Londra'da sonbaharda sanat takvimi ve gidilip görülecek en iyi yerler!

Londra, sonbaharı hareketli karşıladı ve Londra’nın sanat takvimi sanatseverlerin listesine eklemesi gereken en önemli rotalardan biri.

Ve Londra'da sonbaharın ilk sanat etkinliği sabırsızlıkla beklenen “Marina Abromovic” sergisiydi ve sergi Royal Academy’de başladı!

Canlı performans sanatı hem şaşırtıcı hem de samimi olabiliyor ve Abramovic’e göre bu aynı zamanda dönüştürücü bir güce sahip. Bu performansları deneyimleyerek interaktif bir sergi olanağı sunulmuş. 50 yılı aşkın olağanüstü kariyerinde, beden ve beynin limitlerini zorlayan işleriyle kitleleri çeken Abramovic’in retrospektifi 1 Ocak 2024 ’e kadar devam ediyor olacak .

Bir diğer önemli Londra sonbahar etkinliği ise ''Yayoi Kusama” ve “Hilma af Klint & Piet Mondrian” sergilerine ev sahipliği yapan Tate Modern’de olacak “Tate Modern Lates” 27 Ekim akşamı Turbine Hall’da gerçekleşecek.

Etkinlikte DJ setleri, sergiden ilham alan kokteyller ve yiyecekler yer alacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse asla kaçırılmayacak bir etkinlik!

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu etkinliğin yanı sıra 28 Nisan 2024’e kadar devam edecek olan “Yayoi Kusama – Infinity Mirrored Room” sergisini de görülmeye değer sergiler arasındaki listesinize almayı ihmal etmeyin!

Ve şimdi sizlere 2023 Sonbahar ve 2024 Kış Londra seyahatinizde en iyi yapılacaklar listesini vereyim...



Her şeye sahip olan İngiltere'nin başkenti Londra'da kaçırılmaması gerekenler...

Londra: Canlı, birinci sınıf bir başkentte isteyebileceğiniz her şeye sahip bir şehir. Tek gerçek sorununuz neyi kaçırabileceğinizi bulmaktır. 170'in üzerinde müze, 3.000 park, 3.500 pub ve sürekli değişen sayıda restoranla, ömür boyu Londralı biri için bile görülecek, yapılacak ve yemek yiyilecek neredeyse çok fazla şey var.

Aslında şehir, tek ziyarette her yere ulaşamayacağınız kadar büyük ve seçenekler açısından fazla zengin; bazı zor seçimler yapmak zorunda kalacaksınız.

Hangi inanılmaz yiyecek veya giyim pazarına göz atacaksınız? Tate Modern mi yoksa British Museum mu? Mükemmel, tam İngiliz kahvaltısı için nereyi seçmelisiniz? En iyi ikindi çayı nerede? Bol miktardaki barlar arasından nasıl seçim yaparsınız?

Neyse ki, Londra'da yapılacak en iyi şeyleri içeren yerel listemiz karar vermenize yardımcı olmak için burada; sadece hepsini bir günde yapmaya çalışmayın.

Tower of London - Londra Kulesi

Londra Kulesi İngiltere'nin kraliyet mücevherlerinin yanı sıra geçmişteki bazı olumsuz olaylara da ev sahipliği yapıyor.

1066 yılında Fatih William tarafından inşa edilen bu tavizsiz bina, Henry VIII'in iki karısının idam edilmesini emrettiği yer de dahil olmak üzere birçok şeye ev sahipliği yapmıştır. Artık Kule, Kraliyet Mücevherlerinin evi olarak ünlüdür.

Gelin, Beefeaters'lardan (her yarım saatte bir sunulan) bir tur atın ve hem ışıltılı hem de korkutucu olana hayretle bakın.

Buranın hikayesi neyle ilgili?

1066 yılında Fatih William tarafından inşa edilen bu ödünsüz ihtişamlı bina , Kraliyet darphanesi, ikametgahı ve hayvanat bahçesi gibi pek çok işleve sahipti, ancak en çok bir hapishane ve infaz alanı olarak kanlı geçmişiyle tanınır. Henry VIII, iki kişinin infaz edilmesini emretti. Eşleri Anne Boleyn ve Catherine Howard burada idam edildiler.

Burada ne bulacaksınız?

Kule artık Kraliyet Mücevherlerinin evi olarak ünlü! Buraya ne zaman gitseniz büyük olasılıkla hep uzun bir sıra olacaktır, ama gelip göz kamaştıran taçlara ve göreceğiniz en büyük mücevher parçasına bakmadan buradan geçememelisiniz: Cullinan I. Dünyanın en büyük kesme elması ve en tepesinde yer alıyor. Hükümdarın Asası. Kulelerdeki mahkumların grafitilerine de göz atarak uzun ya da kısa bir tur yapabilirsiniz.



Tur 2 saatinizi alacaktır!



Tur sonu acıkırsanız içerideki kafesi durmaya değer mi, yoksa başka bir yere mi gitmeyi planlayalım derseniz?



İçerideki kirişli, ağır bir restoranı var, ancak nehir boyunca sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki birçok kafeden birinde daha ucuz, daha iyi ve ferah bir öğle yemeği de yiyebilirsiniz.

St Katharine's & Wapping, London EC3N 4AB, United Kingdom

+44 0333 320 6000

Tower of London web sitesine buradan ulaşabilirsiniz...

Kew Gardens

Batı Londra'da 500 dönümlük muhteşem bir bahçe olan Kew, tüm dünyadaki en büyük ve en çeşitli botanik koleksiyonlarından birine sahip! Kraliyet sarayı olduğu 18. yüzyıldan beri burada bir botanik bahçesi var; Bugün burası sadece 50.000'den fazla bitkiyle UNESCO Dünya Mirası alanı değil, aynı zamanda ziyaret etmek için de gerçekten aşırı güzel bir yer. Bütün gününüzü çimenler, ağaçlar, göl, Japon bahçesi, ormangülü vadisi, gül bahçesi ve çocuk oyun alanı boyunca dolambaçlı yollarda yavaşça dolaşarak ve büyük seralara girip çıkarak geçirebilirsiniz. Burası sakinleştirici ve sakin bir yer (okul tatil zamanlarında oyun alanından uzak durduğunuz sürece).

Kew Gardens'ta öne çıkan özellikler veya mutlaka görülmesi gerekenler var mı?

Evet kesinlike var! Palmiye Evi, tüm seralar arasında en ikonik olanıdır ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir: tatlı kapalı yağmur ormanlarını yukarıdan görmek için ince balkona çıkan cılız metal sarmal merdivenleri bulun veya devasa yapraklara hayret ederek zemin seviyesindeki gölgeliğin altında dolaşın. baş üstü yükseliyor. Biraz daha az görkemli görünen ama bir o kadar da büyülü olan Galler Prensesi Konservatuarı, kaktüsler, narin orkideler ve etobur bitkilerle dolu odalara sahiptir . Çarpıcı mimari köprüsüyle göle doğru yürüyüş yapmanın yanı sıra Büyük Pagoda, Nilüfer Evi ve bir arı kovanının harika interaktif uğultulu rekreasyonu olan Arı Kovanını aramaya ve bulmaya değer olacaktır!

Kew, bazen boğucu bir şehirde baş döndürücü bir doğa dozu için mükemmel bir gezi yeridir.hevesli bahçıvanlar ve botaniğe meraklı kişiler yeni yapraklarla tanışmaktan burada aşırı keyif alacaklardır. Çocuklar geniş açık alanları ve doğal oyun alanlarını seveceklerdir ve gezerken ayrıca atıştırmalık molalarınız için çok sayıda kafe bulacaksınız ( her ne kadar hafta sonları kalabalık olsa da) gitmeye ve görmeye değer bir yer! Listenize almalısınız.



Brentford Gate, Kew TW9 3AB, United Kingdom; 44-20-8332-5655

Kew Garden web sitesine buradan ulaşabilirsiniz...

Tate Modern

Bu eski petrolle çalışan elektrik santrali, South Bank'ın merkezinde kendini beğenmiş bir şekilde duruyor ve içeride olup bitenlerle ilgilendiğinizi biliyor. Kirişlerine kadar Picasso, Dali, Warhol ve Rothko gibi sanatçıların tabloları ve heykelleriyle dolu, hepsi de o cesur endüstriyel iç mekanla mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyor. Tate Modern'deki herhangi bir serginin, ister kurumun orta katlarındaki ücretli gösteriler olsun, ister Türbin Salonu olan devasa alanı devralmak için verilen büyük ve akıllı siparişler olsun, nefes kesici bir şekilde buradaki görseleri beklemek kaçınılmazdır.

İçeride gezerken neler bulacağız? Kalıcı koleksiyonda neler bulacağız?



Koleksiyonlar günümüze kadar uzanan 1.500 parçayı kapsıyor ancak dönemlere değil soyut temalara bölünmüş durumda. Çok fazla düşünmeyin, sadece birini seçin ve dalın. Çok çeşitli eserler arasında Sir John Everett Millais'in Ophelia'sından Henry Moore'un hareketli heykellerine kadar klasikler yer alıyor. Yayoi Kusama'nın Sonsuzluk Aynalı Odalarından Andy Warhol'un en iyi filmlerine kadar her şeyi görmek için bilet almaya değer.

Unutmayın ki; iyi sanat asla durdurulamaz!

Mekanın içi oldukça ferah! Çok sayıda yürüyen merdiven ve asansör bulunmakta! Ayrıca Denemenize değer rehberli turları da var! Her gün yaklaşık 45 dakika süren ücretsiz rehberli turlarına zaman ayırmanıza değer! Hele ki Müze gezme konusunda profesyonel değilseniz! Alternatif olarak, ziyaretinizi önceden planlamak veya sadece öne çıkanlar turunu takip etmek için uygulamayı indirmenizi öneririz!

