Diyarbakır’ın Mithra Diniyle İlgisi Var Mıdır?

Bugün sizlerle, Diyarbakır'a gidelim diyorum.Bazı haber kanalları, bölgedeki küçük kızların ölümünüMithra inancıyla bağdaştırıyor.Özellikle bu ölümlerin Diyarbakır ve civarında çoğalması, bu düşünceyi daha da arttırıyor gibi görünüyor.

Peki, Mithra inancıyla, küçük bir kızın ölümü arasında nasıl bir ilişki olabilir?Bahsedilen konu, antik çağların çocuk kurbanının yeniden gündeme gelmesi mi? Bu sorular hepimizi meraklandırıyor, kafamızı karıştırıyor.Ancak, şunu biliyoruz ki bu soruların en doğru cevapları ilgili makamlardan gelecektir.

Bize düşenise, tarihi bağlamıyla beraber Mithra inancının nasıl olduğunu incelemek olabilir.

Mithra inancı nedir?

Diyarbakır’la alakası nereden kaynaklanır? Yoksa Mithra’nın en büyük tapınaklarından birisi burada mıdır?

Ayrıca bu yıl Dicle Üniversitesinin yaptığı kazılarda Mithra tapınağının gizli ayinlerine katılan kişilerin, konakladığı alanda ortaya çıkartılmış. Kim bilir daha neler neler çıkacak diye, heyecanla beklemekteyiz.

Şimdi konumuza başlayalım;

Diyarbakır'la Mardin arasında 45.kilometrede birRoma kalesi görülür.Bu kaleyle ilgili daha önce bir arkeolojik çalışma yapılmadığından hakkında fazla bir bilgimizyoktur. Roma kalesi olduğunu bilinir ama öncesinde neydi, nasıl yaşandığı bilinmez.Ancak 2014 yılında Dicle Üniversitesi bu kalede çalışmaya başlayınca, bilgi edinmeye de başlarız.

Kalenin içinde saraya benzeyen bir bina kalıntısı görülür. 1.200 m kadar sur yapısı vardır. Tahıl depoları, silah depoları, 5 tane su sarnıcı, çok güzel muhkem bir Roma garnizonu şeklinde görünen bir kale yapısı fark edilir.Buraya kadar klasik birRoma kalesi görüntüsündedir.

Ancak derinlere inildikçe bambaşka bir manzarayla karşılaşılır. Çünkü kalenin altında bir mağara yapısı vardır.Ancak sıradan bir mağara yapısı olmaktan çok uzaktır. Elle düzeltilerekince ince kayaların işlendiği müthiş bir mağaradır, sözü edilen.

Ve bu mağara, bölmeleriyle, buluntularıyla bir Mithra tapınağı olduğunu gösterir.Tabii buranın bir Mithra tapınağı olduğu anlaşılınca, tüm dünyanın gözü buraya dikilir. Çünkü, sağlam kalmış Mithra tapınağı sayısı çok azdır.

Bu şekilde sağlam kalmış tapınaklardan bir tanesi Suriye'de, bir tanesi Londra’da bir tanesi de İtalya’da Ostia da karşımıza çıkar.

Mithra inancı öyle bir merak uyandırır ki, Londra’dakiMithra tapınağı bulunduğunda bütün Londralılaroradadır, merakla yapılan kazıyı izlerler.Italya, Ostia'daki tapınak,Mithra ile ilgili geniş bilgi veren tapınaklardan biridir.Sayıları azdır çünkü yok edilirler.Hıristiyanlık, Roma imparatorluğunun resmi dini olduktan sonra,bu tapınakların hepsinikullanılamaz hale getirir. Ve bu inanç ezoterik ve gizli bir yapılanmaya dönüşür.

O zaman, Mithra inancı nedir, ne değildir, bunlardan bahsedelim.

Mithra, kayaların doğurduğu bir tanrıdır. O kayalardan doğduktan sonra bir boğayı kurban eder ve o boğanın kanını da dünyaya serper. Ve bütün yaratılanlaro sayede yaratılırlar.Ezoterik anlatımı da bu şekildedir. Mithra ışıkla sembolize edilir. Yani iyilerin tarafında olan bir tanrıdır. Karşısında da kötüler ve kötülükler vardır. Onlarla sürekli savaşır. Ve günün birinde bu savaşın sonunda, bütün kötülükleri yok ettikten sonra Güneşe binip göğe çekileceğine inanılır.

