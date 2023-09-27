Gündüzden gecceye gusto bir stil: Lucca

Lucca'nın gusto MENÜSÜ için tıklayın!

Bebek'te ikonik, gusto ve zamansız bir diva!

Sadece yemekleriyle değil! Lucca, zamanın ötesine geçen tarzıyla da hayran bırakıyor. Popüler bir mekanın çok ötesinde; tarzıyla adından söz ettiriyor.

Lucca is Lucca!

Haftanın her günü ve tüm gün boyunca yaşanılan bir tutkunun dışa vurumu yaşamaya, bu tarzın bir parçası olmaya hazırlanın! Gelecek yaza kadar Bodrum sezonu kapandı; artık tüm enerji İstanbul için. Alanında tarzıyla fark yaratan DJ'lerin performanslarıyla Lucca gecceleri hızını arttırıyor. Sezonun en iddialı ve tarz lezzet seçenekleriyle damaklara sofistike dokunuşlar yapıyor. Minimal ve ince düşünülen dekorasyon detaylarıyla size bambaşka bir ambiyans sunuyor...

Sıradanlıktan uzak, cezbedici bir gastronomi deneyimi!

Süper heyecan verici Cadılar Bayramı ve Yeni Yıl partilerinden Seth Troxler ve Dixon gibi elektronik müzik DJ'lerine ev sahipliği yapmaya kadar; Lucca, hem gündüz hem de gecce için bir gastronomi deneyiminden daha fazlasını sunuyor. Altında pek çok ödül bulunan ve Condé Nast ve Financial Times gibi küresel trend belirleyiciler tarafından benimsenen Lucca; nefis çeşitlilikte yemekler yaratıyor ve paylaşıyor. Hem de kahvaltıdan akşam yemeğine kadar...

Lucca; günün koşturmacası ve şehrin kaosundan; yine şehrin kalbinde bir kaçamak ile uzaklaşmanızı mümkün kılıyor. Gün ortası gurme lezzetlerle dolu bir öğle yemeği, güne başlamak için canlandırıcı, taze demlenmiş bir kahve, iş çıkışı yeniden hayata dönmenizi sağlayacak bir kokteyl ya da gecceye özel tılsımlar katan bir şarap & peynir eşleşmesi... Hayalleriniz burada gerçeklerle buluşuyor diyebiliriz!

Lucca: Cevdetpaşa Caddesi, 51/B, Bebek, 0212 257 12 55