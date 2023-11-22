Bağışıklık güçlendirici içecekler: Doğadan gelen tarifler

Kışa girerken ve yeni yıl heyecanı hepimizi sarmaya başlamışken bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek için; dengeli ve sağlıklı beslenmek, kaliteli bir uyku düzeni ve aktif olmaktan geçiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenirken mevsimselliğe özen göstermek ise yapabileceğimiz en basit ve etkili yöntemlerden biri.

Özellikle meyve ve sebze düşkünleri, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler ve pratik tarifleri sevenler için vazgeçilmez hale gelecek bağışıklık güçlendirici tariflerimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Evde uzun vakitler geçirdiğimiz bu günlerde tarifleri deneme fırsatınız olursa sonuçlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun!



Sizler için sağlıklı yaşam koçlarından aldığımız tarifleri denerken alerjiler ve özel hassasiyetlerinize dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım!!!!

İşte; hazırsanız bağışıklığınıza iyi gelecek hem de lezzeti ile modunuzu yükseltecek tariflerimize başlayalım...

Bağışıklık Güçlendirici İçecekler ve Tarifleri



Golden Milk

Malzemeler (3 Kişilik)

* 600 Ml Badem Sütü

* 1 Adet çubuk tarçın

* 2 çay kaşığı toz zerdeçal

* 2 çay kaşığı toz zencefil

* 2 gr taze zencefil

* 2 gr taze zerdeçal

* 1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

* 1/2 çay kaşığı karabiber

* 1 çarba kaşığı bal

* Sunum için toz tarçın



Yapılışı: Tüm malzemeleri tencerenizin için alın. Taze zencefil vezerdeçalı küçük dilimler halinde karışıma ekleyin. 90 derecede sürekli karıştırın. Kaynamadan önce ocaktan alın ve süzün. İşte badem sütlü, zencefilli, Hindistan cevizi yağlı, zerdeçallı, bal, tarçın ve karabiberli bağışıklık ateşleyiciniz hazır.



Zerdeçal Çayı Tarifi



Rengi sayesinde pek çok insanı kendine hayran bırakan zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer aldığını biliyor muydunuz? Evet, antioksidan özelliği olan zerdeçal, vücudunuzdaki toksik maddelerin hızla atılmasına ve bu sayede hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza ya da hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca elbette bağışıklık sistemini güçlendiren çaylar arasında yer alan zerdeçal çayına ek olarak ıhlamur, kış çayı, kuşburnu gibi diğer bitki çaylarını da tüketebilirsiniz. Fakat bu noktada bitki çaylarını fazla tüketmenin sağlığınız açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtmeden geçmeyelim. Yani ideal tüketim miktarı için doktorunuza ya da aktarınıza danışmak faydalı olacaktır.

Malzemeler

* 1 yemek kaşığı taze zerdeçal rendesi ya da 2 çay kaşığı toz zerdeçal

* 1 yemek kaşığı limon suyu (Limon suyunu isteğiniz doğrultusunda daha fazla koyabilirsiniz.)

* 4 su bardağı su

* 1 tatlı kaşığı bal (isteğe göre)



Yapılışı: Eğer taze zerdeçal kullanıyorsanız zerdeçalı su ile 15-20 dakika kaynatın. Toz zerdeçal tercih ettiyseniz zerdeçalı kaynar su içerisinde karıştırarak eritin. Ardından limonu ve balı ekleyip karıştırın. İşte, bu kadar!



Green Juice

Malzemeler

* 1/2 su bardağı soğuk su

* 1 adet lime suyu

* 15-20 yaprak baby ıspanak yaprağı

* 1 adet muz

* 3-4 dilim taze ananas

* 1/4 su bardağı taze ananas suyu



Yapılışı: Tüm malzemeyi blenderın en yüksek ayarından geçirin. İçeceğiniz yumuşak olana kadar blenderı çalıştırın. Bardağınıza alın ve pratik tariflere bayılanların seveceği, lime, bebek ıspanak, muz ve ananastan gelen vitamin deposu Green Juice’unuz hazır.

