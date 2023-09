Gecce Fashion Life konuğu: Tasarımcı Diane von Furstenberg

Diane von Furstenberg'in hayat hikayesi, New York merkezli moda çizgisi kadar cesur ve renkli. Gelecek yıl ikonik anvelop elbisesinin 50. yılını kutlayacak olan tasarımcı aynı zamanda sadık bir hayırsever, bir aktivist ve hevesli bir gezgin. "Ben dünyanın en hafif seyahat severiyim ve her zaman gitmeye hazırım." diyor, imzası olan ipek baskılı giysilerine ve hafif örgülerine itibar ediyor. “En iyi tasarım fikirlerim bavulumu topladığımda gelir." diye de ekliyor.

"Tüm dünyayı dolaştım - sanırım kaçırdığım tek yer Moğolistan." Butan, tüm zamanların favorilerinden biri olmaya devam ediyor. Ve hiçbir şeyin Japonya'da yemek yemeyi veya Londra'daki Claridge's ve The Peninsula Shanghai gibi eski dünya otellerinin lüksünü yenemeyeceğini söylüyor.

"Tekne hayatı gerçek mutluluktur! Yüzen bir yuvadır."

Bugünlerde kocası Barry Diller, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yelkenli yatlarında geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor. Her sabah iki saat denizde yüzüyor ve ardından öğleden sonra keşfetmek için yürüyüş botlarının bağcıklarını bağlıyor.

Diana Von için, Akdeniz her yıl yüzerek, yürüyüş yaparak, keşfederek ve öğrenerek geçirdiği güneşli günler için onu her zaman geri çekiyor. "İtalya, Türkiye veya Yunanistan olsun." diyor, "Akdeniz bir mücevher. Asla yanlış gidemezsin.”



Diane von Furstenberg Seyahat Temelleri

1. Karıştırıp eşleştirebileceğim ve yukarı ve aşağı giyebileceğim DVF baskılı ipek pantolonlar, elbiseler ve örgü takımlar! Ne kadar zahmetsiz olursa o kadar iyi.

2. Her zaman takılarımla seyahat ederim, özellikle H. Stern DVF Sutra Link bileziğim...

3. Çeşitli renklerde sıcak, işlemeli Hint şallarım olmadan seyahate çıkmam.

4. Yılda birkaç ay teknede yaşadığım için yüzmek temel egzersiz ve meditasyondur. 1960'ların sonlarında açıldığından beri Eres mayolarını topluyor ve bir koleksiyon yapıyorum!

5. Vitaminlerim ve Natura Bissé ürünlerim olmadan seyahate çıkmam.

6. Bir çift yürüyüş botu: Bir tepe gördüğüm anda tırmanırım.

7. Seyatlerimde, iPad'imde kendi fotoğraflarımla yapbozlar yapıyorum ve bu dünyadaki en bağımlılık yapan şey.

8. Bulmacalar zaman alıyor, bu yüzden beynimin iki farklı bölgesini kullandığı için Audible'daki kitapları aynı anda dinliyorum.

9. Hayatım boyunca bir günlük tuttum. Benimki Hermès. Ve hala eski moda bir Smythson ajandası kullanıyorum.