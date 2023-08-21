Miranda Kerr’in wellness, bakım ve makyaj rutini...

Eski süper model ve Victoria’s Secret meleği, yeni CEO ve anne Miranda Kerr’in büyüleyici bir güzelliği var. Ancak Miranda’nın büyüsü sadece hatlarında değil; o içten gelen bir aydınlığa ve auraya sahip. Dış görünüşe bu kadar önem verilen bir dönemde, Miranda Kerr güzelliğe getirdiği bütünsel bakış açısıyla kendisine farklı bir yol çiziyor. İlhamını çocukluğundan alan Miranda, annesinin yastığında yazan “Işığını parlat” sözünün felsefesine sıkı sıkıya inanıyor. Onun için güzellik kalıplara uymak değil, bireyselliği ve eşsizliği kutlamak

Ruhsal ve zihinsel iyilik, şükür duygusu, bilinçli yaşam ve egzersizi içeren bütüncül ve farkındalık dolu bir yaşam tarzı benimseyen Miranda Kerr’in güzellik ve sağlık yolculuğu tam anlamıyla ilham verici.

“Her düşünce, hücresel düzeyde bizi etkiler. Bu hem öğrendiğim hem de hissettiğim bir gerçek. Düşüncelerimizi seçebiliriz ve bunu yaptığımızda gerçeğimizi dönüştürmeye yardımcı olabiliriz, böylece hayatımız üzerinde etkimiz olur. Bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor."

Güne Başlangıç

Miranda Kerr, kendisini gecce kuşu olarak tanımlasa da bir süredir bu durumu değiştirmeye yönelik yeni alışkanlıklar edinmeye çalışıyor. Alarm saati 05.00’e kurulu. 7 saatlik uykunun ardından uyandığında sosyal medya detoksu yapan Miranda’nın güne başlamak için olmazsa olmazı meditasyon ve yoga.

18 yaşından beri meditasyonu hayatının önemli bir parçası haline getiren Kora Organics’in kurucusu, sabahları sessiz mantraları tekrarlayarak rahatlamayı ve iç huzuru bulmayı hedefleyen 20 dakikalık transandantal meditasyon ya da kriya yoga meditasyonu yapıyor. Kafası çok mu dolu? O zaman odaklanmasını sağlayan ve yönlendirici hızlı meditasyon seansları içeren Insight Timer uygulamasını kullanıyor. Meditasyondan sonra kundalini yoga ve ağırlıklarla yarım saatlik kompakt bir egzersiz yapıyor. Bunun için kullandığı uygulama ise Crush-It.

Anlaşıldığı üzere, dengeli ve iç farkındalığa sahip bir başlangıç Miranda’nın sabah ışıltısının temel kaynağı. Şükran duygusu ise günlük rutininin merkezinde yer alıyor. Her sabah, şükrettiği en az üç şeyi kendisine tekrarlayan Miranda, zihnine pozitif enerji aşılıyor ve engelleri fırsata çevirmeyi sağlayacak gücü ortaya çıkarıyor. Bu pratik, günün modunu yükseltmek ve Miranda’nın genel ruh hali için oldukça önemli.

“Kendimizle nasıl konuştuğumuz çok önemli, kendinize acımasız olduğunuz anların farkına varmak ve durumu pozitife çevirmek… Mesela dışarı baktığınızda ‘İnanamıyorum, yağmur yağıyor!’ diye mutsuz olmaktansa ‘Yağmur yağıyor, bugün favori atkımı takabilirim,’ diye düşünmek gibi."

Meditasyon ve egzersizden sonra bir diğer olmazsa olmaz da arındırıcı sıvı diyeti. Kereviz suyu, Miranda’nın mucizevi içeceği. Kahvaltıdan yarım saat önce, aç karnına taze sıkılmış kereviz suyu içen Kerr, sonrasındaysa yabanmersini, spirulina, arpa, portakal suyu ve muz içeren ağır metal detoks smoothie’si hazırlıyor.

