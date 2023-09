Gecce Mekan Gusto İstanbul Etkinlik Rehberi: Eylül 2023

Tatilden şehre dönüşün ve okulların açıldığı ilk ay Eylül, İstanbul’a sanatla dolu bir mevsimin kapılarını da aralamış oluyor. Sonbaharın en güzel günlerini yaşayan İstanbullular için Eylül ayı yine kültür & sanatın kalbinin atacağı bir ay olacak. Eylül ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik takvimi aşağıda siz sanatseverleri bekliyor.

The Sisters 90’lar 00’ler Türkçe Pop Geccesi

Burgazada’nın eşsiz atmosferinde ve İstanbul’un alternatif açık hava sahnesi Cennet Bahçesi’nde enfes bir 90’lar geccesine hazır olun. A Project Partner organizasyonuyla ve The Sisters performansıyla gerçekleşecek gecede Türkçe 90’lar ve 2000’lerin en eğlenceli şarkıları bizleri bekliyor!

Yer: Cennet Bahçesi Burgazada

Tarih: 2 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

+1 Sunar Pozitif Vibrations: Bonobo, Chaos In The CBD, Islandman, Kaan Düzarat – Garan Garan

Dans müziğinin dünyadaki önde gelen isimlerinden Bonobo, Ben ve Louis Halliker-Hales kardeşlerden oluşan caz etkili house ve techno ikilisi Chaos In The CBD, psikedelik dünyalara ait sesleri dans pistine taşıyan İstanbul çıkışlı üçlü Islandman, DJ, prodüktör ve müzisyen Kaan Düzarat ile Selectist kurucusu ve DJ Garan Garan’ın birlikteliği ve daha fazlasıyla 3 Eylül Pazar akşamı Parkorman’da!

Yer: Parkorman

Tarih: 3 Eylül 2023, 17:00

Bilet: Biletix

PSM Loves Summer by %100 Müzik: FOALS

2005 yılında Oxford’da kurulan, efsanevi İngiliz rock grubu FOALS, 4 Eylül akşamı İstanbul’da!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Eylül 2023, 21:30

Bilet: Passo

Manga

Manga, 4 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava’da.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 4 Eylül 2023, 21:00

Kirill Richter & Richter Trio

Solo ve odalardan senfonik eserlere kadar çeşitli türlerde yazan parlak bir çağdaş besteci olan Kirill Richter, İstanbul’da.

Yer: Türker İnanoğlu Maslak Show Center

Tarih: 5 Eylül 2023, 20:00

Bilet: Biletix

Mabel Matiz

Mabel Matiz, muhteşem sahne performansı ve en sevilen şarkıları ile Harbiye Açıkhava’da.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 5 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Imany

Soul müziğin Fransız divası Imany yoğun talep üzerine bir kez daha İstanbul’da.

Yer: Turkcell Vadi

Tarih: 7 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Bijan Mortazavi Violin Grand Master Senfoni Orkestrası

Bijan Mortazavi, unutulmaz performansları ve büyüleyici müziğiyle dünya çapında ün kazanmış bir virtüöz olarak, senfoni orkestrasıyla birlikte sahneye çıkacak.

Bu benzersiz etkinlikte, Bijan Mortazavi’nin hayranları, klasik müziğin gücünü ve duygusal derinliğini deneyimleyecekler. Violinin büyülü notaları, Senfoni Orkestrası’nın zengin ve etkileyici sesleriyle buluşarak dinleyicilere unutulmaz bir performans sunacak.

Unutulmaz bir geceye tanıklık etmek, müziğin büyüsüyle kendinizi kaybetmek ve Bijan Mortazavi’nin çığır açan performansını deneyimlemek için bu eşsiz etkinliği kaçırmayın!

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Tarih: 7 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Combolatin

Combolatino, yüksek enerjili canlı müziği ile eğlenmek isteyen herkesi 9 Eylül Cumartesi akşamı Zorlu PSM Sky Lounge’a bekliyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

Cem Adrian

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 9 Eylül 2023, 22:00

Bilet: Biletix

Kenan Doğulu

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla Turkcell Vadi Sahnesi’nde!

Yer: Turkcell Vadi

Tarih: 10 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Haluk Levent

Yardım kampanyaları, gönüllülük esaslı hizmetler denince akla ilk gelen isimlerden biri olmayı başaran Haluk Levent, sevenleriyle buluşuyor. Eskimeyen sesi, etkileyici şarkıları ile İstanbul etkinlik takvimi Eylül ayı listesinde yerini alıyor.

Tarih: 13 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Kuruçeşme Açıkhava

Ayta Sözeri

Okan Bayülgen’in İstanbul’a kazandırdığı sıra dışı gösteri mekânı Dada Salon Kabarett Ayta Sözeri’yi ağırlıyor!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 13 Eylül 2023, 22:00

Bilet: Passo

Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil’in tatlığını ve sempatikliğini sevmeyen yoktur herhalde içimizde. Yıllar öncesinde “Sana kek yaptım.” diyerek müzik listelerini alt üst eden ünlü sanatçı ardından çıkardığı “Tek taşımı kendim aldım.” diyerek güçlü kadınlarımıza yol göstermiştir. Sadece şarkıları ile değil elbette. Öncülük ettiği sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettirmektedir. Eylül ayı İstanbul konserlerinde birbirinden eğlenceli şarkılarına eşlik etmek için biletlerinizi şimdiden almalısınız.