Zaman ve dikkat sorununuz varsa önerimiz Yalnızca tek bir şey görürseniz geçici sergiyi görmek için doğrudan büyük Türbin Salonu'na gidin. Bunlar genellikle çok fazla gezinme süresi gerektirmeyen etkileyici heykel çalışmalarıdır.



Bankside, London SE1 9TG, United Kingdom; +44 20-7887-8888



The Globe Theater (Shakespeare'in Küresi)



Londra'da her bina ve caddenin bir tarihi vardır. Ve Shakespeare's Globe, William Shakespeare'in birçok oyununun ilk kez sahnelendiği ve 1613'te 'Henry VIII' performansı sırasında yanan orijinal Globe Tiyatrosu'nun yeniden inşası olmasına rağmen bir istisna değildir. Tiyatro, orijinaline mümkün olduğu kadar yakın inşaat yöntemleri ve malzemeleri kullanılarak orijinal yerinden çok da uzak olmayan bir yerde yeniden inşa edildi ve burada bir performansı izlemek, Royal Shakespeare Company ile zamanda geriye gitmek anlamına geliyor.

The Globe, Birleşik Krallık'ın en ünlü oyun yazarının çoğunlukla The Royal Shakespeare Company tarafından gerçekleştirilen eserlerini konu alıyor. Burada 'Hamlet'e ya da 'Bir Yaz Geccesi Rüyası' gibi bir komediye tanık olmak asla unutamayacağınız büyülü bir deneyim olacaktır.

En son buraya geldiğimde 11 yaşındaki kızım Burcu'yu da yanımda götürmüştüm ve tam üç saat boyunca 'As You Like It.' ( İstediğiniz Gibi) ' programını izlemiştik. Biz öne doğru sıkıştık ve uzun boylular, gençlerin görebilmesi için kibarca arkaya geçtiler. İşe yarıyor ve yine normal bir tiyatro salonunda oturduğunuz gibi oturmaktan daha heyecanlı geliyor. Daha küçük çocuklar için, iki kez düşünmeye değer olabilir çünkü onlar bu kalabalıkta huzursuz olmaya mahkumdur ancak çocuklarınızı herkesten daha iyi siz bilirsiniz ve onların oyunları anlayacağı yaşta götürmeniz daha doğru olacaktır. Performanslara gelince, canlı tiyatro, özellikle Shakespeare, büyüleyici olabiliyor ve RSC oyuncuları zanaatlarını o kadar iyi biliyorlar ki, hayal kırıklığına uğramak son derece zor oluyor.

The Globe ayrıca, Thames Nehri'nden St Paul's'a kadar uzanan manzaralara sahip, oyun izlemeye gerek kalmadan ziyaret edilebilecek hoş bir restoran ve kafeyede ev sahipliği yapıyor. Ayrıca mesai saatleri dışında da sitede Tudor tiyatrosu, mimarisi ve Shakespeare'in yaşamı ve çalışmaları hakkında büyüleyici bilgiler ve tarih içeren turlar düzenlenmektedir. Güneşin çıktığı gündüz matinesi en eğlenceli olanıdır.



21 New Globe Walk, London SE1 9DT; United Kingdom; +44 020 7401 9919

Web sitesi için tıklayın.



South Bank

Tiyatro, sinema, sanat, yemek ve Thames Nehri kıyısında temiz havada güzel, uzun bir yürüyüş...



South Bank, Londra'nın en iyi yerlerinden biridir. Genellikle Westminster ve Londra köprüleri arasında yer alan bu bölge, yaklaşık üç kilometrelik mükemmel, büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilen sanat ve eğlence mekanlarının yanı sıra şehrin simge yapılarının (Big Ben, St. Paul's, Tower of Tower) havadar, trafiğe kapalı manzaralarını sunmaktadır. Londra) kuzey yakasında yer almaktadır. Yılda 14 milyondan fazla insanı çekmesi şaşırtıcı değil. Başkentte sınırlı zamanınız varsa, South Bank harikadır çünkü burada çeşitli iyi restoranlar ve sokak yemekleri de dahil olmak üzere her şey mevcut.

Orada olmak nasıl bir şey?

Bu, South Bank'ta bir dakika için bir dönüm noktasıdır ve herkes kazanır. Tate Modern'in uzantısının tepesindeki izleme odasından veya London Eye'ın kapsüllerinden Londra'yı yüksekten görmek size eski ve yeni şehir hakkında fikirler verir. Nehir boyunca yürümek, kitapçıları ve sokak sanatçılarını, patencileri ve barları görmek, tüm Londra'nın burada gerçekleştiğini hissettiriyor. Londralılar ve turistler, herkes South Bank'a geliyor çünkü burası çok hoş buraya bir gösteri için gelmeseniz veya Westminster Köprüsü'nün hemen önünde Sea Life Akvaryumu'nda mola vermeseniz bile, bol miktarda yeşil alan, bir veya iki oyun alanı ve yol boyunca durabileceğiniz çok sayıda bankın bulunduğu güzel bir yürüyüş için gelin.

South Bank'ta görülecek ve yapılacak o kadar çok şey var ki, bütün günü burada geçirmek yeterince kolaydır. İster sunulan düzenli ve çeşitli programların bir parçası olsun ister tekil bir gösteri olsun, Kraliyet Festival Salonu'nda bir gösteriye katılmak, Ulusal Tiyatro'da bir oyunu, Hayward Galerisi'nde bazı sanat eserlerini veya İngiliz Film Enstitüsü'nde klasik bir filmi seyretmek olsun açıkçası herkes için burada yapılacak birşeyler var. Tate Modern rakipsizdir; ücretsiz olan ve her zaman nefes kesici olan büyük Türbin Salonu enstalasyonları ise nefes kesicidir!

Kısaca (iyi restoranlar ve sokak yemekleri dahil). Nehir kenarındaki her mekan görülmeye değer. Ancak çoğu zaman bu mekanlar ağzına kadar doludur, bu nedenle kalabalıklar sizin işiniz değilse o zaman buraya gelmemelisiniz!





Victoria ve Albert Müzesi

South Kensington'daki V&A, dünyanın en büyük sanat ve tasarım müzelerinden biridir ve muhtemelen Londra'nın en görkemlisidir. Son 5.000 yılda yapılmış 2,3 milyon nesneyi barındırıyor ve 1850'lerde Prens Albert tarafından kurulduğu için, yalnızca binanın kendisi bile ziyaret etmeye değer: heykelsi ayrıntılarla, abartılı döşemelerle dolu muhteşem kırmızı tuğlalı bir saray ve freskler.)

South Kensington'daki V&A, dünyanın en büyük sanat ve tasarım müzelerinden biridir ve muhtemelen Londra'nın en görkemlisidir. (Binanın kendisi bile ziyaret etmeye değer: heykel detayları, abartılı döşemeler ve fresklerle dolu muhteşem kırmızı tuğlalı bir saray.) Koleksiyon, moda, tiyatro, mobilya, mimari gibi konulara faydalı bir şekilde ayrılmış ve hepsi kendi başlarına kapsamlılar. genellikle birkaç yüz (bin olmasa da) yılı kapsar. Ziyaret başına bir veya ikiden fazla galeriyle uğraşmayı beklemeyin ve sezonluk sergilere mutlaka göz atın. Sergilenen Koleksiyonlar; moda, mücevher, tiyatro, performans, mobilya, mimari, seramik vb. konulara en faydalı ve kolay ulaşılabilir bir şekilde bölünmüştür ve hepsi de inanılmaz kapsamlıdır!

V&A sezonluk sergilerini o kadar iyi yapıyor ki, çoğu zaman duyurulduktan birkaç gün sonra biletler tükeniyor. Büyük hitler arasında Dior, Coco Chanel ve Alexander McQueen retrospektifleri yer alıyor ve bunların fiyatı genellikle bilet başına 20 £ civarında. V&A'da Seçtiğiniz sergiyi bulmak söylenenden daha kolaydır; Müze, birkaç farklı kanattan oluşan labirent gibidir. Planın bir kopyasını alın ve iyi bir önlem almak için yardımcı personel üyelerinden birinden yol tarifi isteyin.

Bu arada V&A'da Denemeye değer ücretsiz rehberli turlar da var ve Günde dört tanıtım turu da dahil olmak üzere, yolunuzu bulmanız ve bilgi edinmeniz için hizmet ediyorlar. V&A'nın içinde turunuza kısa bir ara verip hediyelik dükkanına uğramanızı öneririm Hediyelik eşya dükkanı: ilham verici ve asla atlamamak lazım! Pink Floyd tişörtlerinden el yapımı takılara kadar eşsiz hediyelikleri şehirdeki en iyi mağazalarda bile bulamazsınız!

Karnınız acıktı mı? Kafe durmaya değer mi, yoksa başka bir yere mi gitmeyi planlayalım?

Hayır derim kesinlikle! V&A'nın içinde yer alan Üç kafeden en görkemli olana içinde Kumar Odası olan , süslü fayanslar ve altın varaklarla kaplı, başlı başına bir sanat eseri kafeye oturun derim. Bir sergi için gitmemiş olsanız bile bu kafeyi görmek ve bir dilim Victoria pandispanyası yanında bir fincan kahve için derim ya da sabah erken saatlerde İngiliz kahvaltısı için buraya gelmenize değer. Hava güzelse eğer orta avlu daki kafede oturmaya değer güzel bir mekandır!

Not : Eğer fırsat yaratırsanız sezonluk bir sergiye gidin veya her ayın son Cuma günü performanslar, DJ'ler, içkiler ve hatta bazen dansın olduğu bir parti olan V&A Lates'e katılın derim.



