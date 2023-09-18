Begüm Khan, Bengal ikonuyla yeni sezona cesur ve güçlü bir giriş yapıyor!

Her daim güçlü ve çarpıcı tasarımlarla; fauna, flora ve tılsımların eşsiz güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, “Icons” koleksiyonu ile mistik Doğu etkilerini modern zarafetle birleştiren zamansız tasarımlar sunuyor. İkonik Begüm Khan ailesinin üyeleri kökleri Şanghay’dan İstanbul’a kadar uzanan, farklı kişiliklere sahip birçok karakterden oluşuyor!

Begüm Khan, marka kimliğinde en sevilen ve ilgi gören koleksiyonlarından biri olan Icons ailesine; cesaret ve güçlü bir liderlik sembolü olan Bengal kaplanlarını ekliyor. Bengal kaplanlarının gizemli kişilikleri, Begüm Khan yorumuyla yeni sezona güçlü ve çarpıcı bir giriş yapıyor.

Bu benzersiz Icons koleksiyonun eşsiz Bengal parçaları Eylül ayından itibaren Nişantaşı showroom ve web sitesinde marka sevenleri ile buluşuyor!