Tarih: 14 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Kuruçeşme Açıkhava

Feridun Düzağaç

Rock müziğin sevilen ismi Feridun Düzağaç, İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: IF Performans Hall Beşiktaş

Tarih: 15 Eylül 2023, 21:30

Bilet: Passo

Emre Aydın

Rock müziğin sevilen ismi Emre Aydın, 15 Eylül akşamı Mask Beach Beylikdüzü Sahnesi’nde.

Yer: Mask Beach

Tarih: 15 Eylül 2023, 22:00

Bilet: Biletix

Beatgate Presents: Eli & Fur

Coachella, Tomorrowland ve Ultra Music Festival’lerindeki sahneleriyle göz dolduran Eli & Fur, benzersiz müzikal etkileşimleri ve Beatgate’in 17 yıllık mirasıyla, sıradan etkinliklerin ötesinde bir deneyim sunmayı vadeden özel bir performansla sahne almaya hazırlanıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Eylül 2023, 20:00

Bilet: Passo

Sefo

Son yılların sahnelerin aranan ismi Sefo, İstanbul etkinlik takvimi Eylül ayında İstanbullu hayranları ile buluşuyor. “Kördüğüm”, “Toz Duman” ve “Tutsak” şarkıları başta olmak üzere tüm şarkılarına özgürce eşlik edebileceğiniz bir akşam sizleri bekliyor.

Tarih: 17 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Kuruçeşme Açıkhava

Tamino

Daha önce Parkorman ve Volkswagen Arena’daki performanslarıyla öte dünyalara adeta bir portal açılmasına sebep olan; sahnedeki dev varlığıyla seyircileri etkileyen Tamino, Türkiye turnesinin kapanışını yapmak için İstanbul’da.

Yer: Parkorman

Tarih: 17 Eylül 2023,18:00

Bilet: Passo

Gipsy Kings

Albümleri 60 milyon satan, sahnede 30 yıllık başarılarla dolu bir müzik kariyerini geride bırakan Latin müziğinin en çok sevilen grubu, Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Andre Reyes öncülüğünde 19 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Zuhal Olcay ile Ormanda Jazz

Duru sesi ve dinamizmi ile büyük beğeni toplayan Zuhal Olcay, YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı’nda en sevilen şarkılarını seslendirmeye hazırlanıyor.

Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı

Tarih: 20 Eylül 2023, 21:00

Bilet: biletinial

Sertab Erener

Türk müziğinin yıldız sanatçısı Sertab Erener, Bkm Yaz Etkinlikleri kapsamında, son albümü ‘Ben Yaşarım’ ve geçmişten günümüze gelen sevilen şarkılarını Bkm organizasyonu ile 20 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da söyleyecek.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 20 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Armin Van Buuren

DJ MAG’de 5 kez dünyanın en iyi Dj’i seçilen ve 20 yıldan uzun süren müzik kariyerinde sürekli zirvede yer alan Grammy ödüllü, Trance müziğin dünyadaki neferi ve EDM’in dünyadaki en etkili figürü, Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyanın en büyük festivallerinin yıllardır değişmeyen headliner’i Armin Van Buuren, 22 Eylül cuma geccesi Lifepark Sahnesi’nde!

Yer: Life Park

Tarih: 22 Eylül 2023, 16:00

Bilet: Passo

Teoman’ın Koyu Antoloji’si

Teoman’ın kariyerinde biriktirdiği çok özel hikâyelere ortak olmak ve en koyu şarkılarının en koyu versiyonlarını dinlemek için bu müzik dolu geceye davetlisiniz.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 22 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Single Circle presents: Kerem Görsev Trio

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle 22 Eylül’de Touché’de!

Yer: Zorlu PSM – Touche

Tarih: 22 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Levent Yüksel

Levent Yüksel’in meşhur şarkısı “Tuana”yı bilmeyenimiz yoktur herhalde. İçimizdeki baharlara umut olan güçlü ses Levent Yüksel, İstanbul etkinlik takvimi Eylül ayında hayranları ile buluşuyor. 90’lı yıllardan günümüze pop müziğine yön veren romantik sanatçı Levent Yüksel konseri sizleri bekliyor. “Medcezir”, “Ya Sonra”, “Zalim” ve daha pek çok şarkısına eşlik etmek istiyorsanız biletlerinizi şimdiden almanızı tavsiye ediyoruz.

Tarih: 23 Eylül 2023

Saat: 21.00

Yer: Kuruçeşme Arena

Oscar And The Wolf

Indie pop’un fenomen gruplarından Oscar and the Wolf, yeniden İstanbul’da.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 23 Eylül 2023, 18:00

Bilet: biletinial

Asaf Avidan – ICHNOLOGY Solo Tour 2023

Kendine has şarkıları, şarmant hikayeleri ve enerjik çoklu enstrümantal becerileri arasında mükemmel bir şekilde gezinen Avidan, “ICHONOLOGY Solo Tour 2023” kapsamında İstanbul’a geliyor!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 Eylül 2023, 21:30

Bilet: Passo

Can Bonomo

Can Bonomo, sevilen şarkılarını seslendirmek için YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sevenleriyle buluşuyor.

Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı

Tarih: 23 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Fikri Karayel Jazz Ensemble

Müzik kariyerinin başından beri caz soundlarını her daim cebinde taşıyan sanatçı, caz sahnesinin değerli müzisyenlerinden oluşan ekibiyle 23 Eylül akşamı Touché’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Buika

Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen Grammy Ödüllü Buika, flamenko, soul ve cazı harmanladığı görkemli müziği ile müzikseverlere muhteşem bir müzik şöleni yaşatmak için İstanbul’da.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Sıla

Sıla, sevilen şarkılarını dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 28 Eylül 2023, 21:15

Bilet: Passo

Pinhani

Melodileri içimizi ısıtan, sözleri umut veren, sadeliği yüreklerimize iyi gelen şarkılarıyla Pinhâni, artık bir gelenek halini alan eylül konseri için yeniden KüçükÇiftlik Park’ta!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 29 Eylül 2023, 19:30

Bilet: Biletix

%100 Metal Sunar: Riverside

Polonya’nın karizmatik progresif rock/metal grubu Riverside, ID.Entity Avrupa Turnesi kapsamında IF Beşiktaş’a geliyor!

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 29 Eylül 2023, 21:30

Bilet: Passo

+1 Sunar: La Femme

L’impératrice’den sonra Fransız saykedelyasına açlığınızın arttığını duyar gibiyiz. Fatale’i isminde gizli La Femme ile Salon’un 2023 sonbahar sezonunu açmaya hazır mısınız?

Yer: Salon İKSV

Tarih: 29 – 30 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

SM Loves2Dance: Kollektiv Turmstrasse & Gerd Janson

Elektronik müziğin önde gelen ikililerinden Kollektiv Turmstrasse, Gerd Janson ve Marc Gonen ile PSM Loves2Dance kapsamında 29 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ni dans pistine çevirmeye geliyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Eylül 2023, 20:00

Bilet: Passo

Kalben

Kalben , 29 Eylül tarihinde Dorock XL Kadıköy sahnesinde.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 29 Eylül 2023, 21:30

Bilet: Biletix

İstanbul Eylül Ayı Tiyatroları

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Aziz Nesin’in muhteşem eseri ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ünlü oyuncu Metin Zakoğlu tarafından yepyeni ve interaktif yorumu ile sahnede.

Yer: Cafe Theatre İstMarina

Tarih: 3 – 5 – 10 – 12 – 17 – 19 – 24 – 26 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Richard

Yıl 2012. Kral III. Richard’ın kemikleri Leicester’da bir otoparkta bulunur. Kemiklerin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır. Bu arada tiyatroya sığınan ve polis tarafından aranan kimliksiz kriminal bir adam vardır. Tiyatroya sığınan “Richard” önce oyundaki Richard rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. “Bozuk yapısı” gereği var olan düzene devletin ya da tiyatronun yapısına karşıdır. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Drag Queen showlarından, moda defilelerinden ilham almakta, oyuncu olmayan insanları oyuna yerleştirmekte tiyatronun çatısından, insanların özel hayatlarına kadar maddi manevi her şeyi yıkmaktadır. Tiyatro bir facia ile sarsılır. Bu sırada Krallık, III. Richard’ın cenaze törenine hazırlanmaktadır.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

Cimri

Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri’yi… Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak?

8 sezondur kapalı gişe sahnelenen Moliere’in ünlü eseri “Cimri” oyunu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla yeniden sahnede.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tarih: 3 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Notre Dame Kamburu Müzikali

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri tiyatro severler ile buluşuyor. Notre Dame’in Kamburu yıllar geçmesine rağmen ilk günkü heyecanı ile seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun arasında geçen bir hikaye. Krala bağlı komutan Phoebus’un ve Quasimodo’nun semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla göz dolduran kusursuz bir müzikal. Quasimodo çirkinliğiyle alay eden ondan korkan halkın içine karışmayan, insanların söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. Dünyası tamamen değişir. Bize sorarsanız biletlerinizi şimdiden almanızda fayda var.

Tarih: 6 Eylül 2023

Saat: 20.30

Yer: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Yaşamaya Dair

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet tutkusunun “Yaşamaya Dair” adlı müzikli gösterisi, sahnelenmeye devam ediyor.

Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tarih: 6 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Herkes Mi Aldatır?

Bir yanda eşini aldatan bir adam bir yanda eşi tarafından aldatılan bir kadının intikam alma duyguları bu iki yabancı insanı bir yerde buluşturur. Aşkın insanı nerede ve ne zaman bulacağını bilemeden yola çıkan kadınımız bir otel odasında henüz ismini bile bilmediği bir erkekle yaptığı bu kaçamağın onu nerelere sürükleyeceğinin hesabını yapmamıştır tabii ki.

Çoğumuzun hayatına dair küçük küçük dokunuşlarla yazılmış olan bu metni ve oynayan bu oyuncuları siz de çok sevecek ve kendinizle ya da yakınlarınızdakilerle bu oyun sayesinde yüzleşebileceksiniz. Ve belki oyun bitiminde bize hak vereceksiniz, kim bilir? Bizden uyarması, bu gösteriden sonra artık hayatınızdaki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Metin Zakoğlu’ndan aldatma ve aldatılma üzerine çarpıcı bir hikaye…Yüzümüze tokat gibi çarpacak gerçek bir öykü… Kim daha dürüst, kim daha ahlaklı? Kadın mı? Erkek mi?

