanıyor. Siyah kare kadranı, gümüş rengi kordonu ve sade tasarımıyla göz dolduran saate alternatif olarak Ferrucci Kol Saati'ni değerlendirebilirsiniz.



Lionel Messi, Rolex Yacht Master



Arjantinli ünlü futbol yıldızı Lionel Messi, 21 yıldır emek verdiği Barcelona takımdan ayrılıp PSG ile sözleşmesini imzalamaya Paris’e geldiğinde, attığı yeni ve önemli adımda Rolex Yatch-Master’ı kendisine eşlik etmesi için seçti. Sportif ve şık Oyster Perpetual Yacht-Master ref.126655, 40 mm çapında, 18 k pembe altın hem spor hem de şık bir model. Mat seramik Cerachrom bezel ve siyah kadranlı, 70 saat güç rezervi özelliği bulunuyor. 100 metreye kadar geçirmezlik özelliği var.

Cristiano Ronaldo, Franck Muller



Efsane futbolcu Ronaldo, bileğinde taşımak için Franck Muller’i tercih etti. Tek adet üretilen özel model Cintrée Curvex Tourbillon ve beyaz altın kasa şıklığı içerisinde. Baget kesim pırlantalar ile bezenmiş ve saat 6 konumunda tourbillonu görülüyor. Safir kristal camın altındaki kadranında siyah akrep ve yelkovanı zamanı ifade ediyor.

Fatih Terim, Rolex Sky-Dweller



Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim’in tercih ettiği saat de dikkat çekiyor. Terim, şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan Rolex Sky-Dweller modelini kolundan eksik etmiyor. Bu etkileyici saat, özellikle yolcuların dünya saatine dair ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olan ikinci zaman dilimi fonksiyonu ile öne çıkıyor. Ayrıca, görkemli tasarımı ve dayanıklı malzemeleri ile de dikkat çeken Sky-Dweller, zamanın ötesinde bir stil ifadesi olarak Fatih Terim’in tarzını tamamlıyor. Ünlülerin tercihleriyle dikkatleri üzerine çeken bu saat, Fatih Terim’in otoriter ve zarif görünümünü mükemmel bir şekilde yansıtıyor.



Mark Ronson, Audemars Piguet Royal Oak

Yüksek saatçilik markası Audemars Piguet, yeni bir marka elçisi anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya imza atan İngiliz-Amerikan Mark Ronson ünlü bir besteci, DJ, müzik yapımcısı. Altın Küre, DJ & Oscar ödüllerinin yanı sıra 7 kez Grammy ödülü kazandı. Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga gibi birçok sanatçıyla çalıştı. Audemars Piguet ise en iyisini yapma konusunda sınırları zorlayan bir marka. Markanın en küçük ayrıntı üzerinde gösterdiği özen Ronson’u etkiliyor ve bu noktada yolları kesişiyor. Saat yapmak duygu ve özen gerektiriyor tıpkı bir müziğin uyumlu notaları gibi.

Nadal, Richard Mille RM 27-04

İsviçre lüks saat markası Richard Mille’in Rafael Nadal ile 2010 yılından itibaren uzun soluklu birlikteliği bulunuyor. Richard Mille ve Nadal, birçok şampiyona yaşadılar. Birlikte koştular, birlikte terlediler, en sert vuruşları birlikte yaptılar ve en çok şampiyonluğu da birlikte kazandılar. Böylece Richard Mille, bir saatin karşılaşabileceği en zorlu şartları başarı ile tamamladı. Sporcu Rafael Nadal’ın “Avustralya Açık Tenis Turnuvası’’ndaki zorlu mücadelesinde ise yine Richard Mille tarafından üretilen RM 27-04 Manuel Winding Tourbillon Rafael Nadal’ı bileğinde gördük. Karbon polyamid ve TitaCarb gibi hafif ve dayanıklı bir alaşımdan üretilen kasaya sahip saat, biri Nadal’ın olmak üzere toplam 250 adet limitli sayıda üretilen RM 27-04’ün kasa arkasında sınırlı üretim sayısı ve Nadal’ın adı yer alıyor. 50 metre su basıncına dayanıklı ve 38 saat güç rezervi bulunuyor.

Kenan İmirzalıoğlu Casio Mtp-v006l-7budf Kol Saati

Yakışıklılığının yanı sıra kendine özgü tarzıyla da büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalıoğlu, birçok ünlü isme nazaran daha hesaplı saatleri tercih ediyor. Yakışıklı oyuncuyu sık sık Rolex'in Milgaus model saatiyle görüyoruz. Fiyatı her ne kadar birçok ünlü ismin kullandığı modellere göre uygun olsa da herkesin karşılayabileceği bir tutar değil elbette. Bu nedenle hem Rolex Milgaus gibi şık hem kaliteli bir alternatifle karşınızdayız, Casio Mtp-v006l-7budf Kol Saati. Siyah deri kordonu ve beyaz kasasıyla oldukça şık ve sade bir duruş sergileyen model hem günlük hem özel davet kombinlerinize çok yakışacak!

Jack Gyllenhaal , Santos de Cartier

Merak ve cesaret, öncü karakter. Jake Gyllenhaal, Cartier’in bu değerleriyle kesinlikle özdeşleşen bir isim. Amerikalı aktör ve Maison de Cartier, markanın ikonik saat koleksiyonu Santos de Cartier’in yeni kampanyası için iş birliklerini açıkladı. Jake Gyllenhaal, Santos de Cartier erkeğinin simgelediği tüm özellikleri barındırıyor. Yaptığı işe kendini tamamen adayan ve hiçbir şeyi yarım bırakmayan bir erkek. Cesareti, dürüstlük ve kendine karşı gerçeklikle tanımlayan bir erkek.