Cromwell Rd., London SW7 2RL, United Kingdom; +44 20-7942-2000





Sir John Soane's Museum

Bu, hiç şüphesiz, yüzlerce ilginç ve etkileyici sanat eseri ve eserle dolu, şehrin en atmosferik müzesidir. )

Mimar ve koleksiyoncu Sir John Soane'nin eski evi olan burası Londra'nın en atmosferik müzesidir. Koleksiyon, Sir John Soane'nin dikkatini çeken şeyin hemen hemen aynısıdır ve en iyi göründüğü yere konumlandırılmıştır; bu nedenle düzen arayışına girmeyin. Bunun yerine meraklı olun, çünkü duvarlar yerini gözlemci olmayanların gözden kaçırabileceği gizli odalara bırakıyor. Gerçi bu bir zamanlar olduğu gibi bilinmeyen bir şey değil, bu yüzden sabah ilk iş gitmezseniz muhtemelen sırada beklemek zorunda kalacaksınız.

Ev artık eskisi gibi bir sır değil, bu yüzden ilk iş gitmediğiniz sürece muhtemelen sırada beklemeniz gerekecek. Ayın son cuma günü mum ışığında açılan akşam özellikle popüler. 19. yüzyıldan kalma tarihi bina özellikle tekerlekli sandalye dostu değil.

Burada günlük öne çıkan turlar inanılmaz derecede bilgilendirici rehberler tarafından yönetilmekte ve makul bir fiyatla size 18 £ 'a mal olacaktır. Ayrıca Çarşamba'dan Pazar'a, Soane'nin yaşadığı ve uyuduğu daireye ücretsiz günlük tur düzenleniyor. (Bunu kesinlike öneriyorum inanılmaz bir his.)



Not : Müze küçük ama görülecek o kadar çok şey var ki, en azından 90 dakikaya ihtiyacınız olacak.



13 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3BP, England; +44 20 7405 2107



St Paul Katedrali

Dünyanın en ünlü katedrallerinden biri olan St. Paul's! (1708'de tamamlandı)

Ateistler bile insanda böylesine güçlü bir sanat ve mimariye ilham veren bir Tanrı'nın gücünü düşünmeden edemezler. Mimar Sir Christopher Wren 'in başyapıtıdır ve yüksek kubbesi muhtemelen Londra'nın kesin sembolleri listesinde Big Ben'den sonra ikinci sırada yer alır. Huşu uyandıran, büyülü ama aynı zamanda kasvetli ve düşündürücü, dindar olsanız da olmasanız da dua edebileceğiniz bir yer.

İngiltere'nin özel olarak inşa edilen ilk Protestan Katedrali , başta devasa süslü kubbe olmak üzere, Roma'daki Aziz Petrus Katedrali ile pek çok benzerliğe sahip. Kubbenin içindeki Fısıldayan Galeri'ye ana salondan 259 sığ basamak (korkak olanlar için uygun değil;))) tırmanılarak ulaşılır; Buradaki akustik o kadar iyi ki, bir fısıltı kubbenin diğer tarafına kelimenin tam anlamıyla net bir şekilde duyulabiliyor;)

St Paul Katedrali muhtemelen Londra'nın kesin sembolleri listesinde Big Ben'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve Londra'daki Büyük Yangın'dan ve şehri yok etmeye çalışan Alman bombardıman uçaklarından bile sağ kalmayı başarı ile geçti.

Burayı ziyarete gelirken bilete ihtiyacınız var ve önceden çevrimiçi rezervasyon yapmak daha güvenli.



Bir günlük geçişle aynı olan ve birden fazla ziyarete izin veren yıllık kartı (yetişkin 20,50 £, çocuk 9 £) tercih edin. Belirli etkinlikler, org resitalleri ve konserler ayrı biletler gerektirir ve önceden rezervasyon yapılması zorunludur.

Rehbersiz gezmemenizi öneririm!

St Paul Katedrali'nin içerisinde pek çok karmaşık alan var, özel ayrıntıları ve hikayesi bulunan bu kadar tarihi öneme sahip bir yer için St. Paul'u gezerken rehberlerini kiralamak ve rehber eşliğinde gezmek buna değer olacaktır.

St Pauls'e sadece turistler değil aynı zamanda St Paul's'ta Wren'in çalışmalarına hayranlık duyan ve ünlü koro sanatçılarını ve org resitallerini dinlemeye düzenli olarak giden Londralıları göreceksiniz ayrıca konsere gidenlerin yanı sıra buraya ibadet etmek için gelen insanları da bulacaksınız. Londra'da tarihe ve sanata hayran olan herkes Katedral'e mutlaka uğrar. Ön-Rafaelci sanatçı Holman Hunt'ın 1900'lerden kalma ve İsa'nın içeriden açılan bir kapıyı çalarken resmedildiği, yani Tanrı'nın hayatımıza ancak O'nu davet edersek girebileceği anlamına gelen The Light of the World adlı tablosu, her konuda gözünüze ve ruhunuza özellikle çok güçlü görünecektir.

Ziyaret etmenize kesinlike değer!

Kubbedeki galeriler özellikle aşırı büyüleyici, öyle ki ikinci bir gezi için bile sizi kendine çekebilir. Fısıldayan Galeri'den basamaklar önce yüksek dış korkulukları olan Taş Galeri'ye (119 daha dar ve daha dik basamak) ve ardından şehrin baş döndürücü manzarasıyla Altın Galeri'ye (152 basamak) kadar devam eder. St Paul'ü sınırlı süreli olsun ya da olmasın, gezme fırsatınız olursa kaçırmayın hatta gitmişken yakındaki Londra Kulesi ziyaretiyle birleştirilebilirsiniz. Tarih ve sanat tutkunları ve Amiral Lord Nelson'dan Wren'e kadar burada gömülü olan ünlü kişilerin mezarlarıyla ilgilenenler kendilerini cennette hissedebilirler;) (öhömöhöm;))) Ve ziyaretiniz sırasında şansınız varsa bir konsere tanık olmanız da muhteşem olabilir:)



St. Paul's Churchyard, London EC4M 8AD, United Kingdom; +44 20 7246 8350

Detaylar için web sitesini inceleyebilirsiniz...

Royal Academy of Arts

Daha çok bilinen adıyla R.A., 250 yıldır sanatçılar tarafından yönetiliyor ve inanılmaz bir küresel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor!

Kraliyet Sanat Akademisi

Kraliyet Sanat Akademisi ya da daha çok bilinen adıyla R.A., 250 yıldır sanatçılar tarafından yönetiliyor ve inanılmaz bir küresel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

R.A.'nın koleksiyonu heykel, çizim, resim ve mimariyi içeren çok geniştir. Öne çıkan sanatçıların ve sanatın çoğunluğu R.A.'dan gelir. R.A'nın tarihi boyunca üyeleri, John Constable'dan Reynolds'a, Tracey Emin, Sir Anthony Caro, Millais ve Dame Laura Knight'a kadar dünyanın en ünlü sanatçılarından bazılarıdır. Koleksiyonda çok sayıda klasik eserin yanı sıra temalı sergiler ve genellikle çok çabuk tükenen çeşitli ve düzenli geçici sergiler yer alıyor ve her zaman gelecek vadeden R.A.'nın pek çok yeni eserinin yer aldığı yıllık Yaz Sergisi de her sezon çok ilgili çekiyor. öğrenciler, mezunlar ve sanat dünyasının önemli ikonları bu sergide her sezon yer alıyor!

Yaz Sergisi (biletler £22 civarındadır ve her zaman görülmeye değerdir. Neşeli ve çağdaş sanat ve mimarinin gerçek bir kutlamasıdır. Buradaki diğer geçici sergiler genellikle Matisse, Empresyonistler, David Hockney, Van Gogh gibi en büyük kültür acemilerinin bile duyabileceği sanatçıların yer aldığı büyük gişe rekorları kıran sergilerdir. R.A ziyaretçileri sadece Londra'daki ünlü bir galeriyi ziyaret etmek için değil, sanat için de buradalardır. Burada sergilenen Koleksiyonlar gerçekten muhteşem ve çağdaş yeni sanatçıların eserlerini ünlü olmadan önce görme şansı da ayrıca heyecan verici oluyor. Elbette her türden turist burayı ziyarete geliyor ve her zaman sanat öğrencileri de burada oluyor. Takdir edilecek, düşünülecek ve sadece keyif alınacak bir yer ve gezerken burada her zaman çok sayıda sergi kitabının yanı sıra posterler ve baskılar, her zamanki hediyelik anahtarlıklar, kupalar ve galerinin ya da belirli sanatçıların çalışmalarının markaladığı diğer parçaları satın almak için birçok hediyelik dükkanını burada bulursunuz ve ilk etapta ne istediğinizi asla bilmediğiniz bir şeyi de buradaki hediyelik eşya dükkanlarında bulabilme şansını yakalayabilirsiniz.

Royal Academi'yi Yarım gün gezdikten sonra restoranında ya da kafesinde durmaya değer mi? yoksa başka bir yere mi gitmeyi planlayalım?

Hayır kesinlikle Restoranı denemeye değer! Şef José Pizarro, burada Portico Terrace'ta tapas ve kava servis eden yemeklerden, Poster Bar'da küçük İspanyol tabaklarından ve güzel José Pizarro restoranında tüm gün boyunca eksiksiz bir yemek menüsünden sizlere harika lezzetler sunacağına emin olabilirsiniz. Biraz daha ayak üstü resmi olmayan bir şeyler atıştırmak isterseniz de sizlere RA Café ve Courtyard Cafe'de çay ve kek de var.

Zaman veya dikkat sorunu yaşayanlar için tavsiyemiz ise : Kesinlikle hızlı bir şekilde ziyaret edebilir ve yine de R.A.'dan bolca yararlanabilirsiniz; 19. yüzyıl ve modern 21. yüzyıl mimarisinin bir arada harmanlanmasını seviyorsanız, binaların kendisi de tek başına incelemeye değer. Klasikler açısından, herhangi bir zamanda kalıcı koleksiyondan hangi Turners, Constables veya Reynolds'un sergilendiğini görmek her zaman başarılı olacaktır, ancak muhtemelen kendinizi şaşırtacak ve daha uzun süre kaldığınızı göreceksiniz.