Yer: Cafe Theatre İstMarina

Tarih: 3 – 6 – 10 – 13 – 17 – 20 – 24 – 27 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Ağaçlar Ayakta Ölür

Çocuklarını bir uçak kazasında kaybetmiş olan bir ailenin tek varlığı torunlarıdır. Ancak, geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını kopartır.Yıllar geçtikten sonra, büyükanne, sağlık sorunları nedeniyle yaşamdan ayrılmadan önce torununu son kez görmek isteğine kapılır. Ancak dede, torunun nerede olduğunu bilmediği için bir dilek tut derneğine eşinin bu isteğinin yerine getirilmesi için torun rolü oynayacak birileri bulması için başvurur. Kendisine oynanan bu oyunu sorgulamadan kabul eden ve bir yalan içinde yaşamayı acı gerçeğe yeğleyen büyükannenin dünyası, gerçek torunun boy göstermesiyle yıkılacaktır.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tarih: 7 Eylül 2023, 21:00

Bilet: biletinial

Ölün Bizi Ayırana Dek

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, PUCCA’nın konsepti ile Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan ve Ebru Cündübeyoğlu’nun yazdığı, boşanmak üzere olan bir çiftin evde bir ceset bulmasıyla gelişen olayların anlatıldığı, 4 yıldır kapalı gişe oynayan “Ölün Bizi Ayırana Dek” kısa bir aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 8 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

Gorki

1901 yılı Moskova. Maksim Gorki kışı geçirmek üzere geldiği bir çatı katında çalışıyor. Lenin ile tanışmasını kaleme alıyor. Ama kütüphanesinden onun evini gözetleyen Tereza ile tanışması hayatına değişik bir renk katıyor. Bir yandan Tereza’nın sevgilisi Boles’e yazmak istediği mektupla uğraşıyor bir yandan da Tereza’nın tacizkar konuşmalarına soğukkanlılığı ile cevap veriyor. Yalnız dikkatli olun. Bu oyun izleyicisinin kafasını çok karıştıracak.

Yer: Oda Tiyatrosu

Tarih: 9 – 23 Eylül 2023, 20:30

Bilet: biletinial

Toz

Betonların göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı: Handan. Sokakların da anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir genç kadın… Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu; çok uzaklardan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye paketinin hışırtısı, annesinin, babasının, babaannesinin, halasının sesi… Sonra birden fazla ‘çat’ sesi, farklı zamanlarda, farklı evlerin duvarlarında yankılanan… Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan Handan’la tanıştığımızda; o, çocukluğundan bugüne uzanan bir hikâyeye çoktan dalıp gitmiş olacak. Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 – 12 Eylül 2023, 19:00 – 21:00

Bilet: Passo

Ölü Ozanlar Derneği

Ergenlik çağındaki birkaç gencin disiplinli bir yatılı okulda geçen hikâyesi ele alınıyor. Ölü Ozanlar Derneği’nde, gençlerin üstüne yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni atanan John Keating, onlara yeni bakış açıları sunarak, şiir dünyasına çağırıyor. Günü en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için var gücüyle savaşıyor. İstanbul tiyatroları Eylül ayı takviminde yerini alıyor.

Tarih: 14 Eylül 2023

Saat: 20.30

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Broadway in İstanbul Vol.2

Mayıs ayında ilk kez sahnelendiğinde dakikalarca ayakta alkışlanan “Broadway in Istanbul” projesi gördüğü yoğun ilgiden dolayı “Broadway in Istanbul Vol.2” başlığıyla bu kez Uniq Açıkhava’da yine, yeni, yeniden seyircisine unutulmaz bir Broadway yolculuğu vadediyor. Chicago, Cabaret, Grease, Mamma Mia, Mouline Rouge, Follies, Evita, Leave It to Me gibi gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarından oluşturulan özel repertuvarıyla müzikal, tek gala olarak seyircisiyle buluşacak.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 19 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Plastik Aşklar

Plastik Aşklar, tıpkı yaşadığımız zamandaki aşklar gibi… bu yapaylıkla dalga geçebildiniz mi? Gittiğiniz her ortamda, hayatın en ortasında yüzünüze iliştirdiğiniz bir Mona Lisa gülüşüyle sıyrılabildiniz mi tüm olumsuzluklardan, aşktan, sevdadan? Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadarda alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadın…Mayıs ayı, Hıdırellez günü, doğa uyanmaya baharı getirmeye hazırdır. Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen bu iki kadın kendi baharlarını, karşılaştıkları bu gecede acaba neye evirecekler. Ödüllü komedi oyunu ”Plastik Aşklar” seyirciye unutamayacağı dakikalar vadediyor.

Yer: Cevahir Salon B

Tarih: 16 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikâyesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösterisi izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 20 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Veda

Tiyatrokare 32. sezonunda Nedim Saban’ın, Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından uyarladığı ve sahneye koyduğu “Veda” Fişekhane’de sizlerle buluşuyor.

Oyunda, usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, alışılmamış bir deli saraylı kompozisyonuyla öne çıkıyor. Genç oyuncu Leyla Feray da, yasak bir aşkın kahramanı olarak öne çıkıyor. Fatih Gülnar’ın bir Cumhuriyet aydını, Aziz Sarvan’ın, Kulin’in dedesi Ahmet Reşat’a hayat verdiği otobiyografik roman, yazarın Osmanlı’nın son maliye nazırı olan dedesinin öyküsünü, Kurtuluş savaşı yılları ve Cumhuriyet’in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikâyesi olarak anlatıyor.

