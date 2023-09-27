2023 ve 2024 sezonunda kadınları cezbeden ve cezbedecek en iyi erkek parfümleri

Yeni kokular denemeyi seviyorsanız ya da yıllar sonra bir değişim arayışındaysanız sezonun bu öne çıkan kokularının aşağıda içeriklerini okuyarak favorilerinizi belirleyin ve kendinize en uygun parfümü seçmeden önce parfümün kalıcılığı, nasıl koktuğu ve aromaları hakkında daha detaylı bilglere sahip olun ve seçtiğiniz parfüm ile kodunuzu belirleyip hafızlarda yer edinin !

Bu arada bu kış en favori olan ve olmaya devem edecek birbirinden güzel ve trend en iyi erkek parfüm önerilerini incelemenizi öneririz....



Creed, Aventus

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İlhamını İmparator Napolyon’dan alan Aventus; gücü ve başarıyı simgeleyen cüretkar bir parfüm. Fransız elması, siyah frenk üzümü, Kraliyet ananası ve İtalyan bergamotun hafif esintilerini huş ağacı, Fas yasemini, paçuli, misk, vanilya ve esmer amberin daha ağır notalarıyla buluşturan Aventus, zengin ve özel bir koku! Aventus notalarına bakıldığında çok çekici bir koku gibi gözükmese de cidden çok güzel ve ferah bir koku olarak karşımıza çıkıyor. Bir erkek parfümünden bu kadar meyveli olmasını beklemeseniz bile ilgi odağı olmak ve fark edilebilir olmak için bu parfümü kesinlikle denemelisiniz.

Chanel, Bleu de Chanel

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Aromatik-odunsu kokusuyla Bleu de Chanel, kokusuyla dikkat çekmek isteyenler için özenle harmanlanmış. Tonka fasulyesinin odunsu kokusunu yumuşatan narenciye ve kehribarın baharatımsı notasına vanilya ve Caldonian sandal ağacının taze dokunuşları eşlik ediyor ve gün boyu kalıcı bir iz bırakan Blue de Chanel’i oluşturuyor. Zengin ve kaliteli içeriklere sahip olan bu parfüm, üzerinizde durdukça her notasıyla kendini belli edecek bir dinamikte ve şıklıkta!



Tom Ford, Ebène Fumé

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Tom Ford’un meditatif bir duygu yakalayan bir koku yaratma arzusundan doğan Ebène Fumé, Palo Santo’nun arındırıcı gücünü sıcak Abanoz ağacıyla birleştirerek bir sakinlik uyandırıyor. Baştan çıkarıcı karabiber ve zarif deri notaları ile doğan bu mistik ve baştan çıkarıcı koku, kusursuz işçilikle oyulmuş özel tasarıma sahip Private Blend şişesinde siz Erkeler için sunuluyor!

Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo

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Soğuk ama tatmin edici hisler Acqua di Gio'nin ikonik deniz notaları tarafından harekete geçirilerek, size ferahlatıcı bir deneyim sunuyor. Yeşil mandalina, bergamot ve deniz notaları üst notalarda tazeliği ve canlılığı yansıtırken, rozmarin, lavanta ve selvi ağacı orta notalarda kokuya karakter ve derinlik katıyor. Paçuli, tütsü ve amber gibi alt notalar ise kokunun kalıcılığını artırıyor ve iz bırakmanızı sağlıyor.



Jean Paul Gaultier, Le Beau

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Jean Paul Gaultier Le Beau Edt çekici bir imaj sunmasının yanı sıra tazeliği ve karizmatikliği bir arada taşıyor. Kendinizi özgüvenli ve etkileyici hissetmenizi sağlıyor. İz bırakmak istiyorsanız bu parfüme bir şans vermelisiniz. Bergamot'un ferahlığı, hindistan cevizinin yaramaz havası ile birleşiyor ve tonka fasülyesinin gizemiyle baştan çıkarıcı bir erkeğe dönüştürüyor.

Dior, Sauvage

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Christian Dior Sauvage EDP, her mevsimde kullanılabilecek bir seçenektir. sonbahar ve kış aylarında odunsu ve sıcak notalarıyla sıcaklık hissi sunar ve İlhamını çölün büyülü alacakaranlığından ve yaklaşan serinliğinden alan Dior Sauvage, adeta gecenin soğuğu ve çölün kavurucu sıcaklığını tek şişede buluşturuyor. Topraksı ve odunsu notalara sahip olan Sauvage; sahip olduğu bergamot, biber ve kehribar ağacının sıcak notalarıyla muskat ve vanilya özünün dondurucu notalarını harmanlıyor. Ay

Siyahtan maviye geçişli şık şişesiyle Dior Sauvage, güzelliğe hizmet ediyor.

