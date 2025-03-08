Hindistan'dan selamlar...

Sizlere bugün yazı köşemde Hinsiıtan’dan sesleniyorum. Bugün İnziva programımızda Mauna ( sessizlik pratiği) var. Tüm ekip mauna yapıyor. Saat: 10.30 gibi Ashram’da Prem Baba ile buluşup Satsang (Sanskritçe sat gerçek sang ise bir arada olmak anlamına gelir. Yani satsang hakikat için bir araya gelmek anlamını taşır. Üstadın farkındalık yaratmak için yaptığı konuşmaları, enerji transferlerini ve meditasyonu kapsar.) Belki bir gün Satsang üzerine de yazarım

Sizlere biraz sessizlikten bahsetmek istiyorum. Çünkü sessizlik deyince herkes aman tanrım nasıl yapacağım, kolay mı? Sanki, iletişim kuramıcam, kitap okuyabilir miyim? Uyuyabilir miyim? Tv izlesem gibi birçok soru soruyor. Sonuçta, illüzyon dünyası bize sürekli çevrimiçi olmayı, iletişim kurmayı ve iletişime değer vermeyi, sürekli konuşmayı, zihnimizin aktif olmasını, gerçek sevgiden uzaklaşmayı öğretiyor. Bu yüzden de sessizlik pratiği yapma fikri günümüz modern dünyasında çılgınca görünür durumda.

Benim için sessizlik pratiği, uygulayıcının ruhsal gelişimin yanı sıra zihinsel ve fiziksel dengesi için etkili bir yöntemdir. Spiritüel pratikler arasında önemli bir yerdedir.

Mauna sadece sessizlik değildir. Manevi pratikler basit dış eylemler sınırlı değildir. Düşüncelerden özgürleştiğiniz bir meditasyondur. Bu sayede gerçek varlığınız ile buluşur, özünüzü keşfedersiniz. Ben kimim? Sorusunun cevabını fark etmeye başlarsınız.

Mauna uygulaması ile zihin yapsını keşfedip zihninizi kontrol eder ve ne kadar gereksiz konuştuğunuzu keşfedersiniz. Düşüncelerinizi sankinlemesini ve özelliklede yalanlardan özgürleşmenize vesile olur.

Bu pratiği ilk deneyimleyen dostlarda sadece birisiyle sözlü iletişimi kesmek gibi bir algı var. Mauna sırasında,, uyumayı, TV izlemeyi, kitap okumayı, bilgisayar ve mobil cihazlarla çalışmayı da durdurmanız gerekir. Yani zihninizi uyandırıp bilgi akışından korumak gerekir. Sanskrit dilinden “mauna” “sessizlik”ve “antar” “içeride” olarak tercüme edilir, “antar mauna” ‘iç sessizliktir’. Bu pratik size kendi içine dönmeyi, arınmayı, sakinlikle birşeyleri diğerlerinden ayrıştırarak gerçeklikle buluşmaya vesile olur. Kendinizin en üst potansiyelini keşfedersiniz.

Üçüncü boyut dünyasında dünyevi işlere, koşturmacaya, endişe, kaygı, korku ve zihin girdaplarının içine sıkıştırıyoruz. Kendi iç dünyamız ile bağlantıyı koparıp dışa odaklı yaşamlara mahkum olup mutsuzlaşıyoruz. Otomatik ruhsuz bir şekilde yaşamlar devam ediyor.

Enerjimizi doğru kullanmak, daha mutlu yaşamlar yaratmak, kendi iç varlığınla ve Yaradan ile buluşup özün olan sevgiyi keşfetmek için mauna ilk adımlardan biridir.

Sessizlik pratiğini neden uygulanmalısın?

Mauna akıl, beden, ruh bütünlüğü olan insan varlığının dengelenmesine destek olan bir pratikdir.

Ben kimim? Sorusuna cevap arayanlar için önemlidir.

Enerjiyi doğru kullanmak ve dağıtmamak için. Tüm konuşmalarımız bu kadar gerekli değildir, çoğu diyaloglar sadece öylesinedir ve enerji bedenimizde kaçaklara neden olur.

Mauna size Dünya Ananın sesini dinlemeyi,duymayı ve hissetmeyi öğretir . Böylece etrafımızdaki birçok şeye farklı bir şekilde bakmanıza izin verir. Her yüzde Yaradan’ı keşfetmeye başlarsınız.

Sessizlik baş ağrısı, hipertansiyon ve vetovasküler distoni gibi birçok hastalıklarda şifa sürecine destek olur. Ağrısı olan bir kişinin konuşmalara enerji harcamak istemediğini genellikle sessiz olduğunu unutmayın.

Merak ediyorum kaç kalp bu yazımla birlikte kendine bu deneyim alanını açacak? Yunus Emre’nin dediği gibi “ Bir ben var benden içeri” Çok katmanlı olan beni keşif yolculuğunuzun güzelliklere vesile olmasını dilerim. Aşk’la. Hindistan’dan her birinize sevgilerle…