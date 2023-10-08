YSL Beauté ve Laurence Benaim iş birliği göz kamaştıracak!

Sokak modayla buluştuğunda ne tür kıvılcımlar doğuracak?

YSL Beauté her zaman moda ve stilin temsilcisi olmuş, kozmetik ürünlerini vazgeçilmez bir moda aksesuarı haline getirmiştir. Deri yastık temeli ve üst düzey deri on renkli göz farı paletini takiben, bu kez klasik V şekilli yama işi miras alan ve elinizde tutan 5 yeni üst düzey deri dört renkli göz farı kutusunu tanıtıyoruz. Lüks butik bir mini çanta gibi. Göz alıcı!



Herkesin kendine ait bir renk paleti var. YSL Beauté bu sefer Yves Saint Laurent'in biyografi yazarı Laurence Benaim ile iş birliği yaparak modacıların dünyasına göz attı. Kreasyonlarına ilham veren şehirlerden ve renk isimlerinden o koleksiyona ve insanlara kadar her şeyi yaratıyor. Benzersiz bir Lüks Couture Mini Clutch!





Göz farının dokusu tüy kadar hafif ve rahat. Kahve çekirdeği yağı, tatlı badem yağı ve armut kaktüs yağı da dahil olmak üzere Fas'taki YSL BEAUTÉ OURIKA COMMUNITY GARDEN'dan elde edilen değerli cilt bakım bileşenleri açısından oldukça zengin. Sürümünde far kolayca yayılıyor ve anında dağılıyor . Yüksek pigmentasyona sahip pigmentlere sahip Far kolayca uygulanabiliyor, istenildiği zaman palet karıştırılabiliyor ve kişisel tarzınızla dolu bir makyaj oluşturmak için renklerle sonsuz şekilde eşleştirilebiliyor.

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Yeni piyasaya sürülen "yüksek kaliteli deri dört renkli göz farı kutusu", kalenin koyu pembesinden, çarşının baharat renginden ve tasarımcının Paris stüdyosunun dinlendirici tonlarından ilham aldı. 100 Stora da dahil olmak üzere beş toprak rengi çıplak ton tasarlandı. Dolls soğuk kahverengi, 200 Gueliz Dream doğal kahverengi, 300 Kasbah Spices sıcak kahverengi, 400 Babylone Roses soğuk pembe ve 600 Spontini Lilies sıcak pembe. Bir kutuda günlük makyajdan, romantik randevulardan karnaval partisi görünümlerine kadar dört renk tonu bulunur. Değişen stilleri kolayca yönetin.

Daha da heyecan verici olan şey, yalnızca göz farı kutusunun ikonik şerit V şekilli yama işi ve süper göz alıcı altın YSL Cassandre logosuyla süslenmesi değil, aynı zamanda göz farlarının da lüks marka logosu ve şerit V şekilli desenle kabartılmış olmasıdır. Patchwork, detaylarla dolu!

YSL BEAUTÉ üst düzey deri dört renkli göz farı kutusu resmi olarak piyasaya sürüldü. Herkesin beş stil arasından favorisini bulabileceğine ve benzersiz bir göz makyajı görünümü oluşturmaya hemen başlayabileceğine inanıyorum!

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