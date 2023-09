Art & Dine: Dünyaca ünlü müzelerin en gusto eserleri, müze restoranları!

Büyük sanat bize ilham verir. Bizi canlandırır ve taşır ve varlığından birkaç saat sonra acıkmamıza neden olur. Evet, daha çok sanata ama aynı zamanda bir sonraki yemeğimize müzeleri gezerken acıkırız!



Şans eseri, birinci sınıf sanat kurumları, koleksiyonlarına uyguladıkları aynı lezzet ve estetik standartlarını restoranlarına da uygulayan, genellikle yemek yemek için istisnai yerlerdeki özel restaurantlar! İşte sanatı, kültürü ve belki de Michelin Yıldızlı bir yemeği içinize çekeceğiniz, dünyanın en özel müzelerinin içinde yer alan en sanatsal ve lezzetli restaurantlar listemiz...

Türkiye - Restoran Modern

Sanatın gölgesinde, tarihin fısıltıları eşliğinde; İstanbul'un sonsuz kültüründen ilham alan çağdaş bir yemek deneyimine hazırlanın. Romantizmi ile büyüleyen Boğaz'ın en etkileyici panaromik manzarasını gözler önüne seren terasıyla, güzel havaların vazgeçilmezlerinden. Eşsiz Tarihi Yarımada'yı ışıltılı Boğaz manzarasıyla birleştiren Restoran Modern, İstanbul Modern'in sanatsal kollarına gizlenmiş en gusto eser! Akdeniz ve Çağdaş Türk Mutfağı'nın klasik tatlarını modernleştirmekte üstlerine yok. Zengin menüsü, ferah terası ve şıklıkta sanata yer veren detaylarıyla unutulması güç bir deneyime hazır olun. Restoran Pazartesi günleri kapalı. Salı'dan Cuma'ya 12:00 - 00:00 arası hizmet veren mekan; Cumartesi ve Pazar günleri ise kapılarını 11:00'de açıyor.

***

Amsterdam - Rijks Restaurant

Rijksmuseum'da Rembrandt'ın Gecce Nöbetçileri'ndeki ışık-romantizmi, Vermeer'in The Milkmaid'indeki ev içi hülyaları veya Jan Steen'in The Merry Family'sindeki sefahati geçen bir sabahın ardından Rijks'te öğle yemeği yükselir. Yerden tavana pencereler, ünlü Hollanda ışığını gri duvarlı odaya davet ediyor, yönetici şef Joris Bijden-dijk'in zarif Low Country mutfağı için nötr bir galeri. Müzenin Hollanda'nın tarihi ve geleneklerine odaklanması gibi, restoran da dikkatini langoustine tartar veya patates terrineli Hollandalı ustura istiridyeleri gibi sürekli değişen yemeklerde bölgesel malzemeler üzerinde eğitiyor.

***

Bilbao - Nerua



Sanat patronlarının mimariden beklentilerini sonsuza dek değiştiren müzede, yemek yiyenler mutfaktan geçerek evin arkası ve önü arasındaki sınırları silerek Guggenheim Museum Bilbao'nun Michelin yıldızlı restoranı Nerua'ya giriyor. Frank Gehry tarafından tasarlanan binayı ayıran eğimli duvarlar ve kıvrımlı süslemeler, beyaz masa örtüsü yemek odasında devam ediyor. Burada şef Josean Alija, zıt dokuları ve sıcaklıkları ortaya çıkarmak için Bask yemekleri ile oynuyor. Kışın bu, badem suyuyla şekerlenmiş enginar anlamına gelebilir; ilkbaharda ravent ve ıspanaklı jus ile levrek; ya da yazın ada çayı ve karaca kreması ile dövülmüş ızgara hamsi. Müzenin kendisi gibi, yemek de dönüm noktası niteliğinde bir olaydır.

***

Milan - Bar Luce



Fondazione Prada'nın giriş katındaki Bar Luce'ye adım atın ve düşünceli bir F. Murray Abraham'ın (The Grand Budapest Hotel'in Bay Moustafa'sı olarak) espresso içmesini bekleyebilirsiniz. Retro süslemelerle dolu alan, bir Wes Anderson setine hayat veriyor. Bir zamanlar mimar olmayı arzulayan film yapımcısı, tüm gün açık olan kafeyi, Formica masalarında pamuk şeker paleti, trompe l'oeil ile boyanmış, haftanın beş günü müdavimi olmayı hayal ettiği türden bir yer olarak tasarladı. sütunlar ve eski spritzer şişeleri. Müzik kutusundan panini ve hamur işleri veya şekerleme ve gelato tezgahından gelen tatlı ikramlar üzerine sürüklenen müziği dinleyin. Anderson, kafeyi yemek yemek, kaynaşmak ve okumak için bir yer ve "bir film yazmak için daha da iyi bir yer" olarak tanımladı.

***

New York City - The Modern



Monet'nin nilüferleri için gelin; The Modern, restoran işletmecisi Danny Meyer'in Museum of Modern Art'taki insanları memnun eden iki Michelin yıldızlı tesisi için kalın. Abby Aldrich Rockefeller Heykel Bahçesi'nde şef Thomas Allan, Midtown koşuşturmasından sakin bir mola için mevsimlerle uyumlu olarak Pablo Picasso ve Henry Moore'un eserlerine bakan çok çeşitli menüler sunuyor. Ancak, tarte flambee ve ricotta gnudi gibi lüks konforlarla dolu bir alakart menü ve Georgia O'Keeffe'nin New Mexico'suna selam veren mineral ve duman notaları içeren bir martini dahil olmak üzere sergiden ilham alan kokteyller için bar oturma alanı da var. Sıcak servis ve 2.800 şişelik dünya çapındaki şarap listesi, geniş bir müze ziyaretçisi yelpazesini güçlendiriyor.

***

Paris - Le Frank



Tasarım, adını müzenin mimarı Frank Gehry'den alan Fondation Louis Vuitton'daki Le Frank'teki ücretsiz eğlencedir. Restoranın bulunduğu havadar cam atriyumda, restoranların üzerinde yüzen büyük boy beyaz balıklardan oluşan asılı bir okul olan Gehry'nin imzası olan Fish Lamp, gündüz opaktan geceleri parlıyor. Aynı şekilde, Jean-Louis Nomicos'un modern Fransız menüleri gün boyunca fiks öğle yemeklerinden öğleden sonra şarküteri tabakları ve keklerine, akşamın erken saatlerinde şampanya ve kanepelere ve alakart akşam yemeklerine kadar değişmektedir.

***

Singapore - Odette



Eski Belediye Binası ve Yüksek Mahkeme binalarında yer alan Singapur Ulusal Galerisi, şehir devletinin Güneydoğu Asya'nın sanat başkenti olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, Fransız şef ve ortak sahibi Julien Royer tarafından yönetilen üç Michelin yıldızlı restoranı Odette, dünya ile bir mutfak sohbeti sürdürüyor. Royer, restoran müşterilerini Alsace'deki Bernard Antony'den peynirler, Provençal kuşkonmaz ve Japonya'nın Hokkaido vilayetinden balık ve deniz ürünleri dahil olmak üzere dünya çapındaki hazinelerle besliyor. Bu tür yıldız malzemeler, Odette'in rüya gibi pastel iç mekanlarının altını çizdiği, restoranın dört, altı ve sekiz servisli menülerini biberliyor.