Kış sezonunun yeni sonbahar kokularına bir bakış! 

Zarif çiçek kokuları mı, yoksa sakin odunsu baharatlar mı? Kendinize uygun kokuyu bu yazımızda mutlaka bulacaksınız!

Bağımlılık yapan TOM FORD Café Rose’dan Hermès ipek koleksiyonuna yeni eklenen parfüm ve çok daha fazlasını sizler için aşağıda bir araya getirdik...



TOM FORD Private Blend MYRRHE MYSTÈRE

TOM FORD'un yeni özel koku serisi, parfüm endüstrisindeki en egzotik, nadir ve ikonik kokuları kutlayan yeni başyapıtı "MYRRHE MYSTÈRE"yi bu ay piyasaya sürüyor! Zengin mür özü ile modern vanilya kokusu bir araya gelerek kişiye duyusal keyif sağlar ve kahverengi şişe, reçinenin gizemli kokusu ve çekici rengini yorumlayarak büyüleyici bir uyum duygusu yaratmış!

Dior L’Or de J’adore

Dior Fragrance'ın Kreatif Direktörü Francis Kurkdjian için J'adore vazgeçilmezdir! Yeni piyasaya sürülen L'Or de J'adore kokusu, portakal çiçeği, çimen yasemini ve koku ve güneş ışığıyla dolu Mayıs gülünü harmanlayarak çiçek notalarını yeniden yorumlamış! Klasik J'adore parfüm şişesi boynu dekorasyonu, cam şişenin dalgalı çizgilerini ana hatlarıyla belirlemek için organik değerli metaller kullanılarak yeniden tasarlandı, kıvrımları ve yuvarlaklığı vurgularken kokunun sıcaklığını da bizlere yansıtıyor.



Penhaligon Potions & Remedies A Balm of Calm

Yoğun yaşam insanı nefessiz bırakıyor. Lavanta huzur ve şifa hissi verir ve Penhaligon'un Sakin Balsamı mükemmel sakinleştirici çözümünüzdür! Bedeninizin ve zihninizin sardunya, rom ve ahşabın üst üste binen bulutlarında yüzmesine izin vermek için sandal ağacı, sardunya ve adaçayı karıştırın.Zihniniz anında sakinleşecek ve ardından bedeniniz ve zihniniz arasındaki dengeyi yeniden kazanmak için yavaşça içe doğru hareket edecektir. Sezonun en rahatlatıcı ve mistik kokusu olmaya aday olacağı kesin!

Hermes TWilly

Kızların Twilly d'Hermès'in cazibesine karşı koyamayacaklarına inanıyoruz.Son dönemde seriye renkli bir yeni üye daha eklendi: Tutti Twilly d'Hermès. Köklerden çiçeklere yayılan eşsiz zencefil kokusu, narin yaprakları liçi ve misk notalarıyla birleşmiş.Koku kalp atışlarını hızlandırır, zarif ve sınır tanımayan bir ruhu gösterir.Özellikle cesur ve korkusuz sizler için uygundur!



Ysl Libre

YSL Beauty'nin özgür ve sınır tanımayan koku serisi lansmanından bu yana kadınlar tarafından seviliyor.Bu yıl da serinin en konsantre kokusu olan yeni kokusu "LIBRE ABSOLU PLATINE" ile karşımıza çıkıyor! Platin ve altın üst düzey kişiselleştirme yaklaşımını yansıtır.Usta parfümcüler ANNE FLIPO ve CARLOS BENAÏM tarafından ortaklaşa formüle edilmiştir.Özel olarak soğuk aldehitler enjekte edilmiş ve benzersiz bir "Beyaz Lavanta" yaratmak için bergamot, mandalina ve portakal çiçeği ile harmanlanmıştır. cesur ve sıradışı bir kişiliğe sahip olanlar için mükemmel!

Tom Ford Cafe Rose

Güller kahveyle buluştuğunda nasıl kıvılcımlar çıkacağını hayal edebiliyor musunuz? Café Rose, gül özünün vahşi duygusallığını yakalıyor ve ona beklenmedik siyah kahve aromasını katıyor. Gül ve siyah kahve esansları şehvetli bir derinlik sunarken, ylang-ylang muhteşem bir çiçek kokusu sunar. Aynı zamanda kişniş, paçuli ve kakule, oldukça büyüleyici olan tütsü reçinesi ve sandal ağacı notalarına baharatlı bir sıcaklık katıyor!

Aesop

Aesop, 2021 yılında Ge'Omu'nun ardından "Sanal Gerçekliğin Gerçekliği" serisini başlattığından bu yıl altıncı yeni üye eklenecek: Serinin son bölümü olarak Urano! Anıtsal taş dairelerden ilham alan koku, geceleri tarih öncesi taş dairelerden ilham alıyor ve ay ışığında kokulu közlerin ateşlediği, buhur, saman ve mür ile iç içe geçmiş odunsu baharatlı notaları birleştiriyor.

Issey Miyake

Temiz ve uzak bir kokuya sahip olmak istiyorsanız ISSEY MIYAKE Parfums yeni L’Eau d’Issey Pivoine şiddetle tavsiye edilir! Bu şakayık karışımı sulu notalarla açılıyor ve gül ve armut gibi doğal bileşenlerin mükemmel karışımıyla baharın aromasını yayıyor. Bukete lezzetli, sulu ve yaramaz bir tat katmak için beyaz ahududular eklenir.Aynı zamanda kokunun temeli olarak sedir ağacı kullanılır.Tatlı ve doğal kokusu herkesin yakınlaşma isteği uyandıracak!

Naeciso Rodriguez

Parfüm benzersiz kişiliğinizi vurgulayabilir ve aynı zamanda güveninizi ve çekiciliğinizi artıracak önemli bir aksesuardır! Narciso Rodriguez'in yeni kokusu "all of me" parfümcüler Dora Baghriche ve Daphné Bugey tarafından yaratıldı. İkonik gül notasını geleneksel olarak kadın parfümlerinde kullanılmayan çiçek notalarıyla birleştiriyor ve aynı zamanda markanın kokusunun etrafında dönüyor. Temel bileşen - nadir Mısır miski parlak ve hafif odunsu bir aroma yaratır. Bazen baştan çıkarıcı, bazen şehvetli, çok katmanlı kokusuyla kadınların çok yönlü doğasının büyüleyici çekiciliğini gösteriyor!