Burlington House, Piccadilly, London, England W1J 0BD, United Kingdom; +44 020-7300-8000

Daha fazlası için web sitesini inceleyebilirsiniz...



The Shard

Londra'nın 360 derecelik manzarasını sunan Batı Avrupa'nın en yüksek binası!

Bu, 309,6 metre veya 1016 feet yüksekliğiyle Batı Avrupa'nın en yüksek binasıdır. Londra'nın ilk Shangri-la oteline, özel dairelere, ofislere ve üç lüks restorana ev sahipliği yapmaktadır: Aqua Shard, Hutong ve Oblix. Ziyaret etmek için tüm iyi nedenler elbette ama tartışmasız en önemlisi, görüntüleme galerisi, diğer adıyla The View'dur. Londra'nın 68-72. ve 244 metre yukarısındaki katlarda yer alan bu otel, şehrin dört bir yanından 360 derecelik, 40 millik engelsiz bir manzaraya sahiptir ve açık bir günde doğuya bakarsanız nehrin nehirle buluştuğu Thames halicine kadar tüm yolu görürsünüz. Bu seyir için elbette Bilet gereklidir ve önceden rezervasyon ile en iyi ve uygun bilet fiyatlarını almanın en iyi yoludur çünkü zirveye yolculuk etmek ucuz değildir.

Londra'nın antik binaları ile yeni gökdelenler arasındaki karşıtlık, bu tarihi başkent destanının genişliği ve kapsamı, görülmeye değer bir şeydir. Tabii ki, Shangri-La'nın 52. kattaki şampanya barından da oldukça güzel bir manzara görüyorsunuz, her ne kadar tam 360 derece olmasa da ve pahalı bir kokteyle para ödeyecekseniz;) ama yine de Londra'yı düşünmek için kötü bir yol değil. Shangri-La'nın sunduğu lüks hizmet için üst düzey gezginler ve yemek meraklıları burada (yine 52. kattaki iyi havalarda havuzda yüzmek gibi). Yerel halk da gidiyor ama New York'taki Empire State gibi, çoğunlukla turistler tercih ediyor!

Burası beklentilerimizi karşıladı mı?

Bu karışık bir durum;)

Thames Nehri'nin kuzey tarafında, suyun karşısında, ziyaret edilmesi ücretsiz olan bir izleme galerisine sahip başka bir küçük gökdelen olan Walkie Talkie yer alıyor. London Eye da oldukça yüksek. Ya da Primrose Hill Park'ı ziyaret edebilir ve tüm Londra'nın ve buradaki simgesel yapıların önünüzde yükseldiğini görebilirsiniz. Önemli olan şu ki, Londra'da uğrunda ölmeniz gereken, sizi bir kolunuzu ve bacağınızı geri almayacak manzaralara sahip pek çok yer var. Bununla birlikte, eğer Londra'ya ilk gelişinizse ve şehrin coğrafyasını gerçek anlamda kavramak ve kafanıza bir harita kazımak istiyorsanız, ilk uğrayacağınız liman The Shard'a doğru bir gezi olmalıdır. Çok faydalı. Ve elbette tam dairesel panoramayı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Yani açıkçası The Shard'a gitseniz de olur gitmeseniz de çok şey kaybetmez yalnızca bol para kaybedersiniz :)))))



32 London Bridge St., London SE1 9SG, United Kingdom; +44 844 499 7111



West End Theatreland

Londra'nın New York Broadway'e cevabı!

Şehrin Batı Yakası'ndaki Covent Garden, Soho ve Picadilly'deki geniş bir alanı kapsıyor. Shakespeare'den Hamilton gibi çağdaş komedilere ve dramaların yanı sıra eski ve birçok yeni sayısız ünlü müzikale kadar Londra'nın West End'inde her şey var.

Kim müzikal tiyatro koreografisinin bulaşıcı neşesini ve perde seslerinin terleten mutluluğunu yeniden hissetmek istemez ki. Gösteriler, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar geri dönerken, Criterion Theatre, aynı adlı popüler Fransız filmi Amelie'nin harika ve ilginç bir müzikal versiyonunu, ünlü gösterilerden daha uygun fiyatlarla sunuyor.Theatreland, Covent Garden, Soho ve Picadilly'de şehrin Batı Yakası'nın bir kısmını kesiyor. New York şehrinin Broadway'i gibi, başkentin oyunları, müzikalleri ve kenar tiyatroları da onun can damarıdır; binlerce kişiyi eğlendirirken yüzlerce kişinin geçimini sağlar.

National Gallery

Trafalgar Meydanı'ndaki tüm galerilerin büyükannesi!



Ulusal Galeri Londra'nın en işlek açık alanı Trafalgar Meydanı'nda yer alan bu galeri, 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan 2.300'den fazla tablonun bulunduğu galerilerin büyükannesidir: Ağır sikletler arasında Van Gogh'un Ayçiçekleri, Velazquez'in Rokeby Venüs'ü ve Constable'ın 1,80 uzunluğundaki Saman Wain tablosu yer alır. Hafta sonları tıklım tıklım oluyor ama o kadar büyük ki genellikle sakin bir köşe bulabilirsiniz. Müzenin önemli noktalarını kapsayan sesli turu indirebilirsiniz, ancak gelmeden önce görmek istediğiniz tabloları seçerek kendi turunuzu da oluşturabilirsiniz. Ulusal Galeri'nin portikosunun sütunları, Londra'nın en işlek açık alanı Trafalgar Meydanı'na dramatik ama sağlam bir görünüm sağlıyor. İçeride cilalı ahşap zeminler ve mermer süslemeler ciddi ve görkemli atmosferi ise gözler önüne seriyor.

Görmeye değer mi?

Burada Parasını ödeyeceğiniz tek şey sezonluk sergiler ve beklediğiniz gibi çoğu Lucian Freud'dan Titian'a kadar hepsi muhteşem ve para verip görmeye değerler. Bence buraya sabah İlk iş olarak gidin; sabah 10'da açılıyor ve akşam 6'da kapanıyor. Yalnızca Cuma günleri akşam 21:00'e kadar Açık! Bu arada Çok sayıda indirilebilir sesli tur var; alternatif olarak bir tema veya dönem seçin veya gelmeden önce en çok görmek istediğiniz tabloları seçerek kendinizin küratörlüğünü yapabilirsiniz çok farklı bir deneyim oluyor kesinlike öneririm:)

İçeriye girip gezdikten sonra Mükemmel çay ve kek seçkisi sunan bir espresso bar ve lüks bir kafe bulunmaktadır. İkindi çayı harika olacaktır! ya da iyi bir öğle yemeği için, Trafalgar Meydanı manzaralı yengeç linguine ve Hereford kaburga çavdar bifteği gibi yemekler sunan Ocher restorana gidebilirsiniz !

Not: Zaman veya dikkat sorunu yaşayanlar için tavsiyem ise!

Ziyaretinizi günlük 60 dakikalık rehberli tadım turuyla ayarlayın (öğleden sonra 3'te başlıyor)

Trafalgar Square, London WC2N 5DN, United Kingdom; +44 20 7747 2885

Detaylar ve web sitesi....



Highgate Mezarlığı

Londra'nın en ünlü sakinlerinden bazılarının son dinlenme yeridir ve inanılmaz derecede etkileyicidir.

Burası bir mezarlık, bu yüzden burada çok ünlü olanlar da olsa, bazı ağır varlıklar da yok değil. Birçok ünlü Londralının son dinlenme yeri ve aslında Londra şehrinin en güzel noktalarından biri! Swains Lane ile bölünmüş, Doğu ve Batı mezarlıkları olmak üzere iki bölümden oluşan, Londra'nın kuzeyindeki bu yemyeşil bölgede yer alan Highgate Mezarlığı, sarmaşıklarla kaplanmış Viktorya dönemine ait mezarlar ve zamanın parçaladığı kalıntılardan oluşan, büyümüş harika bir labirenttir. Doğu Mezarlığı kış aylarında her gün saat 10.00'dan 16.00'ya, hafta sonları ise 11.00'den itibaren açık. Saat 17.00'ye kadar açık kalıyor. Yaz aylarında giriş ücreti yetişkinler için sadece 4,50 £ olup, 8 yaşın altındaki çocuklar ücretsiz. Ancak Batı Mezarlığı'na yalnızca önceden rezervasyon yapılması gereken rehberli turla da ulaşılabilirsiniz!

Orada olmak nasıl bir şey?

Mezarlık her zaman kasvetli bir yerdir ama Highgate aynı zamanda kutlama amaçlıdır. Francis Ford Coppola'nın 'Drakula'sını ya da Diane Keaton'ın daha yeni filmi 'Hampstead'i izlediyseniz, Brendan Gleeson'un mezarlıktaki bir kulübede yaşayan ve yakındaki Hampstead parkına da benzeyen bir adamı canlandırdığı 'Hampstead'i izlediyseniz bazı kısımlarını tanıyacaksınız. Heath. Yazarlar George Eliot ve Douglas Adams'ın, 60'lı ve 70'li yılların punk ikonu Malcolm McLaren'ın ve ressam Patrick Caulfield'ın evi olan bu mezarlık, Doğu Mezarlığı'nda gömülü olan çok sayıda kişi arasında yer alıyor. 1839'da inşa edilen, hiç şüphesiz en atmosferik kısım olan ve gezmeye değer olan, yeşilliklerle örtülü Batı Mezarlığı, kasvetli yer altı mezarları, büyük firavun mezarları ve bilim adamı şair Christina Rossetti gibi ileri gelenlerin mezarlarının arasından kıvrıla kıvrıla geçen gölgeli patikalarla doludur!

