Ordu Ünye'de gastronomi ve turizm

19-02-2024 16:30 17182 kez okundu.

Ünye Ordu ilimizin bir kenti olmasının çok ötesinde. Geçenlerde Ünye Belediye Başkanımız ve Üntisad organizasyonu ile ‘’Sürdürülebilir Turizm Zirvesi’’ konuşmacısı olarak Ünye’ye davet edildim .Ünye’ye daha önce de gitmiştim 3 yıl geçmiş .Zaman su gibi akıyor .Ünye de yine olmaktan ve tekrar beni istemiş olmalarından dolayı gayet mutluyum.İstanbul’da yoğun geçen randevu trafiğini iptal ederek ÜNYE ‘mize zevkle gittim .

Önce ÜNYE hakkında size kısa tarih bilgisi aktarıyorum.

Ünye, kurulduğu tarihten bu yana ismi değiştirilmeyen nadir yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Ünye adı, eski kaynaklarda Oinoie, Onea ve Unieh gibi çeşitli yazım biçimine sahiptir. Okunuşu itibariyle Ünye’yi çağrıştıran bu isimler, Luvi dilinde “bağ, üzüm, şarap” anlamına gelen “Oinos” sözcüğünden türemiştir ve “Şarap yöresi, şarabı bol yöre” anlamına gelmektedir.





İlçe ekonomisi temel olarak tarıma dayanmaktadır. Gerçekten özellikle fındık tarımı ilçe ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Gerek fındık tarımı ile uğraşan aileler, gerek fındık ticareti ile uğraşan ticarethaneler ve gerekse de fındık kırma tesisleri ekonominin can damarını oluşturmaktadır. İlçe yerleşkesinin büyük kısmını fındık bahçeleri kaplamaktadır. Fındık dışındaki ürünler ekonomik hayatta büyük bir yer kaplamayan, ailelerin genelde kendi ihtiyaçları için yetiştirdikleri ya da köylülerin pazarda sattıkları ürünlerdir. Ünye hurması, mısır, pancar diye bilinen pancar da yetiştirilmekte, son yıllarda iklimin elverişliliği nedeniyle kivi üretimi artmaktadır.

Ünye ve çevresinin Anadolu’daki en eski yerleşim yerleri arasında yer aldığı ve yerleşimin Tarih öncesinden başladığı Kılıç Kökten'nin yaptığı kazı sayesinde anlaşılmıştır. Ünye’nin bilinen tarihi Hititler dönemine kadar uzanır. Roma ve Bizans sınırları içinde kalan yerleşme ve çevresi, Danişmendli ve Anadolu Selçuklu egemenliğinde kaldı.



Karadeniz kıyısında bir tepenin eteklerinde kurulu olan eski Ünye kasabası, eskiden yelkenli gemi imalatıyla biliniyordu. Her yıl 20-25 adet gemi imal ediliyordu. Kasaba aynı zamanda Karadeniz kıyısındaki önemli limanlardan biriydi. Gemi imalatı kasabada önemli bir zenginliği de beraberinde getirmişti. Bu zenginliğe bağlı olarak Ünye’de konaklar inşa edilmişti. Vapurların ortaya çıkmasıyla yelkenli gemi imalatı gerilemiş, ortadan kalkmak üzere olan bu mesleğin yerini kasabada kunduracılık, demircilik, bakırcılık, kalaycılık, doğramacılık, kayıkçılık, dülgerlik gibi başka meslekler almıştı. Bu meslekler de günümüzde neredeyse tamamen kalkmıştır. Yelkenli gemi imal edildiği zamanlarda Ünye kasabası aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Bu gemilerle Kırım, İstanbul, Bulgaristan, Romanya gibi uzak yerlere mal taşınıyordu. Öte yandan Ünye kasabası, İstanbul ile Trabzon-Rize arasında sefer yapan vapurların uğradığı iskelelerden biriydi.