Eylül Gürcan ve Ayşe Ayter gibi ödüllü tasarımcıların imza attığı oyunda, ayrıca Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizem Nur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu rol alıyor.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 20 – 21 Eylül 2023, 20:30

Bilet: biletinial

Bir Delinin Hatıra Defteri

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla izleyici ile buluşuyor. Aslına bakarsanız bu hikaye bir delinin değil, adım adım deliliğe giden yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defteri. İstanbul tiyatroları Temmuz ayı kapsamında sahneye çıkıyor.

Tarih: 23 Eylül 2023

Saat: 16.00

Yer: Cafe Theatre İstMarina

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır. Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahnede.

Yer: Harbiye Cemil Tomuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” adlı kitaptan uyarlanan iki kişilik oyun, kadın erkek ilişkisinin başlangıcından bittiği yere kadar olan sürecini konu alıyor.

Gözlemleriyle ve tespitleriyle her bireyin kendinden bir şeyler bulabileceği günümüz ilişkilerine atıfta bulunan bu komedi oyunu mizahi bir dille seyircisine eğlenceli dakikalar geçirtmektedir. Kadın ve erkeğin ilişkisel evrimini net bir şekilde ortaya koyarken trajikomik durumunu da gözler önüne seriyor. Bu oyunda yaşanan bir ilişki değil aslında her ilişki…

Yer: Cevahir Salon A

Tarih: 23 Eylül 2023, 20:00

Bilet: Biletix

Sidikli Kasabası Müzikali

Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesi de özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası’na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf “sistem”e başkaldırının başlaması ise sadece bir aşk kıvılcımına bakar. Tony Ödüllü Broadway müzikali “Sidikli Kasabası Müzikali” 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 24 – 25 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

1923

Cumhuriyetimizin 100. yılında, günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuk…

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar.

Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz.100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 -24 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

Otomatik Portakal

Suç ve suçlunun tarihe karışacağı mükemmel insan modelini yaratmak adına insana dair hiçbir şeyin kalmadığı bir düzen düşünün. Özgür irade olmadığı zaman ahlaktan bahsetmek mümkün müdür? Zorunlu bir iyilik, seçilmiş bir kötülükten yeğ midir? Seçimin ortadan kalktığı bir toplumda, özgürlükten söz edilebilir mi? Mükemmel insanların oluşturduğu mükemmel bir toplum, arzuları olmayan, seçme hakkı olmayan, otomatikleştirilmiş bir makineler yığınından ibaret değil midir? İyilik ve kötülük kavramlarını, şiddet, suç ve ceza düzleminde değerlendirirken bir suçlunun devlet eliyle ıslah edilme biçimi ve bunun sonuçlarını tartışan, Tatbikat Sahnesi’nin yeni eseri “Otomatik Portakal”; uyumsuz varoluşlarını düzen karşıtı bir yıkımda arayan, baskıcı toplumsal kontrole boyun eğmeyen, var olan tüm dillerden sıyrılarak öğretilmiş tüm kuralları reddeden Alex ve çetesinin ‘şiddete övgü’ niteliğindeki başkaldırışlarının hikayesinde tüm bu soruları, rap müziğinin provokatif diliyle yeniden soruyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 27 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Eylül Ayı Stand Up Showları

İbrahim Selim ile Quiz Night

İbrahim Selim ile Quiz Night ufak bir aradan sonra yarışmacılarla buluşmaya devam ediyor.

Sanat, genel kültür, spor, tarih ve daha birçok alanda sorulacak çoktan seçmeli soruların yanıtlanacağı yarışmada kazananlara da sürpriz hediyeler dağıtılacak. Tamamen analog yöntemlerle oldukça samimi bir ortamda oynanan oyunda; yarışmacılar, İbrahim Selim’in sahnede kendilerine sorduğu sorulara, verilen süre içinde, yine kendi oluşturdukları arkadaş gruplarıyla cevap vermeye çalışacak.

Yer: Maximum UNIQ Box

Tarih: 2 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Tutkum Boğuşmak Show

Tutkum Boğuşmak Show, 2 Eylül akşamı Dada Salon Kabarett’te!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 2 Eylül 2023, 20:00

Bilet: Biletix

Edepsiz Komedi

Hikâyelerinde kadın-erkek ilişkilerinde erkeğin tarafı ile kadının tarafını şaşırtıcı bir şekilde gösteren Metin Zakoğlu’ndan cinselleşemeyen ülkenin insanları ve durumları üzerine edepsiz bir komedi.

Yer: Cafe Theatre İstMarina

Tarih: 1 – 2 – 6 – 8 – 9 – 13 – 15 – 16 – 20 – 22 – 23 – 27 – 29 – 30 Eylül 2023, 23:00

Bilet: Biletix

Salih Acar – Tek Kişilik Stand Up

Salih Acar’ın tek kişiik stand up gösterisi şimdi İnfiniti Sahne’de seyircisiyle buluşuyor!

Yer: İnfiniti Sahne

Tarih: 2 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

Doğu Demirkol

Oyuncu, komedyen ve son dönemin yükselen stand- up’çılarından Doğu Demirkol, ek kişilik gösterisi ile Maximum Uniq Açıkhava’da!

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 5 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Stand Up Geccesi Extra

Farklı stand-upçıların 20’şer dakika sahne aldığı 90 dakika boyunca kahkaya doyacağınız Stand Up Geccesi Extra, Efsahne Beyoğlu Sahnesi’nde.

Yer: Efsahne Beyoğlu

Tarih: 5 – 12 – 19 – 26 Eylül 2023, 20:30

BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi BKM Mutfak Çarşı’da!

