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Hublot saatlerini zamansız minyatür sanat eserlerine benzeten en önemli işbirliklerinden ikisini öne çıkarıyoruz!!

Benzersiz saatler dünyasında Hublot'un tasarımları öne çıkıyor ve üç ana unsuru birleştiren modern saatler arasında: yüksek işçilik, yenilikçi tasarımlar ve tutkulu sanatsal dokunuşlar var! 

Hublot saatlerini zamansız minyatür sanat eserlerine benzeten en önemli işbirliklerinden ikisini öne çıkarıyoruz!!
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 23-09-2023 12:41

Saat markası Hublot'un Takashi Murakami ve Richard Orlinski ile olan işbirliğinin ayrıntıları!

Sanatçı Takashi Murakami imzalı NFT tokenlı Hublot saatleri! 


Hublot, sanatçı Takashi Murakami ile işbirliği içinde dördüncü ortak sanat projesini başlattı!

Klasik Füzyon Kronograf Orlinski
Bazıları ilk bakışta dünyaca ünlü görsel sanatçı Richard Orlinski'nin ayırt edici yönleri ve ünlü açısal tasarımının oluşturduğu görünümlerden etkilenirken, diğerleri Hublot kronograf kadranının teknik yönlerinden etkilenecek. Yani işbirliğinin Classic Fusion Chronograph Orlinski'ye adanan bu yeni versiyonu, hem sanat hem de aşırı hassasiyet tutkunlarına yöneliktir. Bu benzersiz saat, her bileğe mükemmel uyum sağlayan 41 mm'lik bir kasaya sahip. Füzyonun büyüsü benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığında saat gerçek bir şaheser haline gelmiş.

Hublot, biri ünlü siyah kauçuk kayışla donatılmış, diğeri ise konfor ve estetik özellikleri birleştiren muazzam bir teknik başarı olan tamamen üç boyutlu bir karaktere sahip, benzersiz iki versiyonu saat tutkunlarına ve koleksiyonerlere  sunuyor.

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