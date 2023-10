Hollywood'un klasik zarafeti: Anya Taylor-Joy & Tiffany & Co.

"Elf Tanrıçası" olarak bilinen Anya Taylor-Joy, Amerikan dizisi "The Gambit" ile popülaritesini hızla artırırken, ruhani güzelliği de birçok moda markasının beğenisini kazandı. Müzisyen erkek arkadaşı Malcom McRae ile Venedik'te düğününü yeni tamamladı. Düğünden sonraki IG paylaşımında kocasını görmedi. Bunun yerine, Tiffany & Co. için Hollywood klasiklerine odaklanan son üst düzey mücevher reklam projesini paylaştı.

Bu işbirliğiyle ilgili olarak Anya Taylor-Joy şunları söyledi: "Tiffany & Co.'nun üst düzey mücevher reklamlarına katılabilmek büyük bir onur. Marka uzun zamandır olağanüstü tasarımı ve mükemmel işçiliğiyle tanınıyor, bu yüzden ben bu efsaneyi kişisel olarak yorumladığım için çok mutluyum."

Marka elçisi Anya Taylor-Joy, kampanyada Tiffany & Co. ve Blue Book 2023: Out of the Blue koleksiyonundan göz alıcı başyapıtları seslendiriyor. Reklamda, Anya Taylor-Joy düzgün bir orta bölümlü saç modeli ve sade bir siyah etek giyiyor. Görünümlerden biri siyah eldivenlerle eşleştirilmiş ve bu da modern çekiciliği artırıyor. Markanın uzun geçmişini modern tasarımla mükemmel bir şekilde harmanlayan, göz kamaştırıcı elmaslar ve nadir değerli taşlarla süslenmiş Schlumberger by Tiffany & Co.'dan Bird on a Rock gibi klasik koleksiyonları giyiyor.

