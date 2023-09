Ischia: İtalya'nın en iyi plajlara sahip son zamanların en popüler adası

Trend karşıtı sıcak noktaların seyahat gündeminde sıkı bir şekilde yer almasıyla bu durum değişiyor. Bu izole kayayı rakiplerinden ayıran şey nedir? Bu bir içerik meselesi ve korkunç derecede aşırı kullanılan "özgünlük" kelimesi. Capri her zaman güzel olacak - Via Krupp'tan görülen manzara ve La Fontalina'dan görülen Faraglioni, yıldız gibi altın rengindedir - ve Procida adası son zamanlarda Avrupa'nın 2022 kültür başkenti olarak ün kazandı, ancak konu engebeli, gösterişli bir yer olduğunda... Ischia kesinlikle kazanır.

Burada lüks oteller, İtalyan anneannelerin çamaşır astığı, dini sokak gösterileri ve Vespa'ları yakınlaştırdığı sahnelerle yan yanadır. Bu bölgelerdeki diğer adaların aksine, gerçek İtalya'nın bir dozunu bulmak için derinlere inmenize gerek yok. Ve şimdi, nihayet Ischia anını yaşıyor. Ischia halkı meşhur anavatanlarıyla gurur duymaktadır; aslında adalarının ne kadar muhteşem olduğunu haykırmak ve yolcuları buraya çekmek için bir Ischia Is More holdingi kurmuşlardır. Sayısız sağlıklı yaşam spa'sı, doğal termal havuzları, akıllı otelleri, Yemyeşil üzüm bağları ve gerçeküstü bahçeleri olan Ischia, Amalfitana'nın gösterişli çekiciliğine karşı mükemmel bir soğuk panzehire yakındır. İşte yemeklerden yürüyüşlere ve adadaki tüm köpüren kaplıcalara kadar yapılacak en iyi aktiviteleri Gecce Gusto Travel ekibi sizin için keşfetti ve araştırdı.

NEREDE KALINIR?

Mezzatorre Hotel

Ischia'yı haritaya koyan otele İtalyanca 'ciao' merhaba deyin. Ünlü İtalyan iç Mimar Marie-Louise Scio Ailesi, 1979'dan bu yana Sophia Loren ve Jackie Onassis gibi isimleri ağırlayan Porto Ercole'deki efsanevi Il Pellicano otelinin sahibi ve işletmecisidir. Mimarlık ve iç tasarım eğitimi alan Marie-Louise, bugün bu otelin CEO'su ve kreatif direktörüdür. Sciò'nun aşırı zevkli bakışları altında yeniden açıldığı andan itibaren İtalyan zenginleri ve ünlüleri için otel bir mıknatıs haline geldi. Otelin hem iç Mimarı hem CEO'su Marie Louise Mezzatorre Hotel için Toskana kıyılarındaki kardeş otelleri Il Pellicano ve Ladispoli'deki La Posta Vecchia gibi The Mezzatorre de la dolce vita'nın en iyi şekilde bir geri dönüştürülüp röneve edilmiş halidir. “Ischia'nın güzelliği beni çok şaşırttı. Nefesimi kesti. Gerçek Büyülü ve çok mutlu bir adadır. Ischia gibi ada İtalya'da çok az sayıda var." diyor Mimar. Neredeyse Slim Aarons'a bir övgü olan otel, bir İtalyan kaçamağından beklediğiniz her şeye sahip: ışıltılı sular, termal spa, sarp sahil, şık restoranlar ve uğrunda ölmeye değer plaj şemsiyeleri. JLo'dan Angela Jolie'ye ve Margherita Missoni'ye ve etkileyici Sophia Roe'ye kadar ünlülerin hepsi de büyüleyici bu otele büyük hayranlar. Bir kayalığın üzerinde yer alan, 16. yüzyıldan kalma Mağribi tarzındaki eski gözetleme kulesi, Napoli Körfezi'nin ve adanın sunduğu en çok rağbet gören süitlerin muhteşem panoramalarıyla ilginç bir Wes Anderson benzeri mizansen sahnesine sahip. Mezzatorre'nin özel koyuna bakan Restaurant La Baia, Campania Mutfağı'nın en iyi yemeklerini sizlere garanti etmektedir.