Rehbersiz gezmeyin deriz!

Hem Doğu hem de Batı mezarlıklarına yönelik rehberler harika. Mezarlığın kendisi, mezarların nasıl inşa edildiği, taşların nereden geldiği hakkında harika bilgiler sunmanın yanı sıra, ünlü sakinlerin yaşamları hakkında aydınlatıcı ayrıntılar da sunuyor. Çeşitli anıtların son yazıtlarını okumak büyüleyici ve hastalıklı derecede merak uyandırıcıdır ve insan gerçekten yaşanmış hayatlara derin bir saygı duyarak buradan ayrılır.

Buraya kim gelir?

İster inanın ister inanmayın, içinde pek çok efsanevi erkek ve kadının gömülü olduğu bir yer olan Highgate Mezarlığı, Londra'nın en çok ziyaret edilen simge yapılarından biridir; ancak gelenler hem mekanın hayaletimsi gizemi için hem de hayran oldukları ünlü isimlerin mezarlarını görmek için geliyorlar.

Son ipuçlarınız var mı?

Söylediğim gibi Highgate Mezarlığı mutlaka ziyaret edilmesi gereken, hoş karşılanan, ucuz ve Londra'nın muhteşem müzeleri ve sanat galerilerinden oldukça farklı bir kaçış noktasıdır. İnanılmaz derecede etkileyici. Ama yine de buranın tartışmasız en ünlü sakininden bahsetmedim. Komünizmin babası, mezarının üzerinde sakallı yazarın kafasının devasa büstü bulunan Karl Marx, mezarlığın en büyük çekim noktası ve bu yıl kalabalığa yer açmak için alevli yüzeyli yeni siyah granit levhalar da dahil olmak üzere bir çeki düzen alıyor. ölümünün 200. yıl dönümünü kutlamak için bir çok kişi buraya akın ediyor. Ah, eğer George Michael'ı bulmak istiyorsanız (evet, o George Michael), dikkatli bakmalısınız: Batı Mezarlığı'nda Lucien Freud'un yanına gömülmüş, ancak ailesi mezarlığın tapınağa dönüşmemesi için bunu herkesten gizlemişler

Swain's Ln., London N6 6PJ, United Kingdom; +44 20 8340 1834

Web sitesi için tıklayın...



British Museum

Britanya'nın en büyük müzesinde birkaç ömür geçirebilirsiniz!

İngiltere'nin en büyük müzesi başlı başına bir şehir gibidir. Sütunlu Yunan Uyanışı tarzındaki bina 1852'de tamamlandı ve o zamandan beri Norman Foster tasarımı, yüksek bir cam çatıyla kaplı Büyük Mahkeme ve geçici sergilere ev sahipliği yapan son derece modern bir yapıdır!

Britanya'nın en büyük müzesi olan British Museum'da üzerinde düşünülecek eserler tükenmeden birkaç ömür geçirebilirsiniz. Koleksiyon, konuma (Antik Mısır, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Yunanistan ve Roma) göre düzenlenmiş dünyanın en büyük koleksiyonlarından biridir ve büyük hitlerin listesi Rosetta Taşı ve Eski Mısır, Asya'dan diğer buluntuları içerir. Müzeyi gezmek için az kalabalık bir deneyim için hafta içi erken gelin, bir galeri seçin ve ona sadık kalın ya da rehberli "göz açıcı" bir tura çıkın. Geçici gösteriler, beklediğiniz gibi, Antik Mısır hiyerogliflerinden Stonehenge dünyasına kadar her şeyi inceleyen, dikkatle düşünülmüş kalabalıkları memnun eden gösterilerdir. Biletler 15 £ civarından başlıyor.

British Museum, her yıl yaklaşık 6,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Londra'nın en yoğun turistik mekanlarından biridir; hafta sonlarından kaçınmanızı öneririm! tura dilerseniz 4,99 £ değerindeki ses uygulamasıyla katılabilirsiniz iyi bir değere sahiptir ve kendi kendine rehberli temalı turlar ve 250'den fazla nesne hakkında bilgi içerir ve size aktarır! Tur arasında bişeyler yemek ve içmek isterseniz

Yemek seçenekleri, kafede önceden hazırlanmış sandviçlerden alabilirsiniz ayrıca Pizzeria'daki taze margheritaları da öneririm! Ayak üstü değilde uzun bir öğle yemeği tercih ederseniz Great Court restoranında Norman Foster'ın çatısı altında üç çeşitli şarap eşliğinde bir ziyafette kendinize çekebilirsiniz ;)



Not: Zaman veya dikkat sorunu yaşayanlara tavsiyem!



Burada birkaç yaşam geçirebilirsiniz. Kısa bir süreniz varsa, bir galeri seçin ve ona sadık kalın ya da sizi büyük hitlerin etrafında gezdiren rehberli "Dünya Çapında" turu için 14 £ ödeyin; bu görevin epey bir yürüyüş gerektirdiğini de unutmayın;)

Great Russell St., London WC1B 3DG, United Kingdom; +44 20 7323 8299

Detaylar için tıklayın...



Hampstead Heath

Panoramik manzaralar, yaz piknikleri, kış yürüyüşleri ve gizli öpücükler; Hampstead Heath özgür, sınırsız ve güzeldir.



Londra'daki Royal Parks'ın mükemmel çimenliklerini, Hampstead Heath'i, Camden Town'ın rock 'n' roll mahallesinin hemen kuzeyindeki geniş ve yer yer harika bir şekilde büyümüş kırsal alanın tadını çıkarın , şehrin vahşi kalbi ve tartışmasız muhteşem bir yer. CS Lewis'in Narnia'sına ilham verdiği söyleniyor. Heath, hem piknikçiler hem de mahremiyet arayan çiftler için mükemmel olan 791 dönümlük ormanlık alanı, oyun alanlarını, yüzme havuzlarını ve uzun otlu çayırları kapsıyor. Gerçekten çok çok güzel!

Görülmesi gerekenler (ve mutlaka yapılması gerekenler) burada on kat fazla; Heath'in edebiyat ve sanat türleri için uzun zamandır tercih edilen bir yer olmasının nedenide işte budur: Keats ve Constable 19. yüzyılda yakınlarında yaşamış, heykeltıraşlar Barbara Hepworth ve Henry Moore 1930'larda buraya yerleşmişler ve merhum George Michael, Heath'in kuzey ucundaki evini alarak oraya taşınmış. Uğruna öleceğiniz manzara, Londra'nın tüm silüetinin önünüzde yükseldiği Parlamento Tepesi'nde, şehrin gökdelenleri ile ünlü Shard arasında zirveye çıkan St Paul Katedrali'nde. Ayrıca, biri erkeklere, biri kadınlara ve biri karma olmak üzere toplam üç adet açık hava yüzme havuzları var. Ortada, kolayca bulunamayan gizli bir ağaç korusu ve muhteşem bir İçi Boş Ağaç bulunuyor; yüz yılı aşkın süredir ayakta duran ve bu sürenin yarısı boyunca içi boş olan, içten oyulmuş, sessiz tefekkür ve çocukluk oyunları için mükemmel. Parkın kuzey ucunda zarif neo-klasik Kenwood House yer alıyor; bir National Trust müzesi olan bu binada, diğer pek çok İngiliz tablosunun yanı sıra muhteşem Polis Memurları'nın yer aldığı çay evi ve içinde, yeşillikler arasında yalnız bir gözlemci gibi devasa bir Henry Moore'un tünediği muhteşem araziler yer alıyor. Fundalık, yürüyüşçüler ve koşucular için mükemmel olan bazı düz alanlarla engebeli ve iyi haritalanmış ve bakımlı yürüyüş yolları yer alıyor! Yürümeyi pek sevmiyorsanız bu yollardan uzak durun!



Heath'in herhangi bir sınırından girdiğinizde orayı kolayca gezilebilir bulacaksınız. En iyi park kafesi, muhteşem kahve ve harika falafeller sunan Parliament Hill Lido'da yer almaktadır.



Hampstead Heath özgür, sınırsız ve güzel. Merkezi kalmak istiyorsanız ya da zamanınız azsa daha düz ve planlı Hyde Park size daha uygun olabilir. Ancak hala şehirdeyken şehirden çıkmak istiyorsanız ya da sadece daha zorlu bir sabah koşusuna çıkmak istiyorsanız, o zaman Heath tam size göre. Sonbahar aylarında ise Londra'da buna benzer daha güzel bir yer yok.





Hyde Park

Hyde Park'ın at ahırlarında kaykay yapın, bisiklete binin, yürüyün, koşun ve hatta dörtnala koşun;)





Hyde Park büyük. Bir buçuk mil uzunluğa ve bir mil kadar genişliğe sahip olan bu park, Londra'nın en büyük Kraliyet Parklarından biridir; başlangıçta Henry VIII tarafından Westminster Abbey'deki keşişlere geyik avlamak için tahsis edilmişti, ancak şimdi her şeyin girebileceği türden bir alan. Yollardaki paten çetelerini, Serpentine Gölü'ndeki çılgın yüzücüleri ve soğuk kayıkçıları, Konuşmacı Köşesi'ndeki kabadayı protestocuları ve ata binen ve Diana Anıt Çeşmesi'ne ayak parmaklarını uzatan birçok çocuğu düşünün. Ülkenin prensesi Lady Di, parkla çok yakından ama çok harika şekillerde bağlantılı olmaya devam ediyor.

Kathryn Gustafson'un halka şeklindeki Prenses Diana Anıt Çeşmesi, kasvetli bir heykel yerine güneşli bir günde rakipsiz görünür; mutlu çocukların çığlıkları ise mükemmel bir hava yaratır. Parkın kuzey tarafında kendi adına inşa edilen oyun alanı da devasa korsan gemisi ve kapalı alanlarıyla oldukça popülerdir ve eğer bu sizin için yeterli değilse Diana, Hyde Park'ın sınırında bulunan ve öğle yemeğinde sinsi bir kadeh şampanya içmek için mükemmel olan harika Orangery bar ve restoranında kısa bir mola verin!

