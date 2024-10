İnsanoğlu Neden Dünya Ana’yı Üzmeye Başladı?

Hep birlikte evrensel dönüşüm açısından oldukça önemli günlerden geçiyoruz. Yaşamımızı bir o kadar zorlayan, bir o kadar da bizi değiştirecek, dönüştürecek deneyimler zinciri içerisindeyiz. Biz insanlar olarak Dünya Anayı da katlediyoruz. Sapmış eril enerji hayvanı, çocuğu, kadını ayırt etmeden zarar veriyor. Aslında burada belki de şunun farkına varmalıyız;

Eril ya da dişil enerjinin dengesizliği ile birlikte içimizde ne varsa dışarıya onu veriyoruz. Dışarıda gördüğümüz kaos, savaş, yıkma, yakma, yok etme aslında içsel varlığımızdaki tüm enerjilerin açığa çıkması. Bu yaşanan deneyimler sonucunda çok sıkışmış, üzgün ve korku içindeyiz. Kiminle konuşsam neredeyse tükenmişlik sendromuna girmiş halde. Her gün birçok telefon alıyorum. "Ne yapmalıyım? Nefessiz kalıyorum?" "Yaşanan şiddet olaylarından dolayı çok üzgünüm diye."

Zihin girdaplarından çık, kalbine dön, özünle buluş, dünya ana ile bütünleş, ruhun büyüsün, yaşamın çiçeklensin!

Günlük Psiko-spiritüelPratik

Bu yazıyı sizlerle paylaşmamın sebebi enerjimizi dengelemek için ne yapmalıyız? Bu kadar deneyimi bol katalizörlü günlerden geçerken…

* Sakinleş dostum. Öncelikle herkesin kendine ait bir dengeleme çalışmasını keşfetmesini tavsiye ediyorum. Kendinize iyi gelen çalışmayı günlük pratiklerinize alın. Nefes olabilir, hafif yürüyüş yadayoutube kanalımdaki “Rahman rahim enerjisi dengeleme çalışmasını” uygulayabilirsiniz.

* Günü beş zaman dilimine böl. Alarmını kur. Her alarm çaldığında bir dakika sessizlik yapabilirsin. Bu ufak sessizlik pratikleri belli bir süre sonunda iç sessizlik alanından beslenmeni, kendi varlığınla bağlantı kurmanı ve yaşam enerjinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

*Ben kendi yaşamımda her eylemi yapmadan önce bir dakika sessizlik yapıyorum. Çok katkı sağlıyor. Örneğin arabanın kontağını çevirmeden önce, bir konuşmaya başlamadan önce gibi.

* Derin bir nefes al ve bir dakika sessizlik ve kendi merkezine dön.

* Şimdi bir kağıt ve kalem al. Yaz bakalım en çok kendinle özleştirdiğin ve kendinden ayrı gördüğün sürekli dışarı projekte ettiğin neler var. Hepsini tek tek yaz. Duygularının içine girmeden sadece gözlemci olarak kal ve yaz. Yazarak kendi üzerinde çalışmak çok şifalandırıcı bir tekniktir.

* Şimdi işte kendi üzerinde çalışman gereken şeyleri tespit ettin. Bu tespit ettiğin her bir duygu, düşünce veya inanç fark etmez sende neye hizmet ediyor. Neyi görmeni sağlıyor. Sürekli ilişkilerinde sevgisizlik mi yaşıyor, üzülüyor, kırılıyor musun? Acaba o zaman senin kalbine Yaradan gerçek sevgiyi öğrenmen için mi fısıldıyor. Sevgisizlik deneyimlerinden geçerek sevgiyi öğren ve kendini her halinle sev ve kabul et mi diye söylüyor. Tek tek hepsini karşılarına yaz. En son çıkardığın duygular üzerine tefekkür et, çalış, hayatına enerjisini alabilmek için, kendinde o duyguları tetikleyecek eylemlerde bulun.

*Unutma dostum olmakta olanın kabul enerjisi içine girmeye başlayıp derinleştiğinizde, içinizde büyük bir güven duygusu oluşur. Bu güven enerjisi Yaradan’la ve tüm yaşamınızdaki varlıklarla bütünleşmenizi sağlar. Güven teslimiyet duygusunu getirir. İç sesinizle buluşmaya başlarsınız. Kalp alanınızda büyük bir şükran duygusu ve huzur açığa çıkar. Enerji her zaman içeriden dışarıya doğrudur. İçsel alanınız Yaradan’a (sevgiye) hizalandığında dışarda gördüğümüz her yüz de sevgiye hizalanacaktır.

Aşk’la