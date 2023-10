Sonbahar ve kış sezonunda mutlaka almanız gereken 7 ruj!

Ekim ayına gelindiğinde büyük markalar birbiri ardına yeni sonbahar ve kış dudak makyajı ürünlerini piyasaya sürerken, gerçekleşen moda haftası şovlarında da geçmişten farklı dudak makyajı trendlerini görebiliyoz! İlkbahar ve yaz aylarında popüler olan sulu ve ıslak dudak makyajıyla karşılaştırıldığında, 2023 sonbahar ve kış dudak makyajı "kadife mat, donuk, uzun süre kalıcı renk", uzun süreli renk gelişimi ve nemlendirmeyi ön plana çıkararak "mat mutlaka kurumalı" kuralını çiğniyor "mat ama nemli dudaklar" için gelin Gecce Life Stle Güzellik editörlerinin listelediği en son dudak makyajı trendlerine ve güncel yeni ürünlere göz atalım!



YSL, klasik "çarpıcı rujunu" yeni formülü ve yeni üst düzey ambalajıyla yenileyerek geleneksel saten bitişi kırdı! YSL OURIKA COMMUNITY GARDEN'ın sümbülteber ve şeftali kaktüs çiçeği özlerinden elde edilen, seramidlerle aşılanmış %80 dudak koruma formülü içeren bu ürün, aynı anda dudakları güzelleştirebilir ve koruyabilir, size tek seferde yüksek çözünürlüklü, yumuşak odaklı bir makyaj etkisi sunar. Tokatlamak! Bu sefer, doğal nude tonu NUDE'dan, lüks kırmızı tonu ROUGE'ye, gizemli sıcak turuncu tonu ORANGE'den muhteşem mor-kırmızı tonu FUCHSIA'ya kadar 14 ileri özel yapım moda tonunu getiriyor. Tek bir kaydırmayla özel göz alıcı dudak renginize kavuşun.

L'Interdit'in ruhu her zaman GIVENCHY'nin yarattığı her şeyin ardındaki ilham kaynağı olmuştur ve koleksiyona en son eklenen haute couture Yasak Kadife Dudak Kremi de bir istisna değildir! Marka bu kez ilk kez kadife dudak parlatıcısını piyasaya sürüyor. Yenilikçi krem ​​​​kadife dokusuna sahip ve rahat fıstık şekilli fırça başlığıyla donatılmış olan bu ürün, tek bir dokunuşla uzun süre kalıcı renk sunarak dudakta matlaşmayı sağlıyor. dışı ve içi nemlendirilmiştir. Doğal nudelerden derin leylak rengine ve zengin kırmızılara kadar 11 canlı mat tonuyla tüm tabuları yıkıyor.



Burberry yakın zamanda mat dudak parlatıcısının dokusunu yepyeni bir seviyeye taşıyan ilk likit ruju "Burberry Kisses Matte Lip Gel"i piyasaya sürdü. Farklı cilt tonlarına uygun toplam 13 renk seçeneği sunan seri, uzun ömürlü vegan formülünü benimseyerek, dudakların koruyucu bariyerini onarmak, dudakları uzun süre nemlendirmek ve kapatmak için F vitamini açısından zengin aspir tohumu yağı kullanıyor. Etkinliği ve şeffaflığı da artırır.Asidik asit dudakları daha da korur, rahat ve nemli hale getirir, tek bir kaydırmayla nemli ve doğal mat bir dudak rengi yaratır!



Makyajı 24 saat kalıcı tutma misyonuyla bu yıl Şubat ayında satışa sunulan #Lock Color Elastik Dudak Parlatıcı, satışa çıktığı anda makyaj tutkunlarının yeni gözdesi oldu! Altı ay sonra, MAC bir kez daha kendi sınırlarını aştı, daha fazla kilitleyici renk tonu ve doku oluşturdu ve mat görünüm ile nemlendirici etkiyi birleştiren yeni #lockcolor elastik rujunu piyasaya sürdü ve tek seferde 18 popüler renk tonunu piyasaya sürdü! Özel FlexiLock renk kilitleme teknolojisi formülü, rengi anında kilitleyerek size, sıfır ağırlıkla, tıpkı kendi doğal dudak renginiz gibi hafif, mat kilitlenen, renk kilitleyen, uzun ömürlü bir makyaj efekti sunar!



"Küçük kare çubuk" olarak bilinen NARS Powermatte mat ruj, bu kez 6 yeni sonbahar ve kış moda rengiyle geri döndü! Formül, kolayca dolgun, gelişmiş mat dudak görünümü oluşturmak için güçlü renk dozaj kompleksi içerir. Tüm seri sıcak nude renkler, derin kumral ve kan portakalı içeriyor.Ağırlık yapmaz, transfer geçirmez ve rahattır.Dudak çizgilerini göstermez ve bulaşmaz, buğulu ama kurutmayan mat bir dudak cilası elde eder!



Geçtiğimiz yıl, MAKE UP FOR EVER, yumuşak bir sis ve hafif kadife bitişli ROUGE ARTIST FOR EVER MATTE dudak parlatıcısını piyasaya sürdü.Bu yıl, 242 şekerli kiraz çiçeği, 438 haşhaş kırmızısı ve 446 klasik bordo dahil olmak üzere 3 yeni tonu tanıttı. dudak çizgilerini göstermeyecek, dudaklarınızı lekelemeyecek ve gün boyu ölü deriden korkmayacaksınız! Makyaj sanatçılarının kullandığı profesyonel dudak fırçasından miras kalan özel ve türünün ilk örneği, iz bırakmayan açılı akıllı fırça başlığı, dudak şeklini doğru bir şekilde tasvir eder, tek kaydırmayla kolayca renk geliştirir ve 24 saat boyunca pürüzsüz, mat bir makyaj sağlar etkisi, gün boyu makyaj rötuş yapmasanız bile dudak makyajınız pürüzsüz, hala kalıcı ve mükemmel!



Geçen yıl sonbaharın en popüler yumuşak buğu hissini sürdüren bu yıl, nem dolu kadife buğulu dudaklar yaratmak için hava dokusuna daha çok odaklanıyor. Benefit'in yeni ürünü "Plushtint Velvet Soft Mist Moisturising Lip Glaze" 12 renk kadifemsi dudak parlatıcısını tek seferde piyasaya sürüyor. Havadar ve hafif dokusu dudakların kuru ve hafif hissetmesini sağlar. Özel olarak nemlendiren ve nemlendiren 3 ana dudak koruyucu bileşenle zenginleştirilmiştir. dudakları bulaşmadan uzun süre nemlendirir.Boyaya dayanıklı, su geçirmez ve neme dayanıklıdır ve dudak makyajı 8 saate kadar dayanabilir! Asyalıların beyazlatma konusunda ilk tercihi için önerilir: Tarçın Tatlı Şeftali 08 Bulut ince, tek bir kaydırmayla cilt tonunuz anında parlayarak hem ten renginizi hem de enerjinizi artırır!

