Ramazan Ayının En Lezzetli İftar Mekanları

Beklenen 11 ayın sultanı Ramazan geldi! Ramazan, sadece oruç tutmakla sınırlı kalmayan, aynı zamanda ruhu arındıran, sabır ve hoşgörüyle dolu bir ay. Her gün güneşin batmasıyla birlikte açılan iftar sofraları, sadece bedenin değil, kalbin de doyduğu, sevdiklerimizle birlikte zaman geçirdiğimiz en özel anları sunar. Bu mübarek ay, bir yandan hayır işlerinin, paylaşmanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönemken, diğer yandan lezzetlerin de adeta bir festival gibi buluştuğu bir zamandır.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan zengin menüler, Ramazan’ın neşesini daha da katlar. İster geleneksel Osmanlı mutfağından esinlenen tatlar, ister modern dokunuşlarla hazırlanan yenilikçi yemekler olsun, her mekan kendi tarzında misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi sunar. Eğer siz de bu Ramazan’da sevdiklerinizle birlikte sıcak bir iftar sofrası paylaşmak ve birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde bu mübarek ayın tadını çıkarmak istiyorsanız, şehrin en iyi iftar menülerine sahip mekanları GecceMekan farkıyla keşfetmeye hazır olun!

İşte, bu Ramazan’da tatmak isteyeceğiniz o eşsiz lezzetleri sunan mekanlar…

Beyti

Telefon: 0212 663 29 90

Adres: Orman Sokak No:6-8, Florya

Beyti, 1945'lerden bu yana birçok değerli isme hizmet vermiş ve sunduğu eşsiz kalite ile misafirlerinin gönlünü kazanmayı başarmıştır. Her zaman birinci sınıf hizmet anlayışıyla, konuklarına unutulmaz bir deneyim sunan Beyti, Ramazan ayı boyunca da özel bir iftar menüsü ile misafirlerine lezzet dolu bir akşam yaşatıyor. İftar tabağından başlayarak, zengin menüsünde; geleneksel çorba, nefis su böreği, özenle seçilmiş sucuk, taze mevsim salatası, birbirinden lezzetli karışık ızgara çeşitleri, tam 15 farklı tatlı çeşidi, limitsiz ayran ve mefruşat gibi ikramlarla damaklara hitap ediyor. Ayrıca, Türk kahvesi ve yemek sırasında sürekli sunulan çay servisi ile iftar keyfiniz bir başka oluyor. Beyti’de Ramazan akşamları, yalnızca bir yemek değil, tüm bir deneyim yaşanıyor.

Kişi başı: 4.500 TL

Beyti hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Borsa Restaurant

Telefon: 0212 236 73 33

Adres: Borsa Restaurant - Çırağan Sarayı

Türk mutfağının köklü mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan Borsa Restaurant, bu Ramazan ayında, İstanbul’un prestijli adreslerinden biri olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da misafirlerini ağırlıyor. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde, zarafet ve lezzetin birleştiği bu iftar sofralarında, misafirler hem geleneksel tatların hem de saray ihtişamının tadını çıkaracak.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da Ramazan’a Özel Buluşma

Borsa Restaurant, Ramazan boyunca, tarih kokan Çırağan Palace Kempinski’nin yenilenen restoranında, Boğaz’a karşı unutulmaz bir iftar deneyimi sunuyor. Hem Türk mutfağının en değerli lezzetlerini sunan hem de zarafeti ile dikkat çeken bu mekan, misafirlerine sadece bir yemek değil, adeta bir kültür yolculuğu yaşatıyor. Çırağan Palace Kempinski’nin tarihi atmosferiyle harmanlanarak hazırlanan iftar sofralarında, her bir detay misafirlere özel olarak düşünülmüş.

Geleneksel İftar Sofrasının Lezzetleri

Borsa Restaurant’ın iftar menüsü, Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla harmanlayarak sunuyor. Ramazan ayının bereketi, bu eşsiz sofralarda geleneksel lezzetlerle buluşuyor. Menüde, özenle seçilen iftariyelikler, zeytinyağlılar ve sıcak başlangıçlar yer alırken, ana yemeklerde de Borsa Restaurant’ın özgün yorumlarıyla hazırlanan nefis seçenekler öne çıkıyor.

Boğaz’ın Eşsiz Manzarasında İftar Keyfi

İstanbul’un tarihi dokusuyla harmanlanmış olan Çırağan Palace Kempinski, Boğaz’ın muazzam manzarasıyla eşsiz bir atmosfer sunuyor. İftar saati yaklaşırken, zarif detaylarla bezenmiş masalarda, şehrin en güzel manzarasına karşı yenen iftarlar, unutulmaz bir deneyim haline geliyor. Her lokmada İstanbul’un büyüleyici havası eşliğinde, geleneksel Türk mutfağının derinliklerine dalmak mümkün.