Ünlü ünye pidesini yapan tesisler burada yer almaktadır. Ünye kalesi şehrin 5 km dışında kalan bölgedeki önemli turistik destinasyondur. Uzunkum, Karadeniz'in en uzun plajlarından biridir ve bu alanda başı çeker. Uzunkum, İncekum, İnciraltı, Çınarsuyu diye bilinen yerler; adeta plajlar zinciri halinde kilometrelerce uzanır.Ozan Yunus Emre'nin bilinen mezarlarından birisi de Ünye de yer almaktadır. Bir şiirine dayanarak Ünye de vefat ettiği iddia edilir. Çınar Ağacı, şehir merkezinde yer alan 300 yıldan daha yaşlı bir çınardır. Son yıllarda yıldız taşıma yetkisine sahip otel sayısında artış gözlenmektedir. Kabakçı'daki Şeyh Yunus Türbesi de önemlidir. Ünye, deniz turizmi için de çok elverişlidir. Çamlık önemli bir mesire yeridir. Buradan itibaren Terme'ye doğru turistik tesisler, pansiyonlar vardır. Özellikle Çınarsuyu Tatil Kompleksi, turizm açısından çok önemlidir. Çakırtepe dinlenme, yeme-içme ve eğlenme mekânı ile Acısu civarı, Asarkaya Kent Ormanı da bu ilçenin doğal köşelerindendir.

Ünye'de ticari hayat çok canlıdır. Batıda Samsun, doğuda Ordu ve güneyde Tokat ile bağlantısı vardır. 60 km. güneydeki Akkuş ilçesi yeni kurulan Çaybaşı ve İkizce ilçelerinin de sosyal, ticari ve ekonomik yönden bağlantıları Ünye iledir. Yazkonağı mahallesinde bulunan Yazkonağı mağaraları, mağara turizmi için gelecek vadetmektedir. Buranın turizme açılması için Ordu Valiliği bir çalışma başlatmıştır. Ünye'de deniz turizmi çok önemlidir. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurtdışından gelen turistler de Ünye'nin ekonomisine katkıda bulunur.

Bu kadar ÜNYE bilgisi yeterli.





Şimdi neden buraya gitmelisin:

*Ünye de pide mükemmel

*Ünye de manyetik kumlardan üretilen TAŞ lar ile tanışıp kendinin ve sevdiklerinin stresini çözersin .

*Kadılar caddesinde yürüyüp kendini farklı yüzyılda hissedebilirsin.

*Mükemmel plajlarında çıplak ayak gezersin

*Ünye de sana bir balık yaparlar parmaklarını yersin .Hangi balık dersen;tabi ki hamsi tava ,istavrit ve palamut.Hepsi aynı anda yenebiliyor .

*Oradaki yerel yöresel lezzetler ile kahvaltı yapmak için gidersin .Kadın kooperatifinde hem üretim merkezini görürsün hem de arkasında deniz kenarında kahvaltı yaparsın.

Hem de dönerken bu ürünlerden satın alırsın.

*Denize sıfır ;Atik otelde kalıp mükemmel hizmet anlayışını deneyimlersin.

*Sağlık turizmi konusunda vücudunda geçmeyen ağrılar varsa (felç dahil) Osman ağabey den randevu alırsın senin sağlık sorununu 3 seansda hemen çözer.

*Ünye Kalesine çıkar hem de mükemmel dron çekimleri yaparsın .

*At çiftliğinde ata binersin veya şömine başında kahveni yudumlarsın o sırada çocukların midilliye biner. Hatta gaza gelip at satın alabilirsin.





Bu sebepler yetmedi ise bende daha çok sebep var ama onları benden dinleyebilirsiniz.

Şimdi bu sebepleri yaratan baştavizyoner belediye başkanımız Hüseyin Tavlı beye içten teşekkürler .Şehri gezdim ortada 1 tane çöp yok .Ayrıca kendisi birebir benimle çok samimi bir şekilde ilgilendi.Ünye kentimizi turizm ve gastronomide atağı kaldıracak vizyoner iş bitirici ev zeki belediye başkanımıza buradan selamlar .

Gelelim oradaki GTD temsilciliğimiz ve Üntiad derneğimize .Başta Öznur Özkan Güdek hanım ve Osman Duvar kardeşimiz olmak üzere bir aile ve takım çalışması ile şehre değer katan mükemmel bir yapılanma kurmuşlar .Anadolu’da genelde takım çalışması zordur ama Ünye de bu özel insanlar sayesinde Ünye hakettiği değere ulaşacak .Burada dikkat edilmesi gereken konu İstanbul ile ve basın ile daha entegre çalışılması .Önümüzdeki süreçlerde Hüseyin başkanımızın önderliğinde ÜNYE’nin Turizm ve Gastronomide çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

Eski turizm bakanımız Numan Kurtulmuş’un da yanımızda destek olması tüm Ünye’lileri çok mutlu edecektir .

Bu haftalık benden bukadar ;kalın sağlıcakla ..

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