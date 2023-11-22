Lucca'nın yenilenen kokteyl menüsünü denediniz mi?

Lezzetleriyle, ambiyansıyla; her detayıyla Lucca imzası diye bir gerçek var, kabul edelim! Vazgeçilmez...

Kasım ayı itibariyle misafirleriyle buluşturdukları yeni kokteyl menüsünü, Gecce Food Gusto ekibi olarak sizler için denedik; ve tek kelimeyle hayran kaldık!

Lüks ortamlar & Kokteyller & Partiler!

2004 yılında kapılarını açtığı ilk günden beri Akdeniz ve Dünya Mutfağı'ndan ilham alan lezzet yorumlarıyla şehrin en sofistike ambiyansında misafirleriyle buluşan Lucca için 3 kelime: Orijinal, yenilikçi ve trendsetter!

İlham verici ve canlı dekorasyonu, cezbedici yemekleri, vegan ve organik seçeneklerle birinci sınıf kokteyl ve şarap menüleri ile Lucca, akşamları lokal ve dünya çapındaki DJ’lerin canlı müzik performanslarıyla Bebek’te bir restoran klasiği.

New Cocktail Menu

Lucca, yenilenen kokteyl menüsüyle yine ilham olmaya aday! Zamansız bir klasik halini alan mekan; güne rahatlatıcı bir mola ya da geccenizi ateşleyecek bir bomba! Yenilenen kokteyl menüsünü kesinlikle denemelisiniz...

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