Borsa Restaurant hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

The Market at Bosphorus

Telefon: 0212 257 41 11

Adres: Muallim Naci Caddesi, No: 56, Kuruçeşme

Kadim şehir İstanbul’un zarif atmosferiyle iç içe, Boğaz’ın en etkileyici manzaralarından birini sunan The Market Bosphorus, Ramazan ayında misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Göz alıcı tasarımı ve huzurlu atmosferiyle kendine hayran bırakan mekan, üstün hizmet anlayışı ve zengin yemek seçenekleriyle şehri deneyimlemek isteyenlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Bu yıl, Ramazan’ın manevi havası eşliğinde, sahur vakti için de özel bir hizmet sunuluyor.

Sahur İçin Serpme Kahvaltı Keyfi

The Market Bosphorus, Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi geceleri, sahur için özel bir serpme kahvaltı servisi sunacak. Gece 03:00’a kadar devam eden bu lezzetli ziyafette, misafirlere geleneksel kahvaltılıklar ve zengin bir menüyle sahur keyfi yaşatılacak. Şehrin en prestijli mekanlarından birinde, İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde sahur yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuluyor.

İftar Menüsünde Geleneksel ve Yöresel Tatlar

Mekanın Mutfak Direktörü İsmail Ercan Turan’ın özenle hazırladığı iftar menüsü, yöresel tatlarla zenginleştirilmiş. The Market Bosphorus’un iftar menüsünde yer alan her bir yemek, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturuyor. Misafirler, iftar sofralarında sadece lezzet değil, aynı zamanda kaliteyi de hissediyor. İftar menüsünün başlangıcında misafirlere özel olarak sunulan Aya Çorbası, Kayseri ve Sivas yörelerinden esinlenerek hazırlanıyor. Mekanın kendi yorumuyla yapılan bu çorba, içinde kurutulmuş patlıcan ve nohut taneleri barındırıyor, geleneksel tariflerin modern bir yorumla harmanlanmasından oluşan bu lezzet, soğuk kış günlerine özel bir sıcaklık katıyor.

Ana Yemeklerde Efsane Lezzetler

İftar menüsünde ana yemekler ise adeta bir ziyafet sunuyor. Izgara etler, antrikot, tavuk şiş ve kuzu yaprak gibi nefis seçeneklerle misafirler, damaklarında unutulmaz bir tat bırakacak. Menüde her gün farklı seçeneklerin sunulması, misafirlere taze ve özgün tatlar deneme fırsatı tanıyor.

The Market at Bosphorus hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

A'jia Hotel

Telefon: 0216 413 93 00

Adres: Halide Edip Adıvar Caddesi, No:27, Kanlıca

Ramazan Bayramı boyunca, Zenkai Restaurant’ın şefinin özenle hazırladığı 4 farklı iftar menüsü sizleri bekliyor. Her biri özenle seçilen taze malzemeler ve geleneksel tariflerle hazırlanan menüler, damak tadınıza hitap edecek. Sevdiklerinizle birlikte Boğaz’ın eşsiz manzarasında, Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yaşamanız için A'jia Hotel’e davetlisiniz.

Boğaz’ın Kenarında Ramazan’ın Huzurunu Keşfedin

İftar sofranızı, Boğaz’ın serin sularının hemen yanı başında kurduğumuz huzurlu atmosferde paylaşmak için sizleri A'jia Hotel’e bekliyoruz. Ramazan ayının manevi havasını, özel olarak hazırladığımız menüler eşliğinde en güzel şekilde hissedeceğiniz bu akşamda, hem ruhunuzu hem de damak tadınızı şımartacaksınız.

Kişi başı: 4.000 TL

*****

Swissôtel The Bosphorus

Telefon: 0212 326 11 00

Adres: Vişnezade Mah. Acısu Sokak, No:19, Beşiktaş

İstanbul’un kalbinde, Boğaz’ın muazzam manzarasına nazır bir iftar deneyimi hayal edin… Swissotel The Bosphorus, Ramazan ayında, geleneksel Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir fırsat sunuyor. "Sabrosa Ramazan Açık Büfe" konseptiyle, Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden seçilen özel tatlar, Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde sofralarda buluşuyor.