Hermès, H24 EDP

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Yaratıcı direktör Christine Nagel bakın H24’ün yeni EDP versiyonu için ne diyor: “Ağaçların gölgesinde büyüyen yosunların, genç filizlerin liflerini ve köklerini geliştirmek için güç aldıkları ormanlık alanın derinliklerine daldım. Zihnimde küçük, kırılgan bir fotoğraf çektim. H24’ün de bir parçası olduğu bu güçlü ve gelişen doğal çevre benim ilham kaynağımdı. Değişim başlar, daha köklü ve yoğun bir yeşil bitki olmak için odunsu hale gelir…” Adaçayı, gül ağacı, nergis ve sclarene parfümün koku aralığını oluşturuyor. Parfümün Philippe Mouquet tarafından tasarlanan, ışıkla şekillendirilerek yontulmuş cam şişe, Hermès’e göre erkeklerin hızlı dünyasını ifade ediyor.



Tom Ford Costa Azzurra

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Tom Ford Costa Azzurra Parfüm, ferahlatıcı ve sıcak notaların mükemmel bir kombinasyonuyla ortaya çıkan bu koku, açılışta taze ve deniz esintilerini hatırlatan notalarla kendini gösteriyor. Ardından, odunsu ve baharatlı notaların eklenmesiyle derinlik kazanıyor.



Givenchy, Gentleman Réserve Privée

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Bir ana viski damıtıcısı ve iki ana parfümeri uzmanının teknik bilgisiyle ortaya çıkan Gentleman Réserve Privée, ilhamını viski dünyasından alıyor. Zarif çiçek notalarına eşlik eden iris ve kehribar ağaçlarının odunsu kokusu aromatik viskiyle harmanlanıyor ve Givenchy Gentlemen’in klas ve sıcak kokusunu oluşturuyor. Rengi ve kutusuyla gerçek bir viskiyi andıran bu parfüm, özellikle viski tutkunları için sofistike ve benzersiz bir seçenek.



Yves Saint Laurent La Nuit De L’Homme Edt

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Kakule Orta notalar: Bergamot, Sedir Ağacı, LavantaAlt notalar: Vetiver, Kimyon

Baharatlı bir parfümdür kendileri. Açılışında kakule baharatı bizi karşılıyor. Kakule baharatı parfüm kuruyana kadar yakasını bırakmıyor parfümün ve cidden çok sevilebilir kokuyor. Orta notadaki lavanta birkaç saat geçtikten sonra kendini ön plana çıkarıyor, ancak bu lavanta kadınsı değil maskülen bir hava veriyor parfüme. Baharatlı bir parfüm olması, burun tırmalayıcı bir baharatlıktan ziyade daha serin havalarda kullanılabilecek bir parfüm yapıyor kendisini. Vetiverden kaynaklanıyor olsa gerek biraz da yumuşak kremsi bir yapıda kokuyor kurudukça. Mevsimine gelecek olursak serin sonbahar ve kış aylarında kullanılması çok daha yerinde olacaktır.



Bvlgari Man, Wood Essence

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Ağacın içsel gücüyle bağlantı kurmak için bir ilham kaynağı olan Bulgari Man Wood Essence, insanın şehir hayatı ile doğal dünya arasındaki denge oyununu temsil eden parlak neo-odunsu bir parfüm. Kişniş özü, İtalyan turunçgili, servi ağacı, vetiver özü, aselbent, sedir ağacı ve amber akoru koku notalarına sahip olan Wood Essence, doğanın mükemmel enerjisini erkek tenine sunuyor.

Penhaligon’s, Sports Car Club

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Sıra dışı parfümlerin yaratıcısı Penhaligon’s, sportif erkeklere hitap eden kokusu Sports Car Club ile 2023’ün en iyi parfümleri arasına girmeyi başarıyor. Yarış pistlerinden ilhamla tasarlanan, yeşil bir yarış arabasını andıran şişesiyle Sports Car Club, sportif ve heyecan dolu erkeklerin yeni kokusu olmayı hedefliyor. Paçulinin tüm gücüyle yüksek hızın heyecan verici hissini uyandıran bu parfüm, pembe karabiber ve okaliptüs notalarıyla tazeleniyor. Odunsu notalarla zenginleşen koku, sportif olduğu kadar ihtişamlı ve zamansız bir zarafete sahip.

Parfums de Marly, Haltane

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Niş parfüm markası Parfüm de Marly, yeni yılı yepyeni kokusu Haltane ile karşılıyor. Marka bu özel parfümü “Haltane hem ışığın hem de gölgenin özgün bir kokusu, duyuların gelenek ve yenilik arasında zıt bir yolculuğu ve mükemmel bir incelik ve tazelik dengesidir” şeklinde betimliyor. Her yaş grubunda odunsu kokulardan hoşlanan erkekler için yaratılmış bu cesur parfüm notalarında bergamot, lavanta, misk, adaçayı, safran, sedir ağacı, paçuli, vetiver barındırıyor.

