Dünya'da şu anda en çok satan 7 parfümü bir araya getirdik! 

GÜZELLİK KOKULARI



Ve işte dünyada tüm kadınların neden bu kokulara deli olduğunu sizler için Gecce Gusto güzellik editörleriyle araştırdık ve anlatıyoruz.

Aroma her zaman bireyseldir. Parfüm konusunda yanılmamak ve hangisinin size uygun olduğunu anlamak için kokuları dinlemeniz, kokunun ciltte nasıl davranacağını görmeniz gerekiyor. Ancak neredeyse herkesin alıştığı ve sevdiği, uzun yıllar vazgeçemediği parfümler olsa da biz sizlere şu anda dünyada en çok satan 7 parfümü bir araya getirdik!

Aşağıda yazığımız 7 parfüm markası; bunlar ikonik hale geldi ve dünyada en çok satan parfümler oldu!



Elbette kaliteli reklam ve bunların yüzleri olan dünya starlarının da bu parfümlerin ikonik hale gelmelerinde etkisi olmadı desek yanılmış oluruz! ;)

1- Chanel No. 5

2- Miss Dior

3- Black Opium от Yves Saint Laurent

4- Dior J’adore

5- Flora Gorgeous Gardenia от Gucci

6- Lost Cherry от Tom Ford

7- Bibliotheque от Byredo

Chanel No. 5



Bu kokunun seçimde ilk olması şaşırtıcı değil. 1921'de parfümcü Ernest Bo (bu arada, Rusya'da doğdu ve hayatının yarısını geçirdi), Coco Chanel'in isteği üzerine "kadın gibi kokan yapay bir kadınsı koku" yarattı. Bu zamanda, parlak bir çiçek sesi olmayan aldehit kokusu, parfümeri sanatında bir dönüm noktasıydı. O zamandan beri herkes Chanel No. 5'i biliyor. Parfümün adı da tesadüfi değil: parfümcü, tasarımcıya birkaç parfüm seçeneği sundu ve Chanel, numuneyi tam olarak 5 numarada seçti. Bu, tasarımcının en sevdiği numaraydı: Chanel, tüm şovları 5'inde düzenledi ve Chanel No. 5 parfüm ikonik parfümler arasında 1. sırada her zaman yerini korudu.

Miss Dior



Parfüm 12 Şubat 1947'de ortaya çıktı; tek bir parfüm bileşimi bu kadar çok yeniden yapılmadı! 70 parfüm varlığında 32 kez yeniden yapıldı. Ve 1947'de koku, burna ve hislere şu an olduğundan tamamen farklı geliyordu! Podyumda parfüm sürmeye zorlanan modeller bile ağır şipre bileşiminden oluşan Miss Dior parfümünden hoşlandı ve tüm zamanların en ikonik 2. parfümü olarak yerini her zaman korurdu.

Black Opium

Koku, Black Opium kadın koleksiyonunun bir parçası olarak 2021 yılında piyasaya sürüldü. Portakal, yasemin ve vanilya notaları içeren kakaolu sade kahve kokusu, onu oryantal bir gurme olarak sınıflandırdı. Parfümün reklam yüzü, kokunun ruh halini! cüretkar ve seksi, en doğru şekilde aktaran Amerikalı aktris Zoe Kravitz oldu ve parfüm en ikonik kokular arasında dünyada 3. sırayı aldı.

Dior J'adore

Kült parfüm, 1999 yılında Dior için yaratıldı ve 2011'de Charlize Theron ile yaptığı bir reklam sayesinde dünya çapında ün kazandı. Çiçek aroması, ylang-ylang, şam gülü ve yaseminin meyveli notalarını birleştirir. Parfümcü, kompozisyonu gizemli kokusuyla cezbeden var olmayan bir çiçeğin kokusuyla harmanladı ve zamanımızın en ikonik 4. parfümü olarak yerini aldı.

Flora Gorgeous Gardenia от Gucci

Parfüm, Gucci evi tarafından 2012'de piyasaya sürüldü ve ardından 2021'de moda evinin yüzüncü yılı şerefine yeniden piyasaya sürüldü. Kompozisyonun kahramanı, aroması şeftali ve yasemin notalarıyla vurgulanan mistik gardenyadır. Parfümün yüzü Miley Cyrus. Parfümün ruh halini aktarmayı başardı: bir yandan kadınsı ve romantik, diğer yandan neşeli ve canlandırıcı bir koku olarak dünyada en ikonik 5. parfüm olarak yerini aldı.



Lost Cherry от Tom Ford

Yasemin, tarçın ve tonka fasulyesi notalarına sahip sulu kiraz kokusuyla tanınan bu koku, Tom Ford tarafından "Yenmeyi bekleyen olgun bir kiraz gibi, Lost Cherry görkemli ve doyumsuz bir koku" olarak tanımlıyor. 2018'de ortaya çıktı ve hemen popüler oldu (ayrıca: Yeşil Noel ağaçları, gökkuşağı, deniz toprak ve karahindiba kokularını aynı şişede barındırarak dünyanın en ikonik kokuları arasında 6. sırada yerini aldı.



Bibliotheque от Byredo

Bu koku, 2017 baharında Fransız parfümcü Olivia Giacobetti tarafından yaratıldı. Kız, çocukların kitap kokusundan, meyve ve çiçek kokularından ilham alarak sıcaklık ve rahatlık atmosferini yeniden yaratmak istedi. Koku, “geleneksel bir kütüphanenin rahatlık bölgesine" aktarılıyor. Zamanın durduğu ve duyguların keskinleştiği sessiz bir tefekkür dünyasının en zarif parfümü olarak Dünyanın en ikonik 7. parfümü olarak yerini aldı ve en çok satanlar listesine girdi.