Adres: Mezzatorre Hotel, via Mezzatorre, 23/d, 80075 Forio NA, Italy

Albergo il Monastero

Kale içinde otelde kalma konsepti oldukça hoş değil mi? Gülünç derecede atmosferik ve kusursuz derecede şık olan butik şıklık, Albergo il Monastero'nun sayesinde orta çağ eğitimine kavuşuyor. Sarp bir çıkıntının tepesinde, tonozlu tavanlar ve katlı duvarlar, manastır kazılarına ekstra bir hayret unsuru katıyor. Eski sahibi Gabriele Mattera'nın modern sanat eserleri duvarlara yayılıyor ve şık çağdaş dekor numaraları, eşyaları 21. yüzyıla taşımaya yardımcı oluyor. Bir zamanlar keşişlerin hücreleri olan odalar küçük ve mütevazıdır ve bunu biraz Game of Thrones'a benzetebiliriz ama yine de canlandırıcı derecede basittirler. En büyük varlığı, göz kamaştırıcı romantik Cucina del Monastero restoranının izniyle geliyor. Manzaralar yürekleri ısıtıyor ve yemekler hafif ve lezzetli. Caprese salatasını, fırından yeni çıkan taze ekmeği ve günün sıcak yemeği ne olursa olsun düşünün, ve burada kaldığın için, ve gün sonunda turistler oteli tamamen terk ettiği saatten itibaren, temelde tam hakimiyete ve kaleye erişime sahip oluyorsun.

Adres: Albergo il Monastero, Ponte Aragonese, 80077 Ischia NA, Italy

L'Albergo della Regina Isabella

Hikayeli oteller gerçekten bundan daha iyi olamaz. 1956'da, adanın termal banyoları ve körfeze bakan cennet gibi konumu karşısında büyülenen üretken İtalyan film yapımcısı ve yayıncısı Angelo Rizzoli tarafından açılan L'Albergo della Regina Isabella, bir zamanlar onlarca yıldır Hollywood'un kült kraliyet ailesinin ilgisini çekmişti. Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Clark Gable ve opera divası Maria Callas yıllar içinde bu otelde kalmışlar. Gizli konumu, sadeliği ve özellikle yatak odalarındaki şık karakteri otele ve gelen konuklara teşekkür ediyor. Büyük odalarda majolika seramik karo zeminler, her türden porselen takımlar ve zarif mobilya numaraları bulunurken arka planda karamsar mavi duvarlar, perdeler ve eflatun kadife tonlarında süslenmiş minderler yer alıyor. Spa? Elbette. Buradaki suya "hipertermal" adı veriliyor çünkü uçurumdan 77 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Dalış sonrası çamur banyolarından masajlara ve dermo kürlerine kadar kendinizi 20 yaş daha genç hissetmenizi sağlayacak her türlü bakım sunuluyor. Ayrıca gurme yemekler ve yerel şaraplar sunan mükemmel bir Michelin yıldızlı restoran da bulunmaktadır.

Adres: L'Albergo della Regina Isabella, Piazza Santa Restituta, 1, 80076 Lacco Ameno NA, Italy

ADA'DA NE YAPALIM?

Castello Aragonese

Bunu gişe rekorları kıran Kleopatra filminden tanıyabilirsiniz. Hollywood'daki rolü sayesinde sağlam bir turist merkezi olmaya devam etse de, bunun sizi ertelemesine izin vermeyin. Bir kaleden çok daha fazlası olan bu kale, ilk olarak M.Ö. 474 yılında Siraküzalı Tiran I. Gerone tarafından inşa edilmiştir. Bugün gördüklerinizin çoğu, burçlara meraklı Aragon Kralı Alfonso tarafından yerden kaldırılan 1400'lerden kalmadır. geçitler ve rampalar. Kalenin ötesinde şirin teras kafeler (en yüksekleri Capri manzaralı), barlar ve tuhaf dükkanlarla dolu bir borgo yatıyor. Arazinin başka bir yerinde, Orta Çağ işkence aletlerinden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapan oldukça korkunç ve tüyler ürpertici Museo delle Torture ve 11. yüzyıldan kalma mahzende Giotto'dan ilham alan fresklerin isyan ettiği Cattedrale dell'Assunta var.

Tekneyle adanın etrafını dönün!

