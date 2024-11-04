Sessizliğin İçinden Doğan Güneş

Sessizlik ve inziva kavramlarını son dönemlerde yaşamımızda bolca kullanmaya başladık. Bu haftanın yazısında bu konuya değinmek istedim. Çünkü biliyorum ki hepinizin bu yoğun koşturmalı hayatında biraz sessizleşmeye ihtiyacı var. Lakin susmayan zihinleri, bitmeyen işleri ve metropol hayatının o sıkışık enerjisinde bunu nasıl yapacağız diye soran sesleri duyuyor gibiyim. :) Hep söylenir ya, Himalayalar’da aydınlanmak kolay; gel, sen şehir hayatında aydınlan bakalım. Bu söylemde haksız da sayılmayız. Eğer bu konunun gerçeğine dair evrensel bir bakış geliştirebilirsek yaşamımız daha kolaylaşabilir. Her birimiz aslında dünyaya mutlu olmak için geldik ve bu mutluluk iç huzurumuzdan geçmektedir. İçsel dengeyi yakaladığınızda, iç huzur kendiliğinden gelir. Bu iki enerji, daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza –öncelikle kendimizle, sonra diğerleriyle– ve başarılı işlere imza atmamıza yardımcı olur.

Beni tanıyan dostlar bilirler, kalp merkezli enerji bedeni dengeleme ve akıl, beden, ruh bütünlüğü üzerine çalışıyorum. Enerji bedeninizi dengeleyebilmek, iç huzuru yakalayabilmek için bazı pratikleri yaşam alanınıza almak son derece önemlidir. Bunlardan en önemlisi ise sessizliktir. İçinizdeki yaralı çocuklar, dış seslerle birleştiğinde mutsuz, depresif ve sürekli bir kısır döngüde kendini buluyor. Ya hayatın içinde sürekli şikâyet eden birisine dönüşüyor ya da tükenmişlik sendromuyla ilgili terapist terapist dolaşır hale geliyor. Kendini kabul etmeye ve sevmeye çok ihtiyaç var. Enerji, doğası gereği her zaman içeriden dışarıya doğrudur. Lakin dışarıdan içeriye doğru bir bağımlılığınız varsa ve kendinizi her halinizle kabul etmediyseniz birey arada sıkışıp kalıyor.

Enerji bedeni dengeleme, evrensel sistem, kendini nasıl seveceğin gibi birçok konuda buradaki satırlar yetersiz kalacaktır. Biraz kendimiz üzerinde çalışmamız, kararlı ve cesur olmamız, spiritüel yolda en önemli şeylerden biridir. Size “Kalbin Yolunda Oyunda Kal” kitabımı önerebilirim. Uyanış yolculuğuna başlamış olan kalp yolcuları için iyi bir kaynaktır. Merak ediyorum bakalım kimlerin başucu kitabı olacak.

Kişinin öz keşif yolculuğunda, iç huzur erdemlerin en yücesi olup içindeki Yaradan ile buluşmanın sonucu olarak açığa çıkar. Hepimiz çıktığımız bu yolculukta kendimizi tanımaya çalışırken sessizliğe ihtiyaç duyarız. Sessizlik sayesinde iç rehberliğimiz açığa çıkar, Yaradan’ın sesini daha iyi duymaya başlarız. Kalbimizi hissetmeye, egolardan ve zihinsel enerjilerden özgürleşmeye ve en önemlisi kabule geçmeyi öğreniriz. Dışarıda aradığımız sevginin içimizde olduğunu fark ederiz. İçimizdeki yaralı çocukların, o ayrılıkçı sevgi ihtiyacının bilinçaltı kayıtları değiştiğinde nasıl çiçeklendiğini deneyimlemeye başlarız.

Psiko-spiritüel alanda öz keşif yolculuğunda ilerleyebilmek için birçok yöntem vardır. Bunların hepsi çok önemlidir. Eğitimlerimde ve bireysel çalışmalarda sıkça söylerim: "Yaradan eylemde tezahür eder." Sessizlik de bu yüzden aslında yaratıcı eylemlerden doğar. Günlük yaşamımızda sessizlik pratikleri uygulamaya başladığınızda, her bir eyleminizin ne kadar berrak bir zihin ve kalple birleşmeye vesile olduğunu görürsünüz. Böylece tüm koşuşturmanın içinde iç sesinizi duymaya ve dinginlik yaşamaya başlarsınız. Enerji bedeninizde enerji kaçakları olmadığı için yaşam enerjiniz daha güçlü olur. Bağımlı yaşamlardan özgürleşmek çok önemlidir. Yalnızlığın içinde keyif almak güzeldir.

Ben de yaşamımda şöyle bir pratiği uyguluyorum ve çok faydasını gördüm. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum: Gün içerisinde ne yaparsam yapayım, o eyleme başlamadan önce bir dakika sessiz kalıyorum. Örneğin, arabanın kontağını çevirmeden önce tam bir sessizlik anı yaratıyorum; sadece duruyorum. Derin bir nefes alıp devam ediyorum. Bu, enerjinizi dengelemenize çok katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, aralıklı olarak öğrencilerimle birlikte doğanın içinde enerji bedenlerimizi destekleyecek alanlarda sessizlik inzivaları yapıyoruz. Uzun yıllardır mistik atmosferi olan Hindistan’da inzivalar düzenliyorum. Bu inzivalarda “Ben kimim?” sorusunu ve bölgeyi keşfederken derinleşiyoruz. Yaşamın kalabalığından biraz sadeleşiyoruz; ruhumuzu, aklımızı ve bedenimizi dinlendiriyoruz. Kendimize ihtiyacımız olan dinginlik alanını açıyoruz, maneviyatta derinleşiyoruz. Üstadım sevgili Prem Baba’yı ziyaret ederek onun aydınlığından destek alıyoruz. Bu yıl da Hindistan planları yapılmaya başlandı. Sizlerle duyurusunu paylaşmak bile beni çok heyecanlandırıyor. Hindistan’ın kuzeyinde, Ganj Nehri ve Himalayalar’ın eteklerinde mistik duyguların sarmalandığı bir bölgede 3-13 Mart 2025 tarihinde inzivamız gerçekleşecek. Saccha öğretilerini takip ederek, üstadım Sri Prem Baba ile bir araya gelip Rishikesh bölgesindeki kutsal alanları ziyaret edecek, kalbinizi sevgi ve ışığa açacağınız bir inziva programı olacak. Kontenjanımız sınırlı olduğu için acele etmeniz elzemdir.

Üstadım Prem Baba’yla buluşmak isteyen kalpdaşlarım; kendinizi keşif yolculuğunda derinleşmek, kalp yolcularıyla buluşmak ve bizimle bölgedeki kutsal alanları gezip keyiflenmek ve bir o kadar da sessizleşmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son kayıt: 15.11. 2024

Kimler katılabilir?

- Yıllardır yaşam amacını arayan, birçok spiritüel çalışmaya katılan ama hala bir şeylerin eksik olduğunu hissedenler

- Ben kimim? Sorusunun cevabını arayanlar

- Kendi potansiyelini açığa çıkarmak isteyenler

- Arınma, dengelenme ve şifa ihtiyacı olanlar

- Sessizliğe ihtiyaç duyanlar

- İnzivada derinleşmek isteyenler

-Yaşamlarında değişime ihtiyaç duyanlar

- Üstadınla buluşmak isteyenler

-Şifacılık üzerine derinleşmek isteyenler

0 530 3083246

Tekrar buluşuncaya kadar Aşk’la kalın.