Pancar Detox

* Yarım kilo pancar

* 200 gr çilek

* 70 gr salatalık

* 4 gr taze zencefil

* 50 gr kırmızı elma

* 1 adet lime



Yapılışı: Önce pancarı ardından diğer tüm sebze ve meyveleri blenderınızda çekin. İçine bir adet de lime sıkabilirsiniz. Böylece pancarın; çilek, salatalık, zencefil, kırmızı elma ve lime ile buluştuğu lezzetli detoks içeceğiniz hazır.

Meyve ve sebze düşkünleri, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler ve pratik tarifleri sevenler için vazgeçilmez hale gelecek bağışıklık güçlendirici tariflerimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Evde uzun vakitler geçirdiğimiz bu günlerde tarifleri deneme fırsatınız olursa sonuçlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun!

Meyveli Kefir Tarifi

Bildiğiniz üzere bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısının artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için oldukça önemli. Bu doğrultuda probiyotik ve prebiyotikler açısından zengin besinleri ve içecekleri tüketmek gerekiyor. Tabii söz konusu probiyotik olduğunda akıllara ilk gelen içeceklerden biri de kefir. Eğer tadından dolayı kefir içmekte zorlanıyorsanız kefirin tadını ve faydasını katlayacak, tam size göre bir tarifimiz var!

Malzemeler

* 1 su bardağı sade kefir

* Yarım su bardağı doğranmış taze meyve

Nasıl Hazırlanır?

* Ananas, muz , elma, armut… Dilediğiniz meyveleri doğradıktan sonra blender’dan geçirin.

* Püre haline gelen meyveyi bir tahta kaşık yardımıyla smoothie’nin içerisine koyup karıştırın.

Soğan Çorbası (Bağışıklık Çorbası)

Yapılan araştırmalar soğanın kolesterol seviyesini düşürdüğünü de göstermiştir. Soğan çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve 25 farklı antioksidan türü içerir. Soğan yüksek kan şekeri miktarının dengelenmesine yardımcı olabilir. Soğan, en az süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığına iyi gelebilir. Kemikleri güçlendirme özelliğinden dolayı, menopoz sonrası kemik erimesine (osteoporoz) karşı etkili olduğu araştırmalarla ispatlanmıştır.

Soğanın içeriğindeki zengin c vitamini, saçın ihtiyaç duyduğu kolajen üretimini destekler ve saç dökülmesini önler; saçı güçlendirerek sağlıklı büyümesine yardımcı olur

Malzemeler

* 1 adet kuru soğan

* 1 çorba kaşığı zeytinyağ

* 1,5 çorba kaşığı un

* 3-4 su bardağı tavuk suyu

* 1 but tavuk (isteğe bağlı)

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı: Soğanınızı ortadan kesin, yarım halkalar elde etmek için ince ince dilimleyin. 1 kaşık yağı eritin. Eridikten sonra soğanları ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. Hafif pembeleşince (asla yakmayın), unu ekleyin. Sürekli karıştırarak beraber kavurmaya devam edin. Kavurma aşamalarında ateşiniz yüksek olsun. Un ile beraber soğanı 2 dakika kadar daha kavurun. Daha sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin. Bir but kadar tavuk parçası eklenebilir. Lezzet vermesi ve besin zenginleştirme açısından önemlidir. Kısık ateşte pişirmeye 5 dakika kadar devam edin. Ardından karabiber ve tuzunu ayarlayın. Ağzınıza hiç soğan gelmesin istiyorsanız bu aşamada blenderdan geçirebilirsiniz. En üstüne peynir ve kızarmış ekmek ekleyebilirsiniz.

Bağışıklık güçlendiren detox çorba

Bazı sebzelerin detoks özelliğini kullanmak bağışıklığı kuvvetlendirmek için iyi bir adım olabilir. Kereviz tam da bu özelliği ile bilinen bir sebze ve yanına eklenen havuç, pırasa ve zerdeçal ile bu görevini çok iyi yerine getiriyor. Bağışıklık güçlendirici detoks çorba yapmak için bu tariften yardım alabilirsiniz.

