Dünyaca Ünlü Şef Herve Courtot, Nobu İstanbul'da! 

Japon-Peru Mutfağı'nın en iyi lezzetlerini bir araya getiren Nobu’nun dünyaca ünlü kurumsal şefi Herve Courtot, 27-28-29-30 Ekim tarihlerinde İstanbul’da olacak!

Şefin Nobu Istanbul’a özel olarak hazırladığı Omakase menüsü 4 gün boyunca deneyimlenebilecek.

Eşsiz gastronomi algısıyla dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın deneyimli şefi Herve Courtot, yeni Omakase menüsünü panoramik İstanbul manzarası eşliğinde sunmaya geliyor.

Japon-Peru ruhunu yaşatan özgün dekorasyonu ve yenilikçi bir kompozisyona sahip tabaklarıyla sıra dışı bir atmosfer sunan Nobu Istanbul, 27-28-29-30 Ekim tarihlerinde Herve Courtot’yu ağırlayacak.

Geleneksel Japon ve Peru Mutfağı'nın modernize edilerek sunulduğu tadım menüsü; Avocado Nori Tacos, Matsuhisa Salad Skewer, Scallop New Style ve Salmon Tataki’den oluşan 4 aşamalı başlangıç tabağı, yüksek kaliteye sahip malzemelerle hazırlanan sushi seçkisinin yanı sıra özel tatlarla detaylandırılıyor. Nobu Istanbul için seçilen 8 parçalık imza sushi tabaklarına Karidesli Shuko Inaniwa salatası, King Crab Rice Yuzu Truffle ve ardından bademli dondurma ile servis edilen Satandagi tatlısı eşlik ediyor. Herve Courtot’un uzun yıllara dayanan deneyimleriyle hazırlanan omakase menüsü, Uzakdoğu hizmetinin incelikleriyle 27-28-29-30 Ekim’de misafirleriyle buluşacak. Mevsimin öne çıkan ürünlerinin estetik bir yorumla bütünleştiği tabaklar 4 gün boyunca Nobu Istanbul’da olacak.