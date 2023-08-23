Trends & Brands: Sezonun olmazsa olmazı kırmızı ruj!

Zamansız ve Çarpıcı: 15 ikonik kırmızı ruju Gül Erçetingöz ve Gecce Life Style Beauty ekibi sizler için bir araya getirdi...

Kırmızı: Klasik, zamansız ve kesinlikle çarpıcı. Bu cesur ton ile ek bir makyaj hamlesiyle bakışları üzerinize çekmek ve kusursuz bir güzellik portresine sahip olmak mümkün. İsterseniz minimal bir cilt ve göz makyajı isterseniz Hollywood yıldızlarını aratmayacak ihtişamda bir makyaj ile kırmızıyı nasıl tamamlayacağınız kesinlikle o günkü enerjinize bağlı. Kırmızı rujda kural yok, tamamen özgürsünüz! Ancak bu rengi makyaj rutininize dahil etmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var, Öncelikle rujunuzu uygulamadan önce dudaklarınızın nemli ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Bir scrub, dudak maskesi veya balm iş görecektir. İkinci detay ise dudak kalemi, kırmızı gibi kontrast bir tonun sınırlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Dudaklarınızın her daim kırmızı ruja hazır olması için yapmanız gereken

Konu kırmızı ruj olduğunda kurumuş ve pul pul olmuş dudaklar kötü bir görünüme yol açabilir. Öte yandan kırmızı rujun altına uygulayacağınız bir dudak nemlendiricisi rujunuzun dudaklarınızdan çok daha hızlı kaybolmasına neden olabilir. Önerimiz; her gece uyumadan önce dudaklarınıza uygulayacağınız özel bir bakımla tüm sabahlara yumuşacık ve yenilenmiş dudaklarla uyanmanızı sağlayacak ve kırmızı rujunuzu bütün gün, pürüzsüz taşımanızı kolaylaştıracak La Mer The Lip Balm.

1 -Christian Louboutin Velvet Matte Lipstick – Rouge Louboutin

Moda dünyasının en ikonik kırmızılarından biri olan Louboutin kırmızısı, bu ruj formülüyle dudaklarınıza taşınmaya hazır. Christian Louboutin’ın çıkış yaptığı anda liste fiyatı ve dikkat çekici formuyla çok konuşulan bu ruju, makyaj koleksiyonunuzun en eşsiz parçalarından biri olmaya aday.

2- Fenty Beauty Stunna Lip Paint – Uncensored

Fenty Beauty ilk olarak fondötenleriyle, sonrasındaysa Stunna rujlarıyla bizi kalbimizden vurmayı başarmıştı. Koleksiyonun Uncensored isimli kırmızı ruju her ten rengiyle uyumlu oluşu ve yoğun pigmentasyonuyla favoriler arasında. Likit kıvamda olan ve yarı mat dokuda kuruyan bu ruj konfordan, renkten ve seksapelden ödün vermeyenler için birebir.

3- Nars Velvet Matte Lip Pencil – Dragon Girl

Göz alıcı canlılıkta, klasik ama modern ve oldukça seksi bir kırmızı arıyorsanız Nars’ın Dragon Girl rujunu alışveriş listenize ekleyin. Kalem formuyla kolay kontrol sağlayan bu ruj, dudakta kayan mat formülü ve kalıcılığıyla göz dolduruyor. Kendisinin Taylor Swift’ten Blake Lively’e kadar birçok Hollywood ünlüsünün de favorisi olduğunu belirtelim.

4- Giorgio Armani Beauty Rouge d’Armani Lipstick – 400

Dudakları nemlendiren formülü ve tek sürüşte tam kapatıcı olmasının yanında bu kırmızının hikâyesi bile onu makyaj koleksiyonunuza katmanız için yeterli bir sebep. Anlatılanlara göre Armani’nin ikonik kırmızısı 400, Giorgio Armani’nin mükemmel bir kırmızı gülü laboratuvara getirmesi ve kırmızı olarak bu rengi istemesiyle ortaya çıkıyor. Markanın makyaj artisti Linda Cantello’ya göre 400’den daha kusursuz bir kırmızı yok.

5- YSL Rouge Pur Couture – 01 Le Rouge

Le Rouge için saf kırmızının dudaklarda renk bulmuş hali diyebiliriz. Alev sıcaklığında, optimum parlaklığa sahip ve anında bakışları üzerinize çekecek bir kırmızı ruj arıyorsanız Le Rouge cevabın ta kendisi.

6- Chanel Rouge Allure – 99 Pirate

En Parizyen kırmızı, tabii ki Chanel imzasıyla karşımıza çıkıyor. Bu kırmızıyı diğerlerinden ayıran en önemli nokta tam anlamıyla soğuk tonlu ve bir tık daha koyu bir kırmızı olması, yani Pirate rakiplerine göre daha olgun ve kesinlikle daha feminen.

7- MAC Retro Matte Lipstick – Ruby Woo

Makyaj dünyasının en bilinen ve en popüler kırmızı ruju Ruby Woo’nun bir kaza sonucu ortaya çıktığını biliyor muydunuz? 1999 yılında raflarda yerini alan bu renk, aslında markanın o zamanki best-seller’ı Russian Red’in formülünü yenilemek için yaptıkları çalışmalar sırasında elde edilmiş. Russian Red klasik formülünü korumuş ve Ruby Woo makyaj endüstrisinin en net ve primer kırmızısı olarak makyaj artistlerinin gözdesi olmuş. Şöhreti boşuna değil, dünyada her dakikada bir adet Ruby Woo ruj satılıyor. Siz bu satırları okurken bir tüp daha yeni kullanıcısına kavuştu bile!