Benedict Cumberbatch, Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox



Jaeger-LeCoultre’ın marka elçisi Benedict Cumberbatch , Seul’de düzenlenen yeni sinema filmi ‘Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’nın prömiyerine Jeager-LeCoultre Polarix Memovox saatiyle katıldı. Şarap rengi takım elbisesini tamamlayan bileğindeki saatiyle son derece zarif görünüyordu. Tarihi referansa saygın bir göndermeden fazlası olan yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonu Memovox Polaris’in ruhunu bir dizi yeni saatle günümüzün aksiyon erkeklerine uyarlıyor. Saatler arasında üç saat kollu otomatik, kronograf ve dünya zamanı/kronografın yanı sıra daha güçlü vintage duygusu yayan iki model, Jaeger-LeCoultre Polaris Date ve Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox, özellikle dikkat çekiyor.

Fatih Altaylı, Rolex Day Date



Ülkemizin önde gelen gazetecilerinden Fatih Altaylı, saat koleksiyonerliği ile de biliniyor. Rolex markasının en prestijli modeli olan Day Date serisi, yalnızca altın veya platin malzemeden üretiliyor. Altaylı’nın tercihi ise Platin Rolex Day Date modeli olmuş. Saatin platin malzemesi, göz alıcı bir parlaklık ve üstün dayanıklılık sağlıyor. Day Date serisi ayrıca, günlük takvimi ve gün isminin tam yazılı olduğu kadranıyla da ünlü. Saat sevgisi, Altaylı’nın yalnızca saati takmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda saatler üzerine yazılar kaleme alarak da bu tutkusunu kamuoyuyla paylaşıyor. Fatih Altaylı’nın tercihi olan Platin Rolex Day Date, hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren mükemmel bir seçim.

Eddie Redmayne, Omega Seamaster Aqua Terra

İngiliz oyuncu, model, şarkıcı gibi birçok vasfa sahip Eddie Radmayne , Omega’nın Seamaster Aqua Terra modelini tercih ediyor. Omega’nın yeni koleksiyonu markanın denizcilik mirasından güç buluyor. 41 mm çapındaki model okyanus ruhu ile mükemmel bir uyumu yakalıyor. Özel gloşe desenli kadranında saat 6 konumundaki tarih göstergesi rodyum kaplı. Akrep ve yelkovan ise beyaz Super-Luminova ile en karanlık ortamlarda da saatin kolaylıkla okunmasını sağlıyor. Sertifikalı co- axial kronometreye sahip. Anti manyetik, 60 saat güç rezervi var ve 150 metre su basıncına dayanıyor

Neymar Jr, Omega Seamaster Diver 300m Co-Axial Master Chronometer Chronograph 44 mm

PSG ve Brezilya milli takımının ünlü oyuncusu Neymar, hayran bırakan sahadaki oyununun yanı sıra internette de en çok tıklanan videolar ile büyük bir izleyici kitlesine sahip. Maç sırasında sergilediği performans hakikaten defalarca izlenmeye değer. İşini bu derece zevkle ve mükemmel yapan birinin de bileğinde görmek isteyeceğimiz markalardan bir tabii ki Omega olacaktır.

Yetenekli futbolcu, Omega Seamaster Diver 300m Co-Axial Master Chronometer Chronograph modelin sportif şıklığıyla bütünleşiyor. Sporcu kimliği her ne kadar çimler üzerinde olup, dalış modelini seçmesi farklı karşılansa da saatlerden iyi anlayan biri olarak spor ve şehirli şıklığının ayrıcalığını tercih etmesi renkli karakteri tamamlıyor.



44 mm kasa çapına sahip model 18k sedna altından üretildi ve 300 metre su basıncına dayanıklı. Siyah kadranında lazer ile dalgalı gravüze desen işlenmiş. Saat 6 konumunda tarih penceresi yer alıyor.

Keanu Reeves, Patek Philippe Golden Ellipse Ref. 5738R

Keanu Reeves , tam bir saat sever. Etkili koleksiyonunun yanı sıra, setteki çalışma arkadaşlarına en kalıcı ve anlamlı olacak hediye olarak saatleri tercih ediyor. En son bileğinde taşımak için Patek Philippe Golden Ellipse modelini görüyoruz. Modelin güçlü ve sade duruşu Reeves’in karakteriyle çok örtüşüyor.



Patek Philippe Golden Ellipse Ref. 5738R kendinden kurmalı bir mekanizma ile hayat buluyor. Siyah şık kadranını pembe altın kasası çevriliyor

Jason Statham, Patek Philippe Nautilus

Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızı Jason Statham’ın tercih ettiği saat de hayranlarının ilgisini çeken bir detay haline gelmiştir. Statham, şıklığı ve zarafeti temsil eden Patek Philippe Nautilus modelini kolundan eksik etmiyor. Bu göz alıcı saat altından üretilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Altının zarafetiyle buluşan minimalist kronograf pencereleri, saatın estetik tasarımına zarafet katıyor. Zamanın değerini en ince detaylarda bile hissettiren bu ikonik saat, Jason Statham’ın stilini tamamlıyor ve onunla özdeşleşen bir aksesuar olarak dikkat çekiyor. Ünlülerin tercihleriyle moda dünyasına yön verdiği bir gerçek; ve Jason Statham’ın Patek Philippe Nautilus ile yansıttığı zarif ve sofistike tarz, saat tutkunları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.