Bir adadasınız, doğal olarak onu görmenin en iyi yolu, Çeşitli tekne kiralama firmalarından bir tekne kiralayıp Ada'nın, kıyı çevresinde tüm manzaraları bir araya getiren size her türlü görsel deneyimi sunacak bir tekne gezintisi olacaktır. Yerel yaşayan rehberlerden destek sağlamak istiyorsanız Giosymar Ischia Charter'dan Joseph ve Marco'yu arayın. Bir aile işletmesi olduğundan, sizi tüm önemli noktalarda gezdirecek, simge yapıları, yerel halkın sevdiği restoranları, gizli koyları, gerçekten gizli plajları, termal havuzları ve sevimli balıkçı köylerini göstereceklerdir.

Termal havuzlara dalın!

Ada Ischia, İtalya'nın doğal kaplıca adasıdır. Yüzyıllardır insanlar romatizmadan gut hastalığına kadar her türlü rahatsızlığa çare bulmak için 103 köpüren volkanik kaynağa akın ediyor. Hatta buradaki sular o kadar ciddi anlamda insana iyi geliyor ki, İtalyan kamu sağlık hizmetleri bile hastaları adanın şifalı kaplıcalarına yönlendiriyor. Uzak ve ham için, Via Sorgeto Doğal Kaplıcası'na doğru spiral çizin. Gösterinin yıldızı olan bu rustik ve gözlerden uzak koy, yakındaki köpüren volkanik faaliyetlerle ısıtılan şifalı kaya havuzlarında balık tutmak için her türlü çabayı gösteriyor. Daha büyük bir şey için Spiaggia di Citara Plajı, Poseidon Termal Bahçeleri sayesinde kalabalıkları topluyor. Lido-chic, arada bir miktar butik alışveriş ile sağlıklı yaşamla buluşuyor. Göz atmaya değer diğer yerler arasında Negombo Hidrotermal Parkı (12 havuz ve yemyeşil bahçeler) ve havuzların yıl boyunca 37 dereceye kadar çıktığı Ischia'nın en ünlü kişisel bakım noktası Sorgeto yer alıyor. Serrara Fontana'dan çok uzak olmayan, adanın volkanik kayalıklarının gölgesinde, termallerin kayalara oyulmuş olduğu güzel bir yer olan Cavascura banyolarına rastlayacaksınız. Aslında o kadar iyidirler ki, antik Roma günlerinden beri sürekli olarak kullanılmakta ve şifa dağıtmaktadırlar.

Giardini La Mortella

Çünkü bitkiler = sağlık. Bir zamanlar İngiliz besteci William Walton ve Arjantinli eşi Susan'ın eski evi olan bu güzel giardino taşlısında hayal edilebilecek her köşe, çatlak, yarık ve cıvatanın yeşilliklerle dolu düpedüz bir yolculuğudur . Güney İspanya'daki Elhamra Sarayı'nın güzel kokulu, görkemli Mağribi bahçelerinden ilham alan bu yapı, birçokları için, tasarımcısı, bir zamanların ünlü Russell Page'i sayesinde tüm İtalya'daki en güzel botanik gösterisidir. Bir mamut büyüklüğünde olduğundan, bütün bir öğleden sonrayı kolaylıkla etrafta gezinerek geçirebilirsiniz. Alt bahçelerin çoğunu tropik ladinler ve uzun ömürlü bitkiler oluştururken, üst kısımlarda Akdeniz bitkileri ve göletler hayranlık uyandırıyor. Walton'un karısı yukarı çıkarken küçük bir müzede anılıyor ve bahçenin en tepesine tünemiş olan son derece etkileyici anıtına bir göz atmak için sıraya girmeye değer ve (külleri de burada muhafaza ediliyor ve işte Forio ile sahil beklendiği gibi, şaşırtıcı). La Mortella sıklıkla oda müziği resitallerine ve konserlere de ev sahipliği yapıyor. İpucu: önceden mutlaka rezervasyon yaptırın.