Farkında Beslenme

Sabahki Smoothie’nin ardından eğer hala açsa Miranda kendi yulaf lapasını hazırlıyor. Beslenme alışkanlığında 80/20 kuralını benimseyen süper modelin net hatlarla belirlenmiş bir diyet programı yok. Her şey akışa uygun, farkında ve dengeli. Tercihini %80 oranda sağlıklı besinlerden yana yapan Kerr, kalan %20’lik kısmı ise cheat öğünler için kullanıyor. Çikolata ve patates kızartması, Miranda’nın hassas noktası. Sanıyoruz ki %20’lik dilimin büyük bir kısmı bu ikiliyle harcanıyor. Yalnız patates kızartması deyince aklınıza fast food ürünler gelmesin. Air-fryer ile hazırlanan, nispeten daha masum bir cheat öğünden bahsediyoruz.

Miranda’nın öğle yemeği menüsünde balık, tavuk ya da kırmızı et içeren hafif bir salata var. Farklı olarak Miranda iki kez akşam yemeği yiyor, biri çocuklarıyla diğeriyse eşi eve geldiğinde. Zerdeçal, sarımsak ve limonla birlikte, yavaş pişirilmiş organik tavuk rostosu Kerr’in favori akşam yemeği. Hatta bu yemeği o kadar seviyor ki düğününde kendi elleriyle pişirip konuklara ikram etmiş.

Kereviz suyu ve ağır metal detoks smoothie’nin yanında diğer yeşil su tarifleri de bu beslenme rutininde önemli bir paya sahip. “Soğuk sıkım yeşil sular kan akışına tam anlamıyla bir sağlık dopingi yapıyor. Bu sulardaki klorofil kanın daha sağlıklı olmasını ve kandaki oksijen seviyesinin artmasını sağlıyor. Ayrıca vitamin ve mineraller bakımından oldukça zenginler. Bu da temiz bir cilt ve parlak gözler için de birebir.”

Son olarak güzel yıldızın kahve yerine daha çok çayı tercih ettiğini de belirtelim. Siyah çay ve Earl Grey’in yanında bitkisel yogi çayları da favorilerinden. Ancak üç çocuk annesi olan Kerr, uykusunu iyi alamadığı sabahlarda tabii ki bir fincan kahveye hayır demiyor.

Egzersiz ve Wellness Dengesi

“Tüm hayatım boyunca yoga ve pilates insanıydım. Ancak şimdilerde ağırlıklı antrenmanlara da ilgi duyuyorum.” diyor Miranda Kerr. Uzun yıllardır bu iki pratiği hayat felsefesi haline getiren yıldız, 40’lı yaşlarına ulaştıktan sonra fitness ve cardio rutinlerini de spor alışkanlıklarının bir parçası yapmış. Pilates, direnç bantları, kundalini yoga, yüzme ve ağırlıklarla dengeli bir spor akışı sağlayan Miranda aynı zamanda da düzenli olarak koşuya başlamış: “Günde 10.000 adımımı tamamlamaya dikkat ediyorum.”

Pilates derslerine katılmaya zamanı olmadığını da belirten başarılı CEO; Tracy Anderson, Megan Roup ve The Pilates Class uygulamalarıyla kendi pilates flow’unu kurguluyor. Tüm bu egzersizlerden sonra soğuk bir duşla da yüksek temposuna harika bir nokta koyuyor.

Meditasyon ise Miranda’nın akışının merkezinde. Kerr’in güne meditasyonla ve mantralarla başladığını söylemiştik. Durum uyku öncesinde de değişmiyor. Insight Timer ile hızlı bir meditasyon rutini ya da daha derin bir uyku için yoğun meditasyon programlarının yanında rahatlamaya ihtiyacı varsa papatya çayları da 40 yaşındaki girişimci modele yardımcı oluyor.

Günlük Bakım Ritüeli ve Miranda’nın Olmazsa Olmazları

Miranda Kerr’in sabah bakımının ilk adımı kuru fırçalama. Kuru fırçalama hem vücudu ölü deriden arındırmak hem de kan akışını hızlandırarak cildi canlandırmak için Miranda’nın yıllardır aksatmadan uyguladığı bir teknik. Bu seansın ardından sıra duşa ve cilt bakımına geliyor. Çok yönlü olmayı seven Kerr, cilt bakımının bir kısmını duşta uyguluyor. Kendi markasının Turmeric Brightening and Exfoliating maskesini kullanarak cildine enerji veriyor.

