Louis Vuitton'un Sicilya'da açtığı ilk kafesi tam olarak bir ilham perisi!

The Louis Vuitton Café by Timeo

LVMH'nin sahibi olduğu Belmond tarafından işletilen Louis Vuitton Café by Timeo, Akdeniz'in masmavi özünü yansıtıyor. Butiğe yapılan bir eklentiden daha fazlası olan kafe, geleneksel giyim ve aksesuar yelpazesinin ötesine geçerek yiyecek, eğlence, teknoloji ve daha fazlasını sunan sürükleyici bir deneyim sunuyor...

Butiğin birinci katında yer alan kafe, kahvaltıdan öğle yemeğine ve aperatife kadar tüm gün hizmet veriyor. Şef Roberto Toro'nun uzman denetimi altındaki menü, özel Sicilya lezzetlerine benzersiz bir dokunuş sunuyor. Müşteriler, kızarmış doldurulmuş pirinç topları olarak da bilinen Arancini gibi ikramların ve Taormina Spritz gibi serinletici içeceklerin tadını çıkarabiliyorlar.

Akdeniz'in mavi ve beyaz renk şemasını benimseyen mekan, Fernando ve Humberto Campana'nın Bulbo koltukları ve uyumlu seramik karolarıyla zevkli bir şekilde süslenerek otantik bir Sicilya deneyimi sunuyor.

Taormina lokasyonu, Louis Vuitton'un Pool koleksiyonunu sergilemek için açtığı birçok resort mağazadan biri. Mavi ve beyaz renk şemasıyla bilinen Pool koleksiyonunda hazır giyim, çantalar, ayakkabılar ve aksesuarların yanı sıra Neverfull imzalı tote çantanın özel bir sürümü de yer alıyor. Diğer mağaza lokasyonları arasında Hamptons, Saint Tropez, Bodrum ve Mykonos bulunmakta...

Louis Vuitton'un Taormina, Sicilya'daki son çabası, markanın genişleme stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor ve dünya çapındaki müşterilere benzersiz, sürükleyici deneyimler sunma konusundaki kararlılığının altını çiziyor!