Her Gün Yeni Bir Lezzet Yolculuğu

Her akşam, farklı bir bölgenin mutfağından lezzetlerin yer aldığı menüyle, misafirler adeta bir gastronomik tura çıkıyor. Ege’nin zeytinyağlılarından, İç Anadolu’nun et yemeklerine kadar, her lokma, Türkiye’nin farklı köylerinden, kasabalarından ve şehirlerinden gelen tatları bir araya getiriyor. İftar saati geldiğinde, sadece karın değil, ruh da doyor.

Fasıl Eşliğinde Boğaz'a Karşı İftar Keyfi

İftar saatinizde, Boğaz’ın manzarasına karşı bir yudum çay alırken, canlı fasıl dinletisinin huzur veren notalarına kulak veriyorsunuz. Şehirdeki gürültüyü geride bırakıp, bu eşsiz atmosferde hem midelerinizi hem de ruhunuzu doyuracaksınız. Burası sadece bir yemek değil, tam anlamıyla bir deneyim.

Kişi başı: 3.750 TL

Swissôtel The Bosphorus hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Liman İstanbul

Telefon: 0212 877 09 48

Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Galataport, Karaköy

İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde, Türk mutfağının en seçkin tatları Liman İstanbul’un iftar sofrasında bir araya geliyor. Her detayında özenle seçilen yöresel lezzetler ve zengin bir menüyle hazırlanan iftar menüsü, Ramazan ayında sevdiklerinizle unutulmaz bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Liman İstanbul, geleneksel tatları modern bir dokunuşla sunarak misafirlerine benzersiz bir iftar ziyafeti sunuyor.

Anadolu İftariyelik Tabağı ile Geleneksel Bir Başlangıç

Liman İstanbul’un iftar menüsünün ilk lezzeti, Anadolu’nun dört bir yanından geleneksel tatları bir araya getiren Anadolu İftariyelik Tabağı oluyor. Kastamonu Pastırması, Ardahan Çiçek Balı, Ezine Beyaz Peyniri gibi yöresine özgü lezzetler, sofrada misafirlere keyifli bir başlangıç sunuyor. Anadolu'nun geleneksel tatlarının bir arada sunulması, Ramazan’ın manevi atmosferine yakışan bir dokunuş sağlıyor.

Osmanlı Çorbası ile İftara Lezzetli Bir Giriş

İftar menüsünün bir sonraki durağı ise Osmanlı Çorbası. Bu lezzetli çorba, günün özelliğine göre değişen tariflerle, iftara tatlı bir dokunuş katıyor. Osmanlı mutfağının zenginliğinden ilham alınarak hazırlanan bu çorba, iftar sofralarını taçlandıran özel bir başlangıç oluyor. Liman İstanbul’un menüsünde öne çıkan bir diğer eşsiz lezzet ise Süryani Usulü Haşlama İçli Köfte. Geleneksel tarife sadık kalınarak hazırlanan bu içli köfte, sofrada mutlaka denenmesi gereken tatlar arasında yerini alıyor. Ayrıca, Zırh Kıymalı Pazı Kıyması, zengin içeriği ve geleneksel dokusu ile başlangıçlarda keşfedilmesi gereken bir diğer lezzet olarak dikkat çekiyor.

Ana Yemekte Seçenek Çeşitliliği

Liman İstanbul’un iftar menüsünün ana yemek kısmında misafirlere iki nefis seçenek sunuluyor. Hünkar Beğendi, Osmanlı mutfağından gelen bir klasik olarak, hem lezzetiyle hem de sunumuyla dikkat çekiyor. Alternatif olarak, Taş Fırında Kuzu Tandır Kebap, tandırın eşsiz lezzetini sofralarınıza getiriyor ve ramazan sofrasını zenginleştiriyor.

Tatlıda Seçim Sizin!

İftar sofrasının finali ise tatlılarla yapılır. Liman İstanbul, tatlı severler için iki lezzetli seçenek sunuyor: Sütlaç, geleneksel Türk tatlılarından bir başkası olarak, misafirlere hafif ve ferahlatıcı bir kapanış yapma imkânı tanırken, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı ise daha yoğun bir tat arayanlar için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

Liman İstanbul hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

*****

Kalbur Et

Telefon: 0216 499 45 45

Adres: Turcan Cad. Atabek Sokak, No:25, Şerifali

Lezzetin, damaklarda yer eden mutluluğun tesadüf olmadığını çok iyi bilen Kalbur Et, bu özel ayda sadece karnınızı değil, ruhunuzu da doyuracak bir menü hazırladı.