Epomeo Dağı'nda yürüyüş yapın

Ada Ischia'nın ana cazibe merkezi olan güçlü Monte Epomeo'nun zirvesine tırmanmak için fitness tutkunu olmanıza gerek yok. Adanın yüksek volkanik zirvesine tırmanmak pratikte tartışmaya açık değildir; sadece işaretlenmesi gereken bir yer olduğu için değil, çoğunlukla zirvesinden gelen manzaralar düpedüz akıllara durgunluk verdiği için Amalfi Sahili'nin tamamı ve Napoli Körfezi. . Tırmanmanın en hızlı yolu Fontana köyünden. Yol yaklaşık 2,5 km uzunluğundadır ve asfalt yollar, patikalar ve dik bir patikadan oluşur. Yalnız gitmekten hoşlanmıyorsanız özel bir tura çıkın. Ischia Yürüyüş Turları'ndan yerel rehber Marianna Polverino, adanın en iyilerinden biridir ve size üzüm bağlarından serin volkanik menfezlere ve yol üzerindeki tüm güzel kasabalara kadar her şeyi gösterecektir. Marina ile Instagram üzerinde iletişime geçebilirsiniz

Procida'ya günlük gezi yapın

Geçen yılın Avrupa kültür başkenti olana kadar Procida, yerel halk ve film yıldızları (Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Elizabeth Taylor…) için iyi saklanan bir sır olarak kaldı. Ada küçüktür ve sonuç olarak canlandırıcı derecede sessizdir. Hac gezileri genellikle antik kaleye doğru yürüyüşle başlar. Burada Marina di Corricella'nın (renkli evlerin denizi dahil) en güzel manzaralarından birine sahip olacak ve güzel ortaçağ köyü Terra Murata'yı keşfetme şansına sahip olacaksınız. Palazzo d'Avalos ve 16. yüzyıldan kalma harap durumdaki San Michele Manastırı görülmeye değer yerlerdir. Ağustos ayına gelindiğinde kasaba meydanı geleneksel pazarlar, şirin Fiat cinquecento'ları ve hareketli festivallerle canlanıyor. Sallanan balıkçı teknelerini, veranda restoranlarını, Vespa'nın tıka basa doldurduğu dar yolları ve körfez üzerinde rengarenk, mükemmel gün batımlarını görmek için sahil boyunca yapılan anlık yürüyüşler mutlaka yapılmalıdır. Da Mariano restoran deniz ürünleri sunan Rahat, salaş deniz ürünleri restoranıdır, kalamar dolması ve spagetti alle vongole yemek için buraya akın eden yerel halk arasında oldukça popülerdir. Kılıç balığı da dahil olmak üzere balıklar taze olarak zıplıyor ve siz denizi seyrederek yiyorsunuz.

Üzüm bağlarında vahşileşin!

Ischia dünya çapında bir şarap destinasyonu olarak pek tanınmıyor ve bu bizim gözümüzde tam anlamıyla bir saygısızlık. Adanın dört bir yanında, birinci sınıf yerli üzümlerin (Biancolella ve Forastera beyaz üzümleri ve özellikle Guarnaccia ve Per'e' Palummo (Piedirosso) kırmızı üzümleri) yetiştirildiği yüzlerce üzüm bağı var ve tüm bu volkanik toprak sayesinde buradaki şarap şişeleri mantarlanmıştır. Campania'nın sunduğu en lezzetli lezzetlerden bazıları. 250 yılı aşkın süredir şarap üreten beş nesillik bir aile şirketi olan Tommasone'nin şişelerine gittiğinizde göz atın; Cenatiempo, Biancolella asmalarının nefis gevrek Kalimera (hoş bir beyaz) bardaklarını sıraladığı başka bir aile meselesi; ve Citara körfezine bakan doğal bir amfitiyatro içinde yer alan bir bağ olan Casa D'Ambraya gidin ve şarap tadımı yapın deriz.

NEREDE YENİR & İÇİLİR?

San Montano Resort & Spa'daki Acropoli Bar

Gökyüzündeki otelin her yerinde "randevu gecesi" yazıyor. Amalfi'nin hareketli kayalık alanı Borgo Santandrea'nın kız kardeşi olan rahat teras, adanın tüm komşularına ve ötesine bakan muhteşem körfez manzarasıyla tüm hayranlık uyandırıcı faktörleri ortaya çıkarıyor. Dekor geçmişe göre biraz eski ama sevilecek çok sayıda iki kişilik koltuk var, şık kokteyller de dahil. Pizza mükemmel ve ağzınızda da eriyor.

