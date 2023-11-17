Ünlü spor hocalarından Gecce Gusto okurlarına sağlıklı, pratik smoothie tarifleri: Sağlıklı yaşam tarzına en kolay adım ve kışın bağışıklık sisteminiz için en güçlü içecek...



Kahvaltılık Smoothie Bowl

Sabahları günün ritmini erken saatlerden belirlemek isteyenler için nefis bir tarif. Hazırlayacağınız kahvaltılık smoothie bowl’lar ile gün içerisinde aradığınız tokluk hissine hızlıca ulaşabilir, enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Malzemeler: ½ su bardağı yoğurt, ½su bardağı süt, 1 muz, ½ su bardağı dondurulmuş çilek, 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı), 1 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

Süslemeler için: Taze meyve dilimleri, granola, hindistan cevizi rendesi, badem dilimleri

Hazırlanışı: 1. Smoothie tabanını hazırlamak için tüm malzemeleri bir blender veya mutfak robotunda, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 2. Karışımı daha kıvamlı hale getirmek isterseniz içerisine chia tohumu da ekleyebilirsiniz. 3. Hazırladığınız smoothie tabanını bir kâseye dökün. Üzerine taze meyve dilimleri, granola, hindistan cevizi rendesi ve badem dilimleri gibi istediğiniz malzemeleri serpiştirin. 4. Bu tarifin içerisine lif takviyesi ekleyerek, güne lif yönünden zengin bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz.



Bağışıklık Dostu Smoothie



Havalar soğurken içerisindeki zerdeçal ve zencefil sayesinde anti-inflamatuar özellikleri öne çıkaran ayrıca C vitamini ile bağışıklığı destekleyen bir smoothie tarifi ile geliyoruz! Bu içeceği soğuk havalarda tüketebilir; içerisine ekleyeceğiniz lif takviyeleri ile besin değerlerini bir adım ileriye taşıyabilirsiniz!

Malzemeler: ½ çay kaşığı toz zerdeçal, ½ çay kaşığı toz zencefil, 1 orta boy portakal, 1 orta boy havuç, 1 su bardağı Hindistan cevizi suyu

Hazırlanışı: 1. Portakal ve havucu soyun, dilimleyin. 2. Tüm malzemeleri mutfak robotunda bir araya getirin. 3. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar mutfak robotundan geçirin. 4. İhtiyaca bağlı olarak daha fazla hindistan cevizi suyu ekleyebilirsiniz.

Bağışıklık güçlendirici ve ödem atıcı Pancarlı Smoothie

Uzun süre tok kalmanızı sağlayacak, rengiyle iştahınızı kabartacak bir lezzet pancarlı smoothie. Pancar, antioksidan ve lifli yapısıyla kilo vermeye yardımcı olup, vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor.

Malzemeler: 2 pancar, 2 su bardağı dondurulmuş yaban mersini, 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü ( ya da laktozsuz süt ) 1 su bardağı su

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yaklaşık 1 dakika kadar blenderdan geçirin.



Yeşil Detox Smoothie

Yeşil smoothie, detoks olarak da tercih ediliyor. Salatalık, kereviz sapı, ıspanak, maydanoz, nane ve havuç ile hazırlanıyor İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde hastalık direncini arttıyor.

Malzemeler: Yarım salatalık , Yarım kereviz sapı , 1 su bardağı ıspanak , 1 demet taze nane , 1 havuç , Yarım demet maydanoz ,1 su bardağı su , 1 su bardağı havuç suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri blenderdan geçirip servis yapın.



Avokadolu Smoothie

Sağlıklı içecek tercih etmek isterseniz avokadolu smoothie tam size göre. Lif, B6 ve K vitamini bakımından zengin olan avokado, kan şekerini de düzenleyecek.

Malzemeler: 1/2 büyük boy olgun avokado, 200 ml süt (az yağlı), 1/4 adet yeşil elma , 2 yemek kaşığı yoğurt (yarım yağlı) 1 yemek kaşığı bal,

10 yaprak taze nane

Yapılışı:

1. Öncelikle bir adet avokadoyu ortadan ikiye kesin ve ortasındaki çekirdeği çıkartın.

2. Avokadonun yarısını alın ve kabuğunu soyun. Ardından küp küp doğrayın.

3. Yeşil elmayı bol suyla yıkadıktan sonra 4 parçaya bölün. Bu parçalardan birini alın ve çekirdeklerini temizleyin.

4. Naneyi suda duruladıktan sonra yapraklarını dikkatlice ayıklayın.

5. Tüm malzemeleri blendera alın ve hafif pütürlü bir karışım elde edene kadar çekin.

Hazırladığınız karışımı bardaklara aktarın.



Protein Smoothie

Özellikle yoğun antrenman sonrası toparlanma sürecini desteklemek ve enerji sağlamak isteyenler için Yüksek protein içeriği sayesinde daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayacak olan bu smoothie’ye dilerseniz chia, keten tohumu veya kolajen takviyesi ilave ederek kişiselleştirebilirsiniz!