Paco Rabanne, 1 Million

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Üst notalar: Kan mandalinası, Greyfurt, NaneOrta notalar: Tarçın, Gül, Baharat notalarıAlt notalar: Amber, Deri, Paçuli, Ağacımsı notalar. Altının verdiği kışkırtıcı ve şehvetli güçten ilham alan Paco Rabanne, 1 Million serisiyle zenginlik ve lükse gönderme yapıyor. Külçe altına benzeyen şişesiyle 1 Million, bu ışıltıyı tam anlamıyla yansıtan nitelikte. Paco Rabanne’nin imza kokularından olan bu parfüm cesur, çekici ve baştan çıkarıcı. Kehribar derisinin verdiği seksi aromanın yanı sıra sahip olduğu greyfurt, nane ve mandalina kokularıyla taze bir dokunuşa sahip olan 1 Million, harmanlandığı gül, tarçın, beyaz odun ve paçuliyle de daha odunsu ve baharatlı bir hal alıyor. Oldukça merak uyandıracak bu parfüm, aynı zamanda sofistike ve rafine bir koku. Mevsim olarak kış ve sonbaharın soğuk havalarına gidebilecek en ideal parfüm.

Parfümle ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları...



Bir kişinin kaç adet parfümü olmalıdır?

Parfüm kişisel bir zevk olduğundan dolayı buna kesin bir hüküm vermek yanlış olur. ‘’Ben bir adet parfüm kullanıyorum, her mevsime de yakışıyor bu benim imza parfümüm.’’ Diyorsanız bir adet parfüm sizin için yeterlidir. Ancak kendinizi tek bir parfüme bağlamak istemiyorsanız bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Soğuk ve sıcak havalarda kullanmak üzere birer tane parfümünüz olsun. Resmi ortamlara giriyorsanız (ofis, iş yeri ortamları vs.) kapalı ortamlara gidebilecek ofis kokularından birini tercih edebilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda sıkabilecek ferah ve hareketli kokular da seçebilirsiniz. Tabii ki parfüm sayınızı gece, gündüz, ılık, serin, tatlı, odunsu, meyveli, ferah parfüm diyerekten istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ancak bence soğuk ve sıcak havalara gidecek minimum 2 adet parfümünüz olmalı.

Parfümlerin ömrü ne kadardır?

Parfümler alkolle seyreltilmiş kokulu yağlardır. Bundan dolayı parfümünüzün sıkmaya başladığınız yani oksijenle buluşturduğunuz günden itibaren belirli bir ömrü olacaktır. Bu ömür de maksimum (iyi korunmuş ve saklanmış bir parfümde) 2 sene gibi bir süreyi kapsar. Bunun sebebi de parfümünüzü kullandıkça şişenizin içinde oluşan boşluğa hava doluyor ve bu hava da içerideki sıvıyı oksitlemeye başlıyor.

Parfümler nasıl muhafaza edilmelidir?

Parfümlerin ömrünün 2 sene olduğundan bahsettik. Ancak iyi muhafaza edilmemiş parfümlerin ömrünün 2 seneyi bulması biraz zor. Peki biz parfümü en iyi nasıl muhafaza ederiz? Parfümlerin bozulmasını, ömrünün kısalmasını tetikleyen unsurlar vardır. Bunlar sıcaklık, ışık ve nem. Eğer bir parfümü nemli, serin olmayan ve bol ışık alan bir yerde muhafaza ederseniz parfümünüzün kokusunun bir zaman sonra değiştiğini hissedebilirsiniz. Ancak bunun tam tersini yapıp parfümünüzü nemden uzak, serin ve karanlık bir yerde kutusuyla beraber muhafaza ederseniz, bu durum parfümünüzden maksimum verimi almanızı ve yapısının bozulmasını geciktirmenizi sağlayacaktır.

Bir parfümde kaç fıs vardır?

Çoğu parfüm 100 mililitrelik versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Ancak bunu ne kadar uzun süre kullanacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Her parfüm şişesinin sprey sıkma kısmı aynı olmayacağından dolayı bu bilgiyi yaklaşık olarak vermek daha doğru olur. 1 mililitrelik bir parfümün yaklaşık olarak 10-15 fıs arasında sıkılacağını söyleyebilirim. Bu da 100 ml bir parfümün size 1000-1500 fıs sağlayacağı anlamına geliyor.

Parfüm nasıl sıkılmalıdır?

Her parfümün yoğunluğu farklı olduğundan dolayı rengi de farklı olabiliyor. Bundan dolayı parfümleri özellikle açık renkli kıyafetlerinize sıkmayı seviyorsanız çok yakından sıkmak kıyafetinizde lekelenmeye sebep olabilir. Bundan dolayı en az 15-20 santimetrelik uzaklıktan sıkmak sizi bu lekelenmeden kurtaracaktır. Erkekler için parfümün sıkılacağı noktalar ise başlıca boyun ve omuz bölgesidir. Sonrasında bilek içlerine ve göğüs kısmına da parfüm sıkılabilir.

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