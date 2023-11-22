Roka İstanbul'da hafta sonları sınırları aşan Brunch deneyimi!

Şehre farklı bir soluk katan Brunch keyfine ne dersiniz?

Roka İstanbul sizi bekliyor! Çağdaş Japon Robatayaki Mutfağı ile bilinen Roka İstanbul, duyuları harekete geçirmeye hazır; sıradışı bir Brunch deneyimi ile sizi bekliyor. Her Cumartesi - Pazar saat 12:30 - 16:00 arası gerçekleşen Roka Brunch'ları; tabuları yıkan, alışılagelmiş kalıpların dışında bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Roka Brunch’a özel olarak paylaşımlık olarak hazırlanan üç çeşit Sashimi, Sirkeli soya sos ile Dana Eti ve Zencefil Gyoza gibi tabaklara ek olarak iki yeni lezzeti menüsüne ekliyor. Sebzeli Japon krebi “Okonomiyaki” ve “Miso ekmeği üzerinde Izgara Dana Kaburga” Brunch misafirlerine yepyeni bir deneyim sunuyor. Roka’nın sevilen robata menüsünden de lezzetleri barındıran brunch menüsü tatlıyı da ihmal etmiyor.

Roka Istanbul, aileleri de bu gastronomi yolculuğuna katılmaya davet ediyor. 12 yaş altı genç misafirler için Brunch’ta özel bir menüye de yer veren Roka, ayrıca tercihe göre Brunch deneyimini özelleştirme imkanı tanıyan paketler de sunuyor...

Roka Brunch, tüm duyulara hitap eden bir deneyim vadederken, Roka İstanbul’u tanımlayan otantik ve sıcak atmosferi koruyor. Japon Robatayaki Mutfağı'nı modern bir dokunuşla sergileyen Roka, Robata (ro) çevresinde arkadaşlarla güzel yemek ve içeceklerin paylaşıldığı, sıcak, içten ve her şeyi kucaklayan bir enerji ortamı (ka) anlamı ile konuklarına özel bir deneyim sunuyor...