İftara Lezzetli Bir Başlangıç

İftara, klasikleşen kemik suyundan mercimek çorbası ile başlamak, sofrada yer alacak iftariyelik tabağı ile devam etmek mümkün. Tabağınızda yer alacak antrikottan pastırma, ballar ve reçeller, lezzet yolculuğuna başlamanızı sağlayacak.

Ana Yemeklerde Muhteşem Bir Şölen

Ana yemeklerde ise, Kalbur Et’in çıtır böreği sofranıza zenginlik katarken, zırh kıyması, kuzu şişi ve incikten tandırgibi başyapıtlar damaklarda iz bırakacak. Ve tatlılar, Ramazan’ın huzur veren atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlayacak.

Bir İftar Sofrasından Fazlası

Kalbur Et, yalnızca yemek değil, sofradaki her anı da özel kılmayı vaat ediyor. İftar sofralarınıza lezzet, mutluluk ve paylaşılan anlar katmak için Kalbur Et, sizleri bekliyor.

Kişi başı: 2.000 TL

Kalbur Et hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Filo D'olio da Danilo Zanna

Telefon: 0212 285 03 01(Vadistanbul) - 0538 097 11 55(Bağdat Caddesi)

Adres: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3/C, Sarıyer - Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No:319-321C, Kadıköy

Ramazan ayında, sevdiklerinizle keyifli bir iftar yemeği için Filo D'olio şubelerinde harika bir fırsat sizleri bekliyor. Yılın bu özel zamanında, Filo D'olio'nun özenle hazırladığı iftar menüsü, hem damakları şenlendiriyor hem de ruhu dinlendiriyor.

İtalyan Mutfağından Eşsiz Lezzetler

İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini, lokal ve taze ürünlerle harmanlayarak ortaya çıkan bu özel menü, gerçekten benzersiz bir deneyim sunuyor. Filo D’olio’nun mutfak ekibi, her bir tabakta sadece lezzet değil, aynı zamanda özen ve tutku da katıyor. İster klasik İtalyan yemeklerinin tadını çıkarın, ister Ramazan'a özel menüdeki sürprizleri keşfedin. Bu akşam sofranızda özenle hazırlanmış tatlarla buluşacaksınız.

Sıcakkanlı Hizmet ve Şık Ambiyans

Filo D’olio, şık ve rahat ortamıyla da göz dolduruyor. Sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmetiyle, hem gözlerinizi hem de gönlünüzü fetheden bir ambians sunuyor. İster kalabalık bir iftar sofrası kurun, ister sevdiklerinizle sakin bir akşam yemeği yiyin, her türlü ihtiyaca uygun bir atmosfer Filo D'olio’da sizi bekliyor.

Filo D'olio hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Kirpi Restaurant

Şubeler ve iletişim için tıklayın

İstanbul’un dört bir yanında şehre lezzet katan Kirpi Restaurant, Ramazan ayında da sofralarınızı unutulmaz kılıyor. Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya AVM, Buyaka AVM, Galataport ve Akaretler lokasyonlarında şubeleri bulunan Kirpi Restaurant, her biri özenle hazırlanmış iftar menüleriyle Ramazan’a lezzet katıyor.

Zengin İftar Menüleriyle Sevdiklerinizle Keyifli Bir Akşam

Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar deneyimi yaşamaya hazır olun! Kirpi Restaurant’ın Ramazan menüleri, her damak zevkine hitap eden seçeneklerle dolu. İster geleneksel Türk mutfağından sevilen tatları ister özgün lezzetleri tercih edin, her bir tabak özenle hazırlanıp sofranıza geliyor.

Fiyatlar, Lokasyona Göre Değişiyor

Ramazan menülerinin fiyatları, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki şubelerde farklılık gösteriyor. Kirpi Restaurant, her bütçeye hitap eden seçenekler sunarak, herkesin bu lezzet dolu deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Kirpi Restaurant hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Grill Prime

Telefon: 0216 504 07 20(Ataşehir Palladium Tower) - 0212 803 74 22(Vadistanbul AVM)

Adres: Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. Palladium Tower, No:2/3, Ataşehir - Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. Vadistanbul AVM No: 109/G Kat: Zemin D:18-19-20-21,Sarıyer

Şehrin iki yakasında da her anı eşsiz bir tatla buluşturan Grill Prime, Ramazan boyunca iftar sofralarınızı şenlendiriyor. Özel lezzetleriyle damaklarınıza hitap eden Grill Prime, bu Ramazan ayında da sevdiklerinizle unutulmaz bir iftar keyfi sunuyor.

