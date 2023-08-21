Lüksle donatılmış, biyofilik bir tasarım harikası: Naviva, A Four Seasons Resort

Yemyeşil bir ormanın ortasında yer alan ve sadece yetişkinlere özel olan otel; 48 dönümlük özel yarımadaya yayılmış 15 lüks çadırdan oluşuyor. Tesisin mimari estetiği, insan yapılarını doğal çevre ile sorunsuz bir şekilde harmanlayan bir yaklaşım olan biyofilik tasarım ilkelerine dayanıyor!

Binaların şeklinden, iç tasarıma; konuk deneyimlerine kadar tatil köyünün her bir unsuru, bir doğa olgusundan etkilenerek, kökleri doğaya dayanan benzersiz bir tatil köyü konsepti yaratıyor. Çevredeki ormanla uyum sağlayacak şekilde tasarlanan 15 lüks çadır, konuklara Riviera Nayarit'in eşsiz flora ve faunasının panoramik manzarasını sunmayı da ihmal etmiyor!

Bu muhteşem otelin yöneticisi Ronny Fernández; otelin konseptini ise şu şekilde anlatıyor: "Naviva'ya gelen konukları kendi evimizde bize katılan arkadaşlarmış gibi karşılıyor, onlara kendi keşifleri ve maceraları için alan ve esneklik sağlıyoruz. Rolümün neşesi, konuklara bu deneyimler boyunca kişisel olarak rehberlik edebilmek ve etraflarındaki harikalarla daha derinden bağlantı kurmalarına yardımcı olabilmektir."

Naviva, Meksika kültürüyle yankılanan alanlar yaratmak için tasarım ve inşaat süreci boyunca Meksikalı sanatçılar ve üreticilerle işbirliği yapmış. Taracea ve Baufaktory'den özel mobilyalar, Emma Boomkamp'tan sanat eserleri, Rasttro'dan geri kazanılmış ahşap oyunlar ve Anora Casa'dan kumaşlar öne çıkan özelliklerden bazılarıdır.