Mithraadaleti de temsil eder.Hititlerle Mitanniler arasında yapılan anlaşmada, onun ismini ilk kez duyarız.Kendisi yapılan anlaşmanın tanığıdır.

Mitra inancının asıl şekil değişikliğini,Roma döneminde görürüz. Roma dönemi başladığında yapısı değişir. Yani milattan sonra üçüncü yüzyıldan sonraRoma’daezoterik bir yapılanma haline gelir. Mithra yapısı artık kapalı bir sistemdir. Bu din Romalıları çok etkiler.En yukarıdakinden en aşağıdakine kadar herkes Mithra dinine geçmeye başlar. Ciddi bir şekilde de yayılım gösterir. Yöneticilerinden senatörlerine, Garnizon komutanlarına kadar hepsi Mithra üyesi haline gelir.

Son yemek Mithra inancındadır

Ancak, aynı süreçte Hristiyanlığın da yayıldığını biliyoruz.MithraileHristiyanlık birçok anlamda birbirine benzer.Mithra'nındoğum tarihi 25 Aralık’tır.Hazreti İsa’nın doğum tarihi de aynıdır. Son yemek,Mithra inancında da vardır.Hatta ilk önce Mithra inancındadır, daha sonra Hristiyanlıkta görülür.Vaftiz de önceMithrainancındadır.

Mithra, başında yana düşmüş bereyle simgelenir.Başından çıkan güneş ışınları da yine onun sembollerindendir.Çünkü Mithra ışığın tanrısıdır ve Güneş gibi ışınları vardır.Bu semboller, Mithra tapınaklarının içerisindeki fresklerde mevcuttur.

Peki Zerzevan kalesi neden önemlidir?

Önemlidir, çünkü dine girişin ilk ritüellerinin gösterildiği yer burasıdır.Bu bir Gizem dinidir. Yani, bilgilere erişmek çok zordur ve bugüne kadar erişilememiştir.Ne zaman ki Zerzevan kalesinin altındaki bu mağara bulunur, işte giriş ritüelleri de burada ortaya çıkar.

Peki burada hangi ritüeller uygulanıyordu?

Bugün, genelde insan bir dinin içine doğar, ölünceye kadar da o dinin içerisinde kalır. Ancak Mithra da öyle değildi.Bu dine girebilmek için seçilmiş olmak gerekirdi. Yani ben Mithra dinine gireceğim diye talep edemezdiniz.Onlar uygun görüyorlarsa, teklif getirirler, ondan sonra girilirdi.Ancak bu durum da herkes için geçerli değildi. Sıradan halk normal kayadan oyulmuş büyük mağaraların içerisinde ibadetlerini yapabilirler, oruçlarını tutardı.

Ancak seçilmiş grubun içerisine;zengin olanlar, tüccarlar, önemli kişiler, komutanlar, soylulargirebilirdi.Ancak bu girişiçin,sizin talep etmeniz değil, içeridekilerin sizi talep etmesi gerekirdi.

Yani düşünün, hepiniz Mithra dinine inanıyorsunuz ama bütün detaylara içeride olanlarhakimdi.Sıradan kişiler, bu bilgilere ulaşamazdı.Tabii büyük kalabalıkları sıradan olanlar oluşturuyordu.İçerdekiler ise küçük ama son derece etkili bir gruptan ibaretti.

Sayılarını nerden biliyoruz diye bakacak olursak,ZerzevanKalesi’ndekiMithra mağarasının büyüklüğüne bakarak söylenebilir.Buradaki mağara 20 kişilik olsa gerekti çünkü 35 metrekarelik bir alandave en fazla 20 kişiyi alabilir gibidir.

