Gecce Gusto Gentelmen's Journal: Stil İkonları

Mulberry X Paul Smith işbirliğinden doğan çantalarada aksesuarlara getirilen modern çizgisi ile bu seri, İngiliz tarzının iki güçlü markasının en iyilerini sergililemiş!

İngiliz zanaat ve miras tarzının iki devi, zamana meydan okuyan ve kusursuz lüks deri ürünleriyle tanınan Mulberry ve neşeli çizgili parçalarla eşanlamlı bir marka olan Paul Smith, Mulberry x Paul Smith çanta işbirliğini üretmek için ilk kez ortaklık kurdu.

İlk olarak Ocak ayında Paul Smith'in Paris'teki AW23 erkek defilesinin podyumunda tanıtılan sınırlı sayıdaki seri, orijinal olarak geleneksel deri postacı çantasına benzeyen kompakt, eller serbest bir aksesuar olan Mulberry'nin feted Antony çantasının yeniden işlenmiş on versiyonu etrafında şekilleniyor. zarif çizgileri, üniseks stili ve artık ikonik olan Postman's Lock donanımı sayesinde yirmi yılı aşkın bir süre boyunca markanın imzası haline geldi.



Koleksiyonda çantanın üç boyutu ve iş birliği için özel olarak yapılmış bir çift yeni tasarım (Antony Clip (bijou çapraz çanta) ve Antony Tote) yer alıyor; tüm ürünlerde sadece nötr bir Dut silueti kullanılmıyor. Bu, Paul Smith'in çarpıcı tonlar ve desenlere olan belirgin tutkusunu gösteriyor, ama aynı zamanda her iki etiketin de Mulberry'nin karbon nötr Somerset fabrikalarında gerçekleştirilen seri için üretimle Birleşik Krallık merkezli üretime olan bağlılığını vurguluyor.



Markaların "iki ayrı hikaye" olarak adlandırdığı şekilde ayrılan koleksiyonda, çizgili dokuma kayışlar ve göz kamaştırıcı bir astar aracılığıyla canlılık kazandırılan klasik siyah kalın sırçalı deri; veya Paul Smith'in yeni bir kabartma tekniğiyle oluşturulan dokulu bir görünümle tanımlanan yeni Gölge Çizgisi motifini sergileyen cesur renk bloklama temasına sahip pürüzsüz dana derisi.