Oraya gitmişken Kensington Sarayı'nda sergilenen kalıcı elbise koleksiyonuna bir göz atın. Ancak Hyde Park'a yapılan hiçbir ziyaret, ördeklere, sakarmekelere, kuğulara ve püsküllü batağanlara ev sahipliği yapan, Londra'nın en eski kayıkla gezilebilen gölü The Serpentine'de tekneyle gezintiye çıkmadan tamamlanmış sayılmaz. Kürek tekneleri ve kayıklar saatlik olarak kiralayabilirsiniz. Noel Günü buralardaysanız, sabahları ünlü açık deniz yüzücülerinin donmasını izlemek için aşağıya doğru yürüyün, hatta onlara katılın. Son olarak, Long Water'ın batısında yer alan ve iki aylık sergi programının ücretsiz olduğu eski bir çay evi olan Serpentine Galerisine mutlaka uğrayın!

Hyde Park'ta tepe yok, çok sayıda patika ve iyi yürüyüş yolları ile elinizde harita olması yeterli olacaktır! Çevreyi yürümek yaklaşık 90 dakika sürüyor ve o kadar geniş ki, oturup mola verecek pek çok yer var. Kulağa hoş geliyor. Her şey söylendi ve yapıldı, bu ne ve kim için en iyisi? Hyde Park ziyaretinin size bir kuruş maliyeti yok. Canlandırıcı ; egzersiz yapmak, piknik yapmak, tartışmak için mükemmeldir; gününüzü nasıl geçirmek isterseniz isteyin. Londra'nın merkezinde sanat, temiz hava ve yeşillik istiyorsanız, başardınız.



Churchill War Rooms

Bu yeraltı sığınağı, Churchill'in İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin zaferini planlamak için sonsuz saatler harcadığı yerdir.

Green Park ve Alışveriş Merkezi'nin hemen yanında bulunan Churchill Savaş Odaları efsanedir. Bunlar, İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill'in yaşadığı ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki savaş çabalarını yönettiği gizli yeraltı karargahlarıydı. Hepsinden iyisi yer altında. 75 yıl önceki modern bir sığınakta dolaşmak, burada olup bitenleri ve alınan kader kararlarını düşünmek büyüleyici.

Savaş odaları, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümetinin operasyonlarının sinir merkeziydi. Bunun yanı sıra, bu ikonik figürün 90 yıllık yaşamı ve mirası hakkında bilgi edinebileceğiniz Churchill Müzesi de cazibeyi ikiye katlıyor. Burası, haritaları ve belgeleriyle karmaşık bir şekilde korunmuş Kabine Savaş Odası'ndan Downing Caddesi 10 Numaranın orijinal kapısına kadar her şeyi keşfederek kendinizi üç saat harcayarak kolayca bulacağınız bir yer.



Tüm odalar bir zamanlar çok gizliydi ve özellikle Harita Odası, çok sayıda coğrafi haritanın yanı sıra Transatlantik Telefon Odası da ayrıca büyüleyici. Özel bir tuvalet olarak gizlenen bu binada, Beyaz Saray'daki Başkan'a doğrudan giden güvenli bir radyo telefon bağlantısı bulunuyordu. Aslında Churchill'in son filmi The Darkest Hour 'u izleyen herkes filmin çoğunun burada çekildiğini anlayacaktır. Müzede ayrıca Churchill'in kişisel yaşamına ait mektuplar ve devlet belgelerinin basıldığı sessiz bir Remington daktilosu da dahil olmak üzere çok sayıda belge ve eser yer alıyor.

Henry Moore, Eric Ravillious ve Evelyn Dunbar gibi sanatçıların çizimleri ve tablolarının yer aldığı 'Savaş Zamanı Londra: Blitz Sanatı' sergisi gibi düzenli geçici sergiler var. Buranın bir yeraltı sığınağı olduğunu unutmayın, dolayısıyla bir sanat sergisine ev sahipliği yapmak için en kolay bir yer değil, ancak bu sanatın kendisinden bir şey eksiltmez.

İkinci Dünya Savaşı'na, tarihe ve Churchill'e tutkusu olan herkes elbette burayı sevecektir. Giriş randevulu ve zamanlıdır, böylece kalabalık gruplar sizle olmaz ve siz etrafta rahatça dolaşıp her şeyi daha net görmeye sahipsiniz!

Canınız çay ya da kahve içmek isterse burada bir kafe var ama yazacak pek bir şey yok. Covent Garden'dan ve Soho'dan yerden birkaç dakika uzaklıkta olduğunuzu düşünürsek, yiyecek ve içecek isteklerinizi dışarıdaki çok sayıda mekana saklamanız en iyisi olabilir.

Not: Zaman veya dikkat sorunu yaşayanlar için tavsiyemiz ise: Muhtemelen daha uzun süre kalacak olsanız da, eğer sadece alana bakmak ve çok fazla okumak istemiyorsanız Churchill Savaş Odaları'nı dolaşabilirsiniz, ancak oraya bir kez girdiğinizde şaka yapıyorum, her şeyi okuyacak ve bazı şeyleri dinleyeceksiniz. Churchill'in komuta edici konuşmaları büyüleyici.



Clive Steps, King Charles St, London, England SW1A 2AQ, United Kingdom

Detaylı bilgi için tıklayın...



Eating & Dining



E Pellicci: Hangi yemeği seçerseniz seçin, daima bir fincan strong “builder's” tea sipariş edin.



Bu sevilen İngiliz 'yağlı kaşık' kafesi için büyük ihtimalle kuyruk oluşacaktır. Pellicci ailesi 1900'den beri doğu Londralıları besliyor ve hâlâ şehirdeki en iyi kızartmalardan bazılarını yapıyor. İçeri adım atmak sanki bir zaman tüneline girmek gibidir: güzel süslü art deco ahşap paneller, vitray pencereler, formika masalar ve dumanı tüten devasa bir çay semaveri vardır. Aslına bakılırsa, bu öyle bir ikon ki, İngiliz mirası onu II. derece liste statüsüyle ödüllendirdi. Canlı, kaotik ve her zaman çok eğlenceli. Hangi yemeği seçerseniz seçin, daima bir fincan güçlü "inşaatçı" çayı sipariş edin. Menüde kahve, milkshake, bira, şarap ve hatta limoncello var ama hiçbir şey bir kahvaltıda mükemmel demlenmiş bir fincan kahveden daha iyi olamaz.

Mekanının ambiyansı ve müşterileri arasında ünlü isimler çok sık oluyor, 1950'li ve 1960'lı yıllarda buraya kahvaltı için gelen kötü şöhretli Kray Twins olmalı. Bugünlerde hala pek çok eksantrik karakterin ilgisini çekiyor ve çoğu zaman masa arkadaşlarınızla unutulmaz sohbetler yapacağınız bir yer.

Yaşlı ve genç müdavimler, Cockney taksi şoförleri, inşaatçılar ve yerel aileler yemek, şakalaşma ve atmosfer için buraya akın ediyor.

E Pelicci'ye gittiğinizde özellikle de kaçırmamanız ve yemeniz gerekenler.

Sabah 8'den itibaren açık olan burası, tüm süslemelerle 'tam İngiliz' kızartması için gidilecek yer: sosisler, yumurtalar, domuz pastırması, patates kızartması, siyah puding, mantarlar, kuru fasulye, kızarmış domates ve bir dilim kızarmış ekmek. Yağlı, rahatlatıcı ve gerçekten lezzetli. Jambon, yumurta ve cips, füme somon ve çırpılmış yumurta gibi diğer klasik kombinasyonların yanı sıra vejetaryen çeşitleri de var. Daha çok öğle yemeği havasındaysanız, büyük bir tabak makarna, lazanya veya tavuklu şnitzel ile Pellicci'nin İtalyan mirasına dalın. Neye sahip olursan ol, buradan aç ayrılmayacaksın.

Dost canlısı Pellicci ailesi müşterilerini sürekli coşkuyla selamlıyorlar ve sıkışık masaların etrafında büyük tabakları bir birlerine fırlatıyorlar ve siz masanızda otururken kafanızın üzerinden sevgiyle birbirlerine seslenişlerini şahit olursunuz ve sizde bu Konuşmaları ve bağırışmaları dinleyerek bu deneyimin tadını çıkarmaya çalışırsınız.

Burayı neden sevdiğimi ve her Londra'ya gittiğimde kaldığım süre boyunca ki bazı gidişlerimde her sabah ve öğle gitmişliğimiz vardır ve neden bu kadar sevip müdavim olduğumuzun gerçek tarafı nedir? Çünkü E Pellicci gerçek bir Londra kurumudur ve şu anda turistler arasında oldukça popüler olmasına rağmen Doğu Londra yaşamının otantik - biraz da teatral - bir kesitini alıyormuşsunuz gibi hissettirir insana kendini. Belki fazla sosyal olmayan ve utangaç, çekingensen burası sana göre değil ah bir de kalori sayanlara göre hiç olmayabilir;) ama tavsiyem Londra'ya gittiğinizde kahvaltı için buraya uğramadan Londra'dan ayrılmayın derim ;)

Fortnum & Mason'daki Diamond Jubilee Çay Salonu

Londra'daki ikindi çayını hayal edin ve bu kafe onu mükemmel bir şekilde özetliyor ve İkindi çayınız için bu tarihi mekan, 1707'de Asya'dan çay yaprakları ithal etmeye başladığından beri üst sınıf İngilizlerin favorisidir. Sevilen çay salonunun hassas bir onarımdan sonra 2012 yılında Kraliçe tarafından yeniden açılması hiç de şaşırtıcı olmamıştır. Oda, mağazanın ticari markası olan eau de nil (Tiffany) ile dekore edilmiş, asil bir etkiyi koruyor. Öğleden sonraları havadar ve zarif odanın köşesinde genellikle bir piyanist çınlıyor. Çayın kendisi, en seçici çay züppelerinin bile ağızlarını açık bırakacak cinstendir. Hangisinin size uygun olduğunu seçmenize yardımcı olacak 50 farklı karışım ve çay sommelier'ı var.

