RIMOWA, dünyaca ünlü lüks mücevher şirketi Tiffany & Co. ile yeni bir işbirliğini duyurdu!

Tarihi boyunca Alman evi, özellikle seyahat deneyimini benzeri görülmemiş bir mükemmellik seviyesine yükseltmek amacıyla her zaman yaratıcı ortaklarla işbirliği yapıyor. Ve bugünde RIMOWA, dünyaca ünlü lüks mücevher şirketi Tiffany & Co. ile yeni bir işbirliği yoluyla aynı adımları atmaya devam ediyor.

Bu işbirliğinin ayrıntıları...



Yeni ortaklık, her biri kendi alanında öncü iki dev arasında benzersiz bir iş birliği anlamına geliyor ve gezginlerin gelecek seyahatlerinde kalbinin attığı koleksiyon parçalarıyla seyahat etme konseptinin ötesine geçecek.

Koleksiyonda RIMOWA x Tiffany & Co. mücevher kutusu bulunuyor. Mücevher Kutusu, RIMOWA x Tiffany & Co. Bagaj Çantası. Rock Cut Kabin ve RIMOWA x Tiffany & Co. Kişiselleştirilmiş Mücevher Kutusu. Kişiye özel ön sipariş ile alınacak 'kişiselleştirilmiş seyahat boyu mücevher kutusu'...

RIMOWA × Tiffany & Co. mücevher kutusunun özellikleri: Olağanüstü bir sanat eserine sahip Mücevher Kutusu ('Rock Cut') Elmas taşın benzersiz yönlerini ve hissiyatını veriyor! Marka Rimowa, Tiffany & Co. markasının efsanevi tasarımlarına saygı duruşunda bulunarak, yivli alüminyum yüzeye dokunurken duyulara hitap eden bir deneyimi de bu özel koleksiyonda sunacak olan RIMOWA'nın ayırt edici diğer özelliği ise Almanya'da fırçalanmış alüminyum bazlı bir teknik kullanılarak üretilen olağanüstü 'Rock Cut' tasarımı, kusursuz işçilikle desenin içine kazınmış ünlü 'T' ile prestijli mücevher evine saygı duruşunda bulunan yumuşak bir ayrıntıyla süslenmiştir.

Yeni mücevher kutusunun dış kısmında, kulpunda ve kapatma mekanizmasında ikonik Tiffany Blue® rengi bulunuyor. Kutu üç ayrı seviye içeriyor ve değerli mücevherlerinizi evde veya seyahat ederken güvenle saklamak için tasarlanmıştır. Eşyalara erişimi kolaylaştırmak için üstten açılıyor ve burada gezginler ilk önce üzerinde gravür yapılabilen gümüş bir plakanın bulunduğu büyük bir ayna ile karşılaşıyor. Kutuda ayrıca yüzüklerin ve diğer mücevherlerin saklanması için beş bölmeden oluşan, sıkıca kapanan bir çekmece de ortaya çıkıyor. Orta çekmece, kendine özgü deri halkalarla birlikte kolye ve bilezikleri saklamak için tasarlanmıştır; alt çekmecede ise gezginlerin sevdiği parçaları saklamak için tasarlanmış üç bölme bulunur.

Öte yandan RIMOWA x Tiffany & Co. bagaj çantasının özellikleri: Rock Cut Cabin aynı zamanda son derece sanatsal bir 'Rock Cut' parçası. Klasik bagaj, Tiffany Blue® tutma yerleri, bagaj etiketi ve tekerleklerle yeni bir görünüme kavuşuyor. Çantanın iç kısmı da aynı ikonik renkte Tiffany Blue® kayışlar ve iki markanın logolarıyla süslenmiş deri detaylarla süslenmiş.

RIMOWA x Tiffany & Co. işbirliğinden doğan seyahat ve bagaj çanta setlerini bu sezon hangi ünlülerde ve Influancer'larda göreceğiz şimdiden merak ediyoruz! ;)