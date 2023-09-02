Gecce Mekan Gusto Ankara Etkinlik Rehberi: Eylül 2023

Ankara Konserleri Eylül

Athena

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin bir araya gelerek müzik dünyasına adım atmaları ile ortaya çıkan Athena grubu hayaliyle yola çıkan grup, Ankara konserlerinde sahneye çıkıyor. 4 şarkıdan oluşan ilk demolarını kaydetmeleri ile Athena müzik dünyasında adından söz ettirdi. Zaman içinde değişen kadrosu ile ilerlemeye devam ettiler. 1993 yılına geldiklerinde ise ilk albümleri olan “One Last Breath” çıkardılar. Türkiye’de kısa zamanda yankı uyandıran bu şarkı adeta ülkenin marşı haline geldi. Ardından “12 Dev Adam” projesi ile uluslararası alanda da seslerini duyurmayı başardılar. 49. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar. Hayran kitlesi yıllar geçmesine rağmen her geçen gün artan Athena Ankaralı hayranları ile buluşmaya geliyor.

Tarih: 3 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Armada AVM Açık Otopark

Gülşen

Nefes kesen sahne performansları, birbirinden hareketli şarkıları ile Gülşen Eylül ayına Ankara'da merhaba diyor. Yıllardan bu yana pop müziğin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olmuştur. Hem sesi hem sahne performansları ile konserleri her zaman hareketli geçmiştir.

Tarih: 15 Eylül 2023

Saat: 21.30

Yer: Odtü MD Vişnelik Çim Amfi

Sıla

Muhteşem bir Sıla konseri ile ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Ankara etkinlik takvimi Eylül ayının en güzel etkinliği sizleri bekliyor.

Tarih: 16 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosu

Melike Şahin

“Bu Diva Yorgun” diyerek son günlerin adından sıkça söz ettiren isimlerinden biri Melike Şahin. Ankara etkinlik takvimi Eylül ayı kapsamında hayranları ile buluşuyor. Güçlü sesi ve eşsiz yorumu ile daha uzun yıllar Türkçe pop müzik listelerinde adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Ankara etkinlik takvimi Eylül ayında değerlendirmenizi önerdiğimiz harika bir konser.

Tarih: 17 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Armada AVM Açık Otopark

Oktoberfest

Oktoberfest’i bilmeyenimiz yoktur. Eylül ayında Ankaralılarla bir araya geliyor. Gelin festival detaylarını sizlere aktaralım.

Tarih: 23-24 Eylül 2023

Saat: 16.30

Yer: Odtü MD Vişnelik Çim Amfi

23 Eylül Cumartesi

* Simge

* Yüksek Sadakat

* Feridun Düzağaç

* Random

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24 Eylül Pazar

* Duman

* Redd

* Malt

* Skapova

Mabel Matiz

“Antidepresan” şarkısı ile müzik listelerini adeta alt üst eden Mabel Matiz, Pop müziğe yön vermeye devam ediyor. Birbirinden eğlenceli şarkılarını, hareketli sahne performansları ile seslendirmeye geliyor. Ankara konserleri Eylül ayı kapsamında sahne alacak ünlü sanatçının sizlere unutulmaz bir gece yaşatacağına eminiz. Biletleri satışa sunulan Mabel Matiz konserini sakın kaçırmayın.

Tarih: 29 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Ankara Cermodern

Sertab Erener

Bizleri her daim gururlandıran, göğsümüzü kabartan güzel sanatçı en güzel şarkılarını hayranları ile söylemek için sabırsızlanıyor. Pop müziğin eskimeyen sesi Sertab Erener’in konserini kaçırmak istemiyorsanız biletlerinizi şimdiden almanızı tavsiye ediyoruz.

Tarih: 30 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosu

Ankara Tiyatro Etkinlikleri Eylül

Tiyatro severler için Ankara Eylül ayı dolu bir takvime sahip. tek kişilik oyunlar, aşk, dram ve farklı birçok alanda zengin bir çeşitlilikle Eylül ayı oyunlarını Gecce Mekan Gusto Editörleri sizler için bir araya getirdi. İlgi alanınız veya merak ettiğiniz popüler oyunlar üzerinden seçiminizi yapabilirsiniz. Birçok farklı kategoriden oyunları takviminize ekleyebilirsiniz. İşte o oyunlardan bazıları...

Bir Delinin Hatıra Defteri

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla izleyici ile buluşuyor. Aslına bakarsanız bu hikaye bir delinin değil, adım adım deliliğe giden yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defteri. Ankara tiyatroları Eylül ayı kapsamında sahneye çıkıyor.

Tarih: 1-29 Eylül 2023

Saat: 20.00

Yer: KSM-Karadavut Sanat Merkezi

Küçük Prens

Küçük Prens, Ankara’ya geliyor. Kendi gezegeninde tek bir gül ile mutlu yaşayan Küçük Prens’in diğer gezegenleri merak etmesi ile başlayan macerası anlatılıyor. “Gerçeğin mayası göze görünmez. İnsan ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir.” sözü ile pek çok soruya cevap arayan Küçük Prens’in macerasına ortak olmak istiyorsanız biletlerinizi şimdiden almanızı öneriyoruz.

Tarih: 9 Eylül 2023

Saat: 20.00

Yer: Eryaman Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu

Ölün Bizi Ayırana Dek

Hakan Yılmaz’ın yönettiği Ölün Bizi Ayırana Dek, tiyatro severlerle buluşuyor. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, PUCCA’nın konsepti ile sahneye aktarılıyor. Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan ve Ebru Cündübeyoğlu’nun yazdığı tiyatro oyunuyla 4 yıldır kapalı gişe oynayan Ölün Bizi Ayırana Dek yeniden sahnelere dönüyor. Boşanmak üzere olan bir çiftin evde bir ceset bulmasıyla gelişen olayların anlatıldığı oyun, Türkiye turnesiyle sahnelerde sizleri bekliyor. Ankara etkinlik takvimi Eylül ayında sahneye çıkıyor.. Bu heyecan verici oyunu kaçırmanızı istemeyiz.

Tarih: 16 Eylül 2023

Saat: 20.30

Yer: MEB Şura Salonu

Notre Dame Kamburu

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri tiyatro severler ile buluşuyor. Notre Dame’in Kamburu yıllar geçmesine rağmen ilk günkü heyecanı ile seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun arasında geçen bir hikaye. Krala bağlı komutan Phoebus’un ve Quasimodo’nun semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla göz dolduran kusursuz bir müzikal. Quasimodo çirkinliğiyle alay eden ondan korkan halkın içine karışmayan, insanların söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. Dünyası tamamen değişir. Bize sorarsanız biletlerinizi şimdiden almanızda fayda var.

Tarih: 21 Eylül 2023

Saat: 20.30

Yer: MEB Şura Salonu

Meksika Açmazı

Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Ankara etkinlikleri kapsamında sahneye çıkıyor. Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz sahne performanslarıyla Meksika Açmazı, artık sadece podcast olarak değil canlı bir gösteri olarak da eğlendirmeye devam ediyor. Merakla beklenen bu programı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Tarih: 22 Eylül 2023

Saat: 20.30

Yer: MEB Şura Salonu