The Peninsula İstanbul, "2023 Yılı En İyi Yeni Oteli" seçildi!

Lüks ve deneyimsel seyahat alanında uzman acentelerden oluşan Virtuoso ağı, bu sene 35. kez düzenlenen Virtuoso Seyahat Haftası’nı 17 Ağustos’ta Nevada, Las Vegas’ta gerçekleşen geleneksel “En İyilerin En İyileri Ödülleri” (Best of the Best) ve gala geccesi ile sonlandırdı. Aynı zamanda bu prestijli ödül sadece son iki yıl içinde açılan otellere veriliyor. Kazananlar, bu prestijli ağa dahil olan elli farklı ülkeden 20 binin üzerindeki seyahat danışmanı tarafından belirlendi.



The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ‘2023 yılı Dünyanın En iyi Yeni Oteli’ ödülüne ilişkin şunları söyledi: “Dünya çapında en iyi seyahat deneyimlerini kutlayan Virtuoso’dan bu prestijli ödülü almaktan ötürü son derece mutluyuz. Bu ödül sadece The Peninsula ailesinin her gün mükemmel hizmet verme konusundaki istisnai kararlılığını övmekle kalmıyor, aynı zamanda gusto sahibi konuklarımız için İstanbul’un ve dünyanın en iyi otellerinden biri olmaya devam etme azmimizi de artırıyor.”



EN iyilerin en iyileri ödülleri



En İyilerin En Eyileri Ödülleri’nde Virtuoso’nun 50 ülkeden gelen 20 bin seyahat profesyoneli oy kullandı. Virtuoso ağının ödüllü dergisi VIRTUOSO LIFE’ın editörleri seyahat danışmanlarının oy vereceği alanı daraltmak için bazı içgörüler paylaştılar. Kazananlar dünya çapında 200 bin üst düzey aileye ulaşan derginin Eylül/Ekim sayısında yer alacak.