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Alaçatı Ot Festivali 2025: Toprak, Zaman ve Tat Temasıyla Başlıyor

Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan’da "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla başlıyor. Ege mutfağının geleneksel otları ve sürdürülebilir tarım öne çıkıyor.

Alaçatı Ot Festivali 2025: Toprak, Zaman ve Tat Temasıyla Başlıyor
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 28-02-2025 10:56

Alaçatı, her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak: Alaçatı Ot Festivali. 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu festival, 14. kez kapılarını açacak. Bu yılki tema, “Toprak, Zaman ve Tat” olarak belirlendi ve festival, bölgenin doğal zenginliklerini ve mutfak kültürünü dünya ile tanıtmayı hedefliyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin İstanbul’daki tanıtım etkinliğiyle duyurulan festivalin, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Alaçatı Ot Festivali: Ege’nin Lezzet Mirası Dünyaya Tanıtılıyor

Alaçatı, Ege mutfağının geleneksel otlarını ve gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Alaçatı Ot Festivali ile dikkat çekiyor. Festivalde, geleneksel ot yemekleriyaratıcı şeflerin dokunuşlarıyla daha da zenginleşiyor. Bu yıl festivalin odak noktasındaki bitki ise Kaya Koruğu. Genellikle soğuk mezelerde kullanılan bu bitki, şeflerin yaratıcı yorumlarıyla bambaşka lezzetlere dönüşecek.

Festival, Ege’nin doğal otları ve geleneksel lezzetleri yaşatmanın yanı sıra, sürdürülebilir tarım ve yerel üreticilere destek gibi önemli hedeflere de hizmet ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu etkinlik sayesinde Ege’nin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı.

Zengin Bir Etkinlik Programı

Alaçatı Ot Festivali, sadece yemeklerle sınırlı kalmıyor. Şefler MeydanıSanat SokağıEdebiyat Buluşmalarısöyleşileratölyeler ve konserler gibi farklı etkinliklerle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuluyor. Ayrıca, festival boyunca doğa yürüyüşleri ile bölgenin eşsiz bitki örtüsü keşfedilebilir.

Sürdürülebilir Tarım ve Yerel Üreticiye Destek

Festivalin bir diğer önemli amacı da sürdürülebilir tarımı desteklemek ve yerel üreticilerle işbirliği yapmaktır. Başkan Lal Denizli, Çeşme Belediyesi olarak yerel üreticilerle işbirliği yaparak, bölgedeki tarım kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu işbirlikleri, doğru tarımiyileştirici tarım ve üretim kültürü gibi temel değerlerin geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak.

Alaçatı Ot Festivali’nin Teması: Toprak, Zaman ve Tat

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması “Toprak, Zaman ve Tat” oldu. Başkan Denizli, bu temanın Ege’nin toprak kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasını anlatmayı hedeflediğini ifade etti. Festivalde, şefler ve yerel üreticiler tarafından hazırlanan özel yemeklerle geleneksel ot kültürü, modern dokunuşlarla buluşturulacak.

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