Malzemeler: 1 adet muz, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, ½ su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)



Hazırlanışı: 1. Muzu soyun ve dilimleyin. 2. Tüm malzemeleri bir blender veya mutfak robotunda bir araya getirin. 3. Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. 4. İhtiyaca göre içerisine biraz daha süt ekleyebilirsiniz.



Elma ve bademli Smoothie

Sizi uzun süre tok tutacak elmalı smoothie şeker ihtiyacınızı karşılacak, Aşırı lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.





Malzemeler: 1 adet kırmızı elma, 1,5 su bardağı süt , 1/2 su bardağı badem içi ,1 yemek kaşığı yoğurt 1 tatlı kaşığı bal, 1/4 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Öncelikle elmanın kabuklarını soyun ve dört eşit parçaya bölün.

2. Elmanın içindeki çekirdekleri çıkartın. Blendera soğuk sütü alın.

3. Üzerine elma, badem, bal, yoğurt ve tarçını ekleyin.

4. Tüm malzemeler püre kıvamına gelene kadar çektirin.

5. Hazırladığınız smoothieyi bardağa doldurun.



Kahveden Vazgeçemeyenler İçin: Kahveli ve muzlu Smoothie

Kahve severler için hem tok tutucu hem de sağlıklı bir karışım. Metabolizmayı hızlandıran ve sabahları uykumuzu açabilmek için sarıldığımız kahvenin smoothie hali!





Malzemeler: 1 Adet Muz, 120 Ml Filtre Kahve Veya Double Espresso, 120 Ml Süt. 3 Yk Yulaf ( Tercihen) Fındık Ezmesi veya Fıstık Ezmesi

Yapılışı:

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirin.



Düşük Kalorili Smoothie!

Yeşil rengin hakim olduğu bu smoothie tarifi sadece 140 kalori! Vücudundaki fazla suyu atabilmen için etkili olan yeşil smoothie tarifini mutlaka not almalısın.





Malzemeler;

1 kivi

3-4 dal ıspanak

1 salatalık

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı yağsız süt

1 çay kaşığı keten tohumu

Yapılışı;

Önceki tariflerde olduğu gibi bu tarif için de aynı şekilde tüm malzemeleri blenderda karıştırmalısın. Sevdiğin tüm yeşil sebze ve meyvelerle yapabileceğin bu tarz smoothie tarifleri oldukça sağlıklı! Ayrıca diyet yapanlar için de çok uygun… Son olarak; eğer ekşimsi bir tat istersen kivi yerine yeşil elma da kullanabilirsin.



Ananaslı Smoothie

Lif kaynağı açısından zengin olan ananas, smoothie tariflerine çok yakışıyor! Ananasın içinde yoğun derecede su bulunduğu için hem vücudumuzun hem de yüzümüzün nemlenmesine yardımcı oluyor. Böylece ciltteki kuruluk ve pul pul dökülme sorununa iyi geliyor.





Ananaslı smoothie malzemeleri: 1 dilim ananas, Yarım olgun muz, Bir kaşık yoğurt , 1 bardak süt, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi, 1 çay kaşığı toz zerdeçal

Yapılışı:

İlk önce ananası küçük parçalar halinde kes ve muzu ikiye böl. Daha sonra parçaladığın meyveleri ve diğer malzemeleri blendera at. İçeceğinin daha soğuk olması için birkaç buz küpü de ekleyebilirsin. Blenderı çalıştır, birkaç dakika içinde ananaslı smoothie hazır.



Ayrıca Smoothie'lerinize ilave edeceğiniz bol lifli ürün önerileri!

''OptiFibre Bitkisel Kökenli Lif Kaynağı''

Nestle OptiFibre, özellikle günlük beslenmelerine yüksek miktarda lif desteği katmak isteyenlere hitap ediyor. Guar fasulyelerinden elde edilmiş bitkisel kökenli bir lif kaynağı olan Nestle OptiFibre’ın içerisinde tam 250 mg potasyum yer alıyor! Suda çözünebilen lif içeriğinin kullanımı kokusuz ve aromasız olması sayesinde her tabağa kolayca ekleyebilir; soğuk/sıcak sıvılara ve katı gıdalara karıştırarak tüketilebilirsiniz.





Vital Proteins Collagen Peptides

Kullanımı oldukça kolay Vital Proteins Collagen Peptides, her serviste 10 g kolajen peptitleri içeriyor. Su, kahve smoothie ve daha birçok tarife eklemeye de uygun! Çünkü ürünün içeriğindeki kolajen peptitler sıcak ve soğuk sıvılar ile karıştırılabiliyor ve günün her saatinde kullanılabiliyor. Kahve ve smoothie gibi sıcak veya soğuk içeceklerde çözünüyor. Ayrıca peptit formda olduğu için vücut tarafından da emiliyor. Bir de paleo diyetine uygun olduğunu söylemiş miydik?