Malzemeler

* 1 kereviz (mümkünse biraz sapı ile birlikte)

* 1 havuç

* 2 dal pırasa

* Tuz, kimyon, karabiber, zerdeçal

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 500 ml kemik suyu

* 500 ml su

Yapılışı: Sebzeleri minik küp küp doğrayın. Zeyinyağı ve kerevizin sapı hariç tüm sebzeleri kemik suyu+su karışımda baharatlarla birlikte kaynatın. Altını kapatmaya yakın ince ince doğradığınız kereviz saplarını da ekleyin. 2 dakika sonra altını kapatın ve zeytinyağını ekleyin. Karıştırıp servis edin.

Bağışıklığı güçlendirip hastalıkların kökünü kuruttuğu iddia edilen üçlü karışımın tarifi!

Malzemeler

• 1 büyük boy ya da 2 orta boy soğan

• 1 limonun suyu

• 3 yemek kaşığı bal (isteğe göre artırılabilir)

• Yaklaşık 3 su bardağı su

Yapılışı

• Soğanı bir güzel doğrayın ve tencereye alın. Ardından üzerine 3 su bardağı su ilave edin ve ocağın altını açın.

• Tenceredeki soğanlı su kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir 5-10 dakika kadar kaynamaya devam etmesini bekleyin ve ardından ocağın altını kapatın.

• Soğanlı su karışımınız iyice ılıdıktan sonra içine bal ve limon suyunu ekleyin. karışımız hazır oldu bile!

Nasıl kullanılır: Bu karışımı dilerseniz süzgeçten geçirip soğan tanelerini karışımdan ayırdıktan sonra bir içecek gibi tüketebilir, dilerseniz soğan tanelerini de içinde bırakarak değerlendirebilirsiniz. Günde 3 kez, çok aç ya da tok olmadığınız zamanlarda afiyetle tüketebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 gün içinde öksürüğünüzün kesildiğini, grip ve nezle gibi soğuk algınlığı kaynaklı sorunların vücudunuzu terk ettiğini göreceksiniz.

Zencefil Şurubu

Sadece üç malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz, tamamen doğal malzemelerle hazırlanan bir lezzet daha. Bir kavanozu bir seferde hazırlayıp bitene dek gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz üstelik. Hazırladığınız bu şuruptan her gün 1 yemek kaşığı kadar ılık suya koyup karıştırıp afiyetle içebilirsiniz. Zerdeçalın güçlü antioksidan ve antiseptik özelliklerinden faydalanmanın belki de en kolay ve verimli yolu olacak bu şurupla hemen tanışmak isteyenleri böyle alalım

Zencefil şurubu, içinde bolca sağlıklı malzeme bulunan ve koyu kıvamlı olmasına rağmen suyla karıştırılarak içilen lezzetli bir içecek aslında. Onu hazırlamak için bir araya getirmeniz gereken 3 malzeme ise şöyle:



1-2 yumru taze zencefil (Yumruların baş parmak büyüklüğünde olması yeterli)

2 adet limon

1 su bardağı bal

Yapılışı

Sadece 3 malzeme kullanarak kolayca hazırlanan bu karışım nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki birkaç kolay adımı takip etmeniz yeterli:

Bir kaşık yardımıyla taze zencefil yumrularının kabuklarını soyun.

Ardından ya zencefili ince ince dilimleyin ya da rendeleyin.

Limonları da yıkayıp kabuğuyla birlikte güzelce ince ince dilimleyin.

Temiz, kapaklı cam bir kavanoz çıkarıp içine önce zencefilleri, ardından limon dilimlerini koyun.

Son olarak, kavanozun ağzına kadar gelecek şekilde balı üzerine ekleyin ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına koyun. 2 gün sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Unutmadan, "Zencefil şurubu nasıl kullanılır?" derseniz hazırladığınız bol ballı kıvamlı karışımdan her gün 1 yemek kaşığı kadar alıp ılık suyun içine koyun ve güzelce karıştırıp afiyetle için.