Yer: BKM Mutfak Çarşı

Tarih: 6 Eylül 2023, 20:00

Bilet: Biletix

Çok Güzel Hareketler 2

Yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçen ve 3 sezondur BKM’de kapalı gişe oynayan Çok Güzel Hareketler 2, Eser Yenenler kaptanlığında seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 20 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

Adil Yıldırım ile Yaz Aşkları

Adil Yıldırım; Yaz Aşkları isimli gösterisinde yaz mevsimi boyunca ilişkilerde ve evlilikler de yaşanan komik olayları kendine has üslubu ile seyircilere aktarıyor.

Yazlık mekanlarda erkeklerin tanışma bahanesiyle uydurdukları yalanları, yeni piyasaya çıkan çapkınlık yöntemlerini ve gecelik ilişkileri evliliğe götüren formülleri daha önce hiç konuşulmayan detaylarla birlikte ortaya koyuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

Kadın erkek ilişkilerindeki problemler ortak mıdır yoksa her ilişki kendine mi özgüdür? Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirciyle birlikte karar verecek.

Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadınlar da geri kalmayıp karşı atakla erkekleri delirtiyor, ilişkiler çıkmaza giriyor, herkes kendinden bir şeyler buluyor ve olaylar gelişiyor.

Eğlence dolu bir sohbet, kahkaha dolu anlar, sinir krizlerinin gülme krizine döneceği dakikalar ve çok daha fazlası 25 Eylül’de Trump Sahne’de!

Yer: Trump Sahne

Tarih: 25 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Eylül Ayı Festivalleri

Lights & Dreams – Ormanda Işık Festivali

LIGHTS & DREAMS “Ormanda Işık Festivali”, dünyada 40’dan fazla ülkede gördüğü büyük ilginin ardından ilk kez Türkiye’de. Festival, Türkiye’ye özel yeni ve özgün içeriğiyle büyüleyici ışıklı dev enstalasyonlar, etkileyici tüneller, interaktif temalar, oyun ve eğlence alanları, sahne performansları ve daha bir çok seçenek sunuyor. Fantastik bir öyküye dayanan festivalde ziyaretçiler, ormana girdiklerinde öyküdeki masalsı dünyaya geçiş yapıyorlar. Bu dünyada ışık yaşamın kaynağı. Burada gördükleri Periler, elfler, kurtlar, aslanlar, çiçekler ve mekanlar öyküden esinleniyor. Ziyaretçiler, Peri’nin, yaşamın devamı için gerekli olan ışığı yeniden bulma arayışına eşlik ederken unutulmaz bir öykünün içinde geziniyorlar.

Yer: Turkcell Platinum Park

Tarih: 1 – 30 Eylül 2023

Bilet: Biletix

Beauty & Wellness Fest

Katılımcı stantlar, beauty talks, yetişkin workshopları, çocuk workshopları, açık hava sineması, saç, tırnak bakımı, fotoğraf köşeleri, konserler, beden, ruh, zihin atölyeleri, men care ve yeme, içme stantlarıyla Beauty & Wellness Fest, Türkiye’nin en büyük ve en popüler güzellik festivali olmaya aday!

Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı

Tarih: 2 – 3 Eylül 2023, 10:00

Bilet: biletinial

Burgazada Caz Günleri

Burgazada Caz Günleri, 3. yılında cazseverlerle buluşuyor. Burgazada’nın eşsiz atmosferinde ve üstelik bu sene 2 gün gerçekleşecek etkinlik 03 ve 08 Eylül’de müzikseverlerle buluşuyor!

Yer: Cennet Bahçesi Burgazada

Tarih: 3 – 8 Eylül 2023, 21:30

Bilet: Biletix

III. Uluslararası Oda Müziği Festivali

Festivalin açılış konserinde, 2014 yılında ECHO tarafından “Yükselen Yıldızlar” ödülüne layık görülen; deneysel, çok yönlü ve ilham verici ses dünyaları ile dünya çapında büyük bir ilgi gören SIGNUM Saxophone Quartet Türkiye’de ilk defa dinleyici ile buluşurken; festivalin kapanışını ise Echo Klasik Ödülleri’nde “En iyi oda müziği topluluğu ödülü”ne layık görülen, dünyanın en prestijli ve en uzun soluklu oda müziği gruplarından biri olan efsanevi yaylı dörtlü Belcea Quartet yapacak. 13. Lyon Uluslararası Oda Müziği Yarışması’nda birincilik ve 2019 yılında Carl Nielsen Oda Müziği Yarışması’nda birincilik ve özel ödülün sahibi nefesli beşli Ensemble Ouranos’un Türkiye’deki ilk; yaşayan efsane piyanist Pavel Gililov’un ise uzun yıllardan sonra Türkiye’deki ilk konserine ev sahipliği yapacak olan 3. Istanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali; bu yıl yine birçok dünyaca ünlü sanatçı ve eşsiz konser programlarıyla İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: CRR Konser Salonu

Tarih: 1 Eylül 2023 – SIGNUM Saxophone Quartet

4 Eylül 2023 – Pavel Gililov & Les Essences “Romantizm Doruklarında”

14 Eylül 2023 – Inui & Kocamangil & Varvaresos “Sınırları Aşan Sesler”

18 Eylül 2023 – Belcea Quartet “Efsanelerle Bir Akşam”

Bilet: Biletix

Hep Yeni Kal Sunar: Yeni Bi’ Fest

Her sene Türkiye’nin en önemli isimlerini sahneye taşıyan ve gazino kültürünü sizlerle buluşturan Yeni Bi’ Fest 10. yılında kapılarını KüçükÇiftlik Park’ta açıyor. Kenan Doğulu ve Melike Şahin’in Yeni Bi’ Fest’e özel hazırladıkları muhteşem sahne performansları, eşsiz lokasyonu ve lezzetli menüsüyle Türkiye’nin en büyük açık hava gazinosu sizleri bekliyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 8 Eylül 2023, 18:30

Bilet: Biletix

CityFest

Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu CityFest, KerkiSolfej organizasyonuyla ParkOrman’da!

