Gecce Mekan Gusto İzmir Etkinlik Rehberi: Eylül 2023

Bu arada Eylül ayı İzmir’de diğer şehirlere göre çok daha anlamlı ve dolu dolu yaşanır. Eylül ayında İzmir, hem düşman işgalinden kurtuluşunu kutlar hem de İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını halka açar. Üstelik bu yıl Cumhuriyet 'imizin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu da çok daha coşkulu kutlanacak gibi duruyor. Bu yıl katılımcılarıyla 92. kez buluşacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı ise, her zaman ki gibi keyifli ve zengin bir programa sahip. Hadi o zaman bizde Eylül ayında İzmir’de ne var ne yok bir bakalım.

İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark‘da gerçekleşecek olan Çim Konserleri 1/10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tüm konserler İzmir Kültürpark Fuar Alanı‘nda saat 21:00‘da başlayacak. İzmirlilerin merakla beklediği çim konserlerinde bu yıl sahne alacak sanatçılar ve konser tarihleri ise şöyle:

* Simge: 1 Eylül 2023 Cuma

* Teoman: 2 Eylül 2023 Cumartesi

* Serdar Ortaç: 3 Eylül 2023 Pazar

* Volkan Konak: 4 Eylül 2023 Pazartesi

* Sibel Can: 5 Eylül 2023 Salı

* Yüz Yüzeyken Konuşuruz: 6 Eylül 2023 Çarşamba

* Funda Arar: 7 Eylül 2023 Perşembe

* Athena: 8 Eylül 2023 Cuma

* Tan Taşçı: 9 Eylül 2023 Cumartesi

* Haluk Levent: 10 Eylül 2023 Pazar

İzmir Mogambo Gecceleri

Şehrin dinamizmi Eylül ayında da devam edecek, İzmir yine birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapacak. İşte karşınızda 1 ila 9 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Mogambo Geceleri ve sevdiğiniz sanatçılar:

* Rubato: 1 Eylül 2023 Cuma

* Mirkelam: 2 Eylül 2023 Cumartesi

* Cem Adrian: 3 Eylül 2023 Pazar

* Ayta Sözeri: 4 Eylül 2023 Pazartesi

* Emre Altuğ: 5 Eylül 2023 Salı

* Fatih Erkoç: 6 Eylül 2023 Çarşamba

* Yaşar: 7 Eylül 2023 Perşembe

* Birsen Tezer: 8 Eylül 2023 Cuma

* Hüsnü Arkan: 9 Eylül 2023 Cumartesi

İzmir Rock & More Sahnesi

92. İzmir Enternasyonal Fuarı doğrultusundaki konser serilerinden biri de Rock&More konserleri. 2 ve 8 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan konserlerde sahne alacak isimler ise şu şekilde:

* Gaye Su Akyol: 2 Eylül 2023 Cumartesi

* Onur Özdemir: 3 Eylül 2023 Pazar

* Mary&Jane: 4 Eylül 2023 Pazartesi

* Eypio: 5 Eylül 2023 Salı

* Mavi Gri: 6 Eylül 2023 Çarşamba

* Ufuk Beydemir: 7 Eylül 2023 Perşembe

* Mengene: 8 Eylül 2023 Cuma

Büyük Ev Ablukada (Akustik) Konseri

Büyük Ev Ablukada, bu kez akustik bir konserle müzik severlerle buluşacak. Enerjisiyle dinleyenleri kendilerine hayran bırakan grup, 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı İzmir’in güzel beldesi Urla’da, Urla Surf House‘da sahne alacak.

Oscar And The Wolf Konseri

Ülkemizde defalarca konser veren ve çok sevilen Belçikalı grup Oscar And The Wolf, Ankara ve İstanbul‘dan sonra İzmir’de de bir konser verecek. Indie pop’un fenomen grubu, 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı İzmir Arena‘da sahne alacak.

İzmir Gurme Fest

İzmir Gurme Fest, bu yıl 2. kez gerçekleşecek. Festivalin bu yılki teması ise” Yicez, içcez, eğlencez!” İzmir Gurme Fest 29 Eylül- 1 Ekim 2023 tarihleri arasında, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası ‘nda gerçekleşecek. Ayrıca İzmir Gurme Fest boyunca; Ceylan Ertem, Ozbi, Haluk Levent, Tezgah ve Gazapizm sahne alacak!

İzmir Rooftop Festival

İzmir Rooftop Festivalde, müziğin ve İzmir manzarasının keyfini şehrin en iyi kokteylleri ile çıkarmaya hazır ol! Yerli ve yabancı birçok ünlü sanatçının performansları, yaratıcı workshoplar, imza kokteyller ve özel lezzetler Rooftop Festival’de! Club Creative‘in hazırladığı Rooftop Festival, 30 Eylül/ 1 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek.

İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu Etkinlikleri

Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek tiyatro oyunları ve gösteriler şöyle:

* İzmir Aşkına Müzikali – 2 Eylül 2023

* Uğur Aslan Afara – 3 Eylül 2023

* Sunay Akın& Nihat Sırdar Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi – 4 Eylül 2023

* Kaan Sekban İlerler Temiz – 5 Eylül 2023

İzmir Sanat Merkezi Sinema Burada Film Günleri

* The Breakfast Club – 8 Eylül 2023

* Juno – 8 Eylül 2023

* Çekmeköy Underground – 9 Eylül 2023

* Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş – 9 Eylül 2023

* Ben, Earl ve Ölen Kız – 10 Eylül 2023

* BHGBM Live İzmir – 25 Eylül 2023