8- Dior Rouge Dior – 999

Söylentilere göre bu ton, markanın 1947’de gerçekleşen ilk moda şovunda bile kullanılmış! Ancak Dior’un kırmızısı resmi olarak 1953 yılında ve henüz sürdürülebilirlik kavramı telaffuz edilmezken bile yeniden doldurulabilir olarak piyasaya çıkmış. Christian Dior’un şanslı numarası 9 ve ardından 99 olarak adlandırılan kırmızı tonu, en yeni formülasyonuyla 999 olarak güncellenmiş. Şimdilerde rujun tüpü ilk çıktığı günlerdeki gibi altın renginden değil sofistike bir siyah ve gümüş ikilisinden oluşuyor, ancak kendisi hâlâ yeniden doldurulabilir!

9- Mac M.A.C Pro Lip Mix‘in Red

Yemekli davetler gibi rujunuzun ömrünü daha hızlı kısaltacak aktivitelerde bulunacaksanız önerimiz; M.A.C Pro Lip Mix‘in Red, Orange ve Crimson tonlarından ruj renginize uyanı tercih edebilir ve bu ürünü ruj bazınız olarak kullanarak kalıcılığını artırabilirsiniz. Rujunuz silindiğinde bile dudaklarınıza işleyen Lip Mix’in rengi sayesinde dağılmış ruj görünümünü engelleyebilirsiniz.

10- L’Oréal Paris Les Chocolats - 864 Tasty Ruby

Kırmızı rujun esas farklılık gösterdiği konu da sıcak veya soğuk alt tonlara sahip olmasında. Sıcak alt tonlular daha turuncuya dönük, soğuk alt tonlu kırmızılar ise biraz daha pembeye dönük renlere sahip oluyorlar. L'Oréal Paris'in Les Chocolats ultra mat bitişli likit rujlarından 864 Tasty Ruby de soğuk alt tonlu harika bir kırmızı! Eğer iddialı ve tüm gün kalıcı likit mat rujları seviyorsan, 864 Tasty Ruby'yi mutlaka denemelisin!

11- YSL Beauty - Rouge Pur Couture The Slim Matte 21

Mat, şık ve kırmızı. YSL Beauty’nin istisnasız herkese yakışacak kırmızısı Rouge Pur Coutre The Slim Matte serisinden 21 numara. Hem çok şık ambalajı ile tam bir arzu nesnesi hem de muhteşem klasik bir kırmızı. Özellikle özel günlerde tercih edilebilecek bu kırmızı tonu, insanı muhteşem hissettiriyor. Sivri köşeli şekli ile dudak kalemine bile ihtiyaç duymadan bu ruju kusursuz bir şekilde uygulayabilirsin.

12- Maybelline Super Stay Matte Ink 20 Pioneer

Tüm zamanların en iyi kırmızı rujlarından biri olan Maybelline Super Stay Matte Ink 20 Pioneer rengi, herkesin makyaj çantasında bulunması gereken rujlardan biri. 16 saate kadar kalıcı formülü ile rujunun bozulup bozulmadığını dert etmeden koskoca bir gün geçirebilirsin. Hatta kalıcılığı o kadar iyi ki, bu ruju sürüp dev bir hamburger yediğimizi ve sonunda da rujumuzun bozulmadığını deneyimledik.

Süper mat bitişi ve herkese yakışacak çekici kırmızı tonuyla 20 Pioneer kırmızı likit mat ruju bir an önce denemelisin!

13- NYX Professional Makeup - Liquid Suede - Kitten Heels

Hem kadife gibi hem de herkese çok yakışacak net bir kırmızı arıyorsan, NYX Professional Makeup’ın Liquid Suede serisinden Kitten Heels rengini mutlaka denemelisin. Son derece pigmentli yapısına ve uzun süre kalıcılığına bayıldığımız Liquid Suede likit mat rujların bu kırmızı tonu, herkese yakışacak kadar canlı ve güzel bir kırmızı.

14- Lancome - L’Absolu Rouge - Rouge Amour

Şık ambalajlarına ve harika kremsi yapılarına bayıldığımız Lancome L’Absolu Rouge serisinden Rouge Amour rengi yine en popüler klasik kırmızılardan. Ten tonuna göre bir seçim yapmana gerek kalmadan, tereddütsüz herkese yakışacak bir kırmızı tonu.

15- Giorgio Armani - Ecstasy Shine 300 Play

Hem kırmızı hem de parlak bitişli olsun istiyorsan, o aradığın ruj Giorgio Armani Beauty’nin yeni serisi Ecstasy Shine’dan 300 Play rengi. Dudaklara parlak ve canlı bir etki veren bu ruj serisinin özellikle kırmızı tonları bir harika. 300 Play rengi ise yine klasik kırmızılardan, yakışmayacak biri eminiz ki yoktur.

Rujdan Sonra Dudak Çevrenize Kapatıcı ve Aydınlatıcı Sürmeyi Deneyin

Rujunuzu sürdükten sonra temiz bir parmağınızı dudaklarınızın arasına alarak dışarı doğru çekin. Böylece dişlerinize bulaşma riski olan fazlalık ruju, parmaklarınızla temizlemiş olacaksınız. Devamında, dudak çevrenize uygulayacağınız bir kapatıcı ile kırmızı rujunuzun çizgilerden taşmasını engelleyebilir, cupid’s bow olarak adlandırılan üst orta dudağınızın üzerine aydınlatıcı sürerek dudaklarınızın daha dolgun ve rujunuzun çok daha dramatik durmasını sağlayabilirsiniz.