Yer: ParkOrman

Tarih: 6 Eylül 2023 – Hayko Cepkin

7 Eylül 2023 – Sertap Erener

8 Eylül 2023 – Ajda Pekkan

Eat Like an Italian 2

Müziğin enfes lezzetlerle buluşacağı 16 Eylül’de kadehlerimizi birlikte kaldırıyoruz. Şeflerin etkinlik için hazırlayacağı özel İtalyan lezzetlerinden müziğin ve büyüleyici manzaranın tadını özel kokteyller ve kokteyl workshopu ile çıkaracağın Eat Like an Italian 2, The Ritz-Carlton’un eşsiz terası The Roof’da.

Yer: The Ritz-Carlton

Tarih: 16 Eylül 2023, 15:00

Bilet: Passo

İstanbul Rooftop Festival

İstanbul’un klasiği haline gelen Rooftop Festival, 9 Eylül Cumartesi günü şehrin eşsiz manzaralarında 9. yaşını kutlamak için festival severler ile buluşuyor.

Yer: Çeşitli Teraslar

Tarih: 9 Eylül 2023, 15:00

Bilet: Passo

Festibağ

Kültürel zenginliğimizi modern bir anlayışla bir araya getirerek eşsiz bir deneyim sunan Festibağ, 23-24 Eylül tarihleri arasında Swissotel Chalet Garden’da gerçekleşiyor. “Bağımızda Festival Var” düşüncesiyle yola çıkan festival, müzik, sanat ve lezzetin muhteşem bir buluşması olacak.

Yer: Swissotel the Bosphorus Chalet Garden

Tarih: 23 – 24 Eylül 2023, 15:00

Bilet: Passo

Live From İstanbul Fest

Grammy ödüllü dünyaca ünlü DJ David Guetta, house müziğin yeni nesil öncüsü Meduza, müzik sahnesinin en iyi Dance/Electronica sanatçılarından Abel; ülkemizde rock müziğin en sevilen isimlerinden Teoman; Gripin, Funda Arar gibi isimlerin müzikseverlerle buluşacağı Live From İstanbul Fest, 29-30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek.

Yer: Festival Park Yenikapı

Tarih: 29 Eylül – 1 Ekim 2023, 15:00

Bilet: Passo

OutdoorFest İstanbul

Doğa, aktivite, spor ve sağlıklı yaşam sevenlerin buluştuğu, Outdoor aktivite kültürü ve sürdürülebilirlik konuşan tek festival OutdoorFest, doğada yapılan etkinliklere dair bir çok markayı, eğitici atölyeleri, eğlenceli oyunları ve keyifli konserleriyle 23-24 Eylül’de Kadıköy Rıhtımdaki yeni evi Festival Park’ta sizlerle buluşuyor.

Yer: Festival Park Kadıköy

Tarih: 23 – 24 Eylül 2023, 11:00

Bilet: Biletix

33. Akbank Caz Festivali

Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverlerle bir araya getiren, Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl da birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapıyor.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 23 Eylül – 8 Ekim 2023

Bilet: Biletix

Watsons Gençlik Festivali

Yaz biterken MaNga, Adamlar, Yaşlı Amca, Nova Norda ve Eftalya Yağcı ile benzersiz bir festival deneyimi yaşamaya hazır mısınız?

Konserlerin yanı sıra tüm gün sürecek yarışmalar, eğlenceli aktiviteler, atölyeler ve sürpriz hediyeler Watsons Gençlik Festivali’nde.

Yer: santralistanbul

Tarih: 30 Eylül 2023, 13:00

Bilet: Passo

Doğal Yaşam Festivali

Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, doğal ve organik yaşamın hayat kalitemizdeki etkilerini merak edenler, sürdürülebilir yaşamın sadece insanoğlu için değil, tüm canlılar için önemli olduğunun farkında olanlar, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler, bildiklerini paylaşmak ve gelecek nesle daha iyi, daha doğru bilgiler aktarmak için bu yıl altıncı kez Doğal Yaşam Festivali’nde bir araya geliyorlar.