Grill Prime’in Eşsiz Lezzetleriyle Tanışın

Grill Prime Restaurant ve Kasap, Palladium Tower ve Vadistanbul AVM şubeleriyle sizlere muazzam bir iftar deneyimi vaat ediyor. Yıl boyunca en taze ve kaliteli ürünlerle hazırlanan lezzetler, Ramazan ayında da sofralarınızı renklendiriyor. Hem klasik hem de özgün tatlarıyla Grill Prime, Ramazan boyunca sevdiklerinizle paylaşacağınız en özel anlara lezzet katıyor.

Şık ve Ferah Atmosferde Keyifli Bir İftar

Grill Prime, ferah ve şık atmosferiyle sadece lezzet değil, aynı zamanda rahatlık ve zarafet de sunuyor. İftar sofralarınızda hem gözlere hem de damağa hitap eden bir deneyim yaşamaya hazır olun. Sevdiklerinizle birlikte, keyifli bir akşam yemeği ve güzel anılar biriktirebilirsiniz.

Grill Prime hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Umus İstanbul

Telefon: 0535 100 20 57

Adres: Turgut Özal Bulvarı, No:83, Maltepe

İstanbul’un Maltepe sahil şeridinde, sakinliği ve huzuruyla öne çıkan Umus İstanbul, Ramazan ayı boyunca misafirlerine eşsiz bir iftar deneyimi sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu atmosferiyle misafirlerine adeta bir sığınak sunan Umus İstanbul, geleneksel lezzetlerle birlikte uluslararası tatları da sofralarına taşımayı hedefliyor.

Yenilikçi Bir İftar Deneyimi

Restoran sektörüyle ilgili yenilikçi adımlar atan Umus İstanbul, kalitesini her detayda hissettiriyor. Alanında uzman kadrosu ve hijyen konusundaki titizliğiyle güvenli bir ortam sunan restoran, Ramazan boyunca iftar sofralarına da özenle hazırlanan menülerle lezzet katıyor.

Zengin Bir İftar Menüsü: Gelenekten Moderne

Geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar, zeytinyağlılar ve tatlılardan oluşan geniş bir yelpazeye sahip iftar menüsü, hem yerel hem de uluslararası damak zevklerine hitap eden seçenekler sunuyor. Umus İstanbul, misafirlerinin hem damaklarını şımartıyor hem de iç huzuru bulacakları bir ortam yaratıyor.

Umus İstanbul hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Bursa Garaj Kebap

Telefon: 0212 281 48 48

Adres: Hanımeli Sokak, No:2, Levent

Ramazan ayında İskender Kebap için artık Bursa’ya gitmenize gerek yok! Bursa Garaj Kebap, Levent’te, orijinal lezzetleriyle sizleri bekliyor. İster iftar, ister sahurda, Bursa’nın meşhur iskenderini ve diğer eşsiz yemekleri bu yıl Bursa Garaj Kebap’ta tatma fırsatını kaçırmayın!

Bursa Garaj Kebap’ın Ramazan İftar Menüsü

İftariyelikler: İftar sofralarınızda lezzetli başlangıçlar için hurma, yeşil zeytin, siyah zeytin, pastırma, beyaz peynir, kaşar peyniri, bal, reçel, domates ve salatalık söğüş gibi geleneksel iftar ikramları servis ediliyor. Ayrıca, vişneli yaprak sarma ile sofranızı zenginleştiriyorsunuz.

Çorba: İftara sıcak bir başlangıç için süzme mercimek çorbası sizleri bekliyor. Hafif ve lezzetli bu çorba, iftarın vazgeçilmezi olacak.

Ana Yemek Seçenekleri: Ana yemeklerde İskender Kebap, Döner veya Pilav Üstü Döner seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Her biri özenle hazırlanmış ve damak tadınıza uygun şekilde sunuluyor. İskender, Bursa’nın meşhur kebapları arasında en sevilen lezzetlerden biri olarak menüde yerini alıyor.

Tatlılar: İftar sofranızın sonunu tatlandıracak Kemalpaşa tatlısı, kabak şekeri ve sütlaç gibi geleneksel tatlılar da menüde. Her biri Ramazan’a özel olarak hazırlanarak, günün yorgunluğunu tatlı bir şekilde atmanızı sağlıyor.

İçecekler: Menüde meşrubat, çay ve kahve gibi içecek seçenekleri de bulunuyor. Ramazan ayının sıcak günlerinde serinlemek ve yorgunluğu atmak için ideal.

Kişi başı: 1.050 TL

Bursa Garaj Kebap hakkında detaylı bilgi için tıklayın..

*****

Flow Manavgat Şelale

Telefon: 0501 519 23 23

Adres: Sarılar, İstiklal Caddesi No:35, Manavgat, Antalya