Bu bilgiden mantıken şunları çıkartmak mümkündür; Buradaki üyeler en fazla 20 kişi olabilirler. Aralarında belirgin bir hiyerarşi vardır. Hepsi seçilmiş kişilerdirve aynı zamanda önemli kişilerdir. İçerde olanlar yeni girecek olanları istemiş olmalıdır. Ayrıca içeride olanlar mutlaka sırlı olmak durumundadır. Verilen bilgileri asla dışarıdakilere söylememek gerekmektedir.

Burada aklımıza Göbeklitepe’deki Urfa adamı gelir. Bundan 12.000 yıl önceye tarihlenir.Kaşı, gözü, burnu var ama ağzı yoktur. Acaba sır mı tutuyordu, diye düşünmek mümkün.

Göbeklitepe'de gördüğümüz, eril gücün etkinliği, burada da söz konusu.Mithradaki etkin olan gizli bölüme girebilen, üye olabilen bir kadın üye yok.Zerzevan mağarasında, erkeklerin olduğu bir ortam var. Buradaki gizli bölümedesadece erkekler üye olabiliyorlar. Ve kendi içlerinde gizli sırları paylaşıp, dışarıya kapalı bir grup oluşturuyorlar.





Peki ne vaat ediyorlar? Bu gizli sırlar neleri kapsıyor?

Buradan içeriye girmek son derece zor sınavları başarmayı gerektiriyor.Bunun karşılığı ne olabilir, dediğimizde,vaatlerin başında sonsuz bir yaşam, ölümsüzlük ve sırlı bilgilerin veriliyor olması gerekiyor. Bu bilgilerde yıldız gözlemleriyle ilgili olmalı.Zerzevan bölgesi bu gözlemlerin yapılabileceğibir yer.Bugözlemden elde edilen bilgilerin ancak kendi içlerinde paylaşıldığı düşünülüyor. Yani yıldızlarla bir etkileşimleri varve buradan çıkardıkları sonuçlar var.

Günümüzde bile, burayagelen bazı elit kişiler, birtakım ritüeller yapıyorlar ve aslında bu ritüelleri de ayın gezegenlerin yıldızların gözlemlerinin sonucunda belirlenen birkaç güniçinde yapıyorlar. Yılın o bazı günlerinde, bu ibadetler yapılarak bazı bağlantıları kurabileceklerine inanıyorlar.

Peki bu bağlantıları kurmak bu bilgilere ulaşmak kolay mıydı? Günümüzde ritüel amaçlı buralara gelenler başarıya ulaşmış olabilirler mi?

Bu iş hiç de kolay değildi, tam bir adanmışlık istiyordu.Günümüzde bu bağlantıları kurmak isteyenler bu zorlu aşamalardan geçmişler midir? Birazdan yapılması gerekenleri okuyunca ne demek istediğim daha kolay anlaşılacak.

Başlangıçta, önce teklif almak ve kabul etmek gerekiyor, demiştik.Bütün bu aşamaları geçtikten sonra zorlu sınavlar için hazır olmuş olunmalıdır. 7 hafta çile çekilecek. Ve bu 7 haftada 12 çeşit ayrı ayrı çile çekilecek ve gerçekten zorlu çilelerdir bunlar. Ateşlerle yakılırsınız, vücudunuza çeşitli şişlerin batırıldığı, etinden et koparıldığı, aç bırakıldığınız, susuz bırakıldığınız,karanlıktan dolayı korktuğunuz, son derece ürkütücü sesler duyduğunuz bir ortamda kalırsınız. Bu 7 haftanın sonunda sağ salim çıldırmadan oradan çıkabilirseniz, ne mutlu size!

Yolun yarısında vazgeçtim demek de yok. Artık ya devam edeceksiniz ya da öleceksiniz. Birçok inisiyasyon da olduğu gibi.Çünkü artık içeriye girdiniz. O bilgilerden belli bir bölümünü aldınız. Ve dışarı çıkamazsınız.

İşte, bu 12 haftadan sonra ilk giriş ritüeliniz yapılır. Dünya üzerinde ilk giriş ritüeliningörüldüğü yer,Zerzevan’daki bu Mithra tapınağıdır.Bu tapınakta, aşağılara doğru inildikçe yeni bulgular ortaya çıkar.