Öksürük Krizinden Fazla Kiloya, Birçok Soruna Çare Doğal Reçete: Pekmez Limon Karışımı

Pekmez gibi uzun yıllardır doğal bir şifa kaynağı olarak görülen bir besinden de söz etmeden olmaz. Kendisinin sağlığa olan faydalı etkileri limonla birleşiyor, bu karışım vitamin deposu, zararlı maddelerin düşmanı muazzam bir lezzete dönüşüyor. Antioksidan özellikleri yine çok güçlü olduğu için hastalıklardan korurken hissedilen enerjisizlik, yorgunluk ve bitkinlik gibi olumsuz durumları da olabildiğince azaltıyor, vücuda enerji depoluyor.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

1 su bardağından biraz az içme suyu

Yapılışı: Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Hazırlaması bu kadar pratik olan bu karışımı uygulamak da bir hayli kolay tahmin edebileceğiniz gibi.



Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz.

Bugüne Kadar Tanımadığınıza Üzüleceğiniz Bir Doğal Mucize: Zerdeçal Sütü

Kış mevsiminizde sabahları ya da akşamlarınızın mucize ve şifalı içeceği olarak yerini başköşede alsın lütfen...

Malzemeler

1/2 tatlı kaşığı toz zerdeçal ya da küçük bir parça taze zerdeçal kökü

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

3-4 tane karabiber tanesi (çekilecek)

İsteğe göre kendi belirleyeceğiniz miktarlarda

Yapılışı: Süt ve suyu cezve ya da küçük bir tencereye alın ve ısıtmaya başlayın. O ısınırken içine toz zerdeçalı ekleyin (Eğer taze zerdeçal kökü kullanacaksanız rendeledikten sonra ilave etmelisiniz). Karışımı kaynayana dek karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika boyunca karıştırarak pişirmeye devam edin (Bu işlem karışımın bir su bardağına düşmesini sağlayacak).

Tam olarak pişen karışımı bir su bardağına alın içine çektiğiniz karabiberleri ekleyin. Dilerseniz, içeceğin daha tatlı olması için ılıdıktan sonra içine bal, tarçın ya da karanfil ekleyebilirsiniz.



Nasıl kullanılır: Zerdeçal sütünü hazırladıktan sonra sıcak ya da ılık bir şekilde içebilirsiniz. Günde bir bardak kadar içmeniz faydalarından yararlanmanız için yeterli olacaktır.

Ve zerdeçal sütünün faydaları

Zerdeçal sütü antiviral etkisi sayesinde vücudun bağışıklık kazanmasına yardımcı oluyor. Vücudu hastalıklara karşı daha dayanıklı yapmakla da yetinmeyen zerdeçal sütü, özellikle okul çağındaki çocukları salgın hastalıklara karşı korumada önemli etkiler gösteriyor. Halihazırda yaşanan öksürük, boğaz ağrısı gibi sorunların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Zerdeçal sütü, antienflamatuvar özelliği sayesinde de ağrıların, iltihap nedeniyle oluşan yangıların azalmasına yardımcı oluyor.





Gaz, şişkinlik ve mide ekşimesi gibi sindirim sistemi sorunlarının üstesinden gelmenize destek oluyor. Aynı zamanda, vücudu kötü etkileyen bağırsak parazitlerinden kurtulmada da yardımlarını esirgemiyor. Karaciğer yağlanmasını önlemede önemli görevler üstleniyor, yağlanmış karaciğerin iyileşmesine de destek sağlıyor.

Kandaki toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor, kanın temizlenmesine katkılarıyla cilt sağlığına da katkı sağlıyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırma etkisi sayesinde sivilcelerin, lekelenmelerin önüne geçiyor, var olan lekelerin azalmasını hatta yok olmasını sağlıyor. Sadece sivilceler üzerinde etkili olmayan zerdeçal sütü, egzama gibi sık yaşanan cilt sorunlarına karşı da olumlu etkileriyle biliniyor. Sinüzit ya da stres nedeniyle ortaya çıkan baş ağrılarını dindirmede de üstüne tanımıyor. Özellikle kadınların cinsel hayatına büyük destek sağlıyor, hormonların düzenli salgılanmasını sağlayarak menopozdan regl dönemlerine her anlarında kadınlara destek oluyor.



Zerdeçal sütü, kandaki insülin seviyesini sağlıklı bir şekilde yükselttiğinden sade süte göre uykunun çok daha verimli ve rahat geçmesini sağlıyor. Birçok kanser türüne karşı vücudu koruyor, var olan kanser hücrelerinin azalmasına hatta yok olmasına yardımcı olduğu biliniyor.

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