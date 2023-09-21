Instagrammable Places: Roma'nın çarpıcı güzellikte fotoğraflar çekebileceğiniz yerleri!

Roma'da hayran bırakan o fotoğrafları çekmeniz için mekan önerilerine geçmeden önce; Roma fotoğrafçılığına dair iki önemli ipucuyla başlayalım...

1. Şehir merkezine yakın bir otel bulun: Roma'daki tüm güzel fotoğraf noktaları böylelikle yürüme mesafesinde olacaktır. Gecce Gusto olarak bizim tavsimeyiz İtalyan restoranlarıyla dolu, alışılagelmişin dışında, pitoresk bir mahalle olan Trastevere!

2. Erken kalkın: Roma, Avrupa'nın en popüler şehirlerinden birisi, bu nedenle de çok sayıda turist bulunmaktadır. Başka hiç kimsenin olmadığı, Instagram'da paylaşılabilir fotoğraflara sahip olmak için güne erken başlamalısınız. Roma sabah 7'de en iyi halindedir, unutmayın!

Ve gelelim Roma'nın en instagrammable yerlerine!

The Colosseum

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Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olan Colosseum her açıdan fotoğraflanmayı hak ediyor! Bu başyapıtı fotoğraflamak için pek çok iyi seçenek var ve işte bizim favorilerimizden birkaçı...



Kuzeyden: Colosseo metro durağının yakınında ünlü bir duvar ve ikonik Colosseum manzarasına sahip küçük bir tepe bulunuyor. Colosseo metro durağından sola dönüp sol tarafınızda kalacak merdivenlerden yukarı çıkın. Merdivenler sokağın karşı tarafında; bu açıdan bir kare kesinlikle almalısınız!



Batıdan: Colosseum'un girişine yakın bir başka harika fotoğraf noktası daha var. Burada açıyla oynayabilir ve Colosseum'un daha büyük bir bölümünü yakalayabilirsiniz.

Vatican Museum - Spiral Merdivenleri

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Vatikan Şehri'nin içindeki bir sonraki fotoğraf yeri Vatikan Müzesi! Müzenin büyük bölümünde fotoğraf çekmek yasak tabii... Şans eseri en ilgi çekici fotoğraf noktası ise müzenin girişinde yer alıyor aslında! Vatikan Müzesi'nin spiral konumlanan merdivenleri; merdivenin yukarıdan aşağıya doğru fotoğrafını çekmek harika kareler yakalamanızı sağlıyor.

Tek sorun, genellikle insanlarla dolu olması ve fotoğrafa pek bir şey katmamasıdır. Merdivenleri kendinize çıkarmanın bir seçeneği de oraya gerçekten erken varmaktır, ancak genellikle erken saatlerde bile müzeye giden çok büyük bir kuyruk olduğundan, yine de yalnız olmama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu fotoğrafa dair beklentilerinizi azaltmanızı ve belki de post-processing ile insanlardan kurtulmanızı öneririz! :)

Vatican City

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Vatikan Şehri birçok muhteşem anıt ve manzaraya ev sahipliği yapmaktadır ve bu nedenle birçok fotoğraf seçeneği sunmaktadır. İlk durağınız, Aziz Petrus Meydanı olarak da bilinen Piazza San Pietro ve daha spesifik olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın girişinden uzanan büyük kemerler olmalıdır!

Vatikan'dayken Aziz Petrus Bazilikası'nın içinde devam edin ve çatıya çıkın. Burada kubbenin fotoğraflarını çekebiliyorsunuz ve en tepeye kadar çıktığınızda tüm şehrin muhteşem manzarasını görüyorsunuz.

Campo de' Fiori Meydanı

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Campo de' Fiori meydanı, Roma'nın en popüler açık hava pazarlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Pazar, her gün açıktır ve onlarca satıcıya ev sahipliği yapmaktadır.

Taze meyve, sebze, peynir, çiçek, zeytin ve şarabın güzel fotoğraflarını çekmek için mükemmel bir yer...

Pantheon

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Roma'da fotoğraflamak isteyeceğiniz bir diğer ikonik yapı ise ikonik Pantheon binasıdır. Pantheon, eski bir Roma tapınağı, ancak şimdi M.Ö. 125'te inşa edilmiş bir Katolik kilisesidir. Burada iki harika fotoğraf seçeneğiniz var..



Dış cephe: Yüksek sütunlu büyük giriş görkemli ve oldukça fotojeniktir. Meydanın ortasındaki heykelin yanından geçin ve heykeli fotoğrafınız için ön plan olarak kullanın.



İçi: Girişten bile daha görkemli olan 58 metre yüksekliğindeki beton kubbedir. Kubbenin, kubbeye muhteşem bir ışık huzmesi veren, gökyüzüne açılan merkezi bir açıklığı vardır. Yağmur yağdığında yağmur damlalarının büyük bir sağanak gibi huzur içinde düştüğünü görebilirsiniz.

Spanish Steps

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İspanyol merdivenleri her açıdan çok güzel. Piazza di Spagna'da dururken İspanyol Merdivenleri'nin klasik fotoğrafını yukarıya doğru çekebilirsiniz.

Merdivenlerin tepesinde şehrin muhteşem manzarasıyla karşılaşıyorsunuz.

Trevi Fountain

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Roma'dayken, Roma'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan Trevi Çeşmesi'nin fotoğrafını çekmelisiniz.

Çeşme büyük kalabalıkların ilgisini çekiyor ve bu da fotoğraf çekerken sorun oluyor. Yine buraya erken gelin veya kalabalığa kucak açın.

Villa Borghese

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İspanyol merdivenlerinin üstünde, fotojenik yemyeşil ağaçlar, rengarenk çiçek çalıları ve sevimli evlerle dolu büyük bir bahçe olan Villa Borghese'yi bulacaksınız.

Burada kameranızla rahatlıkla yarım gün geçirebilirsiniz.

Aventine Hill Keyhole

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Roma pek çok tepeden oluşan bir şehirdir ve Aventine Tepesi de bunlardan biridir. Fotoğrafçıları buraya getiren şey gizli anahtar deliğidir. Anahtar deliğinden Aziz Petrus Bazilikası'nın tüm kubbesini mükemmel bir açıdan görebilirsiniz. Ancak anahtar deliğine giden dev çizgiye hazırlıklı olun.