Mağaranın üzerinde geniş bir alan vardır ve bu alanın üzerinde, 5 tane boğanın kurban edilebileceği kadar genişlikte bir yer vardır.İnisiye edilecek kişi geldiğinde, 5 tane boğa bu alanda kurban edilir ve ilk ritüel odasına yani aşağıdakibölüme, boğanın kanları süzülerek akar, aşağıda da çanaklar vardır. Bu çanaklar içerisine kanlar toplanır ve vaftiz başlar.Inisiyasyonlarda kan varsa kanla vaftiz edilir. Suyla vaftiz söz konusu değildir.

Ayrıca mağaranın içerisinde çeşitli bölümler vardır. Her tarafı oyularak düzenlenmiş kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Ve inisiye olanlar o 7 haftalık program içerisinde, acı çekerken buranın çeşitli bölümlerinde kalırlar. Bu bölümlerin bağlı olduğu koridorlar da ana ritüel odasına çıkar. Yani bütün bölümlerin ana ritüel odasıyla bağlantısı vardır.

Ana ritüel odasında işler nasıl yürüyor?

7 haftayı bitirdiniz 12 ızdırabı çektiniz. Artık her şey yolunda yine boğalar kesildi. Yukarıda kanlar akıtıldığı sırada, siz aşağıda vaftiz olmakiçin, kayalardan oyulmuş bir klinenin içerisine yatıyorsunuz.Çünkü siz de aynı Mithra gibi kayaların içerisinden yeniden doğacaksınız.

Siz orada boyutlarınıza göre oyulmuşklinenin içerisinde yatarken bir grup insan dasizi izleyecek. Bunlar sizden önce oraya kabul edilmiş olanardır. Onlar orada kendileri için hazırlanmış olan ahşap bankların üzerinde otururlar. Ancak sizin arka tarafınızdadırlar.Orada oturanlar tabii ki yeni gelen kişiden daha kıdemli olanlardır. Vekendi giriş sıralarına göre oluşturulan bir düzenle otururlar.Yeni inisiye ise en düşük derecede olan kişi olur.

Kayadan oyulmuş yatağında yatan kişi, yeniden doğuşunu gerçekleştirir.Sonra onu bir örtüyle sarıp kaldırırlar. Arkadaki bir noktaya koyarlar.Orada ise biraltarbulunur. Yani kurban sunumlarının yapıldığı yer. O sunağa da kan konulur. Tabii burada enteresan bir şey daha görülür. Dışarıda sunumlar yapıldı, boğalar kesildi, kurban edildi. Aşağıda ise daha küçük bir şeyin kurban edildiğini biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz diye soracak olursak, tavanda 4 tane tutamak yeri var.İyimser gözle bakarsak, küçük baş bir hayvanın burada kurban edildiği düşünülebilir. Ancak döneme uygun olarak daha kötüsünü söylememiz gerekirse, buradaki kurban edilenin bir insan hatta bir çocuk olduğu da düşünülebilir.Niye böyle düşünülüyor dersek de tanrılara en iyisinin en safının sunulması gerekir.O nedenle antik dönemlerde çocuk kurbanlarına sıklıkla rastlarız. Yani bu kadar ciddiye alınan bir ayinin, bir kan ayinin, bu şekilde yapıldığını düşünmek çok da zor değildir.

Bütün bu ritüeller tamamlandıktan sonra artık grubun bir üyesi olunur.Arka tarafta izleyenlerde yine bir hiyerarşiyle orada otururlar. Bu hiyerarşi de dış dünyadaki mevkileri değil, bu grubun içerisine giriş sıraları önemlidir.

Bu gizli ve sırlı gruba girebilmek, kişiye birçok avantaj da sağlar.Ölümsüzlüğün yolları gibi bilgilere sahip olma avantajlarını söylemiştik. Ancak daha radikal olanları göz ardı etmemek gerek.En büyük kazanım çok etkili bir grubun içerisinde olmaları.Yani o dönemin en kudretli imparatorluğu olan Roma’nın bir nevi derin devletinin içine girmiş olurlar.Dönemin en etkili ve yetkili isimleri oradadır.Aralarında çok büyük bir komünikasyon var.Çok çabuk haberdar olup çok hızlı organize olurlar.