Sizlere burası ile ilgili defalarca yaşadığım izlenimlerden biraz bahsedeyim!

Bu harika çay salonu hemen hemen herkese hitap ediyor, bu nedenle ilk kez gelen turistlerin ve bu yere ömür boyu sevgi duyan vurgulu üst sınıf İngilizlerin bir karışımını bekleyebilirsiniz. Eğer ortama uyum sağlamak istiyorsanız buraya Fortnum's demeyi unutmayın.

Ne içmelisiniz?

Bu salonda seçebileceğiniz 50 farklı çay karışımından oluşan bir liste var (ve yeni başlayanlara yardımcı olacak çay sommeliers'ı) - burası çay züppeleri için Shangri-la. Ravent ve ısırgan otu gibi bitkilerden yeşil çaylara ve 2012'de Kraliçe'nin Elmas kutlamaları onuruna tasarlanan Düğün Kahvaltısı veya Jübile gibi Fortnum'un kendi özel karışımlarına kadar her şey var. Tabii illla Israr edip kahve içeceğim derseniz onuda sipariş edebilirsiniz.

Fortnum'da özellikle de kaçırmamanız gerekenler ise scons, çörekler ve daha fazla çörek (hem sade hem de meyveli). Sıcak İngiliz keklerini çeşitli jöleler ve reçellerle (müdavimlerin çoğu yabani yaban mersini tercih eder) ve pıhtılaşmış Somerset kremasıyla kaplayabilirsiniz. Parmak sandviçler, ev yapımı füme somon ve çeşitli klasik dolgularla gelen kek sandviçler alanın etrafında dönen pasta arabasının içinde salonda döner dururlar ve siz hem mideniz kadar gözleriniz için de bu görsel lezzet ziyafetini çekersiniz.

Fortnum'un personeli ikindi çayını ciddiye alırlar ve kusursuz, kır evi tarzı hizmeti sizlere sunarlar; Çay konusunda ya da pasta arabasının geleneksel tariflerinden hangisinin en lezzetli olduğu konusunda tavsiye almaktan kesinlikle çekinmeyin sizlere en içten ve samimi anlatımları ile detayları vereceklerinden emin olabilirsiniz. Fortnum'a çay saati gitmek sizler için bir ayrıcalık olacaktır ve Londra'ya gelmişken bu karşı konulamaz bir klasiğiniz olacaktır;.

5 Çaylarına karşı en alaycı veya en zevksiz fikirli olanlar bile Fortnum'da bu deneyimi yaşayınca bunu artık karşı konulamaz bulacaklardır.

181 Piccadilly, London W1A 1ER, United Kingdom; +44 20 7734 8040



Pazar Borough Market: Neredeyse Magna Carta'dan bu yana pazara ev sahipliği yapan bir noktada tarihi ve muhteşem bir gıda pazarı!

Yemek avcısının en sevdiği Londra Pazarı (ve şehrin en atmosferik pazarı), Londra Köprüsü yakınında, hem geniş bir kapalı alanda hem de onu çevreleyen daha küçük sokak labirentine yayılan geniş bir alanı kaplıyor. Kayıtlar, Londra Köprüsü'nde trafik sıkışıklığına neden olduğu anlaşılan 1276'dan beri burada bir pazarın bulunduğunu gösteriyor. Temmuz 2017'de mahallede meydana gelen ve pazarın birkaç hafta kapalı kalmasına neden olan yıkıcı terör saldırılarına rağmen, Londralıların gösterdiği dirençle toparlandı ve her zamankinden daha da fazla popüler olmaya devam ediyor.

Pazar'da neler sunuluyor?

Gurme lezzetler çok çeşitli ve doyamayacağınız bir şey bulmamak ve bütün gününüzü ve midenizi doldurmakla geçirmekte zorlanacaksınız. burada meşe palamudu ile beslenen jambon, chorizo ​​ve roka rulolarından İspanyol uzmanı Brindisa'ya, organik somun ve keklere kadar her şeyi bulacaksınız.Tonlarca nadir bulunan et türleri, bol miktarda meyve ve sebze, her türlü reçel, yağ ve çay var.

Acıktınız mı ? Ayaküstü Ciabatta'da servis edilen ve Piquillo biberleri ve roka yapraklarıyla doldurulmuş ızgara Chorizo ​​dilimlerinden oluşan Brindisa'nın yukarıda bahsedilen chorizo ​​ruloları mutlaka yenmelidir.

Ayrıca Kappacasein's'de beklemek zorunda kalsanız da, eritilmiş peynir, yumuşak patates ve turşu katmanlarından oluşan raclette'leri yemelisiniz çünkü kaçırılmaması gereken bir lezzet.

Ve pazarı dolaşırken size diyebileceğim tek şey! ''cidden bu sadece bir başlangıç''

Borough Olives'in şimdiye kadar gördüğünüzden daha fazla zeytin çeşidi olduğunu garanti ederim ve eğer pazarda sunulan birçok reçel, çeşni ve şarap dışında eve götürülecek listenizde bu zeytinler kesinlike yer alacaklardır! Ve ayrıca

La Tua'nın otantik taze ev yapımı makarnalarından bazılarını yemeden pazardan ayrılmayın; balkabaklı mantı özellikle özeldir ve benim tavsiyemdir;)

Sizin için paranın bir önemi yoksa, pazarda sepetinize ne girmeli?

Kenan Erçetingöz gibi siz de özel içki seviyorsanız ve tek bir şişeye 100 dolara yakın bir harcama yapmak istiyorsanız, East London Liquor Company'nin pazardaki Rochester Walk'taki mağazasını ziyaret etmelisiniz. Kurucusu Alex Wolpert liderliğindeki firma, geleneksel İngiliz tariflerini kullanarak, çok da uzakta olmayan Bow Wharf'taki dönüştürülmüş bir tutkal fabrikasında, bakır imbiklerde damıtılmış kendi cinlerini ve votkalarını üretiyor.

Rom veya Rum, şeker kamışı, şeker kamışı suyu, melası ve damıtılmasından arta kalan vinas, su ile karıştırılarak oluşturulan damıtılmış içkidir

Ancak Kenan Erçetingöz önerisi sınırlı sayıda üretilen Navy Strength Demerara Rum'dan bir şişe almanız! Guyanalı Demerara şekerinden yapılmış ve dünyada hayatta kalan son ahşap sütunda damıtılmış, üç yıl boyunca eski burbon fıçılarında yıllandırılmış, baharatlı vanilya notaları içeren ve yaklaşık altmış İngiliz pounduna perakende satışı yapılan bu Rum'dan evinize götürmelisiniz. Bu Rum'u içtikten sonra hala kim en iyi Romun Havana'dan geldiğini söylüyorsa demek bu işi bilmiyormuş oluyor ;)



Peki böyle bir pazara gittiniz ve bütçeniz kısıtlı ?

O zaman Gujarati Rasoi Hint sokak yemeği standında üstüne soğan bhajisi eklenmiş doyurucu bir vejetaryen köri yiyin. Çok çok iyi. Daha sonra özenle elde edilmiş malzemeler ve yüksek kaliteli İngiliz inek sütü kullanan İngiliz dondurma üreticisi 3Bis'ten tatlı olarak gelato alın. Bu dondurmanın, geçmişi 1950'lerden kalma geleneksel ekipmanlar kullanılarak önünüzde yapılmasını izleyebilirsiniz. En az 10 kez bu pazara gittiysem 6 kez bu ikisini yemeden dönmedim ;)

Bu Pazarda kimler alışveriş yapıyor?

Borough Market'e yılda dört milyondan fazla ziyaretçi geliyormuş. Dünyanın en ünlü ve en eski gıda pazarlarından biri olduğu için oldukça ünlü ve herkes buraya aç oldukları için geliyor! Hem mideyi hem gözü doyurmaya;)

Pazarla ilgili gizli ipuçu vereyim;)

Film meraklıları, Borough pazarı ve çevresinin 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels'dan 'Bridget Jones's Diary'e kadar ünlü filmlerin arka planını oluşturduğunu fark edeceklerdir. Yemek yemeyi de yemek yapmayı da seviyorsanız, Borough Kitchen'a göz atmayı unutmayın; marketin yanındaki etkileyici görünümlü mağaza, pazardan satın aldığınız her şeyi evde pişirmek için mükemmel olan birinci sınıf mutfak aletleri ve sofra takımlarıyla dolu! Ucuz değil ama evinize ve mutfağınıza değer katacak bir şey bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

8 Southwark St., London SE1 1TL, United Kingdom; +44 20 7407 1002





Tayyabs: Whitechapel'de bulunan, buna uygun olarak ünlü BYOB Punjabi lokantası, muhteşem kuzu pirzolaları ve yumuşak, yumuşak tavuk tikka parçaları servis etmektedir.



Çoğu gecce, Whitechapel'deki bu ünlü Pencap restoranına girmeden önce en az yarım saat bekleyeceksiniz; Tandırda kavrulmuş etlerin kokusu her şeye yayılırken iştahınız kabarır. Tayyabs çok büyük bir yer değil, dolayısıyla çizgiler, masalar ve sandalyeler oldukça basit ama tabii ki dekorasyon için kimse burada değil.

