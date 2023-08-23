Erkekler için gündelik güzellik bakım ritüeller

Her gün kusursuz bir görünüme sahip olmak istiyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz bakım ritüeline mutlaka göz atın!

Son dönemde, erkeklerin cilt bakım bilinci eskiye göre oldukça büyük bir artış gösterdi. Tabii hala su ve sabun kullanarak, 10 adımlık cilt bakım ritüeli uygulayan bir kadından daha harika cilde sahip bireyler mevcut. Ancak bu şanslı azınlıktan değilseniz ve düğün gününüzde siz de kusursuz bir görünüme sahip olmak istiyorsanız damatlar için bir araya getirdiğimiz bakım ritüeline mutlaka göz atın.

Profesyonel Yardım

Derin akne ya da yara izleriniz varsa ve cilt görünümünüzde derinlemesine bir yeniliğe ihtiyaç duyuyorsanız fraksiyonel lazer ya da dermapen gibi profesyonel bakımlardan faydalanabilirsiniz. Ancak birkaç seans süren bu bakımlar, uygulama sonrasında uzun süren bir iyileşme periyoduna sahip oldukları için düğün gününüzden 1-2 ay öncesinde sonlanmalı. Dolayısıyla lazer veya iğneli uygulamalara sahip bakım süreciniz, hangi bakım tekniğini tercih ettiğinize göre düğünden yaklaşık 4-8 ay önce başlamalı.

Cildinizi şimdiye kadar sadece sabunla yıkadınız ve derinlemesine bir temizliğe mi ihtiyacınız var? Ya da cildiniz kuru ve mat bir görünüme mi sahip? O zaman size Hydrafacial gibi tek seansta da etkisini gösterebilen ve yan etkileri kısa süreli olan kurtarıcı bakımların olduğunu hatırlatalım.

Günlük Düzenli Bakım

kendinize sizi zorlamayacak bir bakım rutini oluşturun. Sabun mitini bu adımda tarihin tozlu sayfalarına gömüyoruz. Daha iyi temizlenmiş, parlak ve teze bir cilt için derinlemesine arındıran yüz temizleme jellerinden faydalanın. Yağlı ve akneye meyilli bir cilde sahipseniz içeriğinde salisilik asit bulunan ürünleri tercih ederek fazla yağı kontrol altına alabilirsiniz.

Kuru, pütürlü dokudan kurtulmak ve ölü tabakayı atmak da bakımınız için önceliklerinizden olmalı. Haftalık peeling uygulamaları, bunun için hem pratik hem de hızlı sonuç veren yöntemlerden. AHA ve BHA içeren bakım maskeleriyle yumuşak bir dokunuşa sahip, canlı ve yenilenmiş bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Ve tabii ki nemlendirici… Tüm bu adımların sonunda cilt tipinizle uyumlu, ciltte ağırlık yapmayan ve cildin nem depolarını derinlemesine dolduran bir formülle, sabah ve akşam cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

Saç ve Sakal Bakımı

Tıpkı cilt bakım rutininiz gibi, saç ve sakal bakımınız. Şampuan ve saç kreminizi saç yapınıza göre belirleyin ve zayıf, kuru, güçsüz saç telleri için haftada bir ya da iki haftada bir bakım maskeleri uygulayın. Duş sonrası uygulanan serumlar da saç kalitesinin artmasında oldukça iyi bir yardımcı olabilir. Sakal'ın Köklerin nefes alması, sakalın düzgün uzaması için peeling yapın ve daha yumuşak, parlak, gür bir sonuç için sakal bakım yağı uygulayın.

Kamuflaj Sanatı

Son olarak, makyajın sadece kadınlar için olmadığını hatırlatalım. Bir önceki gece yeterince uyuyamadınız mı ya da bekarlığa vedanız düşündüğünüzden daha mı hareketli geçti? Daha dinlenmiş, canlı, eşit dokulu bir cilt ve kameralara yansıyan film yıldızı gibi bir görüm için küçük makyaj illüzyonlarından destek alabilirsiniz. Koyu göz altları için hafif bir kapatıcı, lekeli ya da doku problemi yaşayan ciltler için de doğal görünümlü bir fondöten kullanabilirsiniz. Kaşlarınızda ya da sakalınızdaki boşlukları kaş kalemi ve yumuşak bir far uygulamasıyla doldurmak da harika bir fikir olabilir. Fotoğraflarda parlamamak için de bir miktar pudra uygulayabilirsiniz. Makyajlı gibi görünmemek içinse uygulamaları nemli bir makyaj süngeriyle yapabilir, ürünlerin cilde iyice oturmasını sağlamak için de makyaj sabitleme spreylerinden faydalanabilirsiniz.

Ve Her Erkeğin Kullanması Gereken Cilt Bakım Ürünleri

Erkek cilt bakımının tıraş olmaktan ve after shave kullanmaktan çok daha fazlası olduğu bir gerçek. Sağlıklı görünen bir cilt için yapmanız gerekense cildinizin ihtiyaçlarına uygun rutini bulup doğru ürünlerle bakımını yapmanız. Hemen her cilt tipine uyan ve görünümünüzü oldukça değiştirecek erkek cilt bakım ürünlerini keşfetmek içinse bu rehbere mutlaka göz atın.

Cildinizi M.A.C Oil Control Lotion, Nemlendiricisi ile Nemlendirin

Göz Altı Ürünleriyle Yaşlanmayı Geciktirin özellik NUXE Men, Çok Fonksiyonlu Göz Çevresi Bakım Kremi kullanın

Cildinizi Foreo Micro Foam Cleanser, Cilt Temizleyici Köpük Temizleyin

Ölü Derilerden Origins Gınzıng Peel Off Mask To Refıne & Refresh, Maske ile kurtulun

Deodorantı İhmal Etmeyin

Ellerinize Mara Quick Manicure Pedicure Peeling, Hızlı Manikür Bakım Yapın

Yaşlanmayla Kiehl’s Age Defender Power Serum ile Savaşın!

Cildinizi Clarins Men Fresh Moister Toner, Nemlendirici Tonik ile Destekleyin!

Gözlerdeki yorgunluktan Clinique For Men 96 saat nem koruma teknolojili göz kremi ile unutun

Tahriş Etmeden Tıraş Olun önerimiz Chanel, Bleu de Chanel, Creme de Rasage, Tıraş Kremi