Adres: Acropoli Bar, Via Nuova Montevico, 26, 80076 Lacco Ameno NA, Italy

Hotel Regina Isabella'daki Ristorante Indaco

Bunun için erken rezervasyon yaptırmanız gerekecek çünkü burası, göz kamaştıran aşık çiftlerin gidip görülebileceği yer. Şef Pasquale Palamaro, yıl boyunca gurme paletlere Michelin onaylı yemekler servis ediyor. Menüde deniz ürünleri ağırlıklı ve yerel malzemelerin Kampaniyen lezzetlerini gölgede bıraktığı Ischia benzeri bir dönüşle klasikleri kaplamaya yönelik özel bir tutku var. Hepsi çok lezzetli

Adres: Ristorante Indaco, Piazza Santa Restituta, 1, 80076 Lacco Ameno NA, Italy

La Scanella, Sant'Angelo

Ciddi bir dijital detoksa ihtiyacınız varsa gitmeniz gereken yer burası. Oldukça tehlikeli ama eğlenceli bir doğal merdivenle adanın sarp sahilinin derinliklerinde yer alan La Scanella, içe dönük dışa dönüklerin bir elinde kitap, diğerinde ise spritz eşliğinde dinlenmeye gittiği yerdir. Uzaklığı onun çekiciliğidir. Burada hiçbir şekilde telefon sinyali yok ve kulüp, yalnızca çarpan dalgaların ses dalgalarını kırdığı oldukça katı, sessiz bir banyo alanı uyguluyor. Tuz havuzlarına dalın ve damak tadınıza deniz manzarası eşliğinde öğle yemeği ikram edin. Taze balık - kelimenin tam anlamıyla budur - tavada balıklar salatalar ve makarnalar burada servis edilir, hepsi de basit olanın en iyisi olduğunu vaaz eden yemek mantrasına göre servis edilir.

Adres: La Scanella, Via Scannella Mare, 1, 80075 Panza, frazione di Forio d’Ischia NA, Italy

Umberto A Mare

Fori'deki bu sevimli küçük noktada her şey çok gösterişli ve samimi. Havadar deniz manzaraları için teras tarafında oturmayı talep edin. Yemekler makarnadan , sürekli değişen salatalara ve 500 şişeyi aşan şarap listesine kadar tipik olarak Akdeniz mutfağından oluşuyor. Bütün içkiden sonra hemen ayağa kalkabilirseniz, otelde vals yapın ve yerel sanatçıların, heykeltıraşların ve fotoğrafçıların tüm güzel eserlerini inceleyin.

Adres: Umberto A Mare, d'Ischia, Via del Soccorso, 8, 80075 Forio NA, Italy

La Vigna Di Alberto

Sahibi Franco di Scala, onlarca yıldır bahisçileri kendine çeken bu tarihi mekanın arkasındaki üçüncü nesil restoran işletmecisidir. Barano yakınlarındaki tepelerde yer alan yemekler basit ve minimaldir… bize, tüm eskimeyen İtalyan lezzetlerinin kasıtlı olarak parlamasına izin verildiği söylendi. Bol miktarda deniz ürünleri, et ve sebzelerin yanı sıra kremalı risottolar ve mükemmel pişmiş al dente makarnanın oldukça iyi porsiyonlarını bekleyin.

Adres: La Vigna Di Alberto, Via Giuseppe Garibaldi, 87, 80070 Barano D'ischia NA, Italy

Ristorante La Grotta Epomeo

Saf dram, Epomeo Dağı'nda göklerin yukarısında yer alan bu noktadan daha iyi olamaz. Harika bir öğle yemeği mekanı olan her şey dağın zirvesinde bir tüf içine oyulmuş ve Sant' Angelo'dan yaklaşık üç saat kadar yürüyüş mesafesindedir. Balıktan makarnaya ve salatalara kadar her zamanki gibi yiyecekler olabildiğince yerel ve taze. Şarap, ve Maronti plajına kadar uzanan manzaraları izlemek size büyük bir zevk verecektir

Adres: Ristorante La Grotta Epomeo, Via Epomeo, 21, 80070 Serrara Fontana NA, Italy

La Bella Napoli

Eğer tüm süslü şeylerle işiniz bittiyse ve sadece sade ve rahat bir şey istiyorsanız, La Bella Napoli bilmeniz gereken yer. Ischia'daki pek çok şey gibi bu da Forio limanının hemen açıklarında gerçekleşen hareketli bir mekandır Sunulan çok şey var ama kabul edelim, buraya pizza ve ev yapımı kurabiyeler için gidiliyor. Tatilin son günü uğrayın ve enfes kurabiyelerinden burada ikram etmek için dostlarınıza satın alın bayılacaklardır

Adres: La Bella Napoli, Unit 22, Bow Triangle Business Center, Eleanor St, London E3 4UR