Yer: YBY Wood Yaşam ve Etkinlik Alanı

Tarih: 30 Eylül 2023, 10:00

Bilet: Passo

İstanbul Eylül Ayı Workshopları

İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz – Taze Makarna 1

Gerçek İtalyan makarnasının hazırlık aşamasından, şekillendirilmesine ve en uyumlu sos ile eleştirilmesine kadar İtalyan mutfağının olmazsa olmazı makarnanın saklı kalmış tüm sırlarını en püf noktalarıyla öğrenebileceğiniz “Taze Makarna” workshopu Eataly Mutfak Atölyesi’nde.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 3 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz – Pizza

Muhteşem bir italyan pizzasının sırrı, hamuru ve malzemelerin uyumunda saklı. Gerçek italyan pizzasının sırlarını keşfetmek için bu workshopu kaçırmayın.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 2 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

La Dolce Vita

Eğer siz de İtalyanların popüler tatlılarının yapımını geleneksel tarifleriyle öğrenmek ve keyifli bir vakit geçirmek isterseniz, Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek olan Dolce Vita workshopunu kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 3 Eylül 2023, 13:00

Bilet: Biletix

Benimle İtalya’ya Gel: Sicilia Yemekleri

Nefis İtalyan yemeklerinin yapımını öğrenmek ve ada kültürünün tadına varmak için “Sicilya Yemekleri” workshopu Eataly Mutfak Atölyesi’nde!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 7 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

1 Kap Dolusu Lezzet Workshop

Minimalist kaplarda hazırlanan yumuşak dokulu tatlılar; tiramisu, magnolya çeşitleri, krem brule, sakızlı muhallebi gibi tatlıların püf noktalarını öğrenerek üretmek için Chef’s Table’daki bu workshopu kaçırmayın.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 7 Eylül 2023, 14:00

Bilet: Passo

Klasik Cocktail Workshop

Dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinin yapım aşamalarını deneyimlemek ister misiniz?

Yaptığınız kokteylleri sevdiklerinizle paylaşmak için Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleştirilen Cocktail Workshop’unu sakın kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 8 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

İtalyan Gibi Pişir

İtalyan mutfağı aşıklarını, gerçek ve otantik İtalyan mutfağını doğru yerde, Eataly Mutfak Atölyesi’nde deneyimlemeye hazır olun!

İtalyan bölgesel coğrafi işaretli ürünleri ile en lezzetli İtalyan malzemelerini kullanarak hazırlayacağınız gerçek İtalyan yemeklerinin lezzetine hayran kalacaksınız!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 10 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

Sağlıklı Lezzetler Workshop

Mutfağın sağlıklı, hafif ve lezzetli menüsünü hazırlamak için bu workshopa katılın.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 13 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Passo

Kruvasan Workshop

İçeriğinin Avusturya’ya, işlenme şeklinin ise Osmanlı’ya kadar dayandığı bir Fransız lezzeti kruvasan. Sıcacık tereyağı kokusuyla ve puf görüntüsüyle, tatlı sevenlerin de tuzlu sevenlerin de ortak noktası olmayı başarıyor. İstanbul etkinlik takvimi Eylül ayı listemize ekliyoruz. Çikolata, jambon ve peynir ile lezzetli bir hale bürünen kruvasan etkinliğinin işlem basamaklarını öğreniyoruz.

* Hamur yoğurma teknikleri

* Hamuru yağla katlama tekniği

* Hamuru şekillendirme tekniği

* Mayalandırma ve pişirme uygulaması

* Kruvasan sunumu

Tarih: 13 Eylül 2023

Saat: 11.00

Yer: Cooking Class Academy

Boğaz’da Yoga

Sait Halim Paşa Yalısı’nda muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde yoga dersleri ile hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmeye ne dersiniz?

Boğaz’ın en güzel yapılarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğaz’ın mavisiyle iç içe yoga dersleri her seviyeden yoga severi bekliyor. YogaŞala’nın deneyimli hocası Duygu Erokan eğitmenlik yapacağı Vinyasa Yoga dersleri Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşecek.

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Tarih: 13 Eylül 2023, 10:00

Bilet: Biletix

Hamburger, Eşlikçileri ve Soslar #1 Workshop

Hamburgerin tarihini öğrenmek ve her bir aşamasını deneyimleyerek kendi hamburgerinizi yapmak ister misiniz? İleri seviye pişirme teknikleri, sos ve eşlikçilerin yapımını öğrenmek için bu workshopa davetlisiniz!

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 15 Eylül 2023, 18:00

Bilet: Biletix

Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri

Mozzerella’dan Stracciatella’ya ustalık gerektiren birbirinden leziz İtalyan peynirlerinin hazırlanışını, tüm incelikleriyle Eataly’nin ustalarından öğrenin!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 21 Eylül 2023, 19:00

Bilet: Biletix

İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz: Pizza Workshop’ı

Gerçek İtalyan pizzasının sırlarını keşfediyoruz. Hamuru ve malzemelerin uyumuna dikkat ederek sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz kusursuz bir İtalyan pizzası partisi verebileceksiniz. İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz: Pizza etkinliğinin menüsü..

* Impasto – hamur

* Ricetta salsa al pomodoro – domates sosu

* Cottura – pişirme teknikleri

* Geleneksel İtalyan Pizzası

* Tatlı Pizza

Tarih: 26 Eylül 2023

Saat: 19.00

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Dünya Mutfağı: Meksika Taco Workshop

Meksika mutfağı denilince akla gelen ilk yemek elbette taco. Dünya Mutfağı Meksika Taco Workshop, İstanbul etkinlikleri kapsamında sizlerle. Taconun eşlikçisi soslarla birlikte sunuma hazırlıyoruz. Guacamole, sour cream ve pico de gallo soslarını hazırlamasını da öğreniyorsunuz. Taconun işlem basamaklarını yakından inceleyelim...

* Etli taco yapımı

* Guacamole, sour cream, pico de gallo sosları yapımı

* Sunum teknikleri

Tarih: 22 Eylül 2023

Saat: 18.00

Yer: Cooking Class Academy