Kora Organics, dönemin güzellik markası kuran ünlüler furyasından çok önce, Miranda Kerr’in bir tutkusu olarak başladı. Kerr, şu anda 25 ülkede satışta olan markanın sadece kurucusu değil, CEO’su ve hala %95’ine sahip. Her üründe kendi dokunuşu olan Miranda, markasıyla gurur duyuyor ve kendi bütünsel yaklaşımını Kora Organics’in ürünlerine de yansıtıyor. Bakım ritüelinde aromaterapiden de yardım alan Kerr, sabahları Turmeric Glow Foaming Cleanser ile cildini arındırıyor ve ürünün içeriğindeki Palo Santo ile de enerjisini temizliyor.

Duştan çıktığında öncelikle Energizing Citrus Mist, ardından Noni Bright C Vitamini Serumu uyguluyor – bu ürün, lekelerle, ince çizgilerle ve kırışıklıklarla mücadelede yardımcı oluyor. Sonrasında Noni Radiant Eye Oil kullanıyor ve Noni Glow Oil ile karıştırdığı nemlendiricisini hem yüzüne hem de dekolte bölgesine yediriyor. Tüm vücuduna da Noni Glow Vücut Yağı ve Enriched Body Lotion’ı karıştırıp sürüyor.

Akşamlarıysa çifte temizlik zamanı. Cream Cleanser ile cildini günün kalıntılarından arındıran Miranda sonrasında cilt dokusunu yenilemek için Noni Night AHA Resurfacing Serum kullanıyor. Rutinin geri kalanıysa gündüzle aynı. Yağ ile karıştırılmış nemlendirici ve göz çevresi için Noni Radiant Eye Oil.

Maskeler ve cilt masajı da gecenin terapi etkili son adımı. “Her akşam yatmadan önce Noni Glow Uyku Maskesi uyguluyorum. İçeriğindeki gümüş kulak mantarı, Hindistan cevizi sütü, caviar lime, Kakadu eriği ve doğal hyaluronik asit, cildi gerçekten dolgunlaştırıyor, ince çizgileri yumuşatıyor ve kızarıklığı azaltıyor. Başka bir adım da gua sha! Kalp şeklindeki Kora Rose Quartz Yüz Taşı’nı, Noni Glow Yüz Yağı ile birlikte yaklaşık beş dakika boyunca kullanıyorum, böylece gözaltı şişliklerini azaltıyor, sıkılaştırıyor, tonluyor ve şekillendiriyorum.”

Kendini şımartmak istediği günlerde Miranda’nın favorisi ise gecce banyoları. Çocuklar uyuduktan sonra kristaller, deniz tuzu ve karbonatla bir banyo hazırlayan Kerr, palo santoyla ortamın enerjisini temizliyor, birkaç mum yakıyor, ışıkları kısıyor ve rahatlatıcı bir müzikle – genellikle Snatam Kaur ile- gözlerini kapatıyor. Bu esnada tabii ki telefonu uçuş modunda ve Wi-fi kapalı.

İmza Makyajı ve Kurtarıcı Saç Stili

Miranda Kerr’in imza makyajını tahmin etmek zor değil. Taptaze bir cilt ve doğal bir pembelik. Cildini çok fazla örtmek istemeyen Miranda, kapatıcısıyla bakım yağını karıştırarak cildine uyguluyor. Böylece cilt tonunu hafif bir şekilde dengelerken aynı zamanda sağlıklı bir ışıltı kazanıyor. Allık takıntısı olduğunu söyleyen Kerr, RMS Beauty ile işbirliği yaptığı Heart isimli allığı kullanıyor. Ürünü biraz da göz kapaklarına uygulamayı seven güzel model, bakışlar, yanaklar ve dudakların aynı renkte olmasını seviyor. Bu hızlı monokrom makyaj, kısa yoldan enerjik ve bakımlı görünmenin kestirme yolu. Biraz daha cesur ve oyuncu hissettiği günlerde ise Miranda’nın gizli silahı kırmızı ruju.

Saçlarını doğal yollarla kurutmak için gece yıkamaya çalıştığını söyleyen Miranda Kerr, tekli bir örgü ya da jet bir topuz tercih ediyor. 3 çocuklu meşgul bir anne için kurtarıcı seçenekler. Kendisi gür saçlara ama ince saç tellerine sahip, bu yüzden tutuş ve biraz da doku için saç spreylerinin zararlı etkilerini içermeyen kuru şampuanları kullanmayı seviyor.