Chanel, nostaljik kokusunun tanıtımı için Brooklyn'de restoran açıyor!

Chanel'e aç olmamak mümkün değil!

Efsanevi Fransız markası, yeni kokuları Chance Eau Fraîche Eau de Parfum'u kutlamak için farklı bir yola başvurdu. Dünyaca ünlü marka; Williamsburg'ta bulunan ve yerel bir restoran olan Lucky Chance Diner'da 8 - 10 Eylül tarihleri arasında iştahınızı kabartan bir davet için geri sayımda! Hem klasikleşen kokusunu hem de Brooklyn'de kısa süre önce açılan ilk Chanel Fragrance and Beauty Boutique lokasyonunu da kutlayacaklar. Retro esintili deneyimsel pop-up konsepti 8-10 Eylül tarihleri arasında halka açık olacak.

Etkileyen pastel tonlarda vintage bir estetik sunan Lucky Chance Diner'ın tasarımı, eğlenceli ifadesiyle Chance Eau Fraîche Eau de Parfum'a saygı duruşunda bulunuyor. Chanel Koku ve Güzellik Genel Müdürü Barbara Menarguez, Forbes'a şunları söylüyor: "Chance evreni çok neşeli, iyimser ve renkli." Parfümün kendisi sofistike bir hafifliğe sahip. Müşterilerimizin Chanel koku dünyası hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda eğlenip ilham alabilecekleri deneyimler yaratmayı seviyoruz. Williamsburg, yeni bir topluluk ve Chanel parfüm ve güzellik müşterileri nesli için özel Chanel anlarını hayata geçirmek için harika bir yer.”

Ziyaretçiler, Chance Eau Fraîche Eau de Parfum'un (parlak çiçeksi ve odunsu bir koku) pembe ve yeşil restorandaki oyunlar gibi etkileşimli öğeler, Chance'den ilham alan bir otomat ve Instagram'a layık fotoğraf anları aracılığıyla tamamen ücretsiz bir koku yolculuğunun keyfini çıkarabilecekler. Poz vermek için gerçek boyutlu Chance şişesini de unutmamak lazım tabii ki! Konuklar, hangi Chanel kokusunun kendileri için uygun olduğunu belirlemelerine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş, kendi kendilerine yönlendirilen bir deneyim yaşayacaklar. Chanel parfümüyle ilgili her şeyi öğrenmek için standta veya tezgahta oturmanız yeter de artar!

Eğlence, restoranın avlusunda oynanan oyunlara kadar uzanacak... Ayrıca konukların Chanel kokularını satın alabilecekleri bir açık hava koku penceresi de bulunacak. Menüde ne olduğunu merak ediyorsanız; dondurma, içecekler ve küçük atıştırmalıklar gibi geleneksel restoran lezzetleri... Moda evi, bu restoranda burgerler ve kokteyller yerine Olivier Polge tarafından "çiçeksi kokunun daha derin bir yorumu" olarak tanımlanan tüm zamanların en çok satan kokusu Chance Eau Fraîche Eau de Parfum'un lansmanını kutlamak için misafirlerini yeni bir deneyime davet ediyor.