Tayyablar gürültülü ve kimse romantik bir buluşma için buraya gitmez! Garsonların gürültü, gevezelik ve sürekli koşuşturmalarının yanı sıra, kendilerini bunun için bütün gün bilerek aç bırakan müşteriler ile doludur, bu müşteriler naan ve kuzu pirzola tabaklarını beklerken mangolu içeceklerini de yudumlamayı ihmal etmezler! Tayyabların alkol satışı yapma da verme de ruhsatı yok, bu da onların en iyi yaptıkları şeyi yapabilecekleri anlamına geliyor: cızırtılı et tabakları servis etmek. Yakındaki köşedeki dükkandan alacağınız birkaç soğuk bira size iyi gelecektir. Tayyablara Et ve ekmek yemek için gidiyorsunuz. Ana cazibe, baharatlı olarak servis edilen ve kişniş, dilimlenmiş soğan ve biber ile kadai masala ile marine edilmiş, dumanlı bir zenginliğe kadar kavrulmuş kuzu pirzolasıdır, o kadar iyi ki çatal bıçak takımını bırakır ve kemiğin her parçasını ellerinizle kemirirsiniz.

Ama bununla yetinmeyin; diğer zorunlu siparişler arasında yumuşak, tavuk tikka parçaları, seekh kıyılmış kuzu kebapları ve yoğun ama lezzetli ve ev yapımı sosta boğulan kuru etli kuzu imza yemeği yer alıyor. Tüm bunları taze pişmiş rotis, parathas ve naans (sarımsak ve tereyağı ile karıştırılmış olanı tercih edin) kesinlike mutlu ayrılacaksınız. Şehir dışından gelenler, iyi Hint ve Pakistan yemeklerini seviyorsanız ve bu yaşadığınız şehirde zor bulunuyorsa Londra'ya geldiğinizde kesinlike Tayyablara gitmelisiniz



83-89 Fieldgate St., London, England E1 1JU, United Kingdom; +44 20 7247 9543





Ronnie Scott's Jazz Club: Soho'nun ilk caz mekanı.



Gecce hayatı kurumlarının kurumlar olmasının bir nedeni vardır. Ve Soho'nun Frith Caddesi'ndeki önde gelen caz mekanı Ronnie Scott's asla ama asla hayal kırıklığına uğratmaz. Tek kural: biletinizi önceden ayırtın. Ronnie's bir konser mekanıdır ve genellikle gecede iki oturuma ev sahipliği yapar - Nina Simone'dan Firavun Sanders'a kadar herkes burada çalmıştır - ve konserler turistler, meraklılar ve müzisyen arkadaşları tarafından hızla dolmaktadır. Bununla birlikte, genellikle üst katta daha küçük, daha dans odaklı bir mekan olan Ronnie's Bar'a önceden haber vermeden ve 'geç geç' gösterilere girebilirsiniz. Mekanın kendisi bir caz mekanının olması gereken her şeye sahip: karanlık, gürültülü ve baştan çıkarıcı, hatta romantik ve bir o kadar da Soho; muhtemelen viski içmek isteyeceksiniz ama şampanya her zaman daha iyi gider. Müzik bittiğinde ve kendinizi sokağa attığınızda, yolun karşısındaki efsanevi gece geç saatlerin favorisi Bar Italia'dan bir ısırık alarak gecceyi bitirin. Çünkü genelde yapılan budur.

47 Frith St., London, England W1D 4HT, United Kingdom; +44 20 7439 0747



Londra ve Alışveriş



Liberty London: Burayı ziyaret ederken lütfen acele etmeyin!



Bu gerçekten Londra'nın en güzel mağazalarından biri. İki geminin kerestesinden inşa edilmiş, ikonik sahte Tudor cephesine sahip, II. Dereceden koruma altındaki butik mağaza, mağazanın kendisi için de ziyaret edilmeye değer. 1875 yılında, seyahatlerinin hazinelerini sergilemek için bir mağaza isteyen Arthur Lasenby Liberty tarafından kurulan ahşap panelli, ışıkla dolu atriyumlar ve rahat yan odalar, yeni ve eski güzelliklerle doludur. Atmosferli, eklektik ve şu ana kadar ziyaret ettiğim hiçbir büyük mağazaya benzemiyor. Mağazaya yapacağınız bir ziyaret, etkileyici kumaş departmanını da incelemeyi içermelidir: ev ekonomisine daha fazla dikkat etmiş olmayı dilemenizi sağlayacak rengarenk, karmaşık ve muhteşem baskılardan oluşan rulolar ve rulolar. Eğer dikiş dikmek sizin işiniz değilse, narin Liberty desenleriyle süslenmiş hazır çantalar, minderler, nevresimler ve hatta satranç tahtaları bile alabilirsiniz.

Paranın bir önemi yoksa, sepete ne gider?

Halı gurusu Bruce Lepere'nin dünyanın dört bir yanındaki pazarlardan ve zanaatkarlardan seçtiği inanılmaz eşsiz antika el dokuması halılardan birine ne dersiniz? Şark Halı Departmanı, mağazanın en atmosferik bölümlerinden biridir ve aralarından seçim yapabileceğiniz 4000'den fazla halıyla, hayalinizdeki yatırım parçasını bulmak için burada ciddi bir zaman harcamanız gerekecektir!

Ve… ya bütçeniz kısıtlıysa?

Özel bir küçük hatıra için kırtasiye bölümüne gidin. Yazmak için neredeyse çok hoş olan karmaşık Liberty desenleriyle süslenmiş sofistike deri kaplı defterlerin yanı sıra, herhangi bir masa düzenini anında yükseltecek renkli çiçek baskılı günlükler, adres defterleri, kalemler ve kurşun kalemlerden alabilirsiniz!

Burada başka kim alışveriş yapıyor?

Carnaby Caddesi'nin tepesindeki seçkin konumu sayesinde, hediyelik el yapımı çikolataların cazibesine kapılan turistlerden, ünlü müşterileri için lüks parçalar arayan stilistlere kadar herkes Liberty'den geçiyor. Parfüm koklayan şık yaşlı kadınlar, şık çiçekli gömleklere bakan beyler, yeni ve havalı cilt bakım ürünlerini deneyen Y kuşağı, süslü ev eşyalarına bakan yenilikçiler ve aradaki herkes var.

Herhangi bir gizli ipucunuz veya "evinize gitmeden girin " satın almalarınız var mı?

Burayı ziyaret etmek için acele etmeyin, bunun yerine ahşap panelli asansörleri kullanarak en üst kata çıkın ve ağır kokulu banyo mağazasından merkezi kapı aralığındaki ikonik çiçekçiye kadar her farklı bölümün havasının tadını çıkararak yavaş yavaş aşağıya doğru ilerleyin. Ve eğer Noel hayranıysanız, her kış burada açılan şenlikli mağaza, dekorasyon ve hediyelik eşya bulabileceğiniz en şık yeri gezmeden Noel ağacınıza süs almayın derim;)



Regent Street , London W1B 5AH; United Kingdom





Portobello Market: Dünyanın her yerinden trend belirleyiciler ve moda tutkunları ilham almak için Portobello'ya geliyor; kanıta ihtiyacınız varsa Instagram'da #portobellomarket'a bakmanız yeterli.



Portobello Pazarı Batı Londra'nın her zaman moda olan Notting Hill mahallesinin merkezinden geçen Portobello Road, altmışlı yılların modellerinden, fotoğrafçılarına, sanatçılarından ve rock yıldızlarından sıra sıra antika tezgahlarına, hip pub'lara ve Hugh Grant'e kadar her şeyle tanınır, Portobello Pazarı, caddenin Cuma'dan Pazar'a kadar kapalı olduğu ve her yerden gelen insanlarla dolu olduğu zamandır.

O kadar ünlü ki; Portobello aslında birkaç pazarın bir araya toplandığı bir pazardır: Antika ve süs eşyası dükkanları, çok sayıda yiyecek tezgahı ve daha ileride Portebello Green pasajının yanında, yeni ortaya çıkan tasarımcılar ve vintage giyim mağazaları var! Antika ve ıvır zıvır tezgahlar ve pasajlar Notting Hill'in sonunda başlıyor; Gelişmekte olan tasarımcılar ve vintage kıyafet satıcıları, cuma ve cumartesi günleri Westway Flyover'ın altındaki Portobello Green Pasajı'nın yanında mağaza kuruyorlar!

Sizin için paranın bir önemi yoksa, sepetinize buradan ne girer?

Ciddi antika koleksiyoncuları1940'lardan bu yana pazarlık yapmak ve aynı zamanda gerçekten özel bir şey için para harcamak amacıyla pazara geliyorlar. Teneke oyuncaklardan Japon sanat baskılarına, gümüş eşyalara, seramiklere ve mücevherlere kadar her şey için cumartesi gelecek gün. Eviniz için bulunması zor bir eşya arıyorsanız, bastonlardan büyüteçlere veya inci saplı Edward dönemine ait opera gözlüklerine kadar yaklaşık 3.500 £ değerinde bazı değerli antika gümüş parçalar için London International Silver Co.'ya göz atmalısınız.

Esas olarak kalabalık pazar atmosferine, manzaralarına ve kokularına göz atmak ve boğulmak için buradasınız, ancak size bir kol ve bir bacağa mal olmayacak uygun bir hediyelik eşya ile geri dönmek istiyorsanız keşfedecek çok şey var.

Portobello Yolu tamamen pazarlık avcılığıyla ilgilidir ve dünyanın her yerinden trend belirleyiciler ve moda tutkunları ilham almak için buraya gelirler; Instagram'da #portobellomarket'a göz atmanız yeterli, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Size de öyle geliyorsa, Westway'in kuzeyinde ve Golborne Yolu'na kadar uzanan vintage kıyafet tezgahlarında baskılı elbiseler, paltolar, kareli gömlekler, tüvit ceketler ve eskitilmiş kot pantolonlar ve çoğu zaman şapkalar, eşarplar ve aksesuarlarla dolu masalar bulacaksınız. sezona göre en kaliteli ve neredeyse yeni tasarım parçaları.