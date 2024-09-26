Mesele by Selen Öztürk

Dün yapımı 1544-1550'lere dayanan İstanbul'un en eski hanlarından kabul edilen mimar Sinan'ın yaptığı Karaköy'de bulunan Kurşunlu Han'da nefis bir marka davetine katıldım. Marka'nın adı " Mesele"... Yıllardır hayranlıkla izlediğim tasarımcı Selen Öztürk'ün markası... Son koleksiyonunun adı "Efesli Artemis"

Koleksiyon gerçekten üzerinde çok düşünülmüş, çalışılmış, büyük emek harcanmış çok güzel bir koleksiyondu. Ayrıca bizi bir logonun önüne attıkları, güya lüks adı altında saçma sapan davetlerden o kadar sıkıldım ki bu davetin özgünlüğü, farkındalığı ve tarih içinde olmak bana çok iyi hissettirdi.

Koleksiyonun yola çıkış hikayesinden bahsedecek olursam;

Anadolu topraklarında doğan yine bu topraklara gömülen bir Mesele…

İnsanın ilk ve en çok sorguladığı, ardından da anlamlandırmaya çalıştığı en önemli meselesi ‘varoluş’ olmuştur. Dünya nasıl var oldu? Canlılar nasıl ortaya çıktı? Biz nasıl var olduk? Hayatınız tehlikede değilse bu soruyu sormamak pek de mümkün değil aslında. Varoluş felsefesinin de, bilimin de, insanlığın da ilk ve en önemli meselesi budur.

10 yıldır bu topraklardaki zenginlikleri, kadim sembolleri ve yerel zanaatları yepyeni bir tasarım anlayışıyla ele alan Mesele, yeni koleksiyonunda insanoğlunun ilk meselesini Mesele etmeye karar verdi. Anadolu topraklarında doğan Ana tanrıça inancının batı kültürüyle harmanlandığı son ana tanrıça Efesli Artemis, işte böyle ‘Mesele’leşti.

Eski çağ toplumları, bir çok dilde toprakla aynı kelime olan DÜNYA’yı salt çevrelerindeki ortam olarak değil, sonsuz güce sahip muazzam büyüklükte canlı bir fiziksel varlık yani Ana Tanrıça olarak kabul etmekteydiler(M.Ö.10 bin-3 bin yılları). O her şeyin anası, TOPRAK ANAydı. İnsanlık tarihinde başka hiçbir dönemde ‘DÜNYA’ya bu kadar değerli bir anlam yüklenmemişti.

Kültepe tabletlerinde Kubaba, Lydia’da Kybebe, Frigya’da Kybele, Hitit’te Hepat, Sümer’de İnanna, Akatlarda İştar, Mısır’da İsis, Girit’te Rhea ya da Romalıların Magna Mater (Büyük Ana)’i aynı Ana Tanrıça inancının farklı isimleridir. Tek tanrılı dinler öncesi bu inancın son ve benzersiz temsilcisi ise Efesli Artemis’tir. Adına Dünyanın 7 harikasının en harikası kabul edilen bilinen tüm tapınakların 2-3 katı büyüklüğündeki Artemis Tapınağı’nın yapıldığı, Haçlılardan korumak için sarıp sarmalanarak gömülen heykelleriyle Antik Dönemin benzersiz inanç arketipidir.

Son Ana Tanrıça Efesli Artemis, evrende ve yeryüzünde, gerçek ve gerçeküstü tüm varlıkların koruyucusu, kaynağı, anasıdır. Tek tanrılı dinler öncesi inancın ANA başlığı, tüm hayvan bitki ve canlıların ANA kaynağı, toprağın, havanın ve yıldızların ANA hâkimi, gördüğünüz ve görmediğiniz her şeyin ANA koruyucusudur o.

İşte Ana Tanrıça inancının son temsilcisi Efesli Artemis temsil ettiği tüm değerlerle Mesele’nin son koleksiyonunun da böyle ilhamı oldu. Efesli Artemis’in kült heykeli, onun kutsal hayvanı arı, kutsal çiçeği, tapınağının sütunlarıyla 13 parçalık özel bir koleksiyon tasarlandı. Herkesin içinde bir karşılık bulması ve kaynakla bağlantımızı kuvvetlendirmesi dileğiyle üretilen Mesele Efesli Artemis Koleksiyonu, ilgilenenler için Mesele Showroom’u ve Mesele.com.tr sitesinde.