Zerzevan kalesi kale yapısından da öte Mithra tapınağıyla çok önemli bir konumdadır.Ancak antik kaynaklarda burayla ilgili bilgi bulmak çok zordur.Prokopuis gibi, daha sonra Evliya Çelebi gibi kişiler de buradan bahsetmemişlerdir.Tabii Mithra tapınağını söylemiyorum bile, kaleden bahsetmeyen, tapınaktan hiç bahsetmemiştir.Yoksa,Roma’nın doğudaki son garnizonunun, mutlaka bahse konu olması gerekirdi ama olmamış.

Bu tapınakta ilk giriş ritüellerinin basamaklarına şahit oluyoruz.Ancak Mithra hiyerarşisini bizeİtalya’daki Ostiatapınağı veriyor.

Mithra inancındaki dereceler

Ostia tapınağı bize bu7 dereceyi veriyor.Çünkü duvara renkli taşlarla7 dereceyi de işlemişler.Renkli mermerler tapınağı olarak da bilinen bu yerde bir de çiçeklerin, bitkilerin yatağı olan bir alan var. Orada da özel bitkilerin, sanıyorum tütsü gibi, yakılması söz konusu. Çünkü zihinlerin değişikliğinden ve zihnen başka bir boyuta geçilmesinden bahsediliyor.

Bahsedilen 7 basamak, hangi ritüellerden oluşuyor? Bu aşamalar Merkür’den Satürn e kadar her biri bir gezegenle simgeleniyordu.Ve evrenle olan ilişkilerini gösteriyordu, astronomiyle de yakından ilgililerdi.

7 Basamak Ritüeli

Şimdi gelelim,basamaklardan geçişin nasıl olduğuna? Süremiönemli, yoksa belli aşamalardan mı geçiliyor? Bunu bilmiyoruz.

Ancak birinci basamak biraz önce anlattığım taş klineden yeniden doğulan basamaktır. İkinci basamak Mithra’nın gelini basamağıdır. Burada ellerine bir fener alırlar. Başlarına bir duvak takarlar ve Mithra’nınheykeline bir kabın içerisinde susunarlar.Su kabı kalbi, içindeki su ise Mithra’ya duydukları aşkı sembolize eder.Üçüncüderecedeartık eskilerden bağları koparmanın, yenilere açılmanın sırasıgelir. Burada bir düğüm çözerler. Sonra, dördüncü dereceye gelinir.Mithra’atamamen dönmüş durumdadırlar. Artık yerlerini bulmuşlar ve bilgeliğe adım atmışlardır.Bu derecede bir yemek hazırlanır. Dördüncü dereceye gelen kişi, kendinden aşağıseviyedekiinisiyelerin hazırladığı yemeği, şölen yerine kendi elleriyle götürür ve sunar.

Aslında biz buritüelleri bazı erkek derneklerindegünümüzden de biliyoruz.

Sonra sıra geliyor beşinci basamağa; Artık beşincisi bizim tasavvuftaki marifet kapısı yani bilgeleşiyorlar.

Altıncı da ise Mithra’ın yanında oturma şerefine erişiyorlar Kırmızıları giyiyorlar ve Mithra’ın yanında oturabiliyorlar.Pater denilen mevkideler ve çok önemliler.

7. derecede ise artık Mithra’nın yeryüzündeki temsilcisidirler.

Mithra’da hangi derecede iseniz, o önemlidir. Dışarıda ne olursanız olun, isterseniz en güçlü, en zengin, en kuvvetli, en mevki sahibikişi olun, fark etmez. İçerdekurallar geçerlidir.

İşte bu yapılanmanın en önemli merkezi Diyarbakır'daki Zerzevankalesi'nin altında bulunmaktadır.

Milattan sonra dördüncü yüzyılda Hristiyanlığın hızla yayılması ile devletin resmi dini haline gelmesiyle, Mithra inancı yasaklanmış, gizemli ritüelleri de zamanla kaybolmuştur. Buna rağmenMithra tapınakları ve inancının izlerigünümüzde görülmektedir.