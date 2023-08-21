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Magnum Store ile kendi dondurmanızı tasarlayın!

Birçok ülkede faaliyet gösteren dondurma markası Magnum’un, sıcak yaz günlerinde Magnum Store’u Sur Yapı Marka AVM ziyaretçileriyle buluşuyor. İşte detaylar...

Magnum Store ile kendi dondurmanızı tasarlayın!
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 21-08-2023 22:14

1 Ekim’e kadar Sur Yapı Marka AVM’de dondurma severleri ağırlayacak olan Magnum Store’da ziyaretçiler, diledikleri gibi tasarlayacakları Magnum’larını lezzetli birer sanat eserine dönüştürüyor. 

Türkiye’nin en seçkin markalarını ziyaretçileriyle buluşturan Sur Yapı Marka AVM, dondurma tutkunlarına lezzetli kapılar açan Magnum Store’un yeni durağı oldu. “Benim Magnumum” seçeneği ile Magnum Store standında kendi Magnum’unu tasarlayan Sur Yapı Marka AVM ziyaretçileri keyifli ve eşsiz bir deneyime ortak oluyor.

Lezzetli sanat eserleri

1 Ekim’e kadar Sur Yapı Marka AVM’nin zemin katında tüm ziyaretçilere açık olacak Magnum Store’da ziyaretçiler, kendi Magnum’larını tasarlayacak ve  lezzetli